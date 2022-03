n. 964 - "Cu ’nsicuta du cunigghia, unu ci scappa e l’autru no pigghia" (30 marzo 2022)

Il numero 964 di Girodivite del 30 marzo 2022: "Cu ’nsicuta du cunigghia, unu ci scappa e l’autru no pigghia" (Chi insegue due conigli, il primo gli scappa e l’altro non lo afferra).

In questo numero:

** Il manifesto delle femministe russe contro la guerra ** , di Redazione - 30 marzo 2022

Guerra significa violenza, povertà, migrazioni forzate, vite spezzate, insicurezza e mancanza di futuro. È inconciliabile con i valori e gli obiettivi essenziali del movimento femminista.

> https://www.girodivite.it/Il-manifesto-delle-femministe.html

** Call from Russian feminists against war ** , by Redazione - 30 March 2022

War means violence, poverty, forced displacement, broken lives, insecurity, and the lack of a future. It is irreconcilable with the essential values and goals of the feminist movement.

> https://www.girodivite.it/Call-from-Russian-feminists.html

** Acciaierie d’Italia, ennesima commedia triste ** , di Redazione Lavoro - 30 marzo 2022

USB chiede un accordo di programma e sciopera a Taranto

> https://www.girodivite.it/Acciaierie-d-Italia-ennesima.html

** In Italia e ai confini si aggrava il rischio tratta e sfruttamento sessuale per donne e ragazze ** , di ActionAid - 30 marzo 2022

ActionAid è al lavoro per la prevenzione della violenza di genere e per garantire l’accesso ai servizi sanitari, sociali e sostegno economico alle donne e famiglie in fuga dalla guerra.

> https://www.girodivite.it/In-Italia-e-ai-confini-si-aggrava.html

** Malawi: l’emergenza dopo la tempesta Ana non è finita ** , di Redazione - 30 marzo 2022

La vita di Mary e di oltre 40mila famiglie è stata distrutta da Ana, una tempesta tropicale che si è abbattuta su alcuni distretti del Malawi a gennaio 2022.

> https://www.girodivite.it/Malawi-l-emergenza-dopo-la.html

** Di corsa fra le vigne del Chianti, nel segno del gallo nero ** , di Fabio Iuliano - 30 marzo 2022

Si narra che al tempo delle lotte medievali Firenze e Siena, spesso in guerra per il possesso di questo preziosissimo angolo di Toscana ed entrambe stanche di battaglie sanguinose, decisero di regolare la questione con una prova singolare.

> https://www.girodivite.it/Di-corsa-fra-le-vigne-del-Chianti.html

** Epepe, di Ferenc Karinthy ** , di Maria Teresa Cassini - 30 marzo 2022

Epepe / di Ferenc Karinthy. - Milano : Adelphi, 1970 (Fabula, 2015)(Gli Adelphi, 2017)

> https://www.girodivite.it/Epepe-di-Ferenc-Karinthy.html

** Il cancello di Santa Maria degli Ammalati ** , di Francesco Valenti - 30 marzo 2022

Viaggio nella Lentini Medievale, la balaustra/cancello di Santa Maria degli Ammalati

> https://www.girodivite.it/Il-cancello-di-Santa-Maria-degli.html

** Notizie con l’elmetto ** , di Adriano Todaro - 30 marzo 2022

Il Tirreno apre a Firenze – 28 anni senza verità dall’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

> https://www.girodivite.it/Notizie-con-l-elmetto.html

** Q&P n. 180 ** , di Franco Novembrini - 30 marzo 2022

Caccia a "Ottobre Rosso"

> https://www.girodivite.it/Q-P-n-180.html

** UKRAINE: AffarInternazionali and EBRD ** , di Emanuele G. - 29 marzo 2022

Courtesy of AffarInternazionali (Italy) and EBRD (England)

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Affari-Internazionali-and.html

** Lentini "Venti di Primavera" CICLO VERGHIANO ** , di Giuseppe Castiglia - 29 marzo 2022

Rassegna cinematografica a cura di Gingolph (Giuseppe Costa) Nel centenario dalla morte di Giovanni Verga una rassegna di film che hanno portato, in epoche diverse, le opere verghiane sui grandi schermi. Sei incontri cinematografici domenicali, alle ore 18:30, presso il Centro Polifunzionale della Biblioteca Civica Riccardo da Lentini, via Aspromonte 5 , Lentini

> https://www.girodivite.it/Lentini-Venti-di-Primavera-CICLO.html

** Oncologia, ACTOSICILIA e la mostra fotografica “Oltre l’obiettivo, quando la fotografia diventa cura” ** , di Redazione - 28 marzo 2022

Catania, 28 marzo 2022 – Ventuno fotografie che raccontano il percorso di pazienti affette da carcinoma ovarico, che riescono a guardare “Oltre” la fase clinica, della chirurgia e della chemioterapia, e catturano sorrisi, speranze, abbracci nel coinvolgimento in iniziative che aiutino ad avere una prospettiva diversa nei momenti in cui la malattia sembra annientare, per ricordare che la vita, anche se in un modo diverso, può continuare.

> https://www.girodivite.it/Oncologia-ACTOSICILIA-e-la-mostra.html

** Lentini Sr - Venti di Primavera - VIAGGIO A LENTINI. Racconti di una città. ** , di Giuseppe Castiglia - 28 marzo 2022

Quattro incontri, con lo storico Francesco Valenti, per immergerci nell’affascinante e poco conosciuta storia dei nostri luoghi.

> https://www.girodivite.it/Lentini-Sr-Venti-di-Primavera.html

** UKRAINE: Balkan area and USA ** , di Emanuele G. - 28 marzo 2022

Courtesy of Seenews (Bulgaria) and U.S. Departement of State (USA)

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Balkan-area-and-USA.html

** Della guerra odiosa: una catastrofe annunciata? ** , di Massimo Stefano Russo - 27 marzo 2022

Essere in guerra e fare la guerra sono esperienze di natura diversa. Non a caso si “sfoggia” il detto: “armiamoci e partite”...

> https://www.girodivite.it/Della-guerra-odiosa-una-catastrofe.html

** Gli Idoli si incontrano a Siracusa ** , di Sergej - 27 marzo 2022

Idoli incoronati (crowned idols) : mostra dal 26 marzo al 26 luglio 2022, presso il Museo Paolo Orsi di Siracusa.

> https://www.girodivite.it/Gli-Idoli-si-incontrano-a-Siracusa.html

** UKRAINE: Le passività sull’estero della Federazione Russa e i rischi per gli investitori occidentali ** , di Emanuele G. - 26 marzo 2022

Un articolo di Giampaolo Galli e Cristina Orlando

26 marzo 2022

Courtesy of Osservatorio CPI [website: https://osservatoriocpi.unicatt.it]

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Le-passivita-sull-estero.html

** Addio a Gianni Cavina ** , di redazione cinema - 26 marzo 2022

Fonte: Rainews.it

È morto questa notte a Bologna, dove era nato, l’attore Gianni Cavina. Aveva 81 anni ed era malato da tempo. A dare la notizia all’Adnkronos, il produttore Antonio Avati, fratello di Pupi, con il quale Cavina ha girato diversi film, compreso l’ultimo “Dante”, ancora inedito.

"Purtroppo - ha detto Antonio Avati - la moglie di Gianni all’alba di oggi ci ha dato questa tristissima notizia. Gianni era già malato ma aveva affrontato con grande forza anche le riprese di ’Dante’, (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Gianni-Cavina.html

** Addio a Taylor Hawkins ** , di Redazione - 26 marzo 2022

Fonte: Rainews.it

È morto a 50 anni Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters. Ne ha dato l’annuncio la rock band americana sui suoi profili social.

"La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins", ha twittato alle 4 ora italiana il gruppo fondato nel 1994 a Seattle dall’ex batterista dei Nirvana, Dave Grohl.

"Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa - continua il messaggio - vivranno con tutti noi per sempre. I nostri (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Taylor-Hawkins.html

** Zapping tra calcio, Tognazzi e Formigli ** , di Luigi Boggio - 25 marzo 2022

Ancora una volta siamo in Europa con i suoi morti e le sue tragedie. Necessariamente dobbiamo uscirne con un’Europa più solidale sul piano politico e militare. Cercando però di restare umani.

> https://www.girodivite.it/Zapping-tra-calcio-Tognazzi-e.html

** Fondazione Italiana Sommelier. Per la prima volta in Sicilia, l’evento “Le cinque gocce siciliane” premiati 25 anni ** , di Redazione - 25 marzo 2022

Catania, 25 marzo 2022 – La Sicilia dell’olio extravergine d’oliva, in vetrina alla prima edizione siciliana de “Le cinque gocce Bibenda”, l’evento organizzato per la prima volta nell’Isola da Fondazione Italiana Sommelier.

> https://www.girodivite.it/Fondazione-Italiana-Sommelier-Per,32444.html

** Istruzione: il 31 marzo a Palermo la premiazione di EdUgame, il percorso didattico informativo sulla Ue ** , di Redazione - 25 marzo 2022

Si terrà il 31 marzo, al Real Albergo delle Povere di Palermo, l’evento finale di EdUgame, il percorso ludico e didattico-informativo ludico realizzato dal Fondo sociale europeo della Regione Siciliana nell’ambito programmazione 2014-2020 e destinato agli istituti scolastici superiori dell’isola.

Alla premiazione parteciperanno alcuni degli studenti delle 10 classi vincitrici delle due edizioni realizzate, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022.

Al percorso, promosso (...)

> https://www.girodivite.it/Istruzione-il-31-marzo-a-Palermo.html

** EMERGENCY Messina: Guerra Ucraina ** , di Redazione - 25 marzo 2022

COMUNICATO STAMPA

EMERGENCY MESSINA, GUERRA UCRAINA

“SE VUOI LA PACE, PREPARA LA PACE”

SABATO 26 MARZO DALLE 16.30

EMERGENCY

IN VIA GHIBELLINA, 32 c/o FELTRINELLI POINT PER CHIEDERE LA FINE DEL CONFLITTO TRA RUSSIA E UCRAINA E PER DISTRIBUIRE GLI “STRACCI DI PACE” E DIRE NO ALLA GUERRA, ALLE ARMI E ALLA VIOLENZA

Lenzuola o pezzi di stoffa bianchi e pennarelli rossi alla mano, tutti potranno partecipare al sit in organizzato da EMERGENCY sabato 26 marzo dalle ore 16.30 in via Ghibellina, 32, (...)

> https://www.girodivite.it/EMERGENCY-Messina-Guerra-Ucraina.html

** L’Italia fuori dai Mondiali ** , di Piero Buscemi - 25 marzo 2022

Perdendo la semifinale di spareggio contro la Macedonia, la nazionale azzurra campione d’Europa non andrà in Qatar

> https://www.girodivite.it/L-Italia-fuori-dai-Mondiali.html

** Lentini Sr - PASSEGGIATE CULTURALI - Domenica 27 marzo 2022 - dalle 9:30 alle 12:30 ** , di Giuseppe Castiglia - 25 marzo 2022

Con "Venti di Primavera", la Cultura apre le porte dei siti di particolare interesse storico-artistico, con l’appuntamento denominato "Passeggiate Culturali", che mette a sistema il patrimonio comunale e quello ecclesiastico, grazie alla disponibilità delle associazioni e realtà culturali operanti nel territorio.

> https://www.girodivite.it/Lentini-Sr-PASSEGGIATE-CULTURALI.html

** UKRAINE: Esi & European Parliament ** , di Emanuele G. - 24 marzo 2022

Courtesy of Esi (Turkey) and European Parliament (Belgium)

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Esi-European-Parliament.html

** Fermo immagine, di Susan Glaspell ** , di Maria Teresa Cassini - 24 marzo 2022

FERMO IMMAGINE : Inezie e Il sorriso di Howie / di Susan Glaspell ; a cura di Alessandra Calanchi. - Galaad 2022.

> https://www.girodivite.it/Fermo-immagine-di-Susan-Glaspell.html

** Un gelato per l’Ucraina: a Palermo le gelaterie Cappadonia aderiscono all’iniziativa benefica promossa da Emergency due gusti speciali, giallo e blu, a sostegno della popolazione Ucraina ** , di Redazione - 24 marzo 2022

Sabato 26 marzo saranno presenti, in piazzetta Bagnasco, madri e bambini ucraini a Palermo

> https://www.girodivite.it/Un-gelato-per-l-Ucraina-a-Palermo.html