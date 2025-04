Altri mondi (3): Mantenersi in salute...

Mantenersi in salute e invecchiare bene è roba… dell’altro mondo.

Ammettiamolo. Siamo sempre più fragili, malaticci, deboli e incapaci di gestire una banale influenza, e anche se siamo più longevi abbiamo una sfilza di malanni da riempire centinaia di pagine. Questo libro ci viene in soccorso, mostrandoci l’importanza di uno stile di vita sano non per ottenere l’eterna giovinezza, ma per assicurarci una vecchiaia serena.

Dopo un utilissimo Glossario iniziale, il libro si suddivide in 12 capitoli e 3 appendici che trattano tutti gli argomenti-chiave della salute e del benessere: l’equilibrio dei fluidi corporei, la percezione del tempo, la genetica, gli ormoni, lo stress ossidativo, la nutraceutica (curarsi con l’alimentazione), la digestione, l’utilità delle piante, l’Ayurveda, e poi il sonno, la musica, l’esercizio fisico, il controllo immunitario. Ogni capitolo si conclude con una preziosa paginetta intitolata “In questo capitolo abbiamo imparato che…” e l’ultimo ci presenta la soluzione ottimale per gestire malanni e insoddisfazioni: la “manutenzione del corpo e della mente”.

Impariamo con questo libro a nutrire il cervello, a rigenerare le cellule, a coltivare la bellezza, a depurarci, a camminare scalzi, ma anche a comprendere le radici di tanti nostri malesseri, che affondano nella tipologia di società innaturale che ci siamo costruiti.

In fondo al volume troviamo tecniche di respirazione, consigli per tisane e altre bevande, un secondo Glossario e una nutrita bibliografia.

Copertina di Sane abitudini per invecchiare bene

Maurizio Di Massimo è insegnante di yoga e pratica la meditazione e la naturopatia. Erborista specializzato in indirizzo spagirico e ayurvedico, ha fondato il “Yoga Rasa - Centro yoga, ayurveda e meditazione” di Pesaro.

Sandro Di Massimo è biologo ed etnobotanico. Si occupa di piante alimentari, medicinali e velenose e di temi legate alle scienze antropologiche, allo yoga e alla salute. Lavora presso il Centro Ricerche Floristiche Marche a Pesaro, dove è responsabile del “Centro ricerche botanico-vegetazionali - Rete natura 2000 -Educazione, valorizzazione e progettazione ambientale”.

Sono fratelli e insieme hanno pubblicato anche Ritorno alle radici. Le piante spontanee per l’alimentazione e la salute (2015), Le radici (2018) e Le foglie (2020).