n. 873 - "Nta vita, o canti o porti a cruci" (11 marzo 2020)

Il numero 873 di Girodivite dell’11 marzo 2020: "Nta vita, o canti o porti a cruci" (Nella vita, o canti o porti la croce: non puoi occuparti di due cose contemporaneamente).

** L’epidemia che sposta l’asse della storia ** , di Redazione Lavoro

11 marzo 2020

Nei luoghi di lavoro l’aria si è fatta rarefatta e plumbea, i luoghi della cultura sono chiusi, dalle scuole alle università ai musei.

** Dieci principi di leadership femminista ** , di ActionAid - 11 marzo 2020

Per ottenere giustizia sociale e parità di genere. Cambiamo il mondo!

** Una piattaforma di proposte e un vademecum per affrontare l’emergenza coronavirus nelle scuole ** , di Redazione Lavoro - 11 marzo 2020

Rileviamo innanzitutto un serio rischio di discriminazione tra istituti e tra studenti, la conseguente lesione del diritto allo studio di tutti quegli studenti non realmente raggiungibili dalla didattica a distanza.

** Schifosetto ma disponibile ** , di Adriano Todaro - 11 marzo 2020

Condannato dalla Cassazione, ritorna a dire messa

** La rimpatriata dei compagni di scuola tristi ** , di Sergej - 11 marzo 2020

Siamo tutti compagni di scuola : intervista a Carlo Verdone / a cura di Gianluca Cherubini ; prefazione di Fabio Traversa ; introduzione di Andrea Scanzi. - Roma : Bibliotheka edizioni, 2019. - 94 p. : br. - ISBN 978-88-6934-592-0.

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 86. Corona virus: nobiltà e miseria. Ultima dolorosa notazione ** , di Franco Novembrini - 11 marzo 2020

Corona virus: nobiltà e miseria - ’’Miseria e nobiltà’’ è il titolo del bellissimo film del regista Mario Mattioli con Totò ed un cast strepitoso, tratto da una commedia del 1888 di Eduardo Scarpetta. Ma non me la sento di citarlo come titolo se non mettendo prima la nobiltà di quegli italiani che stanno combattendo il coronavirus rischiando con abnegazione di essere contagiati ed anche di quelli che seguono le direttive che vengono emanate di giorno in giorno dalle autorità sanitarie. La (...)

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 56. Saper usare le nuove tecnologie. Trasmissioni tv e alimentazione. ** , di Franco Novembrini - 11 marzo 2020

Saper usare le nuove tecnologie - Speriamo di uscirne presto e bene da questa epidemia. Uscirne presto perché la vita di molti è appesa alla durata di questo disastro planetario il quale, come ogni disastro, ha messo in luce pregi e difetti di una società edonistica che usa i beni messi a disposizione dalla scienza e dalla tecnica in maniera distorta. Intendo riferirmi non solo alla facilità di comunicare o alla velocità di spostarsi da una parte all’altra del mondo ma anche alla vacuità dei (...)

** 2020 ** , di Redazione - 10 marzo 2020

; Febbraio 2020; Speciale dossier dedicato al Biviere di Lentini, con un saggio di Giuseppe Barone; Speciale dossier dedicato al movimento delle Sardine, con scritti di Ugo Giansiracusa; Marzo 2020; Pubblichiamo il libro di Ferdinando Leonzio dedicato a Delfo Castro, il socialdemocratico; ZeroBook pubblica il romanzo di Adriano Todaro Delitto a Nova Milanese;

** Video Integrale - Giuseppe Conte dichiara lo stato di emergenza nazionale coronavirus #IoRestoaCasa ** , di Giuseppe Castiglia - 10 marzo 2020

"Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani. Facciamo tutti la nostra parte, rinunciando a qualcosa per il bene della collettività. In gioco c’è la salute dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri nonni. Ho appena firmato il decreto #iorestoacasa"

** Coronavirus, USB: basta affidarsi alla fortuna, mercoledì 11 gli operatori sanitari presentano al Ministero della Salute le proposte per invertire la rotta ** , di Redazione Lavoro - 9 marzo 2020

La Sanità italiana è nuda, dopo che l’epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2 ha stracciato gli ultimi veli. Decenni di tagli, privatizzazioni e precariato hanno prodotto il quadro desolante sotto gli occhi di tutti: quello di un Servizio Sanitario Nazionale che, nonostante gli sforzi sovrumani degli operatori, vacilla sotto i duri colpi di un’emergenza senza confini.

Per l’Unione Sindacale di Base è tempo di prendere atto del fallimento e di invertire la rotta. Perché la salute degli (...)

** Il virus nel paese dei velinari ** , di Luigi Boggio - 8 marzo 2020

Il senso di responsabilità nei momenti difficili dovrebbe valere per tutti soprattutto per coloro i quali fanno informazione. Invece leggiamo o ascoltiamo delle trasmissioni che per linguaggio e toni terroristici sono da panico.

** Festa della Donna: aiutiamo le spose bambine ** , di ActionAid - 8 marzo 2020

Spose bambine: durante la Festa della Donna aiutiamo anche loro

** Topi, e gatti che stanno al balcone ** , di Alessandra Calanchi - 8 marzo 2020

Si cominciò a sentir parlare del culturavirus nel mese di gennaio del 3020. All’inizio sembrava impossibile, quel fenomeno che...

** Informare e comunicare il Corona Virus ** , di Massimo Stefano Russo

8 marzo 2020

In questi giorni scrivere, riflettere, pensare in riferimento al “Corona virus” non è per niente facile.

** Il valore del nostro sistema sanitario ** , di Luigi Boggio - 7 marzo 2020

C’è voluto un virus per farci capire l’importanza del nostro sistema sanitario.

** Covid - 19, EMERGENCY sull’appello della Regione Lombardia ** , di Redazione - 7 marzo 2020

Possiamo mettere a disposizione delle autorità sanitarie le competenze di gestione dei malati in caso di epidemie, maturate in Sierra Leone nel 2014 e 2015 durante l’epidemia di Ebola.

Nel frattempo continuiamo a lavorare nei nostri ambulatori in Italia, con un protocollo di triage che permette di individuare pazienti con sintomi compatibili con il virus, di informarli e indirizzarli ai servizi competenti in un’ottica di tutela della salute pubblica.

Molti nostri pazienti appartengono alle (...)

** McCoy Tyner, Jazz Piano Powerhouse, Is Dead at 81 ** , di Redazione - 7 marzo 2020

Mr. Tyner, who first attracted wide notice as a member of John Coltrane’s groundbreaking quartet, influenced virtually every pianist in jazz. (The New York Times)

** Kabul ancora senza pace ** , di Redazione - 6 marzo 2020

Una breve testimonianza di EMERGENCY su quanto sta accadendo in questi giorni in Afghanistan, mentre si continua a morire, nonostante i propositi di tregua tra le parti contendenti

** Torino Social Impact Art Award, Il bando è aperto e scade l’11 marzo 2020 ** , di Redazione - 6 marzo 2020

Aperto fino all’11 marzo 2020 il bando per giovani artisti con background migratorio e multiculturale promosso insieme ad Artissima.

** ATTENZIONE al Malware Coronavirus tramite mail ** , di Giuseppe Castiglia - 6 marzo 2020

CORONAVIRUS: ATTENZIONE AD APRIRE GLI ALLEGATI EMAIL Il Coronavirus non ferma i criminali del web, che non si fanno scrupoli ad approfittare del rischio di epidemia in corso per architettare nuove ed insidiose frodi informatiche.

** M5S: come finisce? (Parte terza) ** , di Gaetano Sgalambro - 6 marzo 2020

Un succinto vissuto del M5S, dalla nascita al governo -Le problematiche del suo futuro e della politica italiana-Parte IIIa

** Fabio Granata "Siciliano per Cultura" (Bonanno Editore) ** , di Emanuele G. - 6 marzo 2020

La tutela della Bellezza e del Paesaggio come Stella Polare

** Catilina deve morire? Un romanzo di Alfio Siracusano ** , di Luigi Boggio - 6 marzo 2020

Un romanzo dai tanti risvolti che ci porta a riflettere anche sull’oggi per i tanti volti del potere e gli strumenti per esercitarlo non sempre leciti e non poche volte oscuri.

** Muere a los 100 años el peruano Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la ONU ** , di Redazione - 5 marzo 2020

El ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar murió este miércoles a los 100 años de edad.

