Il sen. Marcucci contro i 2.577 lettori di un articolo di Girodivite

Qualche giorno fa, il 13 settembre, a Girodivite è arrivata una lunga mail (6 cartelle) da parte dell’avvocato Carlo Cacciapuoti per conto del senatore e capogruppo Pd Andrea Marcucci più tutti i suoi parenti, anche defunti, “al fine di tutelare i loro diritti” nei confronti di un mio articolo, pubblicato il 9 novembre 2016, dal titolo “Il senso di Andrea per la libertà”.

Cosa avevo mai scritto tre anni fa che al senatore ‒ e ai suoi parenti anche defunti ‒ non è andato bene al punto da smuovere lo studio Cacciapuoti di Genova? Vediamo di ripercorrere la vicenda passo passo cominciando, però, da una premessa.

La premessa ‒ Gli articoli che scrivo per la rubrica “Punto G” di Girodivite, sono articoli ironici che hanno sempre la finalità di mettere alla berlina, ridicolizzare i potenti, chiunque essi siano. Spesso scrivo su eventi piccoli che la grande stampa non porta. Spesso scrivo facendo, nello stesso articolo, un confronto tra due fatti avvenuti, dei paradossi. Le mie fonti sono un gran sfogliare di giornali (che prediligo) e le notizie apparse sulla Rete. Non dai siti poco affidabili, ma quelli più seri, il più delle volte i siti degli stessi quotidiani.

L’antefatto ‒ Mercoledì 9 novembre 2016, dunque, viene pubblicato il mio articolo. Qua avevo due notizie. Una riguardava un grande e pagatissimo giornalista di Repubblica, cui la Rai gli aveva fatto un contratto da 200 mila euro per coordinare le fasi di emergenza e grandi eventi. Poi facevo il caso di un altro giornalista, Andrea Cosimini, 26 anni, precario alla Gazzetta del Serchio, 550 euro netti al mese da poco, prima gli euro erano 250, che si era permesso fare domande sul potente senatore del Pd Andrea Marcucci. E cosa chiedeva Cosimini? Era andato dal sindaco e aveva chiesto se i terreni dove avrebbe dovuto sorgere l’ospedale, erano del senatore democratico Andrea Marcucci. Il sindaco smentì e la smentita, giustamente, finì sul giornale.

La Gazzetta del Serchio (quotidiano di centro-destra), però, continua a scrivere contro la famiglia Marcucci. Una famiglia che possiede industrie farmaceutiche e altro e che è stata anche editrice dell’Unità (Marialina Marcucci). Lui, il senatore, aggiungevo, invece è stato esponente del Pli, poi passato al Pd. E avevo ripescato una sua dichiarazione che aveva fatto a un giornalista il quale chiedeva come si facesse a passare dal Pli agli ex comunisti del Pd. La risposta, molto pragmatica, fu: “La invito a leggere il programma elettorale del Pli del 1992 quando fui candidato eletto alla Camera dei deputati e il programma elettorale di Walter Veltroni nel 2008 quando fui eletto al Senato per il Pd. Non trovo grandi differenze”.

Fra i tanti impegni del senatore ce n’era uno che mi aveva colpito. Era stato uno dei fondatori e anche presidente di “Società Libera” che “Si pone l’obiettivo della difesa della cultura liberale” e promuove, ogni anno, il “Premio alla Libertà”. Tenendo conto che, secondo quanto affermavano varie testate, Cosimini era stato querelato con la richiesta di danni per 20 mila euro, scrivevo che al giornalista della Gazzetta del Serchio gli era andata di lusso. “Se il senatore non fosse stato così attaccato alla ‘diffusione della cultura liberale’, gli avrebbe, perlomeno, mozzato le dita. Forse quest’anno il Premio alla Libertà, la Società Libera, lo assegnerà ad Erdogan come campione internazionale della libertà di stampa”.

Oggi ‒ L’avvocato Carlo Cacciapuoti, nella sua lunga mail, precisa che non sono state fatte querele nei confronti di Cosimini “ma abbiamo ritenuto preferibile esercitare solo azioni di risarcimento danni in sede civile”. Non solo. Dice anche che il direttore della Gazzetta del Serchio aveva rimosso ben 38 articoli sui Marcucci e fra questi anche quelli di Cosimini perché “non si era reso conto del carattere diffamatorio che avevano rivestito le sue espressioni e quelle di Cosimini”. Poi cita pezzi di un articolo del direttore della Gazzetta dove nota “disprezzo senza pari, dal tono ulteriormente diffamatorio” ma a noi questo non interessa proprio. C’è da domandarsi, semmai, come mai uno che scrive con “disprezzo senza pari”, poi fa ritirare ben 38 articoli? Anche questo, però, a noi non interessa.

Oblio e libertà di critica ‒ Sul diritto all’oblio sia l’Ordine dei giornalisti che il Garante della privacy dettano una serie di indicazioni. Il Garante, ad esempio, dice “che le informazioni presenti negli archivi non siano consultabili attraverso i normali motori di ricerca generalistici, ma solo attraverso i motori di ricerca interni all’archivio…”. E se il fatto [quello dei Marcucci], come scrive l’avvocato Cacciapuoti “non è più attuale e non esiste più il pubblico interesse affinché la notizia permanga sulla rete internet…”, perché mai allora è necessaria rimuoverla?

Faccio due esempi. Mario, quando aveva 18 anni, ha rubato un motorino ed è stato in galera. Poi esce, passano gli anni, si sposa, si rifà una vita e ha due figli. È giusto che un figlio mentre scorrazza in internet trovi quella notizia sul padre a 18 anni mentre oggi, il padre, ne ha 50? Che senso ha mantenere quella notizia in internet? Secondo esempio. Bombe di piazza Fontana. Dopo lo scoppio, l’anarchico Pietro Valpreda, è accusato dalla stragrande maggioranza dei giornali come l’autore della strage. Escono titoli come “La belva umana” e simili. Poi, dopo anni e il carcere, Valpreda viene scagionato. È giusto mantenere quelle notizie in internet? Certo che è giusto perché può essere utile a ricostruire un particolare momento della nostra vita sociale e politica.

Che fare? ‒ La questione del diritto all’oblio è controversa. Potevamo rigettare la richiesta dell’avvocato del senatore Marcucci? Oggi dal rinvio a giudizio al deposito della sentenza, passano, in media 666 giorni. Se si prende il tempo che passa dalla pubblicazione dell’articolo incriminato alla deposizione della sentenza di primo grado, i giorni arrivano a 1.546. Poteva Girodivite resistere a tanto, anche economicamente? No di certo. Quindi abbozziamo e togliamo dal web il mio articolo.

Speriamo che questo nostro “sacrificio” sia ben compreso dall’avvocato Cacciapuoti, dal senatore Andrea Marcucci oggi capogruppo Pd al Senato, dal dottor Paolo Marcucci, dalla dottoressa Marialina Marcucci e dalla loro madre, Signora Iole Capannacci. E che sia contento anche Guelfo Marcucci, “deceduto in Castelvecchio Pascoli il 12.12.2015”. C’è da domandarsi come abbiano fatto gli “Eredi” della famiglia Marcucci a sapere che il mio articolo ha offeso anche il signor Guelfo che è morto un anno prima che io scrivessi l’articolo incriminato. Mah! I Marcucci avranno qualche santo in paradiso e un filo diretto con l’aldilà. E speriamo che fra tre anni l’avvocato Cacciapuoti, per conto degli “Eredi” Marcucci, non intimi di togliere dalla Rete anche questo articolo che state leggendo. Oppure che ci faccia una querela temeraria. Magari io tra tre anni, visto la mia attuale età, non ci sarò più e dovranno pagare, in solido, i miei “Eredi”. E, come si sa, gli “Eredi” non sono tutti uguali.