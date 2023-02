Lentini, SR - L’Istituto comprensivo Vittorio Veneto tornerà a "Vivere"

Lo comunicano il Sindaco di Lentini Rosario Lo Faro e il Vice Sindaco Assessore All’edilizia Scolastica Maria cunsolo

"Questo finanziamento permetterà di recuperare l’edificio scolastico tra i più antichi di Lentini, scongiurando, in concreto, l’infausta sorte a cui sembrava essere destinato .

Il plesso centrale della Vittorio Veneto continuerà ad esistere come patrimonio culturale e storico, presidio di legalità e fucina di musicisti e artisti per la nostra Città.

Questa Amministrazione ha sempre creduto alla grande opportunità che il PNRR può rappresentare per il nostro territorio e non può che accogliere favorevolmente questa notizia, che vede, insieme al finanziamento dell’asilo nido del quartiere Alaimo, la concreta possibilità di dotare i nostri quartieri di strutture e servizi per una l’offerta formativa moderna ed efficiente."

Il Sindaco Rosario Lo Faro

L’Assessorato all’Edilizia Scolastica Maria Cunsolo