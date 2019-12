n. 862 - "Cu mangia ccu du’ ianghi, s’affuca" (11 dicembre 2019)

Il numero 862 di Girodivite dell’11 dicembre 2019: "Cu mangia ccu du’ ianghi, s’affuca" (Chi mangia con due ganasce, s’affoga).

In questo numero:

** Parliamo di MES ** , di Redazione Lavoro - 11 dicembre 2019

Un’analisi dell’Unione Sindacale di Base su uno degli argomenti più "caldi" di questi giorni

> https://www.girodivite.it/Parliamo-di-MES.html

** Il Web Game contro il bullismo ** , di ActionAid - 11 dicembre 2019

Un web game dedicato a ragazzi e ragazze, un gioco interattivo online dove mettersi alla prova per imparare ad affrontare il problema della violenza di genere nell’adolescenza.

> https://www.girodivite.it/Il-Web-Game-contro-il-bullismo.html

** Violazioni del Diritto Umanitario ** , di Redazione - 11 dicembre 2019

Gli "incidenti" che hanno coinvolto il nostro staff

> https://www.girodivite.it/Violazioni-del-Diritto-Umanitario.html

** Emergenza igienico-sanitaria tra Lentini Carlentini e Francofonte ** , di Nello Russo - 11 dicembre 2019

Il problema della sicurezza ambientale e sanitaria nel territorio del Triangolo dei Comuni di Lentini Carlentini e Francofonte sembra aver raggiunto un elevato livello di criticità.

> https://www.girodivite.it/Emergenza-igienico-sanitaria-tra.html

** Pubblico Impiego, Conte e Dadone violano la legge sulla rappresentanza sindacale ** , di Redazione Lavoro - 11 dicembre 2019

Il secondo governo Conte si sta facendo notare per la lo zelo con cui ha ripristinato la concertazione con i sindacati complici

> https://www.girodivite.it/Pubblico-Impiego-Conte-e-Dadone.html

** Le bombe, Pinelli e la “libera stampa” ** , di Adriano Todaro - 11 dicembre 2019

Una riflessione a 50 anni dalle bombe del 1969

> https://www.girodivite.it/Le-bombe-Pinelli-e-la-libera.html

** Più libri più liberi, conclusa la 18° edizione ** , di Redazione Zerobook - 11 dicembre 2019

Straordinario risultato per la 18° edizione. Affluenza record, sale strapiene e vendite in crescita per gli editori

> https://www.girodivite.it/Piu-libri-piu-liberi-conclusa-la.html

** Teatro Massimo Bellini - La Cenerentola di Rossini chiude la stagione lirica 2019 ** , di Redazione - 11 dicembre 2019

Al Teatro Massimo Bellini di Catania dall’11 al 18 dicembre

> https://www.girodivite.it/Teatro-Massimo-Bellini-La.html

** Sui giornali si parla della strada Nord-Sud ** , di Luigi Boggio - 10 dicembre 2019

Ringrazio la giornalista Giulia Martorana per aver ripreso sulla cronaca di ieri (8 dicembre 2019) del giornale La Sicilia un mio articolo sulla nota vicenda della strada Nord-Sud...

> https://www.girodivite.it/Sui-giornali-si-parla-della-strada.html

** Ex Ilva, lo sciopero USB di martedì 10 ** , di Redazione Lavoro - 10 dicembre 2019

Prosegue la lotta per difendere i lavoratori e la città

> https://www.girodivite.it/Ex-Ilva-lo-sciopero-USB-di-martedi.html

** The Godfather ** , di Alberto Giovanni Biuso - 10 dicembre 2019

I padrini americani e quelli di Catania

> https://www.girodivite.it/The-Godfather.html

** Anna Bravo RIP ** , di Redazione - 9 dicembre 2019

L’8 dicembre 2019 è morta per infarto la storica Anna Bravo, docente di storia sociale all’Università di Torino: aveva 81 anni. Al centro dei suoi studi ci sono stati soprattutto i movimenti sociali e politici del Novecento, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle donne e del femminismo. A quest’ultimo tema dedicò diverse pubblicazioni tra cui Donne e uomini nelle guerre mondiali, del 1991, e Storia sociale delle donne, del 2001. Era stata anche membro del Comitato scientifico della (...)

> https://www.girodivite.it/Anna-Bravo-RIP.html

** Il pericolo maggiore è il paese che frana o sono le frane del paese? ** , di Gaetano Sgalambro - 9 dicembre 2019

Nei giorni di abbondanti piogge, appena scorsi, tanti diligenti geologi sui media si sono sperticati in dettagliate mappature delle minacce di frane lungo tutto lo stivale, a riprova che esiste la piena conoscenza di queste gravi problematiche del nostro territorio. Il quadro che ne risulta è sempre più sconfortante, nonostante, per l’appunto, sia noto da tempi, oserei dire, immemorabili. In questo contesto mi inserisco io, da sedicente geologo, per segnalare la frana più pericolosa di (...)

> https://www.girodivite.it/Il-pericolo-maggiore-e-il-paese.html

** Mi chiamo Giulia e non mi fanno prendere l’aereo ** , di Redazione

6 dicembre 2019

Ciao!

Sono Giulia Lamarca e oggi mi serve il vostro sostegno per assicurare il diritto a viaggiare, che sia per piacere o per lavoro, alle persone con disabilità.

All’età di 19 anni ho avuto un incidente in moto che mi ha costretta in carrozzina. Dopo il mio ricovero ho iniziato a viaggiare in giro per il mondo. Viaggiare è la mia libertà, il mio modo di camminare nel mondo, ma da subito ho incontrato molti problemi, soprattutto legati ai viaggi aerei.

Personale poco formato e poco (...)

> https://www.girodivite.it/Mi-chiamo-Giulia-e-non-mi-fanno.html

** Un panettone fatto... per bene a Messina ** , di Piero Buscemi - 6 dicembre 2019

Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre, presso la Feltrinelli Point di Messina, i volontari di Emergency vi aspettano per acquistare il panettone della pace e solidarietà in occasione dei 25 anni della Ong.

> https://www.girodivite.it/Un-panettone-fatto-per-bene-a.html

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 72. Commercianti imbufaliti. Si fa o no la ZTL? Da settembre pencolano. Cestini trilingue e tricolori, ma... ** , di Franco Novembrini - 11 dicembre 2019

Questa settimana Q&P la dedico ad alcune storture, solo alcune, che si sono verificate nel mio paese, l’ormai celeberrima Villasanta, ai confini di Arcore e Monza.

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-Nr-72.html

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 42. 12 dicembre del 1969. Madonna di Medjugorje. ...E Trottolino amoroso al Senato ** , di Franco Novembrini

11 dicembre 2019

Settimana di avvenimenti tragici e comici di metà dicembre.

12 DICEMBRE 1969 . Sono trascorsi 50 anni e vorrei che qualcuno dei lettori si ricordasse dove e come apprese la notizia delle bombe, tre a Roma e due a Milano, di cui solo una fece decine di vittime e centinaia di feriti alla Banca dell’Agricoltura di Milano. Vorrei che rispondessero anche i più giovani di come gli fu raccontata o come ne hanno letto la storia.

Io mi ricordo che stavo andando a lavorare a Monza e quando la radio (...)

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-Nr-42-12.html

** Dentro il mondo dei volontari di EMERGENCY con Stefania, Tiziano, Miranda, Paolo e Lorenzo ** , di Redazione - 6 dicembre 2019

Nella Giornata mondiale del volontariato, abbiamo chiesto ai nostri volontari Stefania, Lorenzo, Paolo, Miranda e Tiziano di rispondere a cinque domande precise.

> https://www.girodivite.it/Dentro-il-mondo-dei-volontari-di.html

** 410 euro la spesa media per libri di ogni biblioteca scolastica, pari a 0,2 libri nuovi a studente ** , di Redazione Zerobook - 5 dicembre 2019

E tutto questo mentre per le scuole la finalità è chiara: l’82,9% dice che la biblioteca scolastica promuove la lettura

> https://www.girodivite.it/410-euro-la-spesa-media-per-libri.html

** Fotografia contemporanea uruguaiana in mostra a Roma ** , di Redazione

5 dicembre 2019

Dal 23 Ottobre 2019 all’ 11 Gennaio 2020

Sala Dalí – Instituto Cervantes

Piazza Navona, 91 – ROMA

> https://www.girodivite.it/Fotografia-contemporanea.html

** Il gioco delle parti: Crocetta e ANAS ** , di Luigi Boggio - 5 dicembre 2019

La lunga vicenda della strada Nord-Sud, in Sicilia

> https://www.girodivite.it/Il-gioco-delle-parti-Crocetta-e.html