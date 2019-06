n. 846 - "S’abbjari un piritu, abbjalu fora da casa" (26 giugno 2019)

Il numero 846 di Girodivite del 26 giugno 2018: "S’abbjari un piritu, abbjalu fora da casa" (Se devi emettere flatulenze, fallo fuori di casa: se devi commettere qualche peccato, fallo lontano da casa).

In questo numero:

** Leonardo vara il drone da guerra Falco Xplorer. I voli sperimentali da Trapani-Birgi ** , di Antonio Mazzeo - 26 giugno 2019

A conferma del ruolo di primo attore di Leonardo-Finmecannica nel mercato internazionale degli aerei senza pilota c’è il programma avviato in consorzio con le holding Airbus e Dassault Aviation

> https://www.girodivite.it/Leonardo-vara-il-drone-da-guerra.html

** Gli USA alla ricerca di un porto militare nell’Artico per contrastare Russia e Cina ** , di Redazione - 26 giugno 2019

I legislatori statunitensi vogliono che le loro forze armate sfidino la Russia e la Cina trovando una o più località per un porto che contribuirebbe ad alimentare il crescente appetito di Washington per il petrolio artico e altre ricchezze naturali.

> https://www.girodivite.it/Gli-USA-alla-ricerca-di-un-porto.html

** Lentini tra frizzi, lazzi e migrazioni varie ** , di Giuseppe Castiglia - 26 giugno 2019

Maria Cunsolo M5S – Nota di risposta al Consigliere Caracciolo su “quella parte di minoranza che fino a oggi ha fatto solo una politica di contrasto che ha portato a scontri privi di rilievo e di crescita per la nostra città”

> https://www.girodivite.it/Lentini-tra-frizzi-lazzi-e.html

** Le nostre idee per una Lombardia solidale, equa e pubblica ** , di Redazione Lavoro - 26 giugno 2019

Presentata la piattaforma regionale di USB Lombardia

> https://www.girodivite.it/Le-nostre-idee-per-una-Lombardia.html

** Di guerra e di pace: idee, pratiche, vite resistenti ** , di Redazione

26 giugno 2019

Come ogni anno torna l’atteso appuntamento con l’Incontro nazionale di EMERGENCY e dopo Cagliari, Catania, Genova e Trento, in occasione dei nostri 25 anni, abbiamo scelto la città dove siamo nati: Milano.

> https://www.girodivite.it/Di-guerra-e-di-pace-idee-pratiche.html

** Mondi Connessi ** , di ActionAid - 26 giugno 2019

Donne nigeriane vittime della tratta per lo sfruttamento sessuale

> https://www.girodivite.it/Mondi-Connessi.html

** La barba ** , di Adriano Todaro - 26 giugno 2019

Il “governatore” della Lombardia è un lapsus o un errore espressivo?

> https://www.girodivite.it/La-barba.html

** Cemento Vivo Street Jam ** , di mcluc - 26 giugno 2019

Nazionale di graffiti V° edizione a Spezzano di Fiorano

> https://www.girodivite.it/Cemento-Vivo-Street-Jam.html

** Presentazione "Aldo ed Helios" di Massimo Brizzi ** , di Redazione Zerobook - 26 giugno 2019

Alla #bni si parla di solidarietà e integrazione

Nell’ambito della rassegna #oggiparliamodi il prossimo giovedì 27 giugno alle ore 18:00, presso i locali della Biblioteca sociale Antonino Agostino e Ida Castelluccio, si affronteranno gli argomenti solidarietà e integrazione. Saranno ospiti Massimo Brizzi e Carlo Guidotti, rispettivamente autore ed editore di “Aldo ed Helios” il libro che racconta la storia di Aid Abdellah, conosciuto come Aldo, stato ucciso a piazzale Ungheria a Palermo, sotto (...)

> https://www.girodivite.it/Presentazione-Aldo-ed-Helios-di.html

** CENTRAL ASIA: Integrating the Eurasian Union and China’s Belt and Road: A bridge too far? ** , di Emanuele G. - 25 giugno 2019

Saturday, 22 June 2019 15:05

Written by Vladislav Inozemtsev

Taken from The Times of Central Asia website

> https://www.girodivite.it/CENTRAL-ASIA-Integrating-the.html

** Fondi per le ex Province, per le Zes e novità per le imprese. Scerra: "con il Decreto crescita diamo nuovo slancio al Sud" ** , di Giuseppe Castiglia - 25 giugno 2019

"Un provvedimento che guarda molto allo sviluppo del Mezzogiorno e che a breve diventerà legge". Queste le prime parole del deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra dopo che venerdì scorso alla Camera è stato approvato il Decreto Crescita, norma che contiene una serie di misure importanti per il sostegno alle imprese, la tutela del Made in Italy, per la semplificazione e per dare impulso all’economia del Paese. Adesso la norma passerà al Senato che entro il 29 giugno dovrebbe trattarla per convertirla definitivamente in legge.

> https://www.girodivite.it/Fondi-per-le-ex-Province-per-le.html

** La vittoria olimpica dei soldi invernali ** , di Sergej - 25 giugno 2019

Commenta noneun:

"Oggi si vantano tutti. Manca solo la Gelmini che si vanta di aver contribuito alla costruzione del tunnel Milano-Cortina, che ovviamente è una dele opere già pronte perché realizzate durante l’ultimo governo Berlusconi, pensato per trasportare gli atleti dagli impianti milanesi a quelli ampezzani a velocità prossime a quelle della luce".

Alla notizia che il Comitato Olimpico aveva assegnato a Milano (e a Cortina, ma Cortina è solo uno specchietto per allodole) le Olimpiadi (...)

> https://www.girodivite.it/La-vittoria-olimpica-dei-soldi.html

** RUSSIA: Russians Are Losing Interest in Foreign Policy, Poll Says ** , di Emanuele G. - 24 giugno 2019

June 21, 2019

Taken from The Moscow Times website

> https://www.girodivite.it/RUSSIA-Russians-Are-Losing.html

** Martedì 25 sciopero Atac: non per soldi ma per la salute e la sicurezza di tutti ** , di Redazione Lavoro - 24 giugno 2019

Il 25 giugno rilanciamo una mobilitazione che vogliono reprimere

> https://www.girodivite.it/Martedi-25-sciopero-Atac-non-per.html

** Jethro Tull al Teatro Antico di Taormina ** , di Piero Buscemi - 23 giugno 2019

Atmosfera d’altri tempi, una notte magica. Pifferai magici e la voglia di fermare il tempo

> https://www.girodivite.it/Jethro-Tull-al-Teatro-Antico-di.html

** New York ** , di Alberto Giovanni Biuso - 23 giugno 2019

Una lettura politica di "Can You Ever Forgive Me?"

> https://www.girodivite.it/New-York.html

** Serata di gala e cerimonia di consegna dei Taobuk Awards ** , di Alice Molino - 23 giugno 2019

ll Teatro Antico di Taormina ha ospitato sabato 22 la cerimonia di consegna dei Taobuk Awards (dalla nostra inviata Alice Molino)

> https://www.girodivite.it/Serata-di-gala-e-cerimonia-di.html

** Lentini - domenica 23 giugno 2019: Gino Sturniolo della Rete No Ponte ** , di Redazione - 23 giugno 2019

NO PONTE. Per le infrastrutture e la sicurezza dei territori contro le grandi opere inutili e la devastazione ambientale.

Un incontro dibattito verso il Corteo No Ponte del 26 luglio (Torre Faro Messina). Interverrà Gino Sturniolo della Rete No Ponte.

Ci vediamo OGGI alle ore 17.00 presso la sede del Comitato Territoriale Antudo Lentini - via dei Vespri, 13 ("ghianata spitali vecchio", a 50 metri da Piazza Umberto). NON (...)

> https://www.girodivite.it/Lentini-23-giugno-2019-Gino.html

** Il Marranzano World Fest alla decima edizione ** , di Redazione - 22 giugno 2019

Il Marranzano World Fest (MWF) giunge nel 2019 alla 10° edizione e si conferma come punto di riferimento per un ambito culturale ampio e variegato in cui la ricerca etnomusicologica si incontra con la pratica musicale...

> https://www.girodivite.it/Il-Marranzano-Wolrd-Fest-alla.html

** Lentini SR - Giovedì 27 giugno 2019 riunione del Consiglio Comunale ** , di Giuseppe Castiglia - 21 giugno 2019

Riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo giovedì 27 giugno 2019, alle ore 19,30 nei locali della sala consiliare di Via Galliano, per la trattazione del seguente:

> https://www.girodivite.it/Lentini-SR-Giovedi-27-giugno-2019.html

** Maria Cunsolo M5S Lentini - Sollecito per la partecipazione al Bando PAESC ** , di Giuseppe Castiglia - 20 giugno 2019

Si sollecita codesta amministrazione a porre in essere tutti gli adempimenti tecnico-burocratici al fine di poter accedere a suddetti contributi.

> https://www.girodivite.it/Maria-Cunsolo-M5S-Lentini.html

** I 20 migliori libri della storia di Zerobook ** , di Redazione Zerobook - 20 giugno 2019

Di questi, quanti ne avete letto?

> https://www.girodivite.it/I-20-migliori-libri-della-storia.html

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 49. ’’Civetta’’ indecente. I politici, le invocazioni alla Madonna e a Dio. Nuova giunta e vecchi problemi. ** , di Franco Novembrini - 26 giugno 2019

Si insediata la scorsa settimana la nuova Giunta comunale a Villasanta (MB). Il sindaco è stato confermato con una schiacciante vittoria...

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-Nr-49.html

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 29. Forse il ministro non sa... Lo squalo di Baratti. Gli striscioni per Giulio Regeni. I due ’’repubblichini’’ ** , di Franco Novembrini - 26 giugno 2019

Forse il ministro non sa che la mafia, in tutte le sue declinazioni, non esiste solo a Palermo, Reggio Calabria e Napoli. Il dubbio mi è venuto dal numero dei viaggi che l’internista molto esterno, dal suo ufficio fa verso quei posti e tenendosi alla larga dai summit europei sulla malavita organizzata che periodicamente si tengono e ai quali partecipano molti ministri del ramo.

Nel Milanese e nella verde e operosa Brianza è tutto un brulicare di spacciatori che difendono anche con le armi (...)

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-Nr-29-Forse-il.html