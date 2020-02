L’AltraCitta Siracusa, n. 53/54 gennaio/dicembre 2016

Tutti i numeri di LAltraCittà Siracusa del 2016

Tutti i numeri de L’AltraCittà Siracusa usciti nel corso del 2016.

I sommari numero per numero (i pdf in allegato):

[Gennaio-giugno 2016, n. 53]

Approfondimento COPRIFUOCO ALLA GRAZIELLA E ALLA GIUDECCA

Lontano dalla "movida", la conflittualità e il disagio sociale segnano la vita dei quartieri più popolari di Ortigia. La criminalità dello spaccio impone le proprie regole ai residenti. Chi non ci sta si deve preparare ad uno stillicidio di ritorsioni: minacce verbali, distruzione delle piante sulla strada, furti di biancheria e rotture di vetri e altro ancora.

Il personaggio QUI NON SONO MAI STATA SIMPATICA A NESSUNO

Mariella Muti, ex soprintendente di Siracusa, interviene sulla vicenda dei terreni edificabili in aree vincolare all’Epipoli e risponde alle accuse di chi la ritiene responsabile di non avere difeso la città dagli appetiti dei costruttori. Rispetto alla richiesta milionaria dei Frontino per la mancata concessione edilizia per la realizzazione di 71 villette all’Epipoli risponde: “La richiesta dei Frontino non ha alcun senso. E’ spropositata”

Storie di degrado QUELLE MURA BISTRATTATE

Alla Marina, si continua a costruire a ridosso delle mura antiche della città. Le baracchine dei bar, che da temporanee sono diventate permanenti, si moltiplicano. Liliane Dufour, autrice di numerosi studi sulla storia di Siracusa e della Sicilia, denuncia questo incomprensibile controsenso: invece di valorizzare i monumenti storici della città si fa di tutto per nasconderli. Quello che colpisce è l’indifferenza dei cittadini e delle istituzioni.

[Luglio-dicembre 2016, n. 54]

