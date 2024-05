L’Africa dei giovani

In vista di Africa Day - sabato 25 maggio -, Amref presenta Africa Mediata, rapporto a cura di Osservatorio di Pavia. Appuntamento a Roma, giovedì 23 maggio alle 10.30.

Il report di Amref arriva a pochi giorni dall’inizio del più importante vertice della presidenza italiana del G7 (13-15 giugno in Puglia), che, come dichiarato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni il 26 aprile, avrà tra i temi "un nuovo rapporto da pari a pari con le nazioni emergenti ed in particolare con il continente africano".

Africa Mediata 2024

Quanto i media avranno parlato di Africa nel 2023? Quanto di Piano Mattei? Dal 2019 "Africa Mediata" monitora proprio quanta e quale Africa è presente nei media italiani, scegliendo ogni anno un focus specifico. Il 2024 sarà l’anno di "Attivismo e partecipazione. L’Africa giovane di cui non si parla abbastanza".

All’evento infatti saranno presenti due giovani attiviste, rispettivamente dal Senegal e dall’Etiopia. Come di consueto interverranno professionisti dei media italiani, gli analisti di Osservatorio di Pavia, i rappresentanti di Amref Health Africa-Italia e una delle più note youtuber e scrittrice del panorama italiano.

RSVP a comunicazione@amref.it entro martedì 21 maggio ‘24. I posti sono limitati ed è necessario l’accredito.