n. 1052 - "Cu va ca malaggenti, perdi a so vintura" (3 aprile 2024)

Il numero 1052 di Girodivite del 3 aprile 2024: "Cu va ca malaggenti, perdi a so vintura" (Chi frequenta le persone malvage, perde la buona sorte).

In questo numero:

** Mafia? No, grazie. Il caso di Desenzano del Garda ** , di francoplat

3 aprile 2024

Quando arrivava il flagello, in genere, le autorità negavano

** Per genere unico ** , di Salvatore A. Bravo - 3 aprile 2024

All’Università di Trento, d’ora in avanti, gli incarichi saranno indicati tutti al femminile, anche se ricoperti da uomini.

** Poesia è politica (6): Educa il cuore all’universo ** , di Alessandra Calanchi - 3 aprile 2024

La maggioranza delle stelle : Canto americano / di Pietro Federico ; prefazione di Giancarlo Pontiggia. - Roma : Ensemble 2020. - 132 p. - (Alter). - ISBN 978-88-6881-712-1.

** Bhopal, 40 anni dopo ** , di Amnesty - 3 aprile 2024

Ancora nessuna giustizia per le vittime del disastro chimico

** Ad Amazon è sciopero ** , di Redazione Lavoro - 3 aprile 2024

Non possiamo vivere solo per l’azienda: la notte di lotta di USB Logistica al magazzino di Roma Magliana

** Alvaro, cronaca di una morte annunciata ** , di francoplat - 3 aprile 2024

Era un uomo di 31 anni, Alvaro, il cui nome per esteso suona Alvaro Fabricio Nuñez Sanchez, nativo dell’Ecuador e giunto in Italia intorno ai sei anni.

** Giorno della Terra, Palermo: manifestazione pro Palestina ** , di Natale Salvo - 3 aprile 2024

Il 30 marzo, manifestazioni come quella di Palermo si sono svolte in diverse città del mondo.

** La costituzione del "buen vivir" ** , di Salvatore A. Bravo - 3 aprile 2024

Il 20 ottobre 2008 è entrata in vigore in Ecuador la nuova Costituzione. Essa difende la Pachamama, ovvero la madre terra, la quale non è materia da saccheggiare, ma è vita da conservare...

** Transizione ecologica: chi paga? ** , di Silvia Zambrini - 3 aprile 2024

Investire nella transizione energetica riguarda tutti: ha ragione chi guida i movimenti green nel pretendere di passare dalle parole ai fatti.

** S&G n. 261 - Dimissioni & dismissioni ** , di Franco Novembrini - 3 aprile 2024

Settimana di passione a VLS1929 dimissioni di segretari comunali come se fossero segretari del Pd oppure allenatori di squadre di calcio ed dismissioni di promesse elettorali.

** Elezioni europee: arrivano i soldi! ** , di Adriano Todaro - 3 aprile 2024

WSJ: spazio bianco in prima pagina – Niente repliche per Report? – Rainews 24 e Gratteri – Piantedosi non parla – Finanziamenti Regione Liguria a giornali – Morto Daniele Protti

** Persone: Maryse Condé, scrittrice ** , di Redazione - 2 aprile 2024

La scrittrice francese Maryse Condé è morta a 90 anni

** ROBERTO LIPARI a Catania e a Enna, e ho detto tutto ** , di Redazione

2 aprile 2024

ROBERTO LIPARI torna nella sua terra natale, la Sicilia, con lo show “… E HO DETTO TUTTO”! Scritto insieme a Ignazio Rosato e Roberto Anelli e prodotto e distribuito da Tramp Management, lo spettacolo è organizzato e promosso da Eventi Olimpo. Quattro gli appuntamenti: il 17 aprile all’“Abc” di Catania e il 22-23-24 al teatro “Neglia” di Enna.

“… E HO DETTO TUTTO” è l’espressione tipicamente usata da chi vuole mettere un punto ad una discussione. Ma è anche un modo per rafforzare ciò che si dice. Lo (...)

** La linea del mare ** , di Sergej - 3 aprile 2024

Al Museo Regionale di Linguaglossa, fino a luglio 2024 la mostra su Guccione, tra i migliori pittori italiani del secondo Novecento.

** Post/teca Marzo 2024 ** , di Sergej - 1 aprile 2024

Il numero di Post/teca 03.2024

** Catania, 5 aprile 2024: Giro d’Italia in 80 racconti, presentazione libro ** , di Redazione - 31 marzo 2024

Venerdì 5 Aprile alle ore 18:30, in via Battiato. n.6 - Catania

Presentazione del libro

GIRO D’ITALIA IN 80 RACCONTI

intervengono: Angela Di Natale, Tonino Cafeo, Stefania Avola, Elsa Rizzo.

coordina: Pina La Villa

a seguire: APERICENA

** Salvini non poteva precettare ** , di Redazione Lavoro - 31 marzo 2024

Il TAR dà ragione ad USB sullo sciopero del Tpl, importante risultato dei lavoratori

** Jugoslavia, 25 anni fa la NATO violava lo statuto ONU ** , di Natale Salvo - 31 marzo 2024

« 25 anni fa, il 24 marzo 1999, la NATO riportava la guerra nel cuore dell’Europa con l’aggressione alla Serbia e i bombardamenti su Belgrado. Nasceva l’assurdo paradigma della cosiddetta “guerra umanitaria”». Sinistra Libertaria ricorda quell’evento esprimendo la propria condanna l’aggressione compiuta dalla NATO, complice l’Italia – all’epoca guidata da Massimo D’Alema – che, per l’occasione, si trasformò in una sorta di portaerei da cui partivano i voli per distruggere infrastrutture militari e civili (...)

** Genova: Blitz di "Bruciamo Tutto" alla mostra di Artemisia, vernice rossa e quadri coperti “contro la cultura dello stupro” ** , di Redazione - 31 marzo 2024

29 marzo 2024: re giovani denunciati per imbrattamento, per loro anche foglio di via della questura

** Del tempo libero in amicizia ** , di Massimo Stefano Russo - 30 marzo 2024

Gli amici rappresentano un rifugio, con l’amicizia, cosa nobile e fondamentale, necessaria per la vita. Nessuno sceglierebbe di vivere senza amici.

** Benvenuti nella quarta guerra mondiale ** , di Salvatore A. Bravo - 28 marzo 2024

La quarta guerra mondiale è la normalità nel tempo del capitalismo assoluto, Costanzo Preve ne ha analizzato le dinamiche allo scopo di sostenere l’uscita dalla gabbia d’acciaio del sistema capitale.

** Lentini - Consiglio Comunale, giovedì 04 aprile 2024 ** , di Giuseppe Castiglia - 28 marzo 2024

Lentini - Consiglio Comunale, giovedì 04 aprile 2024, alle ore 19,00, presso i locali della Sala Udienze "G.Falcone" del Palazzo di Giustizia di Lentini" sito in via Caltanissetta, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

** Massimo Ranieri al Teatro Vittorio Emanuele di Messina ** , di Piero Buscemi - 28 marzo 2024

L’istrione partenopeo si è esibito il 27 a Messina, si replica il 28 a Catania.

** Milano, 25 aprile 2024: il Manifesto ci riprova ** , di Redazione - 28 marzo 2024

1994-2024.

Trent’anni dopo la Liberazione del 1994 quando una manifestazione enorme riempì la città, sotto la pioggia battente. A lanciare l’idea un po’ folle eravamo stati noi del manifesto. Ebbe successo, fu accolta e rilanciata. Le adesioni crebbero rapidamente, la piazza si riempì. Fu una festa e un trionfo di popolo. Potremmo ripeterlo, potremmo fare anche meglio. Potrebbe esserci il sole.

Si potrebbe tornare a Milano il 25 aprile. Trent’anni dopo la Liberazione del 1994 quando una (...)

** Catania, 28 marzo / 3 aprile 2024: i film al cinema King ** , di redazione cinema - 27 marzo 2024

Programmazione al cinema King di Catania

PROGRAMMA KING DAL 28 MARZO AL 3 APRILE 2024 Giovedì 28

AFTER THE BRIDGE ore 19:00 sala 1

PRISCILLA ore 21:00 sala 1

MAY DECEMBER ore 18:30 sala 2

LA SALA PROFESSORI ore 20:45 sala 2 Venerdì 29

PRISCILLA ore 18:45 - 21:00 sala 1

MAY DECEMBER ore 18:30 sala 2

LA SALA PROFESSORI ore 20:45 sala 2 Sabato 30

PRISCILLA ore 10:45 vos - 16:30 -18:45 - 21:00 sala 1

THE HOLDOVERS ore 10:30 sala 2

MAY DECEMBER ore 18:30 sala 2

LA SALA (...)

