n. 1038 - "Cu fa chiddu ca nun divi, c’avveni chiddu ca nun criri" (27 dicembre 2024)

Ultimo numero di Girodivite per questo 2023 ormai agli sgoccioli. Ci apprestiamo anche noi della redazione a prepararci per ricevere il 2024, anno bisestile che nella credenza popolare, o quello che ne è rimasto, è considerato un presagio di chissà quali conseguenze nefaste.

Un antico proverbio che non abbiamo voluto utilizzare e che risalirebbe ai tempi degli Antichi Romani, recita "Anno bisesto, anno funesto". Ci potremo limitare alla superstizione per tutelarci da qualsiasi congettura sulla questione.

Storicamente, i Romani collegavano le sventure agli anni bisestili poiché con febbraio allungato di un giorno, si prolungava anche il periodo durante il quale si svolgevano quei riti dedicati ai morti e alla loro purificazione che cadeva, appunto, nel mese di febbraio.

A voler lasciare da parte la superstizione e limitandoci a ricordare gli eventi più disastrosi della nostra recente Storia, una bizzarra coincidenza vuole proprio che in questi anni si siano verificati eventi catastrofici che hanno interessato il nostro Paese. Come non ricordare il 1908, anno bisestile e archiviato con il terremoto di Messina. Se ci soffermiamo sui terremoti, diventa drammatico l’accostamento tra questi episodi disastrosi e questa cadenza quadriennale. Basta citare il Belice nel 1968, il Friuli nel 1976 e l’Irpinia nel 1980.

Tralasciamo il 2020, altro anno bisestile per il quale si sono spese anche troppe parole. Preferiamo, piuttosto, rivolgere la nostra attenzione agli episodi che, si sono verificati sicuramente, saranno ricordati per sempre per l’eccezionalità positiva che non si sono fatti condizionare dall’alea del bisestile e invitiamo i nostri lettori ad andare a spulciare gli annali per verificare questa ipotesi.

Rinnoviamo gli auguri per l’anno che sta arrivando e, rubando un verso del compianto Lucio Dalla, anche noi ci stiamo preparando. E non è una novità...

Il numero 1038 di Girodivite, mercoledì 27 dicembre 2023: "Cu fa chiddu ca nun divi, c’avveni chiddu ca nun criri" (Chi fa quello che non deve, gli accade quello che non crede).

In questo numero:

** Bavaglio stampa: un’altra schifezza. Ecco perché ** , di Adriano Todaro - 27 dicembre 2023

Una legge-delega che affosserà ancora di più la libertà di stampa

** Gaza: necessarie indagini urgenti sui trattamenti inumani e le sparizioni forzate di detenuti palestinesi ** , di Amnesty - 27 dicembre 2023

Amnesty International si è detta profondamente preoccupata, anche a causa delle denunce di sparizioni forzate di massa, per l’assenza di informazioni su palestinesi della Striscia di Gaza arrestati dalle forze israeliane.

** A Rhino Camp, in Uganda, tra chi fugge da violenze e povertà ** , di Amref Italia - 27 dicembre 2023

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante, Amref ha raccolto le voci di chi scappa da violenze e da condizioni economiche drammatiche. Storie raccolte a Rhino Camp, in Uganda.

** Acciaierie D’Italia, confronto a Palazzo Chigi ** , di Redazione Lavoro - 27 dicembre 2023

Attendismo del governo sembra una resa e getta il futuro dell’azienda nel baratro. Serve nazionalizzare Ex Ilva e cacciare Arcelor Mittal

** Binomi di parole (17): Sfalci e ramaglie ** , di Alessandra Calanchi

27 dicembre 2023

L’italiano non è una lingua morta. È bello ritrovare parole dimenticate o appartenenti a registri specifici o cadute in disuso...

** Guai per il “garantista” Sansonetti ** , di Adriano Todaro - 27 dicembre 2023

Appello a Mattarella perché non firmi – Male la pubblicità sulla stampa e meno investimenti sul digitale – Confermato il direttore del Corriere – Archivio de Il Messaggero consultabile online – Emanuele Farneti vice direttore a La Repubblica

** S&G n. 248 - Succede a VLS1929 ** , di Franco Novembrini - 27 dicembre 2023

Succede che a Villasanta (VLS1929) in Brianza esista una Junta "in". Sì è vero. ma come prefisso.

** Il testamento di Tito / di Fabrizio De André ** , di Redazione Antenati - 25 dicembre 2023

Pubblicata nel 1970 nell’album "La buona novella". - Compositori: Corrado Castellari / Fabrizio De André. - Testo di Il testamento di Tito © O/B/O DistroKid, Universal Music Publishing Group.

** Sabrina Peron nuotatrice italiana dei record ** , di Silvia Zambrini

24 dicembre 2023

Sabrina Peron, prima italiana che, a nuoto, ha costeggiato l’intera isola di Manhattan, attraversato la Manica e lo stretto di Catalina (California), una intervista di Silvia Zambrini.

** Le regole per fare il presepio: vanno bene anche leoni e giraffe, ma con semplicità / di Dino Buzzati ** , di Redazione Antenati - 24 dicembre 2023

«L’operazione si ripete da generazioni in famiglie agiate e modeste. Preferiamo quelli di fortuna ma col cuore. Nella portineria del mio stabile ce n’è uno di proporzioni meschine, senza lumini ma così ispirato da incantare ogni bimbo...». - Pubblicato da Dino Buzzati su Il Corriere della Sera.

** Il bue, l’asinello e noi italiani ** , di Riccardo Orioles - 24 dicembre 2023

Natale sarebbe la festa del Bambinello. Il bue, l’asinello, Giuseppe e Maria. Ma arriva quello di Hamas Hamas e sgozza nella culla il bambino. “Siamo molto incazzati, è un segnale per i Romani che ci occupano da tanti anni”. La luce, subito dopo, in cielo, non è affatto una cometa ma è il superbombardiere romano venuto a vendicare il bambinello. A fuoco la baracca coll’asino e col bue, e pure Maria e Giuseppe”. “Levatevi dai piedi, brutti selvaggi” è il messaggio stavolta. Poi arriva Erode, e ci (...)

** Auguriamo BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO a tutti i nostri lettori... ** , di Redazione - 24 dicembre 2023

** Un normale giovedì sera ** , di Universitaria anonima - 23 dicembre 2023

Cosa è "normale"? Essere assalite il giovedì sera, rivolgersi ai carabinieri e non essere prese in considerazione? "Questa volta era toccato a me..."

** Ragusa: Convegno internazionale sulla generazione dei conflitti, nuovi modelli di studio per ridefinire i nessi tra le guerre e la storia ** , di cirignotta - 23 dicembre 2023

Il 4° Convegno scientifico internazionale tenutosi a Ragusa il 16 e 17 Dicembre 2023 ha visto la presenza di molti studiosi nazionali ed internazionali del settore che si sono confrontati sul nesso logico tra guerre e storia.

** Titoli di laurea e dottorato di ricerca ** , di Alberto Giovanni Biuso

22 dicembre 2023

Sulla progressiva svalutazione dei titoli accademici

** La criminalità nei porti italiani: un rapporto di Libera ** , di Redazione - 22 dicembre 2023

Si intitola: Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismo delle proiezioni criminali nei porti italiani - il report dell’associazione Libera sulla criminalità nei porti italiani.

** Patto di stabilità: il governo Meloni dà il paese in pasto alla speculazione ** , di Redazione Lavoro - 22 dicembre 2023

La tanto attesa riforma del patto di stabilità, intervenuta dopo la sospensione determinata dalla pandemia e dai devastanti effetti della guerra in Ucraina, riproduce integralmente l’impalcatura e i principi chiave del Trattato di Maastricht

** Il nuovo libro di Antonio Mazzeo: La scuola va alla guerra ** , di Redazione - 22 dicembre 2023

Esce ai primi di gennaio 2024, per ManifestoLibri, il volume dedicato alla scuola e alla guerra...

** CZECH REPUBLIC: At Least 15 Dead in Czech Republic After Shooting at Prague University ** , di Emanuele G. - 21 dicembre 2023

The police said the suspect, who killed himself, first shot his father in a town outside Prague and then continued his rampage at the university. Aric Toler

By Andrew Higgins, Jenny Gross and Aric Toler

Dec. 21, 2023Updated 2:55 p.m. ET

Courtesy of The New York Times [website: https://www.nytimes.com]

** Ultima Generazione, Roma: Polizia blocca marcia lenta in solidarietà con GKN ** , di Redazione - 21 dicembre 2023

Il 20 dicembre 2023, 16 cittadini aderenti alla campagna FONDO RIPARAZIONE, promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato una “Marcia Lenta” in solidarietà con GKN a Roma alle 11.00 lungo Via del Corso con l’intenzione di arrivare a Palazzo Chigi. Hanno camminato con striscioni con scritto “FONDO RIPARAZIONE”, “Teniamoci le mani” e “Verso l’ora X” in solidarietà con GKN. L’azione, battezzata come “Marcia lenta”, consiste nel camminare lentamente insieme per permettere a cittadini comuni a riprendersi (...)

** Da Brescia in Franciacorta: la fabbrica dei veleni La Caffaro ** , di Redazione - 21 dicembre 2023

Caso Vallosa, i PCB della Caffaro sepolti in Franciacorta. Intervista a Silvio Parzanini

** E ora ci saranno più abusi e più morti in mare ** , di Redazione - 21 dicembre 2023

L’Europa si blinda. L’approvazione del Nuovo Patto sulla Migrazione legittima lo status quo alle frontiere esterne dell’Unione Europea in cui violenza e respingimenti sono pratiche quotidiane.

** Binomi di parole (16): Condom & Facemask, ovvero: l’altruismo, questo sconosciuto ** , di Alessandra Calanchi - 21 dicembre 2023

Proteggere gli altri dai nostri germi è come cedere il posto a una persona anziana o con disabilità. Non è un atto né immorale né ossessivo. Si chiama buona educazione.

** "Con i nostri occhi", 21 racconti scritti da ragazze e ragazzi palermitani dai 9 ai 13 anni. La presentazione sabato 23 dicembre ** , di Redazione Zerobook - 21 dicembre 2023

Amicizia, avventura, coraggio e ironia, morte e fiducia. Temi che interessano tutti, ma questa volta a raccontarli sono quattordici ragazzi e ragazze di Palermo, di età compresa tra i 9 e i 13 anni, con il loro sguardo puro e privo di sovrastrutture.

Rachele Bongiorno, Emma Borruso, Diana Butera, Andrea Cianciabella, Roberta Di Lorenzo, Gabriele Ingrassia, Alice Lisci, Giovanni Lo Coco, Maf, Nick, Aurora Rizzuto, Karol Miriam Rizzuto, Elisa Spagnolo e Adele Zito sono i nomi e gli pseudonimi (...)

** Vicoli e capitali ** , di Alberto Giovanni Biuso - 20 dicembre 2023

La civiltà napoletana in una delle sue chiese

** Il Teatro Massimo Bellini festeggia il Natale con il gospel di Kaylah Harvey & BBK ** , di Redazione Risonanze - 20 dicembre 2023

Nel ricco programma approntato dal Teatro Massimo Bellini per le Festività non poteva mancare il concerto dedicato al Gospel, che quest’anno vedrà di scena Kaylah Harvey & The Bronx Black Kayes, ensemble di prestigio internazionale, chiamato ad accendere il Natale con il sound trascinante ma anche struggente di traditional e i spiritual.

