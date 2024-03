Nuovo presidente provinciale di Unicef Catania è Giacomo A. Fangano

Eletto il nuovo presidente del Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF. I volontari etnei hanno scelto Giacomo Alessandro Fangano.

Volontario UNICEF dal 2004, Fangano lavora nel mondo della formazione, dei servizi per il lavoro e della comunicazione. Da operatore culturale ed editore ha organizzato numerose mostre ed eventi, unendo all’attività professionale l’impegno sociale con progetti di rigenerazione urbana e di contrasto alla povertà educativa.

Con la ratifica del Consiglio direttivo nazionale, Giacomo Alessandro Fangano è il nuovo Presidente del comitato provinciale di Catania per l’UNICEF, dopo esserne stato dal 2014 Responsabile per la grafica e le attività promozionali ed essendo dal 2021 Responsabile per la comunicazione, la grafica e la promozione del Comitato regionale Sicilia.

“Ringrazio la nostra Presidente nazionale, Carmela Pace, il Consiglio direttivo – afferma Fangano – il Presidente regionale, Enzo Lorefice, la presidente uscente, Ambra Picasso, le colleghe e i colleghi Presidenti dei comitati provinciali e tutti i nostri volontari che mi hanno dato fiducia. Metto a disposizione dell’UNICEF la mia storia personale e professionale, il mio impegno e la mia passione. Voglio valorizzare i volontari di età compresa tra i 14 e i 30 anni, i giovani di YOUNICEF, rendendoli protagonisti del nostro impegno umanitario e cercherò di dialogare con le istituzioni locali, la classe dirigente, gli imprenditori, le scuole e le altre associazioni per promuovere la consapevolezza sui diritti dei bambini e incentivare progetti educativi che favoriscano la crescita di cittadini attenti e solidali.

I nostri obiettivi – continua Fangano – non possono più prescindere da una nuova sede per dare il giusto spazio, per esempio, alle volontarie che creano le magnifiche Pigotte, ai laboratori per bambini e ragazzi, ai piccoli eventi, corsi, presentazioni di libri, momenti di svago e di incontro tra volontari.

Il nostro impegno quotidiano ha un senso – conclude – se salva le vite dei bambini che muoiono di fame o che vivono sulla propria pelle il dramma delle assurde guerre degli adulti, ma anche se migliora la qualità della vita dei bambini delle nostre città e dei nostri quartieri. Ce lo ricorda il messaggio che accompagna il nostro logo… PER OGNI BAMBINO”.

Sul nuovo presidente del comitato provinciale di Catania ha espresso parole di grande soddisfazione il Presidente regionale, Vincenzo Lorefice: “Desidero rivolgere un sincero plauso ai Volontari della provincia etnea che hanno individuato in Giacomo Alessandro Fangano la persona più adatta a ricoprire questo ruolo. La sua ventennale esperienza con noi, nelle più svariate attività di raccolta fondi o di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, rappresentano una garanzia di sicuri futuri straordinari traguardi anche in collaborazione con questa presidenza regionale. Insieme alla Presidente nazionale gli consegneremo ufficialmente la lettera di nomina durante il «Gran Galà UNICEF - Ascoltare i bambini, per costruire insieme un mondo migliore» che si svolgerà domenica 10 marzo, alle ore 17, al Teatro Vincenzo Bellini. Non c’è miglior modo di cominciare che con uno spettacolo ispirato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con 300 giovani talenti provenienti da scuole di danza, cori, associazioni e istituti scolastici siciliani per raccogliere fondi da destinare alla lotta alla malnutrizione infantile”.