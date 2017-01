Girodivite

4 gennaio 2017 - Inviato da Redazione, 496 letture



Dal 1° gennaio 2017 l’Italia sarà l’unico paese europeo a non avere una misura di supporto alle persone in povertà assoluta. ActionAid, insieme all’Alleanza contro la povertà in Italia, chiede a tutte le forze in campo di non far ricadere sui più deboli il peso di questo periodo di incertezza politica. (A cura di ActionAid Italia)