n. 1025 - "Mancia, vivi e futtitinni" (27 settembre 2023)

Il numero 1025 di Girodivite di mercoledì 27 settembre 2023: "Mancia, vivi e futtitinni" (Mangia, bevi e non pensare ai guai).

In questo numero:

** Inflazione, USB ai Ministri Urso e Zangrillo: l’aumento dei salari deve essere la priorità ** , di Redazione Lavoro - 27 settembre 2023

L’Unione Sindacale di Base è stata convocata a Palazzo Chigi venerdì 22 settembre per un incontro sul tema del contenimento dell’inflazione a tutela dei redditi.

> https://www.girodivite.it/Inflazione-USB-ai-Ministri-Urso-e.html

** Matteo Messina Denaro, il "criminale onesto" ** , di francoplat - 27 settembre 2023

È giusto scrivere su questo personaggio, autore di omicidi, associato mafioso, estortore, terrorista? Qualsiasi decisione si prenda, ci sarà sempre una critica pronta a schierarsi per una o per l’altra scelta.

> https://www.girodivite.it/Matteo-Messina-Denaro-il-criminale.html

** L’Europa impone la sorveglianza di massa ** , di Redazione - 27 settembre 2023

« La riservatezza della comunicazione, pietra angolare dei diritti fondamentali dei cittadini italiani ( art. 15 della Costituzione ) è a rischio, nel silenzio della politica e dei media nazionali ». Un articolo di Natale Salvo (Pressenza, Sinistra Libertaria).

> https://www.girodivite.it/L-Europa-impone-la-sorveglianza-di.html

** Cinquemila euro, il prezzo della libertà per i migranti ** , di Redazione - 27 settembre 2023

Aprirà a Pozzallo, in provincia di Ragusa, la prima struttura di detenzione dei richiedenti asilo. Come funzioneranno questi nuovi centri e la cauzione di cinquemila euro per uscirne (Un articolo di Annalisa Camilli, Internazionale 26/09/2023)

> https://www.girodivite.it/Cinquemila-euro-il-prezzo-della.html

** Garanzia finanziaria per i richiedenti asilo: provvedimento illegale ** , di Redazione - 27 settembre 2023

“Si tratta di un provvedimento illegale. Non è pensabile che persone in fuga dal proprio paese possano disporre in Italia di un alloggio o di un conto in banca e quindi attivare una polizza fideiussoria. Subordinare la libertà delle persone richiedenti asilo a condizioni di fatto impraticabili configura una misura per porre coloro che arrivano in Italia automaticamente in detenzione. La detenzione automatica è arbitraria e vietata dal diritto internazionale”, ha commentato Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia.

> https://www.girodivite.it/Garanzia-finanziaria-per-i.html

** Mutilazioni Genitali Femminili ** , di Amref Italia - 27 settembre 2023

A Roma il primo incontro della Rete di Prevenzione e Contrasto

> https://www.girodivite.it/Mutilazioni-Genitali-Femminili,34869.html

** Minchia signor tenente. Il tenente che ci salvò dalla guerra nucleare ** , di Redazione - 27 settembre 2023

Sono passati esattamente 40 anni dal giorno in cui il tenente colonnello russo Petrov ha salvato il mondo dalla guerra nucleare. Un brano da Michele Boato.

> https://www.girodivite.it/Minchia-signor-tenente-Il-tenente.html

** Lipari, le foto del nostro viaggio ** , di Piero Buscemi - 27 settembre 2023

Belvedere Quattrocchi, Castello di Lipari, Museo Archeologico Eoliano Cattedrale di San Bartolomeo, Museo dell’Ossidiana, Chiostro Normanno, Chiesa di San Giuseppe, Museo dell’ex Carcere. Spiagge e tanta pomice. In una parola, Lipari.

> https://www.girodivite.it/Lipari-le-foto-del-nostro-viaggio.html

** Palline da ping-pong ** , di Evaristo Lodi - 27 settembre 2023

Io capitano / regia di Matteo Garrone ; interpreti Seydou Sarr, Moustapha Fall ecc_. - Italia/Belgio, 2023. - 121 min. ; lingua originale wolof.

> https://www.girodivite.it/Palline-da-ping-pong.html

** S&G n. 234 - Zanzare, Ecomostri e listini ** , di Franco Novembrini - 27 settembre 2023

A VLS1929 novità sull’Ecomostro, sul presunto delitto e sui "listini" politici. per il muro di gomme zanzare a gogò. I timori sulle zanzare e

> https://www.girodivite.it/S-G-n-234-Zanzare-Ecomostri-e.html

** M5S Lentini - Raccolta firme per il salario minimo ** , di Giuseppe Castiglia - 26 settembre 2023

Sabato 30 settembre 2023, il MoVimento 5 Stelle di Lentini sarà in via Termini con una postazione per la raccolta delle firme sul salario minimo.

> https://www.girodivite.it/M5S-Lentini-Raccolta-firme-per-il.html

** Ultimo incontro di Più libri tutto l’anno con Labatout e le prime anticipazione della nuova edizione ** , di Redazione Zerobook - 26 settembre 2023

Gran finale di Più libri tutto l’anno, il ciclo di anticipazioni di avvicinamento alla fiera nato per dare voce alla piccola e media editoria attraverso una serie di incontri con autori italiani e stranieri che si sono svolti da marzo fino a ottobre, con cadenza mensile. L’ultimo incontro della serie, organizzato in collaborazione con Biblioteche di Roma, si terrà mercoledì 4 ottobre alle ore 19 alla Centrale Montemartini: un’occasione per presentare Maniac, il nuovo libro di Benjamín Labatut e (...)

> https://www.girodivite.it/Ultimo-incontro-di-Piu-libri-tutto.html

** AZERBAIJAN-ARMENIA: "Armenia will receive our brothers and sisters leaving NK" - Pashinyan ** , di Emanuele G. - 25 settembre 2023

24.09.2023

JAMnews

Yerevan

Courtesy of JAMnews [website: https://jam-news.net]

> https://www.girodivite.it/AZERBAIJAN-ARMENIA-Armenia-will.html

** La transizione, il voto, il fantasma ** , di Luigi Boggio - 25 settembre 2023

Durante il mio solito tragitto per andare a comprare il giornale ho appreso che il sindaco di Lentini Lo Faro aveva azzerato la giunta e nominato due nuovi assessori...

> https://www.girodivite.it/La-transizione-il-voto-il-fantasma.html

** KOSOVO: Kosovo PM Accuses Serbia-backed Gunmen of Shooting Kosovo Policemen ** , di Emanuele G. - 24 settembre 2023

Xhorxhina Bami and Sasa Dragojlo

Belgrade, Pristina

BIRN

September 24, 202315:04

Kosovo Prime Minister Albin Kurti claimed that a Serbian-backed group of “heavily armed” men had attacked the police, killing one and wounding two, before surrounding a monastery in the northern Banjska/Banjske area.

Courtesy of Balkan Insight [website: https://balkaninsight.com]

> https://www.girodivite.it/KOSOVO-Kosovo-PM-Accuses-Serbia.html

** Cous Cous Fest: il Messico Campione del mondo di cous cous ** , di Redazione Cartamenù - 24 settembre 2023

Cous Cous Fest: il Messico, per la prima volta al festival, Campione del mondo di cous cous

Alla squadra messicana, che lavora a Roma, anche il premio per l’originalità della ricetta

In migliaia ieri sera in spiaggia per il Kia party, la serata dance anni Novanta con Neja e Stef Burns

> https://www.girodivite.it/Cous-Cous-Fest-il-Messico-Campione.html

** Dall’Ucraina a Taiwan, un nuovo tipo di guerra globale è in pieno svolgimento ** , di Redazione - 23 settembre 2023

Dare un senso al conflitto globale in corso. L’articolo di Samir Saul e Michel Seymour (Pressenza), per i lettori di Girodivite.

> https://www.girodivite.it/Dall-Ucraina-a-Taiwan-un-nuovo.html

** Victor Jara, un’anima piena di bandiere ** , di Redazione - 23 settembre 2023

Sono passati 50 anni dall’omicidio di Victgor jara, cantautore e compositore cileno. Un articolo di Oleg Yasinsky (Pressenza).

> https://www.girodivite.it/Victor-Jara-un-anima-piena-di.html

** Il tempo libero e il mare ** , di Massimo Stefano Russo - 23 settembre 2023

Il rapporto col mare varia molto nelle diverse culture. Lo spazio marino, carico di significati, ha valori simbolici, mitologici e culturali...

> https://www.girodivite.it/Il-tempo-libero-e-il-mare.html

** Verso il mare della dimenticanza (Lettera a A.D.) / di Josif A. Brodskij ** , di Redazione Antenati - 23 settembre 2023

Testo di Josif Aleksandrovič Brodskij.

> https://www.girodivite.it/Verso-il-mare-della-dimenticanza.html

** Persone: Giorgio Napolitano ** , di Redazione - 22 settembre 2023

Oggi, alle ore 19.45, il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. (ANSA)

> https://www.girodivite.it/Persone-Giorgio-Napolitano.html

** REPORT NOSE dell’ARPA sugli odori molesti nei Comuni di Lentini e Carlentini ** , di Giuseppe Castiglia - 22 settembre 2023

Dall’1 al 19 settembre 2023 sono pervenute al NOSE 333 segnalazioni. I segnalatori hanno evidenziato come principale tipologia di odori quella inerente i rifiuti in fermentazione, seguita da quella inerente gli affluenti zootecnici ed agricoli. Il comune da cui sono pervenute più segnalazioni è stato Lentini (199 segn.) seguito da Carlentini (122 segn.).

> https://www.girodivite.it/REPORT-NOSE-dell-ARPA-sugli-odori.html

** Persone: Alberto Magnaghi ** , di Redazione - 22 settembre 2023

Alberto Magnaghi (Torino, 8 giugno 1941 – 21 settembre 2023) è stato un architetto e urbanista italiano, fondatore della scuola territorialista.

Biografia

A Torino frequenta il liceo classico Massimo d’Azeglio, segue i corsi di pittura alla scuola di via Cavour del pittore Riccardo Chicco e suona l’armonica a bocca al Jazz Hotclub nel Quartetto Hohner, con il quale nel 1959 vince a Innsbruck i campionati mondiali d’armonica.

Dopo la laurea in architettura al Politecnico di Torino (1965), è (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Alberto-Magnaghi.html

** Riterritorializzare il mondo / di Alberto Magnaghi ** , di Redazione Antenati - 22 settembre 2023

Delle numerose accezioni del termine ‘terra’, almeno tre meritano la nostra attenzione quando parliamo di un ‘ritorno’ ad essa...

> https://www.girodivite.it/Riterritorializzare-il-mondo-di.html

** Ma vui vulivate ’a pizza Cu ’a pummarola ’ncoppa e niente cchiù ** , di Deborah A. Simoncini - 22 settembre 2023

Giorgia, estremamente fiduciosa nel proprio talento, da intraprendente politica teorica, faceva di tutto per crearsi una reputazione internazionale...

> https://www.girodivite.it/Ma-vui-vulivate-a-pizza-Cu-a.html

** SONICWONDER, il rivoluzionario talento di HIROMI alla conquista della Sicilia ** , di Redazione Risonanze - 22 settembre 2023

La virtuosistica capacità di intrecciare melodie intricate fondendo i generi in un abbagliante stile personale la rende impareggiabile. L’artista internazionale HIROMI sbarca in Italia con il suo prestigioso tour. Il rivoluzionario talento della musicista giapponese sarà di scena per l’unica tappa siciliana al teatro Metropolitan di Catania. L’appuntamento con HIROMI’S SONICWONDER è lunedì 6 novembre alle ore 21.30. Uno spettacolo organizzato e promosso da Eventi Olimpo.

Il Giappone ha prodotto un (...)

> https://www.girodivite.it/SONICWONDER-il-rivoluzionario.html

** Forum Provinciale Acqua pubblica - Dibattito sulla privatizzazione dell’acqua ** , di Giuseppe Castiglia - 22 settembre 2023

Giovedì 28 settembre alle ore 17.00 presso il salone della CGIL di Siracusa (Viale Santa Panagia, 205) dibattito sulla privatizzazione dell’Acqua.

> https://www.girodivite.it/Forum-Provinciale-Acqua-pubblica.html

** E = mc²: la formula della salute del Sud Sudan ** , di Amref Italia

22 settembre 2023

Portare la salute nelle aree remote, con cliniche mobili, per contrastare malnutrizione e le malattie comuni.

> https://www.girodivite.it/E-mc-la-formula-della-salute-del.html

** Lentini, 29 settembre 2023: Pietra madre, Desiderio - di Guido Celli ** , di Redazione - 21 settembre 2023

VERSO IL 29 SETTEMBRE 👉 Guido Celli in breve... Guido Celli, poeta e performer, nasce a Roma nel 1979. Ha collaborato con diversi artisti fra cui Flavio Giurato, Joe Lally, Arash Irandoust e Daniele Aristarco. Dopo aver lavorato come facchino, magazziniere, manovale ed essere stato pugile, gira l’Italia mettendo in corpo e in voce i suoi poemi, le sue performance per voce sola. Con Caterpillar porta in scena la pièce Era solo un ragazzo (Per una pedagogia dei padri in poema) e lo spettacolo (...)

> https://www.girodivite.it/Lentini-29-settembre-2023-Pietra.html

** Chiamiamoli lager ** , di Redazione - 21 settembre 2023

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio? Chiamiamoli lager. Il punto di vista di L’Ideota.

> https://www.girodivite.it/Chiamiamoli-lager.html

** Suriano: stanno rimpatriando in Ucraina i minori accolti da noi. Vogliono forse mandarli al fronte? ** , di Redazione - 21 settembre 2023

Un articolo di Olivier Turquet (Pressenza).

> https://www.girodivite.it/Suriano-stanno-rimpatriando-in.html

** Il discorso di Sergej Viktorovič Lavrov all’ONU, il 20 settembre 2023 ** , di Redazione - 21 settembre 2023

«Mosca non rifiuta il negoziato, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha firmato un decreto per vietare un dialogo col presidente Putin»

> https://www.girodivite.it/Il-discorso-di-Sergej-Viktorovic.html

** AZERBAIJAN-ARMENIA: Representatives of official Baku and Karabakh Armenians met in Yevlakh ** , di Emanuele G. - 21 settembre 2023

21.09.2023

JAMnews

Baku

Courtesy of JAMnews [website: https://jam-news.net]

> https://www.girodivite.it/AZERBAIJAN-ARMENIA-Representatives.html

** Il sol dell’avvenire ** , di Pina La Villa - 21 settembre 2023

Note sull’ultimo film di Nanni Moretti

> https://www.girodivite.it/Il-sol-dell-avvenire.html

** Catania, 22 settembre 2023: Amori, di Maria Gabriella Canfarelli ** , di Associazione Olga Benario - 21 settembre 2023

Venerdì 22 Settembre alle ore 19, nella sede di via Battiato n.6, Catania

presentazione del libro AMORI di Maria Gabriella Canfarelli

dialogo alla presenza dell’autrice

letture di Sara Emmolo, introduce Pina La Villa

a seguire CENA SOCIALE

> https://www.girodivite.it/Catania-22-settembre-2023-Amori-di.html

** Forum provinciale per l’acqua pubblica - LETTERA APERTA A SERGIO MATTARELLA ** , di Giuseppe Castiglia - 20 settembre 2023

Signor Presidente, la mafia esiste. E non solo quella che spara ed uccide, arrecando lutti che non si dimenticano, ma anche quella impalpabile, che trama nell’ombra, che tesse rapporti osceni tra Stato ed antistato, tra pubblico e privato; quella che circuisce sindaci ed amministratori...

> https://www.girodivite.it/Forum-provinciale-per-l-acqua.html

** Il punto sul rientro a scuola ** , di Fabio Iuliano - 20 settembre 2023

La campanella è suonata per tutte le scuole italiane. Prepariamoci a un nuovo anno scolastico

> https://www.girodivite.it/Il-punto-sul-rientro-a-scuola.html

** DO U REMEMBER?, il mantra ipnotico di MARISOL LUZ ** , di Redazione Risonanze - 20 settembre 2023

Pop raffinato per un mantra ipnotico. Sensuale, il mood di Marisol Luz vibra sottopelle e dà voce al ricordo. Vivido, struggente, delicato. DO U REMEMBER? Dal producer di Bomb on us è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dell’“artista ad alta sensibilità”. Quando s’infrange la speranza, viene a salvarci la musica.

“‘Lasciami andare!’ mi hai detto. Allora, se lo dovrò fare, sarà a modo mio. Ma come piace a te”. L’illusione di allontanare un addio, il rimpianto di non aver (...)

> https://www.girodivite.it/DO-U-REMEMBER-il-mantra-ipnotico.html

** Catania: Una nuova area moderata per la politica Italiana ** , di cirignotta - 20 settembre 2023

Parte da Catania un grido di allarme per la Politica Italiana, a farlo è l’Associazione Culturale Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e la Promozione della Cultura che attraverso la figura del suo presidente Lillo Coniglio lancia un messaggio al popolo dei moderati.

Da sempre la politica, nel senso più nobile del termine, è stata esercizio di difesa per ogni forma di fragilità umana, nella consapevolezza del valore della vita. Difendere la cultura della vita significa quindi salvaguardare (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-Una-nuova-area-moderata.html

** Tornando a Monique Wittig ** , di Sergej - 27 settembre 2023

Monique Wittig : Femminismo materialista, pensiero straight, cantiere letterario, corpo lesbico, cavallo di Troia / Eva Feole e Sara Garbagnoli.

1 ed. - Bologna : DeriveApprodi, 2023. - 77 p., [3] : br. ; 20 cm. - (Essentials).- ISBN 978-88-6548-482-1.

> https://www.girodivite.it/Tornando-a-Monique-Wittig.html

** Sikania Film Festival 2023 ** , di redazione cinema - 27 settembre 2023

I vincitori in una serata ricca d’arte e bellezza

> https://www.girodivite.it/Sikania-Film-Festival-2023.html