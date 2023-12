Lentini - Consiglio Comunale, in adunanza urgente, giovedì 28 dicembre 2023

1. comunicazioni art.69 del regolamento per il funzionamento del c.c.

2. lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti.

3. razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022 (art.20 del d1gs175/2016 come integrato dal d.lgs 100/2017) - adempimento annuale.

4. ratifica, al sensi dell’art175, comma 4, d.lgs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.121 del 12.07.2023.

5. ratifica, al sensi dell’art.175, comma 4, d,lgs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.122 del 12.07.2023.

6. ratifica, al sensi dell’art.175 comma 4, d.lgs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.124 del 14.07.2023.

7. ratifica, al sensi dell’art.175, comma 4, d.lgs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.125 del 14.07.2023.

8. programma di intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabìlita - pi.p.p.1. rivolto al contrasto dell’istituzionalizzazione dei bambini (fascia 0-11 anni) - proposta di istituzione nuovo capitolo di entrata e di spesa anno 2023.

9. progetto a valere sulle risorse del pon inclusione - asse 6 - interventi di contrasto agli effetti del covid - 19 (react eu) - per la realizzazione di interventi di pronto intervento sociale ed interventi in favore di persone in condizioni di poverta’ estrema o marginalita’ - istituzione nuovo capitolo di entrata e di spesa anno 2023.

10. variazione al bilancio di previsione 2022/2024 - gestione provvisoria 2023 ex art.175, comma 3, lett.a) - d.lgs.26712000 - pnrr2023 - ’avviso misura 1.3.1 "piattaforma digitale nazionale dati" - istituzione di nuovi capitoli

11. contributo per l’ammissione gratuita di alunni pn condizione di disabilita cert(ficata o di disagiate condizioni economiche (art.7 l.r. 29/09/2016, n.20) — anno scolastico 2020 -2021 — proposta di istituzione nuovo capitolo di entrata e di spesa anno 2023.

12. ratifica, al sens! dell’art.175, comma 4, d.lgs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.193 del 20.11.2023.

13. ratifica, al sens’ dell’art.175, comma 4, d.lgs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.218 del 11.12.2023.

14. ratifica, al sensi dell’art.175, comma 4, digs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.153 del 08.09.2023.

15. ratifica, al sensi dell’art.175, comma 4, d.lgs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.110 del 30.06.2023.

16. ratifica, al sensi dell’art.175, comma 4, d.lgs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.99 del 06.06.2023.

17. ratifica, al sensi dell’art.175, comma 4, d.lgs. 267/2000, della deliberazione di g.m. n.148 del 31.08.2023.

18. revisione della convenzione rubricata "area s.i.r.u. augusta e sistemi locali del lavoro".

19. discussione politica alla luce della nuova composizione dell’amministrazione comunale — (argomento deciso dalla conferenza dei capigruppo tenutasi in data 18 dicembre 2023).

20. dibattito sulla decisione di cancellare l’autonomia di due istituti scolastici lentinesi — decisioni consequenziali — (argomento proposto dai Consiglieri Cunsolo, Greco, Valenti e Marchese con nota prot. n.24933 del 07/12/2023)

21. interrogazione prot. n.22482 del 06.11.2023, presentata dalla Consigliera Cunsolo Maria, su affitti e logistica Istituto Scolastico "V. Veneto"

22. interrogazione prot. n.22501 del 07.11.2023, presentata dalla Consigliera Cunsolo Maria, in ordine alla procedura di gara per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urban].

23. mozione di indirizzo prot. n.22463 del 06/11/2023 presentata dal cons. Greco Cirino per impegnare l’a.c. a revocare in autotutela la delibera g.m. n.167 del 13/10/2023.

24. interrogazione prot. n.23981 del 24/11/2023 presentata dal cons. Greco Cirino sull’impianto di illuminazione della via Enrico De Nicola — c.da Sant’Antonio.