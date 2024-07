CNA - ipotesi di aumento TARI a Lentini e criticita’ della zona industriale

L’associazione territoriale di CNA Siracusa ha inviato Ieri una richiesta urgente di incontro all’attenzione del primo cittadino della città dl Lentini Rosario Lo Faro e del presidente del consiglio comunale Alessandro Vinci con l’obiettivo di avviare un confronto sulle recenti notizie riscontrate dalla stampa e relativa alla paventata scelta dl rivedere le tariffe per l’imposta sui rifiuti TARI.

CNA - Artigiani, Imprenditori d’Italia - SIRACUSA

Nota stampa

12 luglio 2024

IPOTESI DI AUMENTO TARI A LENTINI E CRITICITA’ DELLA ZONA INDUSTRIALE

CNA: attendiamo un confronto su tanti e troppi temi con l’amministrazione, oggi è impensabile qualsiasi intervento senza un confronto

L’associazione territoriale di CNA Siracusa ha inviato Ieri una richiesta urgente di incontro all’attenzione del primo cittadino della città dl Lentini Rosario Lo Faro e del presidente del consiglio comunale Alessandro Vinci con l’obiettivo di avviare un confronto sulle recenti notizie riscontrate dalla stampa e relativa alla paventata scelta dl rivedere le tariffe per l’imposta sui rifiuti TARI.

Un Incontro che si rende Indispensabile per comprendere le ipotesi di lavoro e le eventuali scelte che l’amministrazione Intende portare avanti e rapportarle al mondo dl micro e PMI del territorio che vive una lunga fase dl concreta sofferenza per Il calo della capacità di acquisto delle famiglie dovuta alla difficile congiuntura economica.

A questo argomento dl carattere generale si aggiungono temi altrettanto rilevanti e legati alla fondamentale area produttiva dl contrada Riciputo - ex area ASI all’interno della quale operano diverse Importanti aziende del territorio che hanno la necessità dl un confronto sulla prospettiva dell’area, sulle diverse competenze che all’interno della stessa Insistono tra Comune e ex consorzio ASI e altresì per la medesima questione della tassa sui rifiuti, addebitata per gli anni pregressi nonostante la totale assenza dl erogazione del servizio,

"Sono tanti e troppi I temi in campo - afferma Innocenzo Russo vice presidente dl CNA Sicilia - e sentiamo la necessità dl un confronto Immediato con l’amministrazione comunale e con la presidenza del consiglio comunale.

Il sistema economico locale va coinvolto nelle scelte amministrative, è una condizione Irrinunciabile che auspichiamo venga attuata".