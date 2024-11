Post/teca Ottobre 2024

Scaracollati e scaracollate, ecco a voi il più zampettante girovagante e saltellante delle antologie del web italiano: il numero 10.2024 di Post/teca, con il peggio/meglio di quello che abbiamo letto nel web italico nel corso del mese di ottobre 2024.

Come sempre l’antologia è completamente gratuita, non effettuiamo alcun tipo di controllo, tracciamento o altra diavoleria informatica di sorta. Potete scaricare e leggere (se vi va) nel vostro computer. Il file è un pdf piuttosto sostanzioso, per circa 1000 pagine ad ogni numero della rivista/antologia.

Buona lettura!

“Se pensavi che la scienza fosse certa, beh, questo è solo un tuo errore” (Richard Feynman, The Character of Physical Law, 1965, pag. 77)