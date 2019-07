n. 847 - "Luna di Giugnettu, dormu unni mi mettu" (Estate 2019)

Puntuale come ogni anno, è arrivato luglio. Per chi ci segue da anni, sa benissimo cosa questo voglia dire per la redazione di Girodivite. Per chi ancora non ci conosce bene, cercheremo di spiegarlo in breve. Questo è il periodo dell’anno dove tutta la redazione si veste da "fancazzisti" e da stanchi redattori bisognosi del meritato riposo estivo. Un riposo che si prolungherà fino al prossimo settembre. Si, lo sappiamo, qualcuno comincerà ad obiettare che due mesi di relax sono veramente troppi da giustificare. E’ perché non avete visto le facce dei redattori di Girodivite.

Un concentrato di volti affaticati dagli anni e da acciacchi vari. Inverni trascorsi a puntare la preda della notizia, poco propensa a farsi catturare con facilità. Sotto la pioggia, il vento siciliano, il freddo delle spedizioni oltre lo Stretto verso i luoghi dispersi del nord Italia. Le riunioni di redazione, con gli immensi sacrifici a tastare le tavole imbandite nei locali tradizionali isolani, in cerca di materiale informativo sulla cultura culinaria siciliana, aggredita da mode estreme e contaminazioni di dubbia natura.

E poi, quest’anno, è il nostro 25° anniversario da quando siamo in... giro. Un traguardo che ha depresso molti redattori che si sono ritrovati davanti ad uno specchio, contando i capelli neri ancora visibili e, nei casi estremi, soltanto quelli che erano rimasti attaccati sulla testa. Diciamolo, non è facile superare questi traumi. Il tempo che passa è una consolazione che vale solo per gli altri.

Ce la faremo. Ci impegniamo sin da ora a resistere per i prossimi 25 anni. Non ci faremo tentare da quote 100, leggi Fornero, offerte di ricoveri in case di cura a prezzi vantaggiosi. Resisteremo anche alla tentazione di vederci girare per casa la solita badante dell’est, che neanche Salvini riesce ad inserire nel calderone degli "extra" da respingere dai nostri porti d’attracco.

Siamo stati sessisti, con questa ultima dichiarazione? Forse è vero, ma ultimamente, salvo qualche collaborazione occasionale esterna di natura femminile, non possiamo annoverare negli ultimi tempi partecipazioni del gentil sesso. Troppo impegnate a fare le sindache, le parlamentari, le mogli dei calciatori, le calciatrici. Ma anche le vittime dell’arroganza maschile, le protagoniste della cronaca nera italiana, le madri di una generazione che tenta il suicidio per un NO, dopo tanti, troppi SI.

Le donne che hanno ispirato molti dei nostri articoli, in questi 25 anni. Quelle che proviamo a sostenere nello loro voglia di comunicazione, espressa in versi recitati nel buio di una stanza illuminata soltanto da uno schermo di cellulare. Su queste donne, poggiamo il futuro delle nuove generazioni, auspicando che negli anni a venire, sempre meno pseudo-donne vomitino l’acidità e la discriminazione verso altre madri che, con in corpo un altro figlio della speranza, con un altro sogno di vita possibile custodito nei pensieri della notte, si affida al mare come unica possibilità sulla quale rivendicare il diritto di viverla, questa vita che troppi credono ancora di avere come esclusiva.

A queste donne e a tutti i nostri lettori, auguriamo buona estate.

La Redazione

Gli articoli che iniziano questa estate del 2019:

** Appello alle Istituzioni competenti, non delegittimate il pm Di Matteo ** , di Redazione - 3 luglio 2019

ANTIMAFIA Duemila ha indirizzato questa petizione a Le istituzioni competenti e ora ci sono 74.213 sostenitori

> http://www.girodivite.it/Appello-alle-Istituzioni.html

** La Romeo-Santapaola Holding S.p.A. di Messina, tra farmaci, voti e slot machine ** , di Antonio Mazzeo - 3 luglio 2019

“Il gruppo dei Romeo-Santapaola funzionava come una specie di holding”, ha spiegato ai giudici del processo antimafia Beta il maresciallo Vincenzo Musolino

> http://www.girodivite.it/La-Romeo-Santapaola-Holding-S-p-A.html

** Ritiro ricorso legge Regione Marche a tutela dei bambini cardiopatici ospedale Torrette ** , di Redazione - 3 luglio 2019

L’osteopatia è la manipolazione di alcune parti del corpo, e moltissimi bambini operati nel reparto di cardiochirurgia di Ancona

> http://www.girodivite.it/Ritiro-ricorso-legge-Regione.html

** Cosa sta succedendo nelle carceri? ** , di Redazione - 3 luglio 2019

Le rivolte nelle carceri di tutta Italia delle ultime settimane, da Poggioreale a Voghera, da Palermo a Rieti, da Agrigento a L’Aquila a Velletri. Quasi 61.000 persone ammassate in meno di 50.000 posti regolamentari...

> http://www.girodivite.it/Cosa-sta-succedendo-nelle-carceri.html

** Antropocene: di cosa si tratta? ** , di Redazione - 3 luglio 2019

Il termine Antropocene è stato coniato negli anni ’80 per definire l’epoca geologica in cui l’ambiente terrestre è fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana. Articolo di Cristina Diana Bargu

> http://www.girodivite.it/Antropocene-di-cosa-si-tratta.html

** "Marionette, che passione!": Carullo e Minasi rileggono il capolavoro di Rosso di San Secondo ** , di Redazione - 3 luglio 2019

Da sabato 6 a giovedì 18 luglio (ore 21,15) per“Estate a Castello Ursino“, la rassegna promossa dal Teatro Stabile di Catania in collaborazione con il Comune

> http://www.girodivite.it/Marionette-che-passione-Carullo-e.html

** ALBANIA-NORTHERN MACEDONIA: Ci vediamo in ottobre! Negoziati rinviati per L’Albania e Macedonia del Nord ** , di Emanuele G. - 2 luglio 2019

Nella conferenza tenuta oggi a Lussemburgo il commissario per l’allargamento dell’UE, Johannes Hahn, ha motivato il rinvio dichiarando che alcuni stati membri hanno chiesto più tempo per valutare la relazione sui progressi dei due paesi.

di Albania News

18 Giugno 2019 - in 2 Europe

Taken from AlbaniaNews website

> http://www.girodivite.it/ALBANIA-NORTHERN-MACEDONIA-Ci.html

** Scirocco Wine Fest: un vigneto del Mediterraneo a Gibellina nel segno di Ludovico Corrao ** , di Giuseppe Castiglia - 2 luglio 2019

Vino: un vigneto del Mediterraneo a Gibellina nel segno di Ludovico Corrao Tenute Orestiadi lo donerà al Comune per lanciare un messaggio di pace tra i popoli mediterranei L’ANNUNCIO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA SCIROCCO WINE FEST

> http://www.girodivite.it/VINO-UN-VIGNETO-DEL-MEDITERRANEO-A.html

** Lentini SR - Il CGA ribalta la sentenza del TAR e riapre le porte alla realizzazione della discarica ** , di Giuseppe Castiglia - 2 luglio 2019

Il CGA riapre le porte alla discarica di rifiuti speciali non pericolosi che dovrebbe sorgere in contrada Armicci a Lentini.

> http://www.girodivite.it/Lentini-SR-IL-CGA-ribalta-la.html

** Le foto della casa vacanze a Marzamemi ** , di Redazione - 2 luglio 2019

Tutte le foto della casa vacanze a Marzamemi...

> http://www.girodivite.it/Le-foto-della-casa-vacanze-a.html

** Comunicato AIMMF - www.minoriefamiglia.it ** , di Redazione - 2 luglio 2019

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

Comunicato AIMMF

L’Associazione Italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia a seguito dei recenti fatti di cronaca relativi ad indagini penali in corso presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, in ordine ai quali è doveroso il giusto riserbo in attesa delle decisioni del caso, pur non (...)

> http://www.girodivite.it/Comunicato-AIMMF-www.html

** POLAND: New deputy PM: bright future of Polish economy ** , di Emanuele G. - 1 luglio 2019

June 21, 2019

Taken from The Warsaw Voice website

> http://www.girodivite.it/POLAND-New-deputy-PM-bright-future.html

** Unict non è un’associazione a delinquere ** , di Alberto Giovanni Biuso - 1 luglio 2019

Documento del CudA sull’inchiesta della Procura di Catania

> http://www.girodivite.it/Unict-non-e-un-associazione-a.html

** 201907 Luglio 2019 - cronoweb ** , di Sergej - 1 luglio 2019

Cosa è accaduto nel mondo del Web nel luglio 2019?

> http://www.girodivite.it/201907-Luglio-2019-cronoweb.html

** Cous Cous Fest: al via a Trapani la prima sfida tra chef siciliani ** , di Redazione - 1 luglio 2019

Seconda tappa venerdì 5 luglio a Modica, terzo e quarto appuntamento a Palermo. Il vincitore parteciperà al festival internazionale a San Vito Lo Capo

> http://www.girodivite.it/Cous-Cous-Fest-al-via-a-Trapani-la.html

** Mordillo RIP ** , di Sergej - 1 luglio 2019

Il mondo della letteratura, e della letteratura disegnata (il fumetto) deve molto a un gruppo di fumettari argentini che hanno conosciuto la dittatura e uno dei più efferati regimi totalitari dell’Occidente. Molti di loro (ma sipensi anche a musicisti, poeti, militanti, suore...) furono uccisi. Alcuni si salvarono, e trovarono modo di esprimersi nelle filiere industriali del fumetto occidentale. Innovando e portando un segno poetico, teneramente umoristico, sognante e onirico ma capace di (...)

> http://www.girodivite.it/Mordillo-RIP.html

** Calendario prenotazione e Tariffe casa vacanze Marzamemi ** , di Redazione - 1 luglio 2019

Calendario prenotazione e Tariffe e condizioni per la casa vacanze a Marzamemi...

> http://www.girodivite.it/Tariffe.html

** Post/teca Giugno 2019 ** , di Sergej - 1 luglio 2019

Il meglio/peggio del web italiano nel mese di giugno 2019

> http://www.girodivite.it/Post-teca-Giugno-2019.html

** Padova, bloccata 27 ore in ascensore sopravvive bevendo vino ** , di Redazione - 30 giugno 2019

Era scesa a prendere il vino in cantina e non aveva cellulare per chiedere aiuto

> http://www.girodivite.it/Padova-bloccata-27-ore-in.html

** Sea Watch 3 entra a Lampedusa ** , di Redazione - 29 giugno 2019

La Sea Watch 3 forza il blocco di Lampedusa ed entra nel porto. La comandante Carola Rackete arrestata con l’accusa di aver speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. Sbarcati tutti i migranti a bordo. Conte: le leggi si rispettano. Salvini: dalla comandante una condotta criminale

> http://www.girodivite.it/Sea-Watch-3-entra-a-Lampedusa.html

** M5S annuncia l’espulsione di Paola Nugnes ** , di Redazione - 29 giugno 2019

La decisione, si legge nel Blog delle Stelle, "è stata presa, sentito il Direttivo, prendendo atto delle sue dichiarazioni e delle reiterate violazioni dello Statuto e del regolamento del gruppo parlamentare". "A nostro avviso - si legge sempre sul Blog - dovrebbe dimettersi e liberare il posto". Ma Nugnes sceglie di proseguire la sua esperienza parlamentare. Fico: Nugnes sarà sempre movimento.

La cosa era nell’aria da tempo, annunciata da molti segnali. Oggi arriva l’annuncio ufficiale: il (...)

> http://www.girodivite.it/M5S-annuncia-l-espulsione-di-Paola.html

** Sospesi rettore dell’Università di Catania e 9 professori. L’accusa è di concorsi truccati ** , di Redazione - 29 giugno 2019

Registriamo "con stupore" la bufera che ha colpito l’Università di Catania. Indagati 40 docenti di 14 università, indagini Digos su 27 concorsi che per l’accusa sono stati ’truccati’. Il Miur avvia verifiche sui docenti coinvolti.

> http://www.girodivite.it/Sospesi-rettore-dell-Universita-di.html

** Incontro Nazionale Emergency 2019 ** , di Piero Buscemi - 29 giugno 2019

18° Incontro Nazionale di Emergency. Milano 28-30 giugno 2019

> http://www.girodivite.it/Incontro-Nazionale-Emergency-2019.html

** Lentini SR - venerdì 28 giugno 2019 - Il Consiglio Comunale approva la rottamazione delle cartelle esattoriali ** , di Giuseppe Castiglia - 28 giugno 2019

Dopo il rinvio di ieri per mancanza del numero legale sulla votazione del nuovo piano rifiuti, oggi sono stati votati tutti gli ordini del giorno. Ecco i video della serata.

> http://www.girodivite.it/Lentini-SR-venerdi-28-giugno-2019.html

** Lentini SR - Giovedì 27 giugno 2019 - La maggioranza in Consiglio Comunale senza numero legale sul piano rifiuti settennale ** , di Giuseppe Castiglia - 27 giugno 2019

Rinviato a domani 28 giugno 2019 alle ore 19.30 il Consiglio Comunale per mancanza di numero legale. La maggioranza cade sul primo punto all’ordine del giorno, una delibera per il piano di intervento sulla gestione dei rifiuti.

> http://www.girodivite.it/Lentini-SR-Giovedi-27-giugno-2019.html

** BALTIC AREA: Baltic defense ministers to discuss security in Tartu ** , di Emanuele G. - 27 giugno 2019

2019-06-20 - LETA/BNS/TBT Staff

Taken from Baltic Times website

> http://www.girodivite.it/BALTIC-AREA-Baltic-defense.html

** Quisquilie&Pinzellacchere. Nr. 50. O Capitano! Mio Capitano! Salvini, la ’’eroica’’ Carola e la banda Orfini. ** , di Franco Novembrini - 3 luglio 2019

Conservo fra i libri, che ogni tanto consulto, un tascabile di una cinquantina di anni fa. Il volumetto raccoglie le migliori poesie di Walt Whitman che spesso ho usato come una specie di breviario laico, leggendolo in diverse stagioni della vita sembra offrire una risposta a problemi cogenti che trattano di cose impensabili solo alcuni anni fa: il problema, mondiale, di esseri umani che vengono rifiutati e lasciati morire in mare, sui monti innevati, nei fiumi e nei cosiddetti ’’campi (...)

> http://www.girodivite.it/Quisquilie-Pinzellacchere-Nr-50-O.html

** Schizzi&Ghiribizzi. Nr. 30. La banda Orfini porta jella. Undici arresti a Lodi. L’Istat(e) a lutto. A proposito di UE ** , di Franco Novembrini - 3 luglio 2019

LA BANDA ORFINI PORTA JELLA - Non sono superstizioso, non ho parenti a Napoli ed in Campania, però... se vedessi Orfini nei dintorni sgattaiolerei via, non si sa mai. Orfini recitano le notizie della sua carriera che sia stato un ’’giovane turco’’, cioè uno che voleva cambiare le cose in politica. Purtroppo le cose in politica hanno costretto lui a continui cambiamenti di casacca.

Dunque, sintetizzando, è stato dalemiano, bersaniano e dopo alcuni flirt con governi Monti e seguenti, divenne (...)

> http://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-Nr-30-La-banda.html