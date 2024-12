Le ginestre di Luce Fabbri

Luce Fabbri [1] figlia di Luigi Fabbri seguì il padre nel suo esilio sudamericano. L’anarchico Luigi Fabbri fu coerente nell’arco della sua vita con gli ideali del comunismo libertario. La coerenza trova espressione nelle scelte politiche e nella “gestione paideutica” delle relazioni famigliari. Educò i figli nel rigore della libera espressione di sé. Luce Fabbri ebbe modo nel clima di “umana libertà in cui visse” di pensare il mondo e di ascoltarne le tragedie che lo attraversavano.

La contemporaneità è apocalittica nella dismisura delle sue violenze, ciò malgrado l’umanità resiste e pensa al futuro. Le parole e i concetti sgretolano la fosca cappa delle contingenze e aprono alla dimensione della progettualità. Senza la parola che crea non vi è prassi, ma solo piatta acquiescenza adattiva alla “malvagità del sistema”.

Ella fu saggista e poetessa; il suo nome è poco conosciuto, su di lei è scesa la scure del silenzio poiché libertaria e figlia di anarchico.

In questo periodo della nostra storia, in cui la minaccia dell’apocalisse atomica è vissuta con somma passività e fatalismo le sue parole ci parlano della resistenza al male che può non ha l’ultima parola. Gli esseri umani nel momento estremo possono creare parole e gesti con cui emanciparsi dai processi adattivi e dal “pessimismo opportunistico”. Le sue poesie sono raccolte nel testo “Propinqua libertas”. In esse la forza della vita appare sincronica alla morte. Riconoscere la morte e guardarla senza sfuggire ai suoi neri occhi annichilenti non porta a ritrarsi dalla vita, ma a radicarsi in essa, poiché la morte è il niente che minaccia l’Amore senza il quale non c’è la vita. L’Amore per la vita nasce dunque dal nero tumulto della morte:

Thanatos

Uscì a sinistra, dritta, dai cespugli

Thánatos. Disse: “Non mi riconosci?

Son la sorella – bella – dell’Amore”. Era nata dal nero.

Fra noi non la ferì la troppa luce.

Le chiedemmo affannosi:

“Questa tua mano, dove ci conduce?”

“Dove finisce, dove tace Amore”.

L’indifferenza verso la vita, a cui assistiamo ha la sua radice prima nella rimozione della morte. Lo società dello spettacolo la teme, perché essa svela la menzogna della hybris capitalistica. La vita senza la morte diventa inconsistente e irreale.

Senza la forza dell’Amore con la sua energia creativa l’esistenza decade a pura presenza insensata. In questa cornice le Apocalissi si materializzano, esse sono il sintomo della malattia in corso che potrebbe divorare ogni respiro. Il bisonte d’Altamira è il simbolo dell’umanità ontologicamente predisposta alla vita creante e non al nulla. Nella grotta omonima il bisonte d’Altamira, risalente a circa 20000 anni fa, è la traccia di ciò che l’umanità è e potrebbe ancora essere. Non vi è umanità senza oggettivazione della realtà, questa grandezza potrebbe essere cancellata in un nonnulla:

Apocalissi

Viene il giorno dell’ira.

Viene l’inferno, ingoia gl’innocenti.

L’apprendista stregone,

dopo aver scatenati tutti i venti,

preme ridendo l’ultimo bottone.

Le montagne di scoria

si sciolgono in fusione.

È finita la storia.

Gli oceani puzzolenti

affogano il bisonte d’Altamira.

Perché il bisonte d’Altamira possa continuare a vivere in noi e con noi dobbiamo essere abili costruttori di siepi. La siepe leopardiana nella poesia “La siepe” è florida delle ginestre della solidarietà. Ogni essere umano è “ginestra di speranza” che vive caparbiamente la speranza solidale e la testimonia con le buone parole della politica. Nessuna minaccia può cancellare o intimorire la plastica forza creante dell’umanità:

La siepe

Ci porta volontà come un destino,

non verso il sonno della fiera in lustra,

ma all’insonne caverna di Leonardo.

Sol si conosce ben quel che si crea.

Crea la ginestra il fiore ed il profumo.

Resisteranno al flusso della lava?

Stiam facendo una casa per la gente

all’incrocio di tutte le autostrade.

Nessun di noi voleva far la siepe.

Ma l’abbiam fatta tutta di ginestre

contro l’ondata nera e puzzolente

che ci porta il riflusso d’Hiroshima.

Le ginestre sono parole, ma esse devono essere protette dal buio della notte che avanza e reca con sé il panico del niente, ciò malgrado le parole restano e perpetuano la fragile speranza umana:

Le parole

Vorrei giocar col vento a dir parole

ed a buttarle fuori

come palle, perché me le rimandi

ed io riscopra in loro il mio messaggio.

Vorrei sporger la mano che lavora,

dalla finestra di questa mia cella,

a stringer mani, a accarezzar capelli,

a chiedere e ad offrire un po’ d’amore.

Ma il buio mangia tutte le parole

ch’escon di casa prima dell’aurora.

Giacomo Leopardi è con lei negli anni dell’esilio. Luce Fabbri non dimentica della sua identità, continua a parlargli nei suoi silenzi adamantini:

Rilettura leopardiana

La terra, l’alto cielo, il nulla in mezzo.

Dove sta l’uomo?

Il pastore cammina, ma non sa

che han violato la luna

ed han riempito il nulla di satelliti.

L’Apocalisse minaccia la vita, il deserto avanza, ma anche nella disperazione del nudo deserto giunge il profumo delle ginestre. Bisogna disporsi verso le parole; è necessario imparare ad ascoltarle e a trattenerle dentro di sé, perché il profumo possa come una aureola illuminare i giorni verso nuovi orizzonti. Chi vive il deserto, ma ascolta il profumo delle parole è già salvo, perché è un uomo:

Dove sta l’uomo?

Il pastore cammina, ma il suo gregge

vaga disperso

e le fontane sono avvelenate;

l’erba si secca.

Ma profuma il deserto una ginestra

che raccoglie la sfida del futuro.

La Patagonia con la sua terra brulla e sterminata è l’archetipo del viaggio dell’essere umano. Un viaggio che dura quanto la vita ed è intriso di binari di scambio, ma fin quando giungerà il profumo delle ginestre dalla profondità indicibile delle parole, tutto sarà ancora possibile e i lupi saranno scacciati

Patagonia

para Andrea

In quel deserto in fondo al mio esilio,

alla fine degli anni,

e dopo molto mare,

conservo il tesoro.

Non so se lì finisce il mio cammino.

So che ho dato il mio frutto più remoto

dove la voce mia non giunge e il radar

è cieco, ove una volta

qualcuno aprì le braccia

e sola, sola, sola

sulla riva rimasi a guardare.

Lo so, è un frutto gravido di semi.

Ne rispetto il mistero,

la silenziosa energia, la semplice

sicurezza dell’esistenza seria,

l’immaturezza ove il futuro sta

saldo come un passato.

So che resisterà,

la sua presenza scaccerà i lupi:

in questo amore, per tutto e tutti,

disperato, questo è ciò che spero.

La storia è un lungo viaggio, in cui la possibilità di scontrarsi con il male è realtà, ciò malgrado la vita è più forte dei mostri che si celano dietro la grandezza scientifica. Il male giunge nella storia con l’abbaglio della tecnica scissa da ogni ideale onto-assiologico:

Democrito a Chernobyl

Ti immergesti nelle cose ed arrivasti

a una porta invalicabile.

Secoli inerti ti caddero addosso

e riempirono di tempo gli alveoli

che creano i microscopi. Tu restasti

guardiano all’erta nella profondità.

Nessuno di noi ti amava,

né ti odiava. Le lettere del tuo nome,

uno scheletro fossile nelle vie

della memoria,

un arabesco futile e elegante

nei libri di storia,

risuonavano con eco sicura.

Vecchio, tu non sapevi, nessuno sapeva:

dietro la porta invisibile stanno i mostri,

o peggio: la Morte,

in un abisso che non ha un fondo.

Tu non scendi nell’abisso: sei morto.

Ieri ti hanno assassinato quando Adamo

ha polverizzato il tuo atomo nella sua fame

di mele e ora rimpiange

quella tua antica ellenica eleganza

quella fossilizzata onestà.

Nostro compito è creare, ma affinché ciò possa essere dobbiamo ridare la voce ai dimenticati e ai traditi dalla storia, in modo che il profumo delle ginestre segnali che “l’uomo c’è”.