Successo della Seconda Edizione del Sikania Film Festival - Teatro Nelson Mandela, Misterbianco

Grande successo della seconda edizione del Sikania Film Festival, tenutasi il 21 settembre 2024 presso il Teatro Nelson Mandela di Misterbianco, che ha registrato un sold out e ha ricevuto il plauso del pubblico.

Il festival, che porta il nome della produzione Sikania Network, è stato co-organizzato insieme a Just Events Produzione Eventi (di Angelo Pappalardo), l’Associazione Culturale Snoces (di Gabriella Santonocito), e Sikania Network (di Marco Ferrara), con la direzione artistica di Angela Mori.

L’evento è stato aperto con l’augurio e i complimenti del Sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, che ha sottolineato l’importanza culturale del festival per la comunità.

Il Vincitore Assoluto del Sikania Film Festival e premiato dal pubblico con il Premio Global è stato “Lo Strano Spettacolo di Mr. Ortis”, diretto da Michele Catelani. Inoltre, un Premio fuori gara della critica è stato assegnato a “Fiabexit”, diretto da Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli.

Ph Massimo Pantano- sikania film festival seconda edizione

Elenco dei Premiati:

Miglior Regia: Elogio di Giuseppe Cardaci

Miglior Produzione: Do not forget di Carmen Longo

Miglior Soggetto e Sceneggiatura: Elogio di Giuseppe Cardaci

Miglior Attore Protagonista: Miloud Mourad Benamara in Lo Strano Spettacolo di Mr. Ortis

Miglior Attrice Protagonista: Angela Potenzano in Irene 6

Miglior Attrice Non Protagonista: Gabriella Ivanova in Un piccolo posto nell’universo

Miglior Attore Non Protagonista: Alessandro Tedeschi in Elogio

Miglior Attore Under 18: Samuel di Martino in Contro le regole

Miglior Attrice Under 18: Lavinia Sannino in Chello ’Ncuollo

Miglior Colonna Sonora: SiJia Zheng per Cat Chaser

Miglior Montaggio: Alberto de Luca per A.I Agente immobiliare

Giuria:

Enzo Stroscio (Globus Television)

Samantha Polizzi (Cantante e Attrice)

Daniela Cantarella (Rei TV)

Giuseppe Cantarella (YVII TV)

Bruno Mirabella (Regista)

Dario Vellini (Consigliere Comunale)

Donatella Turrillo (Fotografa)

Elisa Petrillo (Sud Gusto)

Gio Galante (Cantautore)

Marcello Strano (Il Popolo Veneto)

Marina Virgillito (Assessore)

Marta Limoli (Attrice)

Nicola Abbadessa (Direttore Artistico Nelson Mandela)

La serata ha visto anche numerosi ospiti e performance di alto livello, tra cui:

Il regista Paolo Licata, autore di Picciridda e L’Amore che Ho. Le esibizioni della scuola di danza Dance Generation di Domenico Emanuele e della scuola di musical Over the Rainbow, diretta da Roberta Furnò. Il raffinato défilé della Maison du Cochon, diretto da Liliana Nigro. La performance straordinaria del mezzosoprano internazionale Sabrina Messina. La talentuosa ballerina premiata Noemi Taschetta. L’intervento dell’attore Danilo Arena, protagonista della fiction Vanina. La presentazione del progetto “No War, No Fighting” di Darioloris Cerfolli e Marco Sangiorgio. Il trucco è stato curato dalla scuola di make-up Darioloris Cerfolli Academy, mentre il parrucco è stato affidato a Giuseppe Ferrara di Fashion Touch.