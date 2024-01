Sei all'interno di >> Eventi in giro |

Lentini - Evento informativo, “FAInSicilia” (Fare Impresa in Sicilia) e “Più Artigianato”

Oggi fare impresa nei nostri territori è difficile. Per queste ragioni è importante conoscere gli incentivi che agevolano la possibilità di effettuare investimenti. GIOVEDÌ 4 GENNAIO alle ore 17.30 presso la sala “ÉLITE” in via Degli Esportatori n. 28 a Lentini saranno illustrati i nuovi bandi “FAInSicilia” (Fare Impresa in Sicilia) e “Più Artigianato”.

A coloro che intendono avviare una nuova attività e a coloro che vogliono sviluppare un’attività già esistente saranno date le informazioni necessarie sulle opportunità di finanziamento e sulle modalità per accedervi. Startup FaInSicilia

