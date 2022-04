n. 965 - "Megghiu pugna all’occhi, chi sgracchi a lu capizzu" (6 aprile 2022)

Il numero 965 di Girodivite del 6 aprile 2022: "Megghiu pugna all’occhi, chi sgracchi a lu capizzu" (Meglio pugni sugli occhi, che sputi al capezzale).

In questo numero:

** Un giornalista attende da 23 anni un processo ** , di Adriano Todaro

6 aprile 2022

Una vicenda esemplare di come (non) funziona la giustizia nel nostro bel Paese

> https://www.girodivite.it/Un-giornalista-attende-da-23-anni.html

** Il 9 e 10 aprile sostieni EMERGENCY con la Colomba di Pace ** , di Redazione - 6 aprile 2022

La Colomba di Pace torna nella piazze italiane

> https://www.girodivite.it/Il-9-e-10-aprile-sostieni.html

** Oltre l’emergenza: le nuove sfide nella gestione della pandemia ** , di Redazione - 6 aprile 2022

Scritto in consultazione con 50 esperti sanitari di paesi a basso e medio reddito, il report “A Path Forward” chiede un cambio di passo necessario per superare la fase dell’emergenza.

> https://www.girodivite.it/Oltre-l-emergenza-le-nuove-sfide.html

** Web Game contro il bullismo e la violenza tra adolescenti ** , di ActionAid - 6 aprile 2022

ActionAid e Afol Metropolitana lanciano la seconda edizione di Youth for Love.

> https://www.girodivite.it/Web-Game-contro-il-bullismo-e-la.html

** Amnesty International: Rapporto 2021 - 2022 ** , di Redazione - 6 aprile 2022

Il 2021 doveva essere l’anno dei cambiamenti, dell’uguaglianza, del “ricostruiremo un mondo migliore”. Purtroppo, non è stato così.

> https://www.girodivite.it/Amnesty-International-Rapporto.html

** La Democrazia non esiste... ** , di Evaristo Lodi - 6 aprile 2022

Udii questa frase per la prima volta sulle rive del Nistru (forse è meglio chiamarlo Dnestr) e sull’altra riva si estendeva la Transnistria...

> https://www.girodivite.it/La-Democrazia-non-esiste.html

** La Rai per i bambini ucraìni. Bene. E gli altri? ** , di Adriano Todaro - 6 aprile 2022

Il Fatto aumenta i ricavi – Malumori per Damilano a Rai 3 – Esce Verità&Finanza e Amica si rinnova – Il coraggio del Messaggero – Dieci domande querelate

> https://www.girodivite.it/La-Rai-per-i-bambini-ucraini-Bene.html

** Serena... ma non troppo ** , di Michela Polisciano - 6 aprile 2022

Corrispondenze / di Elena Garbugli. - Arezzo : Helicon, 2021. - 194 p. - ISBN 978-88-6466-850-5

> https://www.girodivite.it/Serena-ma-non-troppo.html

** Il giallo carnoso di Elvira Seminara ** , di Maria Teresa Cassini - 6 aprile 2022

L’indecenza / Elvira Seminara. - Milano : Mondadori, 2008

> https://www.girodivite.it/Il-giallo-carnoso-di-Elvira.html

** Q&P n. 181 ** , di Franco Novembrini - 6 aprile 2022

Ucraina. Quando sapremo le verità?

> https://www.girodivite.it/Q-P-n-181.html

** S&G n. 159 ** , di Franco Novembrini - 6 aprile 2022

Da VLS1929. Burocrazia e non solo

> https://www.girodivite.it/S-G-n-159.html

** L’Intelligenza Artificiale nella transizione... ** , di Sergej - 6 aprile 2022

AI-work : La digitalizzazione del lavoro / Sergio Bellucci. - 1 ed. - Milano : Editoriale Jaca Book, 2021. - 311 p., [1] : br. ; 23 cm. - (Dissidenze / collana a cura di Lelio Demichelis). - ISBN 978-88-16-41591-1.

> https://www.girodivite.it/L-Intelligenza-Artificiale-nella.html

** S&G n. 158 ** , di Franco Novembrini - 5 aprile 2022

Da VLS1929. L’Orchestra Felice ha trovato casa

> https://www.girodivite.it/S-G-n-158.html

** BOSNIA: 5 aprile 1992, quando tutto iniziò ** , di Emanuele G. - 5 aprile 2022

Pietro Aleotti * 5 Aprile 2022

Courtesy of East Journal [website: https://www.eastjournal.net]

> https://www.girodivite.it/BOSNIA-5-aprile-1992-quando-tutto.html

** SERBIA: Serbia’s elections offered diverse political options, but shortcomings led to an uneven playing field, international observers say ** , di Emanuele G. - 4 aprile 2022

BELGRADE 4 April 2022

Courtesy of OCSE [website: https://www.osce.org]

> https://www.girodivite.it/SERBIA-Serbia-s-elections-offered.html

** HUNGARY: Orban’s Victory Speech Gives Clues to His Future Strategy ** , di Emanuele G. - 4 aprile 2022

Gyula Csak * Prague * BIRN * April 4, 2022 * 11:37

Courtesy of Balkan Insight [website: https://balkaninsight.com]

> https://www.girodivite.it/HUNGARY-Orban-s-Victory-Speech.html

** Distretto produttivo Agrumi di Sicilia: 5-7 aprile, Fruit Logistica, Berlino ** , di Giuseppe Castiglia - 4 aprile 2022

Il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia sarà presente alla fiera internazionale Fruit Logistica e porta con sé una “Sicilia magica”. In programma a Berlino dal 5 al 7 aprile, Regione Siciliana Hall 4.2 Stand D12

> https://www.girodivite.it/Distretto-produttivo-Agrumi-di,32495.html

** La città di Antonio Di Grado ** , di Sergej - 3 aprile 2022

Catania: Due o tre cose che so di lei / Antonio Di Grado. - Viagrande: Algra, 2022. - 171 p., [1] : br. ; 21 cm. - (Congetture e confutazioni / collana diretta da Antonio Di Grado ; 1). - ISBN 978-88-9341-545-3

> https://www.girodivite.it/La-citta-di-Antonio-Di-Grado.html

** UKRAINE: Russian missiles strike Odessa: no victims according to the military authority ** , di Emanuele G. - 3 aprile 2022

Odessa Region * The Odessa Journal * 3 April, 2022 * 0 Comments 42

Courtesy of Odessa Journal [website: https://odessa-journal.com]

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Russian-missiles-strike.html

** UKRAINE: Bus Convoy Loaded With Civilians Leaves Ukraine’s Mariupol ** , di Emanuele G. - 3 aprile 2022

Courtesy of Transitions (Czech Republic)

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Bus-Convoy-Loaded-With.html

** Si salvi l’Occidente sinché si può ** , di Massimo Stefano Russo

2 aprile 2022

Suicidio occidentale : Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori / Federico Rampini. - Milano : Mondadori Libri, 2022. - 252 p. - (Strade blu). - ISBN 978-88-04-73832-9

> https://www.girodivite.it/Si-salvi-l-Occidente-sinche-si-puo.html

** Sospesi ma liberi ** , di Alberto Giovanni Biuso - 1 aprile 2022

Decreti governativi e università

> https://www.girodivite.it/Sospesi-ma-liberi.html

** Turismo: la Sicilia occidentale si promuove alla bit di Milano, in fiera le strategie di promozione turistica di 13 partner della provincia di Trapani ** , di Redazione - 1 aprile 2022

Tredici partner per promuovere il meglio della Sicilia Occidentale alla prossima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 10 al 12 aprile a Fiera Milano city.

> https://www.girodivite.it/Turismo-la-Sicilia-occidentale-si.html

** UKRAINE: Atlantico, CCIR, Radio Free Europe/Radio Liberty and Transitions ** , di Emanuele G. - 1 aprile 2022

Courtesy of Atlantico (France), CCIR (Italy/Russia), Radio Free Europe/Radio Liberty (Czech Republic/USA) and Transitions (Czech Republic)

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Atlantico-CCIR-and.html

** Enna - 4 aprile, cine teatro Grivi, presentazione del libro per l’infanzia “Mille splendidi fenicotteri rosa” ** , di Redazione - 1 aprile 2022

Un libro per bambini, un libro che guarda alla speranza. “Mille splendidi fenicotteri rosa”,edizione Lussografica, prima opera di una grafica digitale, Giuliana Di Venti e di una maestra , Belinda Di Marco, sarà presentato lunedì 4 aprile, ore 17:30, ad Enna al Cine teatro Grivi.

> https://www.girodivite.it/ENNA-4-APRILE-CINE-TEATRO-GRIVI.html

** S&G n. 156 ** , di Franco Novembrini - 1 aprile 2022

Da VLS1929. Burocrazia comunale

> https://www.girodivite.it/S-G-n-156,32389.html

** Post/teca Marzo 2022 ** , di Sergej - 1 aprile 2022

Il numero 03.2022 di Post/teca

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Marzo-2022.html

** Appello dei Premi Nobel per la Pace contro la guerra e le armi nucleari ** , di Redazione - 31 marzo 2022

Noi rifiutiamo la guerra e le armi nucleari. Chiediamo a tutti i nostri concittadini del mondo di unirsi a noi per proteggere il pianeta, la nostra casa comune, da coloro che minacciano di distruggerlo.

L’invasione dell’Ucraina ha creato un disastro umanitario per il popolo ucraino. Il mondo intero si trova di fronte alla più grande minaccia della storia: una guerra nucleare su scala globale, in grado di distruggere la nostra civiltà e di causare irreparabili danni ecologici alla Terra. (...)

> https://www.girodivite.it/Appello-dei-Premi-Nobel-per-la.html

** Israele e Marocco firmano accordo storico per scambi economici-militari ** , di Antonio Mazzeo - 31 marzo 2022

Mentre è sempre forte la tensione diplomatica e militare tra Marocco ed Algeria...

> https://www.girodivite.it/Israele-e-Marocco-firmano-accordo.html

** Il presidente della Tunisia ha sciolto il parlamento ** , di Redazione - 31 marzo 2022

È lo sviluppo più recente del progressivo smantellamento delle istituzioni democratiche portato avanti da Kais Saied.

> https://www.girodivite.it/Il-presidente-della-Tunisia-ha.html

** Decreto legge Ucraina, EMERGENCY: "Aumento spesa militare è sostegno alla guerra" ** , di Redazione - 31 marzo 2022

"Lo spostamento della scadenza temporale, non cambia la sostanza della decisione".

> https://www.girodivite.it/Decreto-legge-Ucraina-EMERGENCY.html

** Lentini: controlli e multe a chi abbandona e non separa correttamente i rifiuti ** , di Giuseppe Castiglia - 31 marzo 2022

Da sabato 2 aprile 2022 sarà avviata un’intensa attività di controllo e di verifica sulla corretta separazione dei rifiuti da parte degli utenti. I rifiuti conferiti in modo non conforme alle vigenti disposizioni comunali non verranno ritirati e ai trasgressori verranno applicate multe e sanzioni amministrative. Lo rende noto il Sindaco di Lentini Rosario Lo Faro tramite un avviso pubblico e rimarca la Vice Sindaca tramite una nota

> https://www.girodivite.it/Lentini-controlli-e-multe-a-chi.html

** Lentini sr - RIdoniAMO - la giornata del RIUSO solidale ** , di Giuseppe Castiglia - 31 marzo 2022

Il senso dell’iniziativa sta proprio nelle parole usate per la locandina: "contro la cultura dell’indifferenza e dello scarto". La forza dell’iniziativa sta nella coralità degli intenti sociali ed economici, senza tralasciare una particolare attenzione all’ambiente.

> https://www.girodivite.it/Lentini-sr-RIdoniAMO-Giornata-del.html

** Palermo, 9 aprile 2022: No all’alternanza Scuola-caserma ** , di Antonio Mazzeo - 6 aprile 2022

Alternanza Scuola-Caserma? No, grazie!!! Venerdì 8 aprile studenti, insegnanti, associazioni No War e sindacati di base si sono dati appuntamento a Palermo per chiedere l’abrogazione del protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico della Regione Sicilia e il Comando Militare dell’Esercito firmato il 20 dicembre 2021, nonché dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), come sono state ridenominate le attività di Alternanza Scuola-Lavoro introdotte con la legge 107/2015 (la (...)

> https://www.girodivite.it/Palermo-9-aprile-2022-No-all.html