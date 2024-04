S&G n. 262 - Comunicato (!?!)*

L’altra settimana all’ultimo momento scrissi che avrei commentato il comunicato e credo che sarà il penultimo del sindaco, prossimo venturo emerito. Lo credo perché a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale sarà infilato nelle caselle della posta il famoso quanto costoso ed inutile Open, informatore (!?!) comunale pagato dai cittadini. Il sindaco scrive nel comunicato (!?!) che, dopo i dieci anni dei suoi due mandati, che esiste il concreto pericolo che il paese cada nelle mani di attaccabrighe, linguacciuti e maldicenti senza fare nomi ma solo allusioni. La prima impressione, dunque è quella di voler attribuire ad le allusioni delle quali scrive. Della cosa si sono risentiti i competitor elettorali e anche io. Se lo avete letto nel finale di S&G (Schizzi&ghiribizzi) della scorsa settimana scrivevo citando la frase attribuita a Luigi XV in risposta a Madame de Pompadour nella quale paventava che dopo di lui sarebbe stato un diluvio Vorrei tranquillizzare l’emerito Sindaco che non sarà così e che un cambiamento sarà salutare.

Fra i partecipanti alla tornata elettorale quest’anno partecipa il neonato Io scelgo VLS1929 fondato da una giovane capace new entry, Gaia Carretta, di riconosciuta competenza ed una piccola e combattiva compagnia di "attaccabrighe" (!?!) composta da un campione paralimpico che i disagi del vivere in paese li conosce di persona ed un noto architetto che li affianca nelle questioni edilizie e dunque non uno che forse nella complessa e materia può essere raggirato. Il sindaco emerito con la sua prosa dovrebbe far sapere se ha sta alludendo anche a chi si presenta per la prima volta ed in base a quali fatti trae i suoi sospetti. Certo, tanto per ricordare alcune sue previsioni, qualche dubbio lo provo. Mi ricordo che sempre su Open e sulla stampa si vantò di avere fondato il primo comitato di sostegno alla elezione di Matteo il Rignanese e successivamente si fece parte attiva nel dichiarare la sua adesione al Referendum costituzionale nel quale Renzi definiva gli avversari, compresi i partigiani dell’Anpi, una accozzaglia e promettendo di lasciare la politica se lo avesse perso. Successivamente il sindaco fece un altro comitato a favore dell’elezione a presidente della Regione Lombardia di Giorgio Gori, tuttora sodale di Renzi, che perse clamorosamente. Il che mi porta malignamente a sperare che faccia campagna elettorale a favore di qualche suo conoscente per avverare il detto "non c’è due senza tre".

Cosa fare? - Mancano ancora due mesi alle elezioni e se invece di comunicati (!?!) criptici ci facesse sapere se fosse possibile riportare a San Fiorano l’ambulatorio medico che tante firme ha raccolto in quartier, poi il suo pensiero sulla riqualificazione della stazione Fs, oltre all’inutile e costoso cambio del nome, magari leggendo le proposte di Io scelgo VLS1929 e di una riqualificazione del verde che non sia solo la piantumazione tipo jungla di alberelli tenendo conto di un uso da parte dei cittadini magari inserendo fra un gruppo di alberi anche degli spazi per giochi di strada come facevano i bambini di una volta con qualche panchina dalla quale i genitori possano controllare che non ci siano zuffe o pericoli. Sostengo questa idea per utilizzare il poco territorio a disposizione ed anche per il tifo che ho udito nei piccoli stadi o palazzetti dello sport che incitavano i ragazzi a comportamenti violenti nei confronti degli avversari. Vogliamo dire poco educativi. Se poi il sindaco emerito, visto che dovrebbero riaprire la ludoteca di Villa Camperio volesse far sanificare il corridoio della entrata dal parco dal manto stagionato di guano, deiezioni di volatili, sul cancelletto di entrata e ripulire i muri dalle frasi sconce che vi campeggiano non sarebbe male. * I segni grafici indicano meraviglia e incomprensione. (5 - continua)