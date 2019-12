n. 861 - "U trisc, u spicc l’ara" (4 dicembre 2019)

Fino agli anni Sessanta del Novecento, dato il grane frazionamento dei terreni, i contadini seminavano il grano il vari luoghi.

Giunto il tempo della mietitura, ogni singolo terreno veniva mietuto e i covoni così realizzati venivano raggruppati in una specie di parallelepipedo, (crapino) e poi, con calma, i covoni venivano portati nelle apposite aie dislocate nel paese e composti un una vera e propria piramide (l’appia).

Il centro dell’aia veniva lasciato libero un corridoi per la sistemazione della trebbiatrice.

La trebbiatura (trescare) ovviamente partiva dalle appie più vicine alla trebbia.

Poteva capitare però che un contadino non era ancora pronto per la trebbiatura per cui lasciava l’appia intatta, ostacolando la trebbiatura delle appie vicine.

Allora le liti si sprecavano, con urla e imprecazioni, e l’ordine imperativo: U trisch u spicc l’ara (o trebbi il tuo grano oppure libera l’aia)

Oggi l’espressione viene utilizzata per spronare le persone indecise ad agire subito senza ulteriori tentennamenti.

(Fonte: Il Primato d’Abruzzo).

Il numero 861 di Girodivite del 4 dicembre 2019: "U trisc, u spicc l’ara" (Omaggio all’Abruzzo: O trebbi il tuo grano oppure libera l’aia).

