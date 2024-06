Sei all'interno di >> Flash |

Mancata approvazione del bilancio, arriva il commissariamento per 147 Comuni in Sicilia, cinque sono in provincia di Siracusa

In provincia di Siracusa, cinque comuni sono stati commissariati a causa della mancata approvazione del bilancio. Questi comuni sono Avola, Carlentini, Floridia, Lentini, e Portopalo di Capo Passero.

di Giuseppe Castiglia - lunedì 17 giugno 2024 - 57 letture

Comuni commissariati in provincia di Siracusa Nel complesso, in Sicilia, ben 147 comuni hanno subito il commissariamento poiché non hanno ancora approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024-2026. L’assessore delle Autonomie locali, Andrea Messina, ha firmato i provvedimenti di nomina dei commissari ad acta, che dovranno garantire l’adozione dello strumento di programmazione economica essenziale per autorizzare le spese degli enti locali. Questo intervento sostitutivo è necessario e obbligatorio, poiché l’approvazione del bilancio preventivo consente ai comuni di pianificare le attività e i servizi per i cittadini nei prossimi tre anni. "I cittadini meritano rispetto e servizi efficienti, e questa misura estrema è stata adottata dopo aver esaurito tutte le procedure ordinarie".

- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum