n. 1019 - "L’amici di salutu sunnu tanti, chiddi di lu cori picca e nenti" (21 giugno 2023)

** La plastica. Intervista ad Eva Alessi del WWF Italia ** , di Redazione - 21 giugno 2023

C’è un solo materiale prodotto dall’uomo che possiamo trovare ovunque nel mondo: nei suoli, nei fiumi, nell’aria, nel cibo, nella profondità degli abissi e nel nostro stesso sangue: la plastica.

** “Senza persone è un disastro”, le richieste di Sicuri per Davvero ** , di ActionAid - 21 giugno 2023

ActionAid insieme ad attivisti, realtà sociali, comitati locali, organizzazioni dei territori colpiti da sismi e disastri chiedono al Governo di farli partecipare alla stesura del Codice per le ricostruzioni.

** Un luogo sicuro in cui imparare e crescere ** , di Amref Italia - 21 giugno 2023

Oggi Frank può crescere e iniziare a costruire il suo futuro in un luogo sicuro, ma non è stato sempre così.

** Il vertice dell’Organizzazione degli stati americani si occupi della chiusura degli spazi di libertà ** , di Redazione - 21 giugno 2023

I quattro pilastri principali dell’Organizzazione degli Stati americani sono democrazia, diritti umani, sicurezza e sviluppo.

** Nicola Pandolfo: il chirurgo, la bimba e la vendetta del boss ** , di francoplat - 21 giugno 2023

Era il 20 marzo 1993 quando, di servizio a Locri, il primario di neurochirurgia dell’ospedale Riuniti di Reggio Calabria, Domenico Nicolò Pandolfo, venne ammazzato da due sicari con sette colpi di pistola.

** Persona disinformata sui fatti ** , di Alessandra Calanchi - 21 giugno 2023

Dedicato a tutte le vittime del mare, ma soprattutto a chi scappa dalla guerra, dalla povertà, dalla discriminazione, dalla paura, dalla malattia. E che noi lasciamo affogare.

** Del tempo libero in tempo di guerra ** , di Massimo Stefano Russo - 21 giugno 2023

Per vivere e affrontare la vita, ancor di più in tempo di guerra, serve il coraggio che si realizza sin nella speranza dell’agire quotidiano.

** La fotografia della cronaca ** , di Sergej - 21 giugno 2023

La mostra permanete di "Quelli dell’Ora" ai Cantieri culturali della Zisa, a Palermo

** End Less e la street art ornamentale ** , di Sergej - 21 giugno 2023

Mamma che paura! arriva la street-art a Palermo. Presto, chiudetevi in casa, serrate le persiane. Brrrr! che brividi...

** Mario Merz a Palermo ** , di Sergej - 21 giugno 2023

My home’s wind è il titolo della mostra dedicata a Mario Merz, visitabile ai Cantieri della Zisa di Palermo dall’1 giugno al 24 settembre 2023.

** Aspettando la pioggia ** , di Sergej - 21 giugno 2023

Siccità / regia di Paolo Virzì. - Italia, 2022. - Interpreti: Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Gabriel Montesi, Diego Ribon, Massimiliano Tortora, Tommaso Ragno, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci...

** S&G n. 220 ** , di Franco Novembrini - 21 giugno 2023

I problemi di VLS1929 sono irrisolvibili?

** 20 giugno 1979: Il discorso di Nilde Jotti, appena eletta presidente della Camera ** , di Redazione - 20 giugno 2023

Nilde Iotti è stata la prima donna ad essere eletta Presidente della Camera, al primo scrutinio il 20 giugno 1979, succedendo a Pietro Ingrao.

** Gli Incontri culturali di Salina 2023 ** , di Redazione - 20 giugno 2023

Palazzo Marchetti è una residenza artistica: una modalità di produzione culturale presente in molti paesi europei che da oltre un trentennio caratterizza il nostro modo di operare. Negli Incontri 2023 a Palazzo Marchetti – Salina International Arts Fest gli artisti ospiti offrono in una prova aperta gli esiti originali del proprio lavoro al pubblico dei soci di Didime ’90.

** Attenzione! Non vogliamo sanguisughe private sull’acqua pubblica ** , di Giuseppe Castiglia - 20 giugno 2023

Nel silenzio più assoluto, senza preoccuparsi minimamente di ascoltare i cittadini, i sindaci della provincia di Siracusa hanno deciso di adottare il modello della società mista per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Questa soluzione dell’ATI ci riporta indietro di un decennio.

** Gli UPS, o (Gruppi di Continuità) questi sconosciuti... ** , di Giuseppe Castiglia - 20 giugno 2023

Computer, sistemi di archiviazione, router: sono oramai dispositivi a cui non possiamo più fare a meno. Interrompere l’attività che stiamo svolgendo per un blackout non è il massimo, sia per la componentistica delle nostre apparecchiature, che per il software con possibile perdita dei preziosi dati.

** Ciao Lentini Ciao Festival - domenica 25 giugno 2023 a Palazzo Beneventano ** , di Giuseppe Castiglia - 20 giugno 2023

Domenica 25 Giugno ore 20:30 – grande festa in concerto con i LATO B e LA GOVERNANTE – due grandi band del panorama Indie italiano!

** LENTINI - CONSIGLIO COMUNALE, 21 GIUGNO 2023, ORE 19:00, IN ADUNANZA URGENTE ** , di Giuseppe Castiglia - 20 giugno 2023

riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 19:00, presso la sede provvisoria del ’Centro Polifunzionale Biblioteca Civica R. da Lentinì" di via Aspromonte, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO:

** Taobuk Festival SeeSicily 2023 ** , di Redazione Zerobook - 19 giugno 2023

Taormina, 20 giugno – Si conclude oggi la XIII edizione di Taobuk Festival SeeSicily, ideato e diretto da Antonella Ferrara, con il sostegno della Regione Siciliana. Oltre 200 ospiti da 30 Paesi diversi, scrittori e giornalisti, filosofi, artisti e musicisti, medici e scienziati, giuristi, politici ed economisti, si sono riuniti a Taormina per incrociare le loro riflessioni sul tema Le Libertà.

Un pubblico numerosissimo, attento e partecipe, ha fatto registrare il tutto esaurito nei tanti (...)

** Una guerra infinita di violenze ** , di Luigi Boggio - 19 giugno 2023

Sia nelle guerre e sia nelle attraversate pagano sempre i bambini. I bambini che dovrebbero essere i nostri figli e di un’umanità più consapevole, più solidale e più aperta.

** Persone: Graziano Origa ** , di Redazione - 19 giugno 2023

È morto all’età di 71 anni Graziano Origa, artista poliedrico che aveva lavorato come fumettista, illustratore e redattore, oltre a essere stato attivo nel mondo dell’arte pop. Il suo corpo è stato rinvenuto durante lo scorso fine settimana nelle acque di Poetto di Quartu, in località Margine Rosso, in provincia di Cagliari, e identificato solo successivamente. Non sono note le cause della morte, ma si sospetta siano riconducibili a un malore.

Nativo della Sardegna, dove ha abitato nei suoi (...)

** Roma - Lo streaming video. Oltre 20.000 partecipanti alla manifestazione Basta Vite Precarie organizzata dal Movimento 5 Stelle ** , di Giuseppe Castiglia - 19 giugno 2023

Roma – Migliaia le persone riunite in un bellissimo giorno di sole, sabato 17 giugno con un idea comune, Basta Vite Precarie e No alla Guerra. Il serpentone umano è partito da Piazza della Repubblica ed è arrivato dopo qualche ora ai Fori Imperiali dove è stato allestito un palco su cui si sono alternati vari interventi, oltre quelli di Giuseppe Conte, a sorpresa quello di Beppe Grillo

** Carlentini, 30 giugno 2023: Qualche parola, di Luigi Boggio ** , di Redazione Zerobook - 19 giugno 2023

Venerdì 30 giugno 2023 ore 19:30 Biblioteca Comunale di Carlentini

Nel libro "Qualche parola" di Luigi Boggio libertà, memoria della terra e impegno politico nei testi e nelle musiche di Seby Mangiameli, Salvo Amore e Peppe Cardello

Intervengono: Salvo Di Salvo, Sergio Monaco, gli artisti Seby, Salvo, Peppe che eseguiranno dei loro brani, e l’autore del libro.

** Distorsioni dell’ordinamento scolastico ** , di Lucio Garofalo - 19 giugno 2023

Come funziona il sistema scolastico sul versante disciplinare? Lo stesso organo che accusa (ossia il dirigente scolastico) ha il potere di giudicare e di sanzionare. In sostanza, non esiste un’autorità che sia terza e neutra, ovvero una figura "super partes". Allorquando un dirigente promuove una preventiva contestazione d’addebito ed avvia un procedimento disciplinare nei confronti di un sottoposto (che sia un docente o un ATA), ed in seguito lo convoca in sede di giudizio, è il medesimo (...)

** Morti di lavoro, superata quota 500 nel 2023 ** , di Redazione Lavoro

18 giugno 2023

L’impennata a giugno: quasi 5 vittime al giorno. Presto la raccolta firme per introdurre il reato di omicidio sul lavoro

** Forum Siciliano dei Movimenti per l’Acqua e i Beni Comuni ** , di Redazione - 17 giugno 2023

Ai Sindaci, ai Consigli comunali alle organizzazioni sociali e politiche del siracusano; fate sentire la vostra voce contro la privatizzazione dell’Acqua Bene Comune!

Anche in provincia di Siracusa si vuole nel silenzio dei più privatizzare l’Acqua Bene Comune. Una scelta calata dall’alto, ad analizzare la precipitosa cronologia degli eventi, che attraverso atti formali fotocopia nelle diverse provincie siciliane, scardina i principi fondamentali della legge regionale 19/2015 vigente e (...)

** Mar Mediterraneo mare di morte ** , di Emanuele G. - 16 giugno 2023

Drammatiche notizie dalla Grecia

** Matteo il re senza denari ** , di Deborah A. Simoncini - 16 giugno 2023

In tutti questi anni ho aspettato a lungo che qualcuno venisse a prendermi e adesso posso dire la mia. Sempre pronto a pagare il prezzo, ma senza mai nemmeno una goccia del mio sangue versare.

** Le bandiere della Stranieri oggi non sono a mezz’asta / di Tomaso Montanari ** , di Redazione - 16 giugno 2023

Articolo di Tomaso Montanari (Volere la Luna)

** Sicilia, gli agricoltori manifestano contro l’importazione di grano straniero ** , di Redazione - 16 giugno 2023

Articolo di Gloria Ferrari (L’Indipendente).

** La meraviglia ** , di Alessandra Calanchi - 15 giugno 2023

Mirabilis / Ersilia Vaudo. - Torino : Einaudi, 2023. - 160 p. : br. - (Stile libero extra). - ISBN 978-88-06-24746-1

** Le ragazze di Torino: attivismo e lotta nonviolenta in carcere ** , di Redazione - 15 giugno 2023

“Un abbraccio prigioniero. Le ragazze di Torino”. Si firmano così le ragazze della sezione femminile del carcere delle Vallette di Torino, col loro caratteristico saluto...

** Ecce Homo ** , di Massimo Stefano Russo - 15 giugno 2023

Il suo sogno visionario da miliardario, dedito allo spreco consumistico, avrà conseguenze nefaste per la maggioranza: scarica sulle generazioni future, inconsapevoli e incolpevoli, un ingiusto debito.

** Il Vice Sindaco di Lentini Maria Cunsolo – l’adesione alla gestione del servizio idrico con un atto D’IMPERIO è una lesione dei principi democratici ** , di Giuseppe Castiglia - 15 giugno 2023

Far aderire il Comune di Lentini con un atto D’IMPERIO alla società mista pubblico-privata per la gestione del servizio idrico in provincia di Siracusa è una lesione dei principi democratici e una violazione della libera determinazione del massimo consesso civico.

