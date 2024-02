n. 1046 - "Cu voli manciari pisci i portu, nun havi aviri ’u vurzuni strittu" (21 febbraio 2024)

Il numero 1046 di Girodivite di mercoledì 21 febbraio 2024:

** Omicidi sul lavoro ** , di Redazione Lavoro - 21 febbraio 2024

USB: il Governo assuma la nostra proposta di legge per il reato di omicidio sul lavoro

** Disparità salariale di genere ** , di Amref Italia - 21 febbraio 2024

Perché le professioniste della salute guadagnano meno degli uomini?

** Israele deve porre fine all’occupazione della Palestina ** , di Amnesty - 21 febbraio 2024

Israele deve porre fine alla brutale occupazione di Gaza e della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, iniziata nel 1967.

** Carl Rogers, un maestro da riscoprire ** , di Augusto Cavadi - 21 febbraio 2024

Che sorte è toccata a Carl Rogers? È certo che di lui si sono perse le tracce ed anche voluminosi trattati di psichiatria lo ignorano del tutto

** Mario Vanacore, innocente ** , di Stefania Tiezzi - 21 febbraio 2024

Le accuse al figlio dell’ex portiere di via Poma sono l’ultima follia investigativa del delitto Cesaroni.

** Ultima possibilità per Assange ** , di Adriano Todaro - 21 febbraio 2024

Morti di Firenze: per La Stampa sono clandestini – Renzi abbandona e Gedi continua a vendere: è il turno della Provincia Pavese – A PalermoToday giornalismo investigativo – La Nuova Sardegna: pubblicità occulta? – Scommessa sul cartaceo – Dopo Concita De Gregorio inchieste e servizi speciali – Smemoranda è salva

** S&G n. 255 - B&B elettorali ** , di Franco Novembrini - 21 febbraio 2024

B&B potrebbe sembrare un pezzo che tratta di resort ma invece secondo i rumors cittadini potrebbero essere nient’altro che "bonus" preelettorali.

** “I CAMBI DI STAGIONE” con MAURIZIO MARCHETTI E ANTONIO ALVEARIO ** , di Redazione - 20 febbraio 2024

Da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina andrà in scena “I CAMBI DI STAGIONE”, libero adattamento della commedia drammatica inglese Mr. Halpern & Mr. Johnson, scritta nel 1983 come TV play da Lionel Goldstein, e adattata per il palcoscenico nel 1995. La versione definitiva è stata rappresentata nel 2004 e lo spettacolo è stato replicato con successo nei teatri di tutto il mondo, ma è inedito in Italia. A distanza di vent’anni, Nutrimenti Terrestri e Maurizio (...)

** Persone: Ira von Fürstenberg ** , di Redazione - 20 febbraio 2024

È morta il 19 febbraio 2024, era stata una star del cinema anni ’60.

** Catania, 20 febbraio 2024: Manifestazione per Assange ** , di Redazione - 20 febbraio 2024

Il DAY X È ARRIVATO! Giorno 20 Febbraio alle ore 16,00 a Catania, davanti la Villa Bellini, ingresso Via Etnea, partirà il corteo a sostegno della LIBERAZIONE di Julian Assange che affronterà due giudici dell’Alta Corte, il 20 e 21 febbraio, nell’appello contro l’estradizione negli Stati Uniti. La manifestazione risalirà fino alla Prefettura dove alle 17,00 è previsto un presidio che si terrà in contemporanea alle altre città che nel mondo stanno urlando all’unisono per la liberazione di Julian (...)

** Lentini - Al Moncada - Uniti nello Sport - Consegna Targa Panathlon ** , di Giuseppe Castiglia - 20 febbraio 2024

L’istituto di Istruzione Superiore “A. Moncada” di Lentini, ancora una volta promotore delle buone pratiche. Il Panathlon consegnerà la “Carta dei Doveri del Genitore nello Sport” e la “Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport”.

** Martedì 20 sciopero nazionale e presidio al Ministero del Lavoro dopo la strage di Esselunga: appuntamento ore 10:00 in Via Molise ** , di Redazione Lavoro - 20 febbraio 2024

Unione Sindacale di Base conferma l’appuntamento per martedì 20 febbraio di fronte al Ministero del Lavoro, dalle ore 10:00 Via Molise.

** GiroMotoSicilia – Da Lentini al museo all’aperto del Parco La Fiumara D’Arte, attraverso il Massiccio del Campanito e i Nebrodi ** , di Giuseppe Castiglia - 19 febbraio 2024

“Energia Mediterranea” ,“Piramide 38° parallelo” e “Monumento per un Poeta Morto, La Finestra sul Mare”. Una domenica da ricordare per i posti che abbiamo scoperto, attraversato e per la giornata estiva di questo 18 febbraio 2024.

** Tutti i palazzi di Pesaro ** , di Redazione Zerobook - 19 febbraio 2024

Incontri di pietra nella città di Pesaro / Marco Monari. - Roma : ZeroBook, 2024. - 78 p., ill. - ebook: 978-88-6711-237-1

** "Uomo e Galantuomo" al Teatro Vittorio Emanuele di Messina ** , di Piero Buscemi - 19 febbraio 2024

Si è chiuso il fine settimana peloritano dedicato a una delle commedie più esilaranti di Eduardo De Filippo.

** Valerio Marletta: aveva 44 anni ** , di Redazione - 18 febbraio 2024

Muore un nostro amico e compagno. Per Girodivite e per la democrazia oggi è un giorno di lutto.

** È strage di lavoratori: i padroni hanno le mani sporche di sangue ** , di Redazione Lavoro - 18 febbraio 2024

Manifestazione al Ministero e sciopero nazionale Lavoro Privato il 20, sciopero e presidio a Firenze il 19

** Rivoluzione nella sanità lombarda ** , di Adriano Todaro - 17 febbraio 2024

Una tessera a punti e skypass gratuiti

** In Sicilia i trattori tacciono ** , di Luigi Boggio - 17 febbraio 2024

Al frastagliato movimento dei trattori è finita la benzina verde per continuare nella battaglia per il riconoscimento di alcuni elementari diritti per la sopravvivenza...

** Muore Alexei Navalny ** , di Redazione - 16 febbraio 2024

È stato a lungo considerato il principale oppositore del presidente Vladimir Putin: sarebbe morto nel carcere in Siberia in cui era detenuto, in circostanze ancora poco chiare

** Ultima Generazione: “Sull’ambiente il Governo vuole mantenere uno status quo che fa comodo a molti” ** , di Laura Tussi - 16 febbraio 2024

Alessandro Berti, attivista del movimento, ci racconta le ultime novità della lotta per la giustizia ambientale e climatica e non solo.

** Caserta: La scuola con uno sportello pacifista per educare alla nonviolenza e testimoniare la pace ** , di Laura Tussi - 16 febbraio 2024

A Caserta si inaugura lo Sportello della Pace: sarà ospite dell’istituto superiore

** Reggio Emilia si mobilita per Assange in prossimità del “GIORNO X” ** , di Redazione - 16 febbraio 2024

Iniziative per Julian Assange a Reggio Emilia il 17 e 19 febbraio

** Binomi di parole (20): Ghiacciai e Galassie ** , di Alessandra Calanchi - 15 febbraio 2024

Che c’entrano i ghiacciai con le galassie? Tutto e niente.

** A scuola di Tutor… ** , di Salvatore Bravo - 15 febbraio 2024

Siamo ad un bivio, dobbiamo scegliere se essere acritiche presenze che

accettano passivamente il nuovo corso dell’inclusione pedagogica o se dobbiamo sostenere il pubblico dibattito sui destini e sulle finalità della scuola.

** Agamben e il mestiere dell’attore ** , di Sergej - 15 febbraio 2024

"La politica è, cioè, puramente e semplicemente l’articolazione sociale del falso. Si capisce allora perché l’attore sia oggi necessariamente il paradigma del leader politico" (G. Agamben)

** 5° Concorso Fotografico "Un luogo per ZeroBook 2023" (I VINCITORI!!!) ** , di Piero Buscemi - 15 febbraio 2024

Proclamati i vincitori dell’edizione 2023 del contest fotografico organizzato dalla redazione Girodivite e dalla Casa Editrice ZeroBook.

** ANTONIO ORNANO, in Sicilia l’esilarante sfogo di un maschio caucasico irrisolto ** , di Redazione - 15 febbraio 2024

Volto noto di “Zelig”, “Mai dire gol”, “Colorado”, “Quelli che il calcio”, “Le iene”, Antonio Ornano è un MASCHIO CAUCASICO IRRISOLTO. Uno di noi. Il suo nuovo imperdibile show sarà in Sicilia per due appuntamenti: il 5 marzo al “Golden” di Palermo e il 6 marzo all’“Abc” di Catania. Spettacoli organizzati e promossi da Eventi Olimpo.

Protagonista di questo esilarate monologo è un uomo che, arrivato ai cinquanta, inizia a tirare le somme e a fare i bilanci. Decide così che è arrivato il momento di chiedere (...)

** Tra poche ore saremo in tribunale contro ENI ** , di GREENPEACE - 15 febbraio 2024

Insieme a 12 cittadine e cittadini e a ReCommon abbiamo deciso di citare la più grande multinazionale fossile italiana per i danni subiti dai cambiamenti climatici

