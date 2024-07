Sul genocidio dei Palestinesi

Segnalo in questa rubrica un mio breve saggio pubblicato sul numero 68 (luglio-agosto 2024) del bimestrale Dialoghi Mediterranei (pp. 176-186). Lo faccio perché in questo testo ho cercato di sintetizzare nel modo più chiaro possibile quanto so e quanto ho compreso del genocidio palestinese in atto dal 1948 al presente.

Questo è l’indice:

Premessa. Un evento coloniale

«It is not a war, it is murder»

Schizofrenie imperialiste

Alcuni appelli

«Né Dio né l’Idf hanno pietà dei bambini»

Anatomia di un genocidio

Conclusione

Mi sono particolarmente soffermato su quattro fonti relative a ciò che sta accadendo dal 7 ottobre 2023 a oggi:

un documento del Ministero dell’Intelligence dello Stato di Israele – Dipartimento tematico, Documento politico: opzioni per una politica riguardante la popolazione civile di Gaza;

il rapporto ufficiale diffuso il 25 marzo 2024 dall’ONU e stilato dal «Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967», incarico attualmente ricoperto dall’italiana Francesca Albanese. Il documento ha come titolo: A/HRC/55/73, Anatomia di un genocidio;

i testi di alcuni appelli sottoscritti da centinaia di docenti e studiosi italiani in questi mesi;

alcuni articoli e riflessioni del filosofo italiano Eugenio Mazzarella.

Una delle conclusioni è che le generazioni future si vergogneranno di un’epoca “democratica e progressista” che ha permesso il genocidio giustificando in tutti i modi i carnefici. Si chiederanno come sia potuto accadere. Troveranno le risposte nel fanatismo della storia; nel razzismo degli eletti da Dio; nella situazione geopolitica; negli interessi finanziari del capitalismo trionfante; nella menzogna sistematica dei media (tra i quali spicca il quotidiano italiano la Repubblica); nell’indifferenza diffusa tra le persone.

Questa la pagina dove è possibile leggere (e, se si vuole, scaricare) il saggio: Sul genocidio dei Palestinesi

www.biuso.eu