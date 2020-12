n. 903 - "Si cu l’occhiu tintu m’ha taliari, chiddu bbonu t’a cascari" (2 dicembre 2020)

Il numero 903 di Girodivite del 2 dicembre 2020: "Si cu l’occhiu tintu m’ha taliari, chiddu bbonu t’a cascari" (Se mi devi guardare con l’occhio cattivo, quello buono ti deve cascare).

In questo numero:

** EMERGENCY in Calabria ** , di Piero Buscemi - 2 dicembre 2020

Iniziata da Crotone l’attività di supporto di EMERGENCY per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in Calabria.

> https://www.girodivite.it/EMERGENCY-in-Calabria.html

** Accordo Invitalia-Mittal ** , di Redazione Lavoro - 2 dicembre 2020

USB: un piano ricco di contraddizioni e difficilmente realizzabile che viene calato sulla testa di una comunità tenuta all’oscuro

> https://www.girodivite.it/Accordo-Invitalia-Mittal.html

** Calabria infelix ** , di Adriano Todaro - 2 dicembre 2020

Una regione depredata in tutti i sensi che non vuole Gino Strada ma ha votato Tallini. Intanto, in campo nazionale, si briga per riabilitare un delinquente

> https://www.girodivite.it/Calabria-infelix.html

** Un fiume di fango contro i lavoratori pubblici ** , di Redazione Lavoro - 2 dicembre 2020

3 dicembre USB Inps in piazza a Roma

> https://www.girodivite.it/Un-fiume-di-fango-contro-i.html

** 25 novembre di riflessione ** , di Alessandra Calanchi - 2 dicembre 2020

Ho chiesto alla mia classe del corso di Letteratura Angloamericana all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo di scrivere commenti e considerazioni personali. Di seguito alcuni estratti...

> https://www.girodivite.it/25-novembre-di-riflessione.html

** Schizzi&Ghiribizzi n. 93 - Cronache da VLS1929. Nostalgia canaglia ** , di Franco Novembrini - 2 dicembre 2020

Ieri sera fino a tarda ora ho potuto/dovuto vedere ed ascoltare, dico subito non fino alla fine, il Consiglio comunale di VLS1929. Meno male che l’interrogazione di un mio amico consigliere del MoVimento 5 stelle era al secondo punto così ho potuto seguire le sue parole e le risposte del sindaco su una questione che da due settimane mi interessa assai: la scoperta di una discarica abusiva di materiale pericoloso. La cosa mi è parsa interessante in quanto il mio paese, preso dai gravi problemi (...)

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-n-93-Cronache.html

** Quisquilie&Pinzellacchere n. 123 - Trump il presidente USA del rischio atomico ** , di Franco Novembrini - 2 dicembre 2020

Donald Trump passerà alla storia come il presidente del rischio atomico, oppure per chi ha una certa età come me il responsabile di una situazione molto pericolosa come lo fu 58 anni fa quella dei missili di Cuba. Allora gli americani fecero un blocco navale, che seppure in maniera minore esiste tuttora, per contrastare l’installazione di missili sovietici a Cuba. La crisi giunse pericolosamente a livelli mai più raggiunti, almeno finora. Ma dicevo, ora che Trump deve lasciare, volente o (...)

> https://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-n-123.html

** Apocalittici senza vaccino ** , di Alberto Giovanni Biuso - 1 dicembre 2020

Su alcune dichiarazioni delle supreme autorità sanitarie

> https://www.girodivite.it/Apocalittici-senza-vaccino.html

** Un sogno chiamato Erica Campbell ** , di Emanuele G. - 1 dicembre 2020

Nonostante fosse un’Adult Model si è sempre contraddistinta per la sua classe ed eleganza. E con un finale a sorpresa.

> https://www.girodivite.it/Un-sogno-chiamato-Erica-Campbell.html

** Post/teca Novembre 2020 ** , di Sergej - 1 dicembre 2020

Il numero 11.2020 di Post/teca

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Novembre-2020.html

** Morto Mario Lavagetto ** , di Redazione - 30 novembre 2020

Il critico letterario Mario Lavagetto, studioso delle teorie freudiane in rapporto all’arte e alla letteratura, che ha adottato i metodi della critica psicanalitica nell’analisi dei testi letterari, è morto all’età di 81 anni. Era nato a Parma nel 1939, dove ieri, domenica 29 novembre, è scomparso debilitato da anni in seguito a un trapianto di rene mai perfettamente assorbito.

Allievo di Giacomo Debenedetti, Lavagetto ha iniziato la carriera come insegnante di lettere al liceo (...)

> https://www.girodivite.it/Morto-Mario-Lavagetto.html

** Tra "coccodrilli" e cliché ** , di Lucio Garofalo - 29 novembre 2020

Dopo l’improvviso ed iniziale shock emotivo che mi ha colto nel momento in cui ho appreso la triste notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona, un fatto che ha destato un profondo cordoglio nell’ambiente del calcio, e non solo del calcio, il giorno seguente mi sono un po’ riscosso dal trauma e ho subito avvertito il bisogno urgente di stendere un articolo sulla personalità fuori dagli schemi, sulle contraddizioni e sul talento smisurato di Maradona, ma in termini differenti da quanto (...)

> https://www.girodivite.it/Tra-coccodrilli-e-cliche.html

** Contagion ** , di Alberto Giovanni Biuso - 28 novembre 2020

Su alcune coincidenze

> https://www.girodivite.it/Contagion.html

** Futuri rimpasti ** , di Luigi Boggio - 28 novembre 2020

Il primo a lasciare il governo regionale della Sicilia dovrebbe essere Ruggero Razza per non fare altri danni virali ed anche per riposarsi....

> https://www.girodivite.it/Futuri-rimpasti.html

** La Milano che riemerge ** , di Silvia Zambrini - 28 novembre 2020

Milano si trasforma in modo strutturale senza che i cittadini quasi se ne accorgano...

> https://www.girodivite.it/La-Milano-che-riemerge.html

** Il PCI a Roma: un libro ** , di Redazione - 27 novembre 2020

Questo libro è la raccolta di testimonianze di ex segretari di Federazione e di autorevoli dirigenti del Pci romano, una serie di riflessioni sul “grande miracolo” compiuto da quel partito che ha saputo coniugare la rappresentanza delle classi sociali più sofferenti alle grandi passioni determinate dalla voglia generale di cambiamento. Si raccontano gli anni più bui e quelli delle grandi vittorie, che hanno significato grandi speranze, ma anche la sofferenza di gruppi dirigenti obbligati a duri (...)

> https://www.girodivite.it/Il-PCI-a-Roma-un-libro.html

** Covid Blues ** , di Alessandra Calanchi - 2 dicembre 2020

Lo schermo del mio pc

È uno specchio

In cui mi guardo prima di una

Riunione

Mi controllo i capelli

Sorrido

E vedo anche lo sfondo

Alle mie spalle

La differenza è

Che poi rimango in casa

Anziché uscire

Lo schermo del mio pc

È una piazza

In cui incontro gli amici

E i colleghi

Di cui vedo i volti

E immagino il resto

O lo ricordo

E ci sorridiamo

E chiacchieriamo

E facciamo finta

Di essere interi

Lo schermo del mio pc

È una gabbia

In cui siamo rinchiusi

Come animali feroci (...)

> https://www.girodivite.it/Covid-Blues.html

** Parlamento Europeo : "Il diritto alla riparazione ai consumatori UE deve essere garantito" ** , di Giuseppe Castiglia - 27 novembre 2020

Promuovere scelte di consumo sostenibili e la cultura del riutilizzo

Migliorare la riparabilità e allungare la durata dei prodotti

Ridurre i rifiuti elettronici grazie a un caricabatterie universale

Attuare cambiamenti sistematici: dalla produzione agli appalti pubblici fino alla pubblicità e alla gestione dei rifiuti

> https://www.girodivite.it/Parlamento-Europeo-Il-diritto-alla.html

** "1° compleanno The Walk Of Fame magazine, arriva il party online" ** , di Redazione - 26 novembre 2020

Una festa di compleanno in grande stile per celebrare un anno di attività

Una sette giorni di full immersion nel mondo musicale, cinematografico e teatrale

Sarà una vera e propria festa, quella che il magazine The Walk Of Fame porterà avanti dal 28 novembre al 5 dicembre. Tutto rigorosamente online, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Nonostante la complessità del periodo dettata anche dall’assenza di concerti, di spettacoli (...)

> https://www.girodivite.it/1o-compleanno-The-Walk-Of-Fame.html

** Addio a Daria Nicolodi ** , di Redazione - 26 novembre 2020

Fonte: LaNazione.it

Stamattina è morta Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice nata a Firenze il 19 giugno del 1950. A dare la notizia della scomparsa il maestro Dario Argento, che con lei aveva un sodalizio che li aveva legati sulla scena e nella vita. Si erano conosciuti nel 1974 , quando lei era già affermata per aver lavorato con Elio Petri, durante il casting per il film Profondo rosso e dalla loro relazione nacque, nel 1975, la figlia secondogenita Asia, che l’ha resa nonna di due (...)

> https://www.girodivite.it/Addio-a-Daria-Nicolodi.html

** Ciclo di Formazione regionale del coordinamento di Libera in Sicilia "Radici di futuro" ** , di Redazione - 26 novembre 2020

Radici di futuro -Formazione regionale del coordinamento di Libera in Sicilia

Il percorso prevede un ciclo di incontri online da realizzare nei prossimi mesi. Intende rappresentare un’opportunità formativa e di costruzione del senso di appartenenza e dell’identità militante dei soci di Libera in Sicilia, allo scopo di uniformare le conoscenze di ciascun territorio e di offrire una panoramica sull’universo di Libera, sulle azioni, sui percorsi e sulle possibilità di partecipazione (...)

> https://www.girodivite.it/Ciclo-di-Formazione-regionale-del.html

** COVID-19 | Calabria: EMERGENCY avvia servizio tamponi antigeni rapidi con comune di Polistena ** , di Redazione - 26 novembre 2020

Su richiesta del Comune di Polistena, a partire da venerdì 27 novembre, EMERGENCY effettuerà un servizio di tamponi rapidi per le fasce più fragili della popolazione e per le categorie più esposte al rischio.

“Il progetto è il risultato di una collaborazione con il Comune che prosegue dal 2013, anno in cui EMERGENCY ha aperto il suo Ambulatorio a Polistena. Siamo convinti che questo virus si possa contenere partendo dal monitoraggio del territorio. Tracciamento e prevenzione sono step (...)

> https://www.girodivite.it/COVID-19-Calabria-EMERGENCY-avvia.html

** COVID-19 | EMERGENCY in Calabria, Strada: “Partiamo da Crotone, primo tassello” ** , di Redazione - 26 novembre 2020

La decisione, frutto di una riunione operativa ieri pomeriggio tra EMERGENCY, Dipartimento Protezione civile e la Protezione Civile della Regione Calabria, prevede che EMERGENCY contribuisca alla progettazione e gestione della struttura.

> https://www.girodivite.it/COVID-19-EMERGENCY-in-Calabria.html