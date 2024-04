Sicilianamente vostri, al Neglia di Enna la funambolica comicità di TOTI e TOTINO

Due amici-nemici che si punzecchiano tra battute esilaranti, canzoni e parodie. Sabato 20 aprile, al teatro “Neglia” va in scena “Sicilianamente vostri” di Toti e Totino. Una produzione “Compagnia La Mantia/Mancuso” di Palermo, che impreziosisce la 10ª edizione di “Voci di Sicilia”. Rassegna organizzata da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna.

Una funambolesca scorribanda su fatti, cose, persone, animali e mestieri dei giorni nostri, visti attraverso gli occhi attenti e vivaci del duo. Sagaci, mordaci, audaci, fugaci, TOTI E TOTINO hanno la straordinaria capacità di scambiarsi i ruoli di spalla e comico intrattenendo con la loro verve coinvolgente. Con la battuta pronta, la canzone (o parodia) personalizzata, un pizzico di improvvisazione e di adattamento al pubblico presente, danno vita a uno spettacolo entusiasmante.

Un modo di fare cabaret “classico” ma efficace, tempi comici notevoli e grande capacità di improvvisazione sono gli ingredienti principali di un successo sempre crescente. E “Sicilianamente vostri” ne è la comprovata testimonianza. Un family show che distrae dal tran tran quotidiano lasciando quel piacevole sorriso che fa buon sangue. Al piano il maestro Alex Magrì sottolinea in musica il repertorio che l’amatissimo duo palermitano snoda irresistibilmente nel corso della serata.

Una comicità semplice e mai volgare, quella di TOTI E TOTINO. Un condensato di sano divertimento frutto delle gustose trovate e del gioco di incomprensioni che sono alla base delle loro performance. L’appuntamento con “Sicilianamente vostri” è al teatro “Francesco Paolo Neglia” di Enna (ex “Garibaldi”) sabato 20 aprile, all’interno della rassegna “Voci di Sicilia”.

Organizzazione a cura di Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia. Inizio spettacolo ore 20.30. Biglietti disponibili anche sul circuito online Liveticket e presso i punti vendita ad esso collegati. Tariffe ridotte per clubs service, Cral, over 70 ed universitari. Platea e palchi centrali: biglietto € 17 (ridotto € 15); palchi laterali: biglietto € 15 (ridotto € 13); galleria: biglietto € 13 (ridotto € 11). Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 457082 o inviare un’email a info@eventiolimpo.it.