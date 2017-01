Girodivite

25 gennaio 2017 - Inviato da Giuseppe Castiglia, 1180 letture



Consiglio Comunale in adunanza aperta per discutere la questione di una discarica di “rifiuti speciali non pericolosi”, che la ditta Pastorino vorrebbe costruire in contrada Armicci, a due passi dall’abitato, in prossimità del Lago di Lentini, in mezzo agli agrumeti che per la crisi già di loro devono affrontare infinite problematiche.