Lentini - Lo Streaming Video - Consiglio Comunale del 14 settembre 2023

L’azione scellerata di Rosario Lo Faro sindaco di Lentini

Un’azione politica scellerata, quella del Sindaco di Lentini Rosario Lo Faro, senza un valido motivo, apre una crisi azzerando la sua Giunta.

Azione questa alquanto strana, visto che da quando quest’amministrazione si è insediata, nessun atto è stato bocciato dal Consiglio Comunale, anzi, quasi la totalità dei provvedimenti sono stati votati all’unanimità sia dai dieci Consiglieri di maggioranza che da quelli di minoranza.

Anche la tempistica è strana, proprio quando diversi atti amministrativi e progetti del PNRR stanno per essere cantierati e molti altri sono a in fase di completamento dell’iter.

Un grosso rischio a questo punto per la citta di Lentini. Uno dei progetti che potrebbe saltare se non ci fossero proroghe sulle tempistiche potrebbe essere la scuola Vittorio Veneto, di cui proprio il Sindaco è commissario straordinario dell’opera, la gara di gestione dei rifiuti con il piano industriale, che proprio ieri il giorno dell’azzeramento della giunta, doveva essere discusso e votato in Consiglio Comunale. Molti progetti di rigenerazione urbana, il Bilancio e tanto ancora.

Leggendo il decreto di revoca degli assessori comunali, il sindaco parla di nuovi assetti di governo, di rilancio politico amministrativo, di obiettivi di mandato, di promozione di una rinnovata alleanza politica e di rappresentanza.

Auguriamo al Sindaco un buon lavoro.

(GC)

Lentini - Riunione del Consiglio Comunale giovedì 14 settembre 2023, ore 19:00, presso la sede provvisoria del Centro Polifunzionale Biblioteca Civica R. da Lentini" di via Aspromonte, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO :

1. COMUNICAZIONI ART.69 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.C.

2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.

3. APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL PERIODO 2023/2025 (ART.58, D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112).

4. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N.2 SENTENZE EMESSE DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZ. LAVORO, SU OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI PROPOSTI DA DIPENDENTI COMUNALI CHE HANNO SVOLTO LE FUNZIONI DI COORDINATORE. ART.194, Ci, LETTERA A) DEL D1GS.267/2000.

5. PIANO INDUSTRIALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE DURATA DELLA GARA.

6. ORDINE DEL GIORNO PROT. N.17159 DEL 21.08.2023, PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO "RETE CIVICA", IN ORDINE ALLE INCURSIONI NOTTURNE CON ATTI VANDALICI Al DANNI DELLE LOCALI SEDI DELLA "CARITAS" E DELLA CAMERA DEL LAVORO".

7. INTERROGAZIONE PROT.N.17535 DEL 2910812023 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MARCHESE DAVIDE SUI SERVIZI CIMITERIALI".

8. MOZIONE DI INDIRIZZO PROT.N.17994 DEL 06/0912023 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE RETE CIVICA E DAI CONSIGLIERI CUNSOLO MARIA E VASTA GIUSEPPE PER L’ATTUAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE Dl LENTINI.