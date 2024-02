Catania – 3° Incontro contro il divieto di circolazione moto euro 0-1-2-3

Ritrovo sabato 16 marzo 2024, alle ore 09:30 – Catania, Viale Africa, 12 (presso Le Ciminiere) - Partenza ore 11:00 – destinazione Catania, Piazza Stesicoro.

COMUNICATO

Ritrovo sabato 16 marzo 2024, alle ore 09:30 – Catania, Viale Africa, 12 (presso Le Ciminiere) - Partenza ore 11:00 – destinazione Catania, Piazza Stesicoro.

Catania - Contro il divieto di circolazione Moto euro 0-1-2-3

"A Milano, giovedì 26 ottobre, più di 600 motociclisti hanno protestato in sella alle loro moto. Il motivo della protesta è il futuro divieto alle moto Euro 0 ed Euro 1 di circolare non solo a Milano, ma in qualsiasi centro abitato con più di 30.000 persone. Partiti in corteo dall’Europark Idroscalo, i motociclisti sono giunti in via Melchiorre Gioia, di fronte alla sede di Regione Lombardia. Questa è stata la prima manifestazione in Italia..."

Su www.milanotoday.it l’articolo completo ...

https://www.milanotoday.it/social/segnalazioni/manifestazione-contro-il-divieto-di-circolazione-per-le-moto-euro-0-e-1-10528633.html

su Facebook... https://www.facebook.com/divieto.2023

Manifestazione contro il Blocco Moto Euro 0/1 del 26 ottobre 2023 a Milano