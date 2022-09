n. 980 - "Chi bedda sorti ch’hannu li curnuti, ca senz’esseri Re hannu a curuna" (21 settembre 2022)

Girodivite n. 980 - "Chi bedda sorti ch’hannu li curnuti, ca senz’esseri Re hannu a curuna" (Che fortuna che hanno i cornuti, che senza essere Re hanno la corona)

> https://www.girodivite.it/n-980-Chi-bedda-sorti-ch-hannu-li.html

** Giuliano, ucciso a 18 anni dalla Buona Scuola ** , di Redazione Lavoro - 21 settembre 2022

I protocolli di Bianchi sono carta straccia, occorre abolire l’alternanza scuola lavoro.

> https://www.girodivite.it/Giuliano-ucciso-a-18-anni-dalla.html

** "Chi cambierà l’Italia a partire dalla scuola?" ** , di ActionAid - 21 settembre 2022

Di fronte all’assenza della scuola e dei diritti degli studenti dai programmi elettorali, lanciamo la campagna POSSIAMO TUTTO.

> https://www.girodivite.it/Chi-cambiera-l-Italia-a-partire.html

** Perché votare Unione Popolare? ** , di Piero Buscemi - 21 settembre 2022

Intervista a Carmine Stabile, consigliere della Municipalità 4 del comune di Napoli, sostenitore e aderente dell’Unione Popolare alle elezioni nazionali del 25 settembre prossimo.

> https://www.girodivite.it/Perche-votare-Unione-Popolare.html

** Il trionfo della “post-politica” e dell’anomia liberista ** , di Redazione - 21 settembre 2022

Dall’astensionismo alla deriva di destra in Italia. Un intervento di Salvatore Palidda

> https://www.girodivite.it/Il-trionfo-della-post-politica-e.html

** DiMMi di storie migranti: il progetto, il concorso, il libro ** , di Redazione - 21 settembre 2022

DiMMi-Diari Multimediali Migranti è il concorso nazionale rivolto a persone di origine o provenienza straniera che vivono o hanno vissuto in Italia o nella Repubblica di San Marino.

> https://www.girodivite.it/DiMMi-di-storie-migranti-il.html

** Si vis pacem para pacem: alcuni consigli pratici ** , di Redazione - 21 settembre 2022

La guerra in Ucraina ha compiuto sei mesi. Bisogna forse risalire alla guerra in Kosovo nel 1999 per trovare un conflitto che abbia stretto altrettanto unitamente le classi dirigenti europee...

> https://www.girodivite.it/Si-vis-pacem-para-pacem-alcuni.html

** Quand’è che la Gran Bretagna restituirà i diamanti alle ex colonie? ** , di Redazione - 21 settembre 2022

Il dominio coloniale è sinonimo di violenza, annientamento e saccheggio: è così che i grandi imperi occidentali si sono assicurati le ricchezze che li hanno resi superpotenze.

> https://www.girodivite.it/Quand-e-che-la-Gran-Bretagna.html

** Turi Vaccaro: una vita per la nonviolenza ** , di Redazione - 21 settembre 2022

Turi Vaccaro, condannato per i suoi atti di disobbedienza civile contro le strutture del MUOS di Niscemi, il 25 luglio 2022 è uscito di prigione. Video intervista di Gigi Eusebi (Pressenza)

> https://www.girodivite.it/Turi-Vaccaro-una-vita-per-la.html

** Del tempo libero della solitudine ** , di Massimo Stefano Russo - 21 settembre 2022

È la solitudine a suscitare la nostalgia irresistibile di vite non vissute, riconoscendo come le persone sensibili sono più felici e infelici delle altre...

> https://www.girodivite.it/Del-tempo-libero-della-solitudine.html

** Q&P n. 192 ** , di Franco Novembrini - 21 settembre 2022

Marche: nessuno ride al telefono?

> https://www.girodivite.it/Q-P-n-192.html

** S&G n. 182 ** , di Franco Novembrini - 21 settembre 2022

Da VLS1929. Ritorno al presente

> https://www.girodivite.it/S-G-n-182.html

** Carlentini - Comizio M5S in Piazza A. Diaz ** , di Giuseppe Castiglia

20 settembre 2022

Martedì alle 20,45- Carlentini in piazza A. Diaz, Comizio con i candidati alla regione Siciliana, alla Camera e al Senato del M5S

> https://www.girodivite.it/Carlentini-Comizio-M5S-in-Piazza-A.html

** A Catania flashmob contro l’omobilesboatransfobia ** , di Redazione - 19 settembre 2022

Il 18 settembre 2022, in piena via Etnea tra piazza Duomo e piazza Università, la riuscitissima azione politica dei ragazzi di Potere al popolo! / Unione popolare

> https://www.girodivite.it/A-Catania-flashmob-contro-l.html

** Lentini, 29 settembre 2022: L’isola in jazz ** , di Redazione - 19 settembre 2022

Uno scrittore racconta per tutta la sua vita sempre la stessa storia, usando ogni volta strumenti diversi.

Io e Rossella Mugno vi racconteremo e vi canteremo la nostra storia, giovedì 29 settembre, in anteprima nella nostra Lentini, ingresso libero.

Il luogo è quello magico del liceo classico Gorgia, onorati dall’introduzione del prof. Alfredo Sgroi.

A cura dell’associazione culturale Prometeo Lentini, in collaborazione con il liceo classico Gorgia e le associazioni Rete Sophia 3.0 e Futuro (...)

> https://www.girodivite.it/Lentini-29-settembre-2022-L-isola.html

** Milano, 24 settembre 2022: Una città in vendita? ** , di Redazione - 19 settembre 2022

Sabato 24 settembre 2022 ore 9,15-12,30

Casa della Cultura (via Borgogna 3), Milano

Nonostante l’emergenza climatica, sanitaria, economica, sociale, energetica, idrica – e purtroppo non è un elenco tanto per farlo – Olimpiadi invernali per forza, a costo di inventarsi la neve. Alcuni Paesi hanno rinunciato proprio per gli alti costi, i grandi eventi non ‘pagano’ più. Il 2026 sembra una data lontana, ma i lavori sono già iniziati sbancando montagne e stendendo nuovo asfalto e cemento. Anche Milano (...)

> https://www.girodivite.it/Milano-24-settembre-2022-Una-citta.html

** Bologna, 22 ottobre 2022: Convergere per insorgere ** , di Redazione

19 settembre 2022

Dopo la manifestazione moltitudinaria dello scorso marzo a Firenze, GKN e FFF ripropongono la convergenza nazionale a Bologna il 22 ottobre del 2022. I movimenti bolognesi hanno dato adesione formale venerdi 16 settembre 2022 in una partecipatissima assemblea organizzativa.

Più di una trentina di sigle di movimenti, comitati cittadini, e gruppi informali ha partecipato venerdi sera all’assemblea organizzativa per la marcia di convergenza del 22 ottobre nel capoluogo emiliano. Da Fridays for (...)

> https://www.girodivite.it/Bologna-22-ottobre-2022-Convergere.html

** Francofonte - Comizio con Candidati alla Regione Siciliana, Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle ** , di Giuseppe Castiglia - 19 settembre 2022

FRANCOFONTE Lunedì 19 settembre COMIZIO in Piazza Dante Interverranno i Candidati alla Regione Siciliana, Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle

> https://www.girodivite.it/Francofonte-Comizio-con-Candidati.html

** Canicattìni Bagni - Comizio dei candidati regionali e nazionali del MoVimento 5 Stelle ** , di Giuseppe Castiglia - 19 settembre 2022

Canicattìni Bagni 18 09 2022 . Comizio dei candidati regionali e nazionali del MoVimento 5 Stelle, per i Presidenti Giuseppe Conte e Nuccio di Paola,

> https://www.girodivite.it/Canicattini-Bagni-Comizio-dei.html

** Evento - Prima di Votare pensa alla Salute, 7 domande alla politica Siciliana ** , di Giuseppe Castiglia - 19 settembre 2022

Chiediamo alla politica siciliana un impegno a difesa della sanità pubblica. Martedi 20 settembre 2022 dalle 17:00 alle 18:30 in diretta streaming

> https://www.girodivite.it/Evento-Prima-di-Votare-pensa-alla.html

** No mafia bike tour ** , di Redazione - 18 settembre 2022

Dal 20 al 24 ottobre venite a provare l’esperienza (anche in e-bike) di un cicloviaggio, non ve ne pentirete! Ci saranno tante Bellezze Umane! Pedalerete fra Palermo e Corleone, nel territorio in cui la mafia è nata e ha proliferato e in cui oggi soffia il vento del cambiamento. Un’intera generazione ha detto di no alla mafia e sta costruendo il nuovo volto della Sicilia.

Vi invitiamo a scoprirlo in bicicletta: lentamente, alla velocità ideale per poterne assaporare la bellezza. Con l’impegno (...)

> https://www.girodivite.it/No-mafia-bike-tour.html

** Eugenio Bennato al Cous Cous Festival 2022 ** , di Piero Buscemi - 18 settembre 2022

Sabato di ritmo, taranta, folclore a San Vito Lo Capo, grazie alla musica dell’artista partenopeo.

> https://www.girodivite.it/Eugenio-Bennato-al-Cous-Cous.html

** Torino: il processo contro gli studenti ** , di Redazione - 18 settembre 2022

Processo a Torino agli studenti per i fatti del 13 e 14 gennaio 2020. Un articolo di Fabrizio Maffioletti (Pressenza)

> https://www.girodivite.it/Torino-il-processo-contro-gli.html

** Melo ** , di Sergej - 17 settembre 2022

Carmeluzzo, Melo, chi facisti? nà girata d’occhi, una distrazione… Fratellino mio, non riesco a capire. Mi sembra che ci sia una incongruenza. Io che sono più vecchio di te, e tu sempre il più giovane. La tua curiosità e intelligenza, la pacatezza, l’ironia. Eri un intrepido boy scout anche quando hai lasciato pantaloncini e cappello della divisa e sei entrato nella FGCI. Ho nelle orecchie la tua voce, le tue risate. La Cinquecento - una volta, la scarrozzata all’interno della villa comunale tu (...)

> https://www.girodivite.it/Melo.html

** Addio a Carmelo Adagio ** , di Redazione - 17 settembre 2022

La Redazione di Girodivite esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Carmelo Adagio, nostro compagno amico e fratello, parte integrale di questa nostra redazione. Carmelo era una splendida persona, uno storico e poi insegnante di qualità eccelsa, appassionato e sempre "dalla parte del torto". Insomma, uno di noi. Un abbraccio alla famiglia, a Simona e Luce, alla sorella Maria, a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

La Redazione di (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Carmelo-Adagio.html

** Lentini, 19 settembre 2022: Le nostre idee per l’Italia ** , di Redazione - 17 settembre 2022

Presentazione dei candidati del PD nei collegi di Lentini (SR): 19 settembre 2022 alle ore 19, presso i locali ex AIAS, cortile Biblioteca comunale di Lentini, in via Aspromonte 5.

Intervengono: Italo Giordano, Paolo Amenta, Lucia Azzolina, Antonio Nicita, Glenda Raiti.

> https://www.girodivite.it/Lentini-19-settembre-2022-Le.html

** Roma, 20 settembre 2022: Comunismo e femminismo, tracce di una vita ** , di Redazione - 16 settembre 2022

Martedì 20 settembre alle ore 18, alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, in via della Lungara 19, un seminario organizzato da Casa delle Donne e CRS a partire dal libro di Rossana Rossanda "Un secolo, due movimenti" (Futura Editrice). Interventi di Luciana Castellina, Alfonso Iacono, Ida Dominijanni, Alberto Olivetti e Maria Luisa Boccia.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del CRS: (...)

> https://www.girodivite.it/Roma-20-settembre-2022-Comunismo-e.html

** 23 settembre 2022: Sciopero globale per il clima ** , di Redazione - 16 settembre 2022

Il movimento per la giustizia climatica Fridays For Future lancia lo Sciopero Globale per il Clima, che si terrà il 23 settembre 2022.

“Dopo quattro anni di scioperi, le persone si stanno svegliando, ma i responsabili politici sono ancora fermi”, afferma Alice Quattrocchi di Catania. “Abbiamo organizzato marce e incontrato politici, ci siamo impegnati tutti i giorni per avere un impatto, oltre che per informare le persone di cosa succederà nei prossimi decenni. Oggi abbiamo davanti nuove (...)

> https://www.girodivite.it/23-settembre-2022-Sciopero-globale.html

** Catania, lo Streaming Video - Conte e Di Paola M5S infiammano Piazza Palestro ** , di Giuseppe Castiglia - 16 settembre 2022

Piazza Palestro, una piazza del quartiere popolare “ del Fortino” da sempre dimenticata dalla politica, finalmente si riempie di contenuti e di speranza “Il 25 settembre votate per voi, per Catania, per la Sicilia, per l’Italia, per i vostri figli. E’ un dovere guardare al futuro e noi abbiamo le carte in regola" “Questo è un mondo sottosopra, ti aggrediscono, ti insultano ma noi non abbiamo paura di andare contro tutto e tutti perché siamo dalla parte giusta”

> https://www.girodivite.it/Catania-lo-Streaming-Video-Conte-e.html

** Giuseppe Conte dall’Auditorium della Conciliazione di Roma. Con cuore e coraggio #dallapartegiusta ** , di Giuseppe Castiglia - 16 settembre 2022

Giuseppe Conte presidente del MoVimento 5 Stelle dall’Auditorium della Conciliazione di Roma all’incontro "Con cuore e coraggio #dallapartegiusta"

> https://www.girodivite.it/Giuseppe-Conte-dall-Auditorium.html

** Grazie, Roger Federer ** , di Piero Buscemi - 16 settembre 2022

Ha annunciato il ritiro, ipotizzato e atteso con la giusta rassegnazione. Il tempo passa per tutti, anche per un campione che, riguardo il tempo, ci ha dedicato gli ultimi venti anni.

> https://www.girodivite.it/Grazie-Roger-Federer.html

** L’unico voto utile che restituisce dignità sociale e diritto di rappresentanza ai cittadini... / di Fulvio Vassallo Paleologo ** , di Redazione - 16 settembre 2022

L’unico voto utile che restituisce dignità sociale e diritto di rappresentanza ai cittadini è quello per Unione Popolare. Un intervento di Fulvio Vassallo Paleologo.

> https://www.girodivite.it/L-unico-voto-utile-che-restituisce.html

** UKRAINE: Gli errori dell’Occidente ** , di Emanuele G. - 15 settembre 2022

Abbiamo una politica estera?

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-Gli-errori-dell-Occidente.html

** Cous Cous Fest: venerdì 16 settembre 2022 al via a San Vito Lo Capo la 25^ edizione della rassegna ** , di Redazione - 15 settembre 2022

Al via domani, venerdì 16 settembre, la 25^ edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale in programma fino al 25 settembre a San Vito Lo Capo che tornerà ad ospitare, come da tradizione, Paesi e culture diverse per promuovere la pace, lo scambio e la multiculturalità. Saranno dieci giorni di gare con chef internazionali, degustazioni, incontri e concerti gratuiti sulla spiaggia all’insegna dello slogan “Love Never Stops”: un’edizione speciale per festeggiare (...)

> https://www.girodivite.it/Cous-Cous-Fest-domani-al-via-a-San.html

** Aiuti bis, il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici va ripristinato ** , di Redazione Lavoro - 15 settembre 2022

Introdurre per il Pubblico Impiego il calcolo dell’inflazione reale e la quattordicesima

> https://www.girodivite.it/Aiuti-bis-il-tetto-agli-stipendi.html