n. 1053 - "U troppu durmiri, fa ’mpuviriri" (10 aprile 2024)

Il numero 1053 di Girodivite di mercoledì 10 aprile 2024: "U troppu durmiri, fa ’mpuviriri" (Il troppo dormire, rende poveri).

In questo numero:

** Ex Ilva ** , di Redazione Lavoro - 10 aprile 2024

Usb: il Governo convochi a stretto giro i sindacati per dare risposte rassicuranti ai lavoratori

** PayPal per la salute dell’Africa con Amref ** , di Amref Italia - 10 aprile 2024

Dal 7 al 14 aprile e dall’1 al 7 maggio, per ogni acquisto online fatto con PayPal si potrà scegliere di donare 1 euro per la campagna “La fame non è un gioco

** L’impatto delle armi meno letali sui manifestanti: il nuovo video ** , di Amnesty - 10 aprile 2024

Lanciato un nuovo video sull’impatto devastante che le armi meno letali hanno sulle persone che manifestano in ogni parte del mondo, molte delle quali riportano lesioni e disabilità permanenti.

** L’impegno dell’Università deve essere la pace ** , di Massimo Stefano Russo - 10 aprile 2024

La ricerca militare, che esula dai fini dell’insegnamento universitario, nell’intrecciare mille contraddizioni, non deve influenzare il mondo accademico.

** Fino a quando la mia stella brillerà ** , di Piero Buscemi - 10 aprile 2024

Un libro di Liliana Segre, Daniela Palumbo (Rizzoli, 2023), Collana BUR Ragazzi Verdi, Tascabile, Pagine 174 p., Brossura EAN: 9788817179287

** Milano dice no ai CPR: il governo non ascolta ** , di Natale Salvo - 10 aprile 2024

Sono stati in 5.000, sabato a Milano, a sfilare in corteo per portare solidarietà ai migranti detenuti nel locale CPR e chiederne la chiusura.

** Guerra Russia - Ucraina, la Nato batte cassa ** , di cirignotta - 10 aprile 2024

Chiesti cento miliardi di dollari per finanziare le ostilità

** ‘ndrangheta in Piemonte: A32 e cantiere TAV infiltrati dalle cosche ** , di francoplat - 10 aprile 2024

Non c’è bisogno di evocare le sfingi, le piramidi egizie o altri prodotti dell’antichità, per domandarsi come sia mai possibile che su quell’autostrada si scavi una buca e la si ricopra e poi la si scavi ancora,

** Quanto costa l’Agi? E Repubblica va al macero ** , di Adriano Todaro - 10 aprile 2024

Anche la Dire nell’orbita di Angelucci – Il manifesto: i 100 anni di Rossanda – Altra gaffe a RaiNews24 – Mariuccia Elenuccia Boschi ha un’idea (ma va!)

** S&G n. 262 - Comunicato (!?!)* ** , di Franco Novembrini - 10 aprile 2024

Il titolo della settimana vorrebbe evidenziare (!?!) l’agiografia del suo operato del sindaco, p.v. emerito, e l’interpretazione che invece ne fanno gli "attaccabrighe", cioè le opposizioni.

** Poesia è politica (7): Così parla l’Occidente ** , di Alessandra Calanchi - 10 aprile 2024

Il materiale fragile / di Alessandro Agostinelli ; postfazione di Salvatore Ritrovato. - Ancona : peQuod, 2021. - 85 p. - (Rive). - ISBN 978-88-6068-186-7.

** Ci sono stati morti nell’esplosione di una centrale idroelettrica a Suviana ** , di Redazione - 9 aprile 2024

È successo martedì 9 aprile 2024 nel bacino di Suviana, sull’Appennino bolognese: ci sono almeno cinque persone ferite e altre quattro disperse

** Persone: Peter Higgs, fisico del bosone ** , di Redazione - 9 aprile 2024

Ipotizzò la presenza di una particella mai osservata prima, il bosone di Higgs, per cui nel 2013 ottenne il Nobel per la Fisica

** L’inquietudine politica di Lenin ** , di Salvatore A. Bravo - 8 aprile 2024

Una delle ultime opere di Lenin è stata pubblicata sulla Pravda il 4 marzo 1923. Il lungo articolo “Meglio meno, ma meglio” non è solo una sintesi critica del percorso tormentatissimo della Rivoluzione bolscevica, tra Prima Guerra mondiale e guerra civile, ma anche “testamento politico” nel quale Lenin si spinge ad ipotizzare, su dati materiali ed oggettivi, previsioni geopolitiche ed economiche che avrebbero potuto rompere l’assedio militare ed economico di cui l’Unione Sovietica era oggetto. (...)

** Dal latte materno veniamo. Quel no alla statua di Vera Omodeo ** , di Salvatore A. Bravo - 8 aprile 2024

La famiglia dell’artista Vera Omodeo ha donato al Comune di Milano la statua che onora la donna e la maternità dal titolo “Dal latte materno veniamo”. Il Comune di Milano ritiene e giudica che la statua “Non rappresenta valori condivisibili”

** Con l’acqua alla gola ** , di Emanuele G. - 8 aprile 2024

L’acqua è un eterno problema per la Sicilia

** Generazione post-sisma ** , di Fabio Iuliano - 8 aprile 2024

Tanti ragazzi per ricordare le vittime del terremoto in Abruzzo

** SLOVAKIA: How Pellegrini turned fear, alleged coup and lies into presidential win in two weeks ** , di Emanuele G. - 8 aprile 2024

7. Apr 2024 at 22:46

Peter Pellegrini, the disciple of PM Robert Fico who likes luxury, was helped in the campaign by Hungary’s state media and the coalition. Related: Pellegrini’s win I How Pellegrini won I Terenzani’s column I Foreign media I Balogová’s opinion I Polls I Runoff voting begins

Peter Dlhopolec editor-in-chief

Courtesy of Spectator Slovakia [website: https://spectator.sme.sk]

** Il tempo libero come tempo della cura ** , di Massimo Stefano Russo - 7 aprile 2024

Il tempo della cura come atto volontario e disinteressato, raccoglie e recupera: nell’imparare a conoscere e riconoscere, indica e identifica l’altrui esemplarità.

** L’Etna festeggia la primavera ** , di Piero Buscemi - 7 aprile 2024

Giochi di prestigio regalati ai primi turisti di inizio primavera da parte da Muntagna

** RUSSIA: Russia Says Found Link to Ukraine on Concert Attack Suspect’s Phone ** , di Emanuele G. - 7 aprile 2024

Updated: one hour ago

Courtesy of The Moscow Times [website: https://www.themoscowtimes.com]

** Assemblea rete No ponte a Villa S. Giovanni, 5 aprile 2024 ** , di Redazione - 6 aprile 2024

"Tante perplessità: Ministero non ha struttura missione, è operazione propaganda"

** Dove saranno i due termovalorizzatori della Sicilia ** , di Redazione

6 aprile 2024

Schifani, trovate aree per termovalorizzatori a Palermo e Catania. Nuovo passo in avanti per la loro realizzazione

** Lentini - Lo Streaming Video - Consiglio Comunale, giovedì 04 aprile 2024 ** , di Giuseppe Castiglia - 5 aprile 2024

Lentini - Consiglio Comunale, giovedì 04 aprile 2024, alle ore 19,00, presso i locali della Sala Udienze "G.Falcone" del Palazzo di Giustizia di Lentini" sito in via Caltanissetta, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

** Stati Generali del Cinema: dal 12 al 14 aprile a Siracusa talk e incontri per dibattere sul sistema audiovisivo in Italia ** , di redazione cinema - 5 aprile 2024

Si svolgeranno dal 12 al 14 aprile 2024 presso il Castello Maniace di Siracusa, sull’isola di Ortigia, gli “Stati generali del Cinema”. Tre giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde, con oltre 200 autorevoli rappresentanti di tutto il settore del cinema italiano. L’appuntamento si concentrerà su argomenti chiave come il tax credit, il turismo legato al cinema e l’espansione internazionale, con l’intento di istituire e alimentare un centro di ricerca sulle dinamiche e sulle prospettive del (...)

** La questione abitativa è un ostacolo al rilancio della pubblica amministrazione, rimuoviamolo! ** , di Redazione Lavoro - 5 aprile 2024

È evidente che tale problematica investe le lavoratrici e i lavoratori “fuorisede”, chiamati a ricoprire ruoli in destinazioni lontane dalla propria residenza

** Sicilianamente vostri, al Neglia di Enna la funambolica comicità di TOTI e TOTINO ** , di Redazione - 5 aprile 2024

Due amici-nemici che si punzecchiano tra battute esilaranti, canzoni e parodie. Sabato 20 aprile, al teatro “Neglia” va in scena “Sicilianamente vostri” di Toti e Totino. Una produzione “Compagnia La Mantia/Mancuso” di Palermo, che impreziosisce la 10ª edizione di “Voci di Sicilia”. Rassegna organizzata da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna.

Una funambolesca scorribanda su fatti, cose, persone, animali e mestieri dei giorni (...)

** Trent’anni dalla morte di Kurt Cobain ** , di Fabrizio Cirnigliaro - 5 aprile 2024

Ripercorrere la propria vita con quella spezzata di un artista maudit.

** Ma tu te la ricordi Parigi? ** , di Sergej - 4 aprile 2024

La città si chiamava Parigi, era la capitale di uno Stato - la Francia, in Europa - e per un certo periodo divenne punto di riferimento culturale per molti, per poi progressivamente perdere d’importanza pur rimanendo una delle capitali europee...

** Attenti a quel topo ** , di Sergej - 4 aprile 2024

A Parigi è possibile incontrare tanti tipi di topi...

** "Salvate la Sanità pubblica", l’appello di 14 personalità del mondo scientifico e della ricerca ** , di Redazione - 4 aprile 2024

Raccolta di firme per il Servizio sanitario nazionale in crisi. L’Italia si spende meno di 20 anni fa, in tanti costretti a ricorrere ai privati

** Persone: Gaetano Pesce, designer ** , di Redazione - 4 aprile 2024

Aveva 84 anni ed era tra i designer italiani più famosi al mondo per lo stile giocoso, colorato e dal messaggio politico, come le celebri poltrone UP

** Gaza: È stato un attacco deliberato contro operatori umanitari ** , di Redazione - 4 aprile 2024

“Le scuse per aver commesso un errore nell’uccisione dei 7 operatori umanitari dell’organizzazione World Central Kitchen non reggono. Le modalità con cui è stato colpito il convoglio umanitario, che aveva seguito tutte le procedure dettate dall’Esercito israeliano e le cui insegne erano visibili dall’alto, fanno pensare ad un attacco deliberato, per certi versi ad una esecuzione mirata. La nostra solidarietà ai colleghi di WCK è totale così come la nostra indignazione nei confronti dei responsabili (...)

** Ilaria Salis, lettera dal carcere ** , di Redazione - 4 aprile 2024

Dalla sua cella, la numero 615, del carcere ungherese di Gyorskocsi Utca, l’antifascista italiana Ilaria Salis ha scritto questa lettera

** Sono circa 1 milione gli studenti in Italia con cittadinanza non italiana ** , di Redazione - 4 aprile 2024

Articolo di Giovanni Caprio (Pressenza).

** Roma, 20-22 aprile 2024: I cento anni di Rossanda, Ragazza centenaria ** , di Redazione - 4 aprile 2024

A Roma e in streaming il prossimo 22 e 23 aprile, a cento anni dalla nascita, un convegno, uno spettacolo teatrale e una proiezione sulla vita, intellettuale e politica, di Rossana Rossanda.

Il prossimo 23 aprile la “Ragazza del secolo scorso” avrebbe compiuto un secolo, il secolo che ha attraversato. Per celebrarla a Roma, dove non è nata – è venuta alla luce a Pola nel 1924, appunto- ma dove la sua vita ha avuto termine il 20 settembre di quattro anni fa e dove ha a lungo vissuto e combattuto, (...)

** Achille Mbembe e la piantagione ** , di Salvatore A. Bravo - 4 aprile 2024

L’analisi storica di Achille Mbembe ci guida a decodificare le strutture comportamentali occidentali e la loro trasmissione. Dai mali dell’Occidente non ci si libera con la fine materiale della colonizzazione...

** Catania, 4-10 aprile 2024: i film al cinema King ** , di redazione cinema - 4 aprile 2024

Programmazione al cinema King di Catania

PROGRAMMA Cinema KING DAL 4 AL 10 APRILE 2024

Giovedì 4

LA SALA PROFESSORI: ore 19.00 sala 1

KISSING GORBACIOV: ore 21:00 sala 1

IL TEOREMA DI MARGHERITA: ore 18,30 – 20,45 sala 2

Venerdì 5 – Sabato 6

IL TEOREMA DI MARGHERITA: ore 18:30 – 20:45 sala 1

MEMORY: ore 19:00 sala 2

LA SALA PROFESSORI: ore 21:00 sala 2

Domenica 7

THE HOLDOVERS: ore 10:30 sala 2

QUARTO POTERE: ore 10:45 sala 1

IL TEOREMA DI MARGHERITA: ore 18,30 – 20,45 sala 1 (...)

** Parigi fuor di Senna ** , di Sergej - 3 aprile 2024

Vi è mai capitato di non trovare aperto l’albergo che avevate prenotato e di pensare di passare la notte sotto i ponti del fiume?

** Documenti: la Bourse de Commerce di Pinault ** , di Redazione Cartamenù - 3 aprile 2024

Alcune indicazioni sullo spazio espositivo della Bourse de Commerce di Pinault, a Parigi.

** Documenti: la Fondation Louis Vuitton di Parigi ** , di Redazione Cartamenù - 3 aprile 2024

Con un progetto dell’architetto americano Frank Gehry commissionato nel 2001, sotto la gestione di Bernard Arnault, fondatore del gruppo LVMH, nel 2006 nasce la Fondation Louis Vuitton di Parigi, uno spazio unico dedicato all’arte e alla cultura a Parigi.

Questa iniziativa culturale privata, ha lo scopo di promuovere e sostenere l’arte, in particolar modo quella contemporanea, e di essere un luogo di incontro e interazione fra gli artisti, il pubblico parigino, e i visitatori di tutto il (...)

** Lo scontro all’interno della chiesa cattolica di Bergoglio ** , di cirignotta - 10 aprile 2024

Un convegno di presentazione del libro "Codice Ratzinger" di Andrea Cionci, a Mazzarino (Caltanissetta)

