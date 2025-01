Per fare un film. Dialoghi sulla collaborazione creativa II Edizione

Una serie di incontri al Cinema Farnese Arthouse di Roma organizzati dalla Scuola Volonté per esplorare il rapporto tra registi e principali collaboratori attraverso racconti, clip video e confronti con il pubblico.

Primo appuntamento:

Sabato 11 gennaio 2025 - Ore 10:00

Incontro con

Emanuele Crialese - regista

Ciro Scognamiglio - aiuto regista

Modera: Boris Sollazzo

Ingresso gratuito

collage 11 gennaio

Nel mese di gennaio 2025, presso il Cinema Farnese Arthouse di Roma, prenderà il via l’iniziativa Per fare un film. Dialoghi sulla collaborazione creativa. L’evento, ideato e promosso dalla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, proporrà una serie di appuntamenti rivolti agli allievi/e della Scuola ma aperti anche al pubblico con ingresso gratuito, in ognuno dei quali un regista approfondirà il rapporto professionale e creativo con uno dei suoi principali collaboratori nell’ambito della sua carriera cinematografica. L’intento degli incontri è infatti quello di portare in primo piano la dimensione cooperativa e il lavoro di squadra che presiedono alla realizzazione di un film, riflettendo insieme sulla complessa alchimia di competenze e creatività che si viene a costruire lavorando a un progetto comune. Gli incontri, moderati dal giornalista cinematografico Boris Sollazzo, saranno arricchiti dalla proiezione di brevi clip video tratte dai film degli ospiti.

Il primo appuntamento in programma è previsto sabato 11 gennaio 2025, dalle 10 alle 13 con il regista Emanuele Crialese e l’aiuto regista Ciro Scognamiglio.

Crialese, dopo gli studi di regia cinematografica alla Libera Università del Cinema e successivamente alla New York University, è autore di film che hanno riscosso grande apprezzamento da parte dei festival, della critica e del pubblico, come Respiro (2002), Nuovomondo (2006), Terraferma (2011) e L’immensità (2022). Respiro si è aggiudicato, tra i tantissimi premi ricevuti, il Grand Prix a Emanuele Crialese al Festival di Cannes del 2002, il premio per il Miglior produttore a Domenico Procacci ai David di Donatello e il Nastro d’argento a Valeria Golino per la Migliore attrice protagonista. Nuovomondo, presentato in concorso ufficiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nel 2006, è stato premiato con uno speciale e non previsto Leone d’Argento come Rivelazione, appositamente istituito dalla Giuria; ha ricevuto inoltre la candidatura per l’Oscar al miglior film straniero, tre nomination ai David di Donatello e la nomination per l’European Film Awards per il miglior regista. Terraferma, premiato con il Leone d’argento - Gran premio della Giuria al Festival di Venezia 2011, è stato selezionato per l’Oscar al miglior film straniero e nel 2012 ha vinto il Premio Mario Monicelli per la miglior regia al Bif&st di Bari. L’immensità, presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, ha ottenuto le nomination ai David di Donatello per Penélope Cruz (Miglior attrice protagonista), Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni (Miglior sceneggiatura originale) e per Daniela Tartari (Miglior acconciatura).

Ciro Scognamiglio, aiuto regista di grandissima esperienza, oltre che con Crialese, ha collaborato Nanni Moretti in tutti in film realizzati a partire dal 2006, con Matteo Garrone (Dogman), Susanna Nicchiarelli (Miss Marx; Nico, 1988), Pietro Marcello (Martin Eden), Andrea Molaioli (La ragazza del lago), Kim Rossi Stuart (Tommaso), Antonello Grimaldi (Caos Calmo), Claudio Giovannesi (Fiore), e tantissimi altri.

Cinema Farnese Arthouse:

Indirizzo: Piazza Campo de’ Fiori 56, 00186 Roma

Telefono: +39 06 6864395

Sito web: www.cinemafarnese.it

La Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté è un Centro di formazione professionale della Regione Lazio, dedicato alle professioni del cinema. Il percorso formativo triennale 2023/25, gratuito, è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e gestito tramite convenzione dalla società regionale LAZIOcrea S.p.A.