n. 1063 - "Si a iunnata ti pari moscia, calati na granita ca brioscia" (19 giugno 2024 - Estate)

Il proverbio di questa settimana che, di fatto, da avvio al periodo "estivo" delle attività della nostra redazione, più che un consiglio, è una necessità. Forse addirittura un obbligo se non un rito che, noi bistrattati redattori di Girodivite ci troviamo a dovere rispettare all’inizio di ogni estate per trovare nuovi stimoli e idee da sostenere nella nuova stagione (ci avviamo verso i 31 anni Girodivite!) che riprenderà regolarmente a settembre.

Per un eccesso di autoecolalia (occorre scoprire subito chi nella redazione fa le parole crociate e utilizza simili termini!!!), anche quest’anno ribadiamo ai lettori che il nostro giornale non andrà in letargo durante i mesi estivi. Un continuo aggiornamento quotidiano delle notizie più accattivanti sarà nostro compito di monitorare in questi mesi.

E, manco a dirlo, anche quest’anno con l’arrivo di giugno, lanciamo il nostro Concorso Fotografico "Un luogo per ZeroBook", giunto alla sesta edizione. A tal proposito, con orgoglio vogliamo ricordare che l’edizione precedente ha visto il gradito riscontro di premiare ben 3 donne ai primi 3 posti della classifica. Non era mai successo nelle precedenti edizioni. Lo consideriamo un particolare sul quale riflettere che, considerata anche la percentuale femminile di iscritte in ogni edizione del contest, ci fa pensare che la fotografia sia diventata una forma d’arte con la quale la creatività e la cura dei dettagli in ogni singolo scatto, fa delle donne la categoria più indicata a rispondere al nostro invito e messaggio che il nostro contest si propone dal 2019.

Sarà sicuramente una costruttiva provocazione per i fotografi a provare a detronizzare questo monopolio femminile, sin da questa nuova edizione. Senza dubbio, in ogni caso, in queste anni abbiamo avuto l’onore di poter conoscere luoghi dimenticati dal tempo. E, purtroppo, dalle amministrazioni comunali che avrebbero, piuttosto, dovuto custodire e pubblicizzare al resto del Paese.

Quindi, dopo queste premesse, invitiamo i lettori a consultare il bando della nuova edizione e partecipare numerosi, inviando le immagini di quei luoghi che meritano di essere recuperati e resi noti ai nostri lettori.

Non ci resta che augurare una buona estate e... ovunque andiate, con chiunque sarete, qualsiasi cosa stiate facendo, rivolgete un pensiero a Girodivite e consultate i nostri aggiornamenti. E, se ne avete voglia, travestitevi da cronisti e inviateci le vostre testimonianze scritte su eventi, cronache e personaggi che faranno parte della vostra estate 2024.

Un abbraccio a tutti,

La Redazione

Il numero 1063 di Girodivite, mercoledì 19 giugno 2024: "Si a iunnata ti pari moscia, calati na granita ca brioscia" (Se la giornata ti sembra giù di tono, mangiati una granita con la brioche).

A partire da questa settimana:

** 6° Concorso Fotografico "Un luogo per ZeroBook 2024" ** , di Redazione Zerobook - 19 giugno 2024

Aperte le iscrizioni alla Sesta Edizione del Contest Fotografico organizzato da Girodivite con la collaborazione della Casa Editrice ZeroBook.

** Quota 70, età del pensionamento sempre più lontana ** , di Redazione Lavoro - 19 giugno 2024

No! Non è la nuova quota che consente l’uscita dal lavoro in deroga alla cosiddetta “Legge Fornero”, come le precedenti quote 100-102-103.

** Le coltivazioni “Made in Italy” sono a rischio ** , di GREENPEACE

19 giugno 2024

Italia sempre più calda, divisa tra eventi estremi e suoli aridi

** G7. Amref: “Nessun futuro se Africa è continente da cui prendere” ** , di Amref Italia - 19 giugno 2024

Dal 13 al 15 giugno si è tenuto in Puglia il G7, con presidenza italiana. L’analisi di Amref su Piano Mattei, conflitti e cambiamento climatico

** L’esclusione di Ahmadreza Djalali dallo scambio di detenuti tra Svezia e Iran è vergognosa ** , di Amnesty - 19 giugno 2024

La Svezia, come in passato altri stati europei, ha accettato che suoi cittadini venissero trattati come ostaggi dall’Iran.

** Mafia: alcune indicazioni da Falcone e Borsellino ** , di Augusto Cavadi - 19 giugno 2024

Il modo migliore di ridurre il rischio della retorica è certamente il tentativo di riattualizzarne almeno alcuni degli insegnamenti.

** "Diario di un maestro" e Mamma Rai ** , di Lucio - 19 giugno 2024

Oggi si avverte un’amara nostalgia per un periodo storico creativo ed entusiasmante, poiché la TV odierna dispensa perlopiù spazzatura, mediocrità e stupidità.

** Ragusa: Il Convegno Scientifico sulle Migrazioni e le lunghe vie della storia ** , di cirignotta - 19 giugno 2024

Si è svolto a Ragusa il 15 e 16 giugno 2024 presso il Laboratorio degli Annali, il convegno internazionale Universitario sulle “Migrazioni nella Storia: i mari, i deserti, i ghiacci ed i deserti “.

** Zona sacrificio ** , di Salvatore A. Bravo - 19 giugno 2024

Il Consiglio per i diritti umani dell’Onu il il 12 gennaio 2022, ha definito Taranto "zona di sacrificio"... La verità della Puglia e di Taranto dopo il G7.

** Francesco Piobbichi, disegnatore sociale al servizio delle persone migranti ** , di Laura Tussi - 19 giugno 2024

Dall’Umbria a Lampedusa, la vita di Francesco Piobbichi segue un filo rosso: quello dei diritti degli "invisibili", delle persone di cui si parla solo quando un telo bianco ne copre il corpo o la loro baracca brucia.

** Il tempo libero a passo di corsa ** , di Massimo Stefano Russo - 19 giugno 2024

La corsa, nell’iniziare e continuare a correre motivati dalla pienezza del vivere, rappresenta l’attività fisica più naturale, capace di creare legami profondi, ed essere fonte di felicità.

** S & G n. 272 - Elettrocardiodramma delle preferenze ** , di Franco Novembrini - 19 giugno 2024

Le elezioni hanno fatto vincere la lista Cittadini per VLS1929, molto ridimensionata, ma hanno creato qualche sorpresa per certi aspiranti cacicchi almeno in due delle tre liste dunque qualche fibrillazione nell’elettrocardiodramma...

** Persone: Anouk Aimée, attrice ** , di redazione cinema - 18 giugno 2024

È morta a 92 anni l’attrice francese Anouk Aimée

** Catania, 20 giugno 2024: presentazione poesie di Angela Di Natale ** , di Redazione - 18 giugno 2024

Una recensione al libro, a cura di Pina La Villa.

** Riflessi ** , di Pina La Villa - 18 giugno 2024

Riflessi / Angela di Natale. - Roma : Affiori, 2024. - 126 p. - ISBN: 979-12-5579-109-6.

** Nature Restoration Law approvato dall’Unione Europea, ma l’Italia vota contro. ** , di Giuseppe Castiglia - 18 giugno 2024

L’Unione Europea ha approvato la Nature Restoration Law, una legge che mira al ripristino delle aree naturali già degradate. Tuttavia, l’Italia ha votato contro insieme ad altri paesi come Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia e Svezia. Solo il Belgio si è astenuto

** Vandalizzata per la terza volta la tomba di Berlinguer ** , di Redazione - 18 giugno 2024

A darne notizia i figli attraverso i social: "è un gesto dal contenuto politico"

** Inchiesta Bbc, migranti gettati in mare da Guardia costiera greca ** , di Redazione - 18 giugno 2024

La guardia costiera greca ha causato la morte di decine di migranti nel Mediterraneo in un periodo di tre anni.

In uno di questi casi, 9 migranti sono stati deliberatamente gettati in acqua provocandone la morte.

È quanto denuncia un’inchiesta della Bbc che ha raccolto diverse testimonianze.

Le nove vittime di cui si parla nel documento sono tra le oltre 40 persone che si presume siano morte per essere state costrette a lasciare le acque territoriali greche o riportate in mare dopo aver (...)

** Pensiero controcorrente: Manifestazione in difesa della Costituzione e dell’unità nazionale. (Roma, 18 giugno,2024) ** , di Gaetano Sgalambro - 18 giugno 2024

"Io mi chiedo: ma i cittadini italiani hanno portato all’ammasso il proprio cervello? Come fanno a restare zitti di fronte alla perniciosa inconsistenza di una intera classe dirigente politica, che non solo sta cancellando la speranza di benessere dal futuro del paese, ma sta mettendo mano alla irreparabile dequalificazione della Costituzione Italiana, per abbassarla al suo scarso livello culturale."

** AZERBAIJAN: Sea cruises along the Baku boulevard infeasible due to global warming ** , di Emanuele G. - 17 giugno 2024

27.04.2024

Fatima Movlamli

Baku

Courtesy of JamNews [website: https://jam-news.net]

** Brigate del Lavoro: diventa volontario contro il caporalato: 4 progetti cui iscriversi ** , di Redazione - 17 giugno 2024

Una iniziativa FLAI-CGIL, supportata da Sbilanciamoci!, e Lunaria.

** Mancata approvazione del bilancio, arriva il commissariamento per 147 Comuni in Sicilia, cinque sono in provincia di Siracusa ** , di Giuseppe Castiglia - 17 giugno 2024

In provincia di Siracusa, cinque comuni sono stati commissariati a causa della mancata approvazione del bilancio. Questi comuni sono Avola, Carlentini, Floridia, Lentini, e Portopalo di Capo Passero.

** Si ponteggia sul nulla ** , di Luigi Boggio - 17 giugno 2024

Amaramente bisogna constatare che i deputati regionali diventano tanti leoni quando si debbono spartire dei resti che il governo mette nella loro disponibilità. L’opposizione cosa fa? Dorme.

** Brindisi: la cena dei poveri contro i piani criminali dei più ricchi del mondo ** , di Redazione - 16 giugno 2024

Mentre nel blindatissimo Castello Svevo di Brindisi i capi di Stato e di governo banchettavano nel lusso, come sono usi fare i potenti della Terra, in piazza Vittoria è andata in scena la contro cena dei poveri a base di friselle, cous cous, acqua e vino. Un articolo di Mario Pizzola (Pressenza).

** I laureati che finiscono disoccupati. Indagine 2024 di AlmaLaurea ** , di Redazione - 16 giugno 2024

I laureati sono sempre meno disponibili ad accettare lavori a basso reddito o non coerenti con il proprio percorso formativo. Un articolo di Giovanni Caprio (Pressenza).

** Due sorelle litigiose. Scienza e magia di Marco Ciardi ** , di Alessandra Calanchi - 16 giugno 2024

Galileo & Harry Potter : La magia può aiutare la scienza? / di Marco Ciardi. - Roma : Carocci, 2024. - 154 p. - (Sfere). - ISBN 978-88-290-2527-5.

** Grandi che sono piccoli e piccoli che sono grandi ** , di Salvatore A. Bravo - 16 giugno 2024

Il G7 si chiude. La percezione è di uno spettacolo andato in scena tra orecchiette, ciliegie, trulli e mare. Non mancano i baci, le faccine simpatiche o le chiacchiere su...

** La controriforma scolastica spagnola ** , di Salvatore A. Bravo - 16 giugno 2024

Se vogliamo capire il percorso dell’Europa nel tempo attuale bisognerebbe studiare la riforma dell’istruzione spagnola, in cui il sapere critico è sostituito da contenuti che divengono i dogmi intorno ai quali costruire il consenso al capitalismo.

** Sudafrica: Cyril Ramaphosa rieletto presidente ** , di Redazione - 16 giugno 2024

Il parlamento del Sudafrica ha rieletto Cyril Ramaphosa presidente del paese dopo lo storico accordo trovato tra l’African National Congress (ANC), che ha governato il paese negli ultimi trent’anni e di cui Ramaphosa è leader, e Democratic Alliance (DA), un partito di centrodestra la cui leadership è quasi esclusivamente bianca.

L’accordo per la formazione di un governo di unità nazionale era stato trovato venerdì dopo settimane di trattative. Alle elezioni di fine maggio DA era arrivato secondo (...)

** Ilaria Salis libera ** , di Redazione - 15 giugno 2024

Venerdì le è stato tolto il braccialetto elettronico che la costringeva ai domiciliari a Budapest, dopo che è stata riconosciuta l’immunità per l’elezione al Parlamento Europeo

** Chi ha paura dei premi Nobel? Tre piccoli gioielli di Jon Fosse ** , di Alessandra Calanchi - 15 giugno 2024

Jon Fosse, Saggi gnostici, a cura di Franco Perrelli, CUE Press, Imola (BO) 2018; Teatro, a cura di Vanda Monaco Westerståhl, CUE Press, Imola (BO) 2023; Caldo, a cura di Franco Perrelli, CUE Press, Imola (BO) 2024

** Lampedusa: chiude il museo dedicato alle vittime del mare ** , di Redazione - 15 giugno 2024

Cancellato il luogo della memoria inaugurato nel 2016 da Mattarella, visitato da 75mila persone. Un articolo di Nigrizia.

** Lentini: 16-26 giugno 2024: CoPED Summer School ** , di Redazione - 15 giugno 2024

Dal 16 al 26 giugno a Lentini sarà ospitato un evento internazionale di grande importanza per la nostra città: la CoPED Summer School.

La CoPED è la Scuola di Pianificazione di Comunità e progetto ecologico organizzata dalle università UMass di Boston, Università di Memphis e Università di Catania. Partner dell’iniziativa saranno il Comitato di quartiere Spitali Vecchio – San Paolo e il Comitato Territoriale ANTUDO in collaborazione con le associazioni Amica Terra, Agesci Lentini 3, Coordinamento (...)

** Catania, 13-19 giugno 2024: i film al cinema King ** , di redazione cinema - 15 giugno 2024

Cinema King: Via Antonio de Curtis, 14, 95131 Catania CT - Telefono: 095 530218. - Piccolo cinema tradizionale costruito nel 1928 con due sale da 280 e 66 posti che proiettano film indipendenti.

** INDIA: Bharat Lost, India did not win! ** , di Emanuele G. - 14 giugno 2024

June 14, 2024

By Ashish Wagh

** È in corso il G7 ** , di Laura Tussi - 14 giugno 2024

Una lettera collettiva del pacifismo contro i potenti del mondo e contro chi vuole ’dialogare’ con il sistema di guerra

** ITALY: ‘Meloni wants to present Italy as the new European face in Africa’ ** , di Emanuele G. - 14 giugno 2024

By Virginia Pietromarchi

Published On 13 Jun 2024

Courtesy of Al Jazeera [website of: https://www.aljazeera.com/]

** Elezioni a Gela: la Tela del Ragno ** , di cirignotta - 14 giugno 2024

Tra le note di una grande confusione elettorale le dimissioni di gran parte dei presidenti designati sostituiti da giovani alle prime armi che hanno determinato lungaggini nello spoglio che ha superato...

** Un filo rosso da Matteotti alle lotte sociali in Sicilia ** , di Luigi Boggio - 13 giugno 2024

Un filo rosso lega le lotte del giovane socialista Matteotti, alle nostre lotte del dopoguerra a quelle degli anni 68/69. Al centro sempre la dignità del lavoratore e il suo valore umano.

** ANA CARLA MAZA: le prossime date del "Caribe Tour" in Italia ** , di Redazione Risonanze - 13 giugno 2024

ANA CARLA MAZA:

LE PROSSIME DATE DEL "CARIBE TOUR" 2024

La violoncellista, cantante e compositrice cubana aggiunge nuove date italiane per i live del suo nuovo album

23 giugno – VERONA

Teatro Romano – Verona Jazz Festival

https://www.spettacoloverona.it/

25 giugno – MIRA (VE)

Summer Mira Sound 2024

https://venetojazz.com/

5 luglio – GENOVA

Gezmataz

https://www.gezmataz.org/

7 luglio – NOCERA (SA)

Castello Fienga - Nocera Jazz Festival

https://www.nocerajazzfestival.it/

23 luglio - (...)

