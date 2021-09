LAltraCittà Siracusa - Indice

Scrive il direttore de LAltraCittà Siracusa, Luciana Bedogni, sul primo numero del periodico, settembre 2007:

"Esiste una parte di Siracusa che gode di un’ampia visibilità sui mezzi di informazione: è quella della politica, delle istituzioni, di certa società civile che trova espressione attraverso iniziative culturali e sociali. C’è una città che invece guadagna un posto in prima pagina solo quando è protagonista di fatti giudiziari o di cronaca nera.

C’è infine una città silenziosa che ce la fa ogni giorno ad andare avanti, indipendentemente dalla politica, da quante volte compare sulle pagine dei giornali o alla televisione. E’ una città che, apparentemente, non offre occasioni per fare notizia. Eppure vive. Senza prendere posizioni ufficiali, perché non ha il titolo per farlo; senza rappresentare qualcuno perché ha l’unico merito, o demerito, di limitarsi ad esistere attraverso i fatti, le parole e le speranze individuali.

E’ una città di cui, forse, tutti discutono al bar, nel salotto di casa, sulla spiaggia, ma che rimane coperta da un velo di pudore o di ipocrisia; è una città contro la quale viene spesso la tentazione di puntare il dito perché non si ha il reale desiderio di conoscerla più a fondo. Questa è per noi “l’altra città”.

Laltracittà è anche la testata di questo foglio che uscirà ogni mese a Siracusa e che tenterà di dare voce soprattutto a queste realtà. Andrà a scoprire i problemi, le emozioni e i sogni della gente comune. Solleciterà idee e proposte sui cambiamenti che gli abitanti, siracusani e non, vorrebbero. A parlare non saranno soltanto le persone, ma anche le immagini dei luoghi che aspettano di essere considerati con l’attenzione dovuta, i fatti che ci rivelano quanto basterebbe poco per vivere meglio in questa comunità.

Su questo foglio, dunque, non troveranno spazio pettegolezzi e indiscrezioni, non si parlerà di alcun retroscena politico e non compariranno fotografie di volti noti. Laltracittà è un mensile interamente autofinanziato. Verrà diffuso quasi prevalentemente attraverso posta elettronica e il dialogo con il pubblico dei lettori avverrà attraverso l’e-mail: laltracitta2007@libero.it. Questo foglio è stato pensato per essere letto a video, ma anche stampato a casa vostra. Nasce esclusivamente dalla passione per il giornalismo, in particolare quello di approfondimento, di chi lo scrive.

Buona lettura!

Il direttore"

In queste pagine online raccogliamo tutti i numeri del periodico, disponibili liberamente per la lettura.

Anno 2007, numeri 1-4

Anno 2008, numeri 5-14

Anno 2009, numeri 15-24

Anno 2010, numeri 25-34

Anno 2011, numeri 35-40

Anno 2012, numeri 41-45

Anno 2013, numeri 46-47

Anno 2014, numeri 48-49

Anno 2015, numeri 50-52

Anno 2016, numeri 53-54

Anno 2017, n. 55, gennaio-giugno 2017

Anno 2017, n. 56, luglio-dicembre 2017

Anno 2018 - n. 57, gennaio-giugno 2018

Anno 2018 - n. 58, luglio-dicembre 2018

Anno 2019 - n. 59, gennaio-aprile 2019

Anno 2019 - n. 60, maggio-luglio 2019

Anno 2019 - n. 61, agosto-dicembre 2019

Anno 2020 - n. 62, gennaio-maggio 2020, n. 63, giugno-agosto 2020, n. 64, settembre 2020

Anno 2021 - n. 66, gennaio-marzo 2021 - n. 67, aprile-agosto 2021

Questa pagina è stata attivata il 14 settembre 2019. Ultimo aggiornamento: 20210924.