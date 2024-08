Villa Alberti a San Teodoro

Villa Alberti è una delle strutture culturali più importanti di san Teodoro (Messina). Già casa di residenza di un medico e della sua famiglia - gli Alberti, appunto -, costruita nel 1878 grazie a Graziano Pittalà. Dopo il decadimento della famiglia, fu ristrutturata da un ristoratore in anni recenti. Poi abbandonata e in mano a una banca. La Pro Loco di San Teodoro ha recuperato l’edificio dall’abbandono e l’ha reso di nuovo fruibile alla cittadinanza. Oltre a presentazioni di libri, serate musicali e altre attività, vi si svolge ogni anno una Summer School - una scuola di scrittura creativa, coordinata da due scrittori -, le riunioni di un Circolo di Lettura. All’interno una notevole videoteca. Al primo piano, domitori a letto a castello, per gli ospiti della struttura. Villa Alberti è uno dei punti culturali di riferimento di questa parte dei Nebrodi.

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 001

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 002

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 003

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 004

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 005

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 006

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 007

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 008

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 009 - Primo piano

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 010 - Primo piano

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 011 - Primo piano

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 012 - Ingresso pian terreno

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 013 - Ingresso pian terreno

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 014 - Il Presepe della Pro Loco di San Teodoro

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 015 - Le cucine

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 016 - Le cucine

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 017 - I locali della Pro Loco

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 018 - I locali della Pro Loco

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 019 - Mobili originari di Villa Alberti

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 019bis - Mobili originari di Villa Alberti

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 020 - Mobili originari di Villa Alberti

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 021 - Mobili e foto originari di Villa Alberti

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 022 - Mobili e foto originari di Villa Alberti

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 023 - sala del Circolo di Lettura

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 024 - sala del Circolo di Lettura, Battiato e Bufalino

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 025 - Oggetti originari di Villa Alberti

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 026 - sala del Circolo di Lettura

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 027 -Videoteca

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 028 -Videoteca

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 029 - Relax zone

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 029 - Relax zone

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 030 - Sala convitto e riunioni

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 031 - Sala convitto e riunioni

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 032 - Quadri Sala convitto e riunioni

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 033 - Patio ingresso

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 034 - Patio ingresso

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 035 - Giardino

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 036 - Anfiteatro

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 037 - Angolo giardino

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 038 - Angolo anfiteatro

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 039 - Rosa dei venti

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 040 - Angolo giardino

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 041 - Abitante del giardino

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 042 - Fontana

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 043 - Architrave, architetto edificio

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 044 - Architrave, 1878 anno di edificazione

Villa Alberti - San Teodoro (Messina) - 045 - Entrata

“La villa Pittalà Alberti è sita nel cuore del piccolo centro abitato di San Teodoro di Sicilia. Occupa un intero isolato attiguo alla piazza Roma ed è costituita da un corpo architettonico principale, da edifici minori attigui e da un giardino o cortile circondato da un muro di cinta in pietra sbozzata. Al primo piano, oltre alle stanze residenziali, si trova una splendida terrazza. Non sono stati compiuti ad oggi studi approfonditi sulla villa. Eresse la casa Graziano Pittalà nel 1878, come si evince dall’epigrafe incisa sulla ghiera dell’arco dell’ingresso principale. La scritta “villino Pittalà 1902″ si trovava eseguita a traforo nel timpano ad arco (recentemente rimosso) del portone in ferro (anch’esso rimosso), dell’ingresso al cortile.” (Testo di Salvatore Pittalá – Pro Loco San Teodoro)