n. 1152 - "Spenni picca e arricchirai, para picca e ’nzirtirai, mancia picca e campirai" (30 settembre 2026)

Il numero 1152 di Girodivite, di mercoledì 30 settembre 2026: "Spenni picca e arricchirai, para picca e ’nzirtirai, mancia picca e campirai" (Spendi poco e ti arricchirai, parla poco e ci indovinerai, mangia poco e vivrai).

In questo numero:

** L’organizzatore della flottiglia in sciopero della fame Wael Naouar ricoverato in ospedale per totale blackout ** , di Redazione - 30 settembre 2026

Greta Thunberg, il capo Mandla Mandela, Kneecap, lanciano la lettera aperta internazionale

> https://www.girodivite.it/L-organizzatore-della-flottiglia.html

** Il lato del soccorso che non conoscevo ** , di SOS Mediterranée - 30 settembre 2026

In fondo ci si arriva facilmente: se una persona sceglie di passare buona parte della sua vita su una nave con l’obiettivo di soccorrerne altre, la mente ci scivola da sola.

> https://www.girodivite.it/Il-lato-del-soccorso-che-non.html

** L’Africa martoriata, ovvero la storia che non ci hanno raccontato ** , di Lauriana Sapienza - 30 settembre 2026

L’Africa martoriata : Colonizzazione e decolonizzazione / Soumaila Diawara. - Abra Books, 2025. - 318 pagine. - ISBN 978-88-5502-705-2.

> https://www.girodivite.it/L-Africa-martoriata-ovvero-la.html

** Guerra in Iran ** , di cirignotta - 30 settembre 2026

Trump non accetta le proposte iraniane e aspetta le elezioni di midterm, Netanyahu in attesa di conferma, Hormuz nel caos.

> https://www.girodivite.it/Guerra-in-Iran,40969.html

** Caldo estremo: l’estate 2026 ha portato le città italiane oltre i 40°C ** , di GREENPEACE - 30 settembre 2026

Il caldo estremo non è più un fenomeno eccezionale nelle città italiane: quest’estate in tutti i capoluoghi di Regione la media delle temperature superficiali massime ha superato i 40°C.

> https://www.girodivite.it/Caldo-estremo-l-estate-2026-ha.html

** Europa: la partecipazione di Israele alla UEFA Nations League è un tradimento dei palestinesi, delle regole del calcio e dei diritti umani ** , di Amnesty - 30 settembre 2026

Mentre la squadra israeliana viaggia in Europa, famiglie palestinesi vengono sfollate e espropriate, le loro terre rubate, gli ulivi sradicati e le loro storie cancellate dai coloni con il sostegno dell’esercito israeliano. Il bel gioco dovrebbe unire le persone, non approvare l’apartheid senza scatto.

> https://www.girodivite.it/Europa-la-partecipazione-di.html

** La FAO premia le “One Health Units” di Amref ** , di Amref Italia

30 settembre 2026

Un modello innovativo che cura insieme persone, animali e ambiente

> https://www.girodivite.it/La-FAO-premia-le-One-Health-Units.html

** Le stragi oltre la cronaca. Un libro per rileggere la violenza italiana tra gli anni settanta e ottanta ** , di cirignotta - 30 settembre 2026

Ci sono libri che raccolgono gli atti di un incontro e libri che, partendo da un incontro, costruiscono un problema storico. Forum sulle stragi in Italia. Gli anni settanta e ottanta, a cura di Giovanna Corradini, appartiene alla seconda categoria. Il volume nasce dal lavoro del “Forum sulle stragi in Italia” e raccoglie interventi, analisi, testimonianze, documenti e materiali iconografici, ma la sua ambizione non è semplicemente quella di conservare la memoria degli appuntamenti che lo hanno (...)

> https://www.girodivite.it/Le-stragi-oltre-la-cronaca-Un.html

** Giri di poltrone per direttori quotidiani ** , di Adriano Todaro - 30 settembre 2026

Le paghe dei giornalisti – L’Unità licenzia (di nuovo) – Era di casa Pound l’aggressore – Vendite quotidiani: sempre peggio – Le contraddizioni della presidente Meloni – “Domani” compie gli anni – Nuova App per La Sicilia – Tutti influencer

> https://www.girodivite.it/Giri-di-poltrone-per-direttori.html

** Rispetto n. 91 - Morgana e la scuola Tagliabue ** , di Franco Novembrini - 30 settembre 2026

La ex preside Morgana Mirtilli mi perdonerà se uso il suo nome ma soprattutto le sue previsioni circa le sorti della scuola primaria "Tagliabue" di Villasanta (MB)

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-91-Morgana-e-la-scuola.html

** Persone: Umberto Pizzi, fotografo ** , di Redazione - 29 settembre 2026

Se ne va a 89 anni il maestro del fotogiornalismo romano che ha raccontato le miserie e le nobiltà della capitale. Dalla Dolce Vita ai salotti di Dagospia, la storia dell’obiettivo più temuto dai palazzi

A 89 anni è morto Umberto Pizzi, il fotografo che per oltre mezzo secolo ha seguito con il suo obiettivo la politica, la mondanità e i personaggi della capitale. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato l’attività di fotoreporter per la FAO nel 1963, lavorando in Iran, Iraq, Turchia, Siria e (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Umberto-Pizzi-fotografo.html

** La guerra non è una soluzione ** , di Laura Tussi - 29 settembre 2026

È il fallimento della politica e della civiltà, in un mondo segnato dal riarmo, dalla minaccia nucleare e dalla normalizzazione della guerra come strumento politico.

> https://www.girodivite.it/La-guerra-non-e-una-soluzione.html

** ReArm Europe, il riarmo europeo entra nella fase operativa ** , di Laura Tussi - 29 settembre 2026

800 miliardi mobilitati che testimoniano una politica ostaggio dell’illogicità suicida.

> https://www.girodivite.it/ReArm-Europe-il-riarmo-europeo.html

** Israele: la menzogna conosciuta ** , di Salvatore A. Bravo - 29 settembre 2026

Siamo all’interno di un bunker e ci rifiutiamo di capire e di scendere a patti con la realtà.

> https://www.girodivite.it/Israele-la-menzogna-conosciuta.html

** Benvenuti a casa nostra. E adesso? ** , di Lauriana Sapienza - 28 settembre 2026

25 storie di accoglienza, solidarietà, autonomia / a cura di Famiglie Accoglienti ; prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi. - Roma : Altreconomia Edizioni, 2025. - 160 p. - (Collana di libere scelte e stili di vita). - ISBN 978-88-6516-592-8.

> https://www.girodivite.it/Benvenuti-a-casa-nostra-E-adesso.html

** Lettera aperta ai deputati della Camera: fermate il Ddl antisemitismo ** , di Amnesty - 28 settembre 2026

Invito di Amnesty International Italia ai Deputati della Camera affinché rivedano il Ddl antisemitismo

> https://www.girodivite.it/Lettera-aperta-ai-deputati-della.html

** Le armi bruciano il futuro della Terra ** , di Laura Tussi - 28 settembre 2026

La crisi climatica e la guerra non sono emergenze separate. I conflitti armati devastano ecosistemi, alimentano le emissioni di gas serra, contaminano suoli e acque e...

> https://www.girodivite.it/Le-armi-bruciano-il-futuro-della.html

** Verso una cultura della nonviolenza: la pace come progetto politico e responsabilità collettiva ** , di Laura Tussi - 28 settembre 2026

La pace non può essere ridotta a una tregua tra eserciti: è una costruzione quotidiana che richiede istituzioni democratiche, partecipazione civile e una cultura della nonviolenza capace di trasformare i conflitti senza distruggere le persone.

> https://www.girodivite.it/Verso-una-cultura-della.html

** Quando l’Italia rinacque ** , di Alessandra Calanchi - 28 settembre 2026

Quando l’Italia rinacque : Il nostro Rinascimento / Aldo Cazzullo. - Harper Collins, 2026. - 288 p. - ISBN 979-12-5985-626-5

> https://www.girodivite.it/Quando-l-Italia-rinacque.html

** Bach / Goldberg ** , di Alberto Giovanni Biuso - 28 settembre 2026

L’esecuzione delle Variazioni Goldberg di Bach a Milano - Settembre Musica 2026

> https://www.girodivite.it/Bach-Goldberg.html

** Cous Cous Fest: la squadra formata da Israele e Palestina vince il Campionato del mondo di cous cous ** , di Redazione - 27 settembre 2026

È la squadra Cous Cous Fest United, formata da Shady Hasbun, chef palestinese che lavora ad Arezzo e Tze’ela Rubinstein, chef israeliana che gestisce a Lucca il ristorante Cooking in Toscana, la vincitrice della 29^ edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale prodotto dall’agenzia Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo che si chiude stasera, domenica 27 settembre.

Il piatto, un’insalata di cous cous al cocomero e polpetta fritta di (...)

> https://www.girodivite.it/Cous-Cous-Fest-la-squadra-formata.html

** Persone: Silvia D’Amico Bendicò, produttrice cinematografica ** , di Redazione cinema - 27 settembre 2026

Addio Silvia d’Amico, sceneggiatrice e produttrice che amava stare sul set / di Mauretta Capuano

Figlia di Suso Cecchi d’Amico, compagna di Rossellini, amica della Magnani aveva 85 anni

Produttrice cinematografica e sceneggiatrice, Silvia d’Amico, morta a 85 anni il 25 settembre a Roma, fin da piccola ha respirato la storia del cinema italiano del secondo Novecento.

Figlia d’arte della famosa sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico e del celebre musicologo Fedele d’Amico, compagna e (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Silvia-D-Amico-Bendico.html

** Il maschilismo come male globale: radice comune di ogni oppressione ** , di Laura Tussi - 27 settembre 2026

Non è possibile illudersi di sradicare la guerra senza colpire alla fonte il sistema di pensiero gerarchico e aggressivo che il maschilismo perpetua.

> https://www.girodivite.it/Il-maschilismo-come-male-globale.html

** Goya, l’arte che smaschera la guerra ** , di Laura Tussi - 27 settembre 2026

Lo studio di Silvia Battisti per la Tre Giorni per la Pace 2026 del Coordinamento per la Pace di Milano.

> https://www.girodivite.it/Goya-l-arte-che-smaschera-la.html

** Elena / di Giorgos Seferis ** , di Redazione Antenati - 26 settembre 2026

Elena (Heleni) è un poemetto di Giorgos Seferis, scritto nel 1955 e incluso nella raccolta Giornale di bordo III. Pubblichiamo qui un brano. Il testo riprende la versione del mito di Stesicoro e di Euripide, secondo cui a Troia non c’era la vera Elena, ma solo un fantasma di nuvole e inganno creato dagli dei.

> https://www.girodivite.it/Elena-di-Giorgos-Seferis.html

** La cultura della morte ** , di Salvatore A. Bravo - 26 settembre 2026

L’attore Arnaud Denis, 43 anni, ha chiesto ed effettuato l’eutanasia, in Belgio, a causa delle sofferenze causate da un’operazione ad un’ernia. Non era in pericolo di vita. L’occidente sta sperimentando in ordine sparso la “morte come diritto”...

> https://www.girodivite.it/La-cultura-della-morte.html

** Definisci straniero ** , di Alessandra Calanchi - 26 settembre 2026

Il compagno di banco di mio figlio in quarta e quinta elementare era cinese e all’inizio non parlava una parola d’italiano. Ma era bravissimo in matematica. Diventarono subito amici...

> https://www.girodivite.it/Definisci-straniero.html

** La Resistenza rivoluzionaria della Memoria ** , di Laura Tussi - 26 settembre 2026

Un gene che si deve tramandare. I colori iridati di Angela Belluschi per la pace contro l’oblio e la dimenticanza. Dalle corde del passato ai fili del presente

> https://www.girodivite.it/La-Resistenza-rivoluzionaria-della.html

** Si stanno accordando per tenere bassi i salari ** , di Redazione Lavoro - 25 settembre 2026

Senza dare molto nell’occhio Cgil, Cisl e Uil assieme a Confindustria e ad una pattuglia di associazioni padronali stanno preparando un accordo che blindi ogni spazio alla democrazia nei luoghi di lavoro e confermi decenni di moderazione salariale.

> https://www.girodivite.it/Si-stanno-accordando-per-tenere.html

** Violenza a scuola ** , di Salvatore A. Bravo - 25 settembre 2026

C’è un gran vociare sulla scuola, dopo gli ennesimi episodi di violenza contro i docenti, ma è solo un vociare su un tema che non esige un grande impegno politico e finanziario da parte del Governo, ma...

> https://www.girodivite.it/Violenza-a-scuola.html

** Come finisce l’Interrogazione sul cambio del nome di ‘Viale Città di Cutro” ** , di Redazione - 24 settembre 2026

Oggetto: Come finisce l’Interrogazione sul cambio del nome di ‘Viale Città di Cutro”

I consiglieri di Coalizione Civica l’11 giugno 2026 hanno presentato un’interrogazione (richiesta formale scritta) al Sindaco e alla Giunta del Comune di Reggio Emilia, per chiedere informazioni riguardo al cambio nome di Viale città di Cutro. Lo strumento dell’interrogazione, a quanto ne sappiamo, prevede 20 giorni di tempo per la risposta scritta, ma ad oggi, 24 settembre 2026, non si hanno notizie.

Ricordiamo (...)

> https://www.girodivite.it/Come-finisce-l-Interrogazione-sul.html

** Sicilia, nuove aggressioni ai sanitari ** , di cirignotta - 24 settembre 2026

Un appello ai Questori e invito ai cittadini a non sbagliare bersaglio.

> https://www.girodivite.it/Sicilia-nuove-aggressioni-ai.html

** Cinquantamila firme per la difesa non armata e non violenta ** , di Sante Cavalleri , di Laura Tussi - 24 settembre 2026

Difesa nonviolenta, una proposta encomiabile che però ancora non rappresenta una vera alternativa alla guerra, perchè ciò richiede un vero cambiamento politico e la rottura con la NATO

> https://www.girodivite.it/Cinquantamila-firme-per-la-difesa.html

** Testimonianza, etica e resistenza nell’opera di Silvia Battisti ** , di Laura Tussi - 24 settembre 2026

Il nucleo più profondo della poetica di Silvia Battisti risiede nella memoria della Seconda guerra mondiale, vissuta durante l’infanzia tra il 1940 e il 1945. La sua è un’arte della memoria.

> https://www.girodivite.it/Testimonianza-etica-e-resistenza.html

** Il pacifismo operativo ** , di Laura Tussi - 24 settembre 2026

Dalla Dichiarazione dei diritti umani alla mobilitazione transnazionale per il disarmo nucleare e convenzionale.

> https://www.girodivite.it/Il-pacifismo-operativo.html

** Disarmare la Storia guardando il volto dell’Altro ** , di Laura Tussi - 24 settembre 2026

All’Aeroporto di Fiumicino la grande installazione fotografica “Daring Peace Together, for a Future Without Hate”: un’opera composta da 108 ritratti.

> https://www.girodivite.it/Disarmare-la-Storia-guardando-il.html

** Verso una Coscienza Biocentrica ** , di Laura Tussi - 24 settembre 2026

Pace, Clima e Giustizia Sociale nel XXI Secolo

> https://www.girodivite.it/Verso-una-Coscienza-Biocentrica.html

** Il TPNW e la civiltà della pace: disarmo, democrazia e dignità umana ** , di Laura Tussi - 24 settembre 2026

La riflessione sul destino delle società contemporanee non può più prescindere dal rischio concreto di una nuova escalation nucleare.

> https://www.girodivite.it/Il-TPNW-e-la-civilta-della-pace.html

** Senso di colpa ** , di Alberto Giovanni Biuso - 24 settembre 2026

"Serpenti", di Roberto De Paolis Maino

> https://www.girodivite.it/Senso-di-colpa.html

** Sulla libertà religiosa, in Europa e in Ucraina ** , di Salvatore A. Bravo - 23 settembre 2026

In Ucraina è stata approvata il 20 agosto 2024 la legge sulla libertà-sicurezza religiosa con 265 voto favorevoli e 29 contrari. La legge, Per la protezione del sistema costituzionale nell’ambito delle attività delle organizzazioni religiose, sancisce l’illegalità, nei fatti, in Ucraina delle Chiese che abbiano legami con il Patriarcato di Mosca.

> https://www.girodivite.it/Sulla-liberta-religiosa-in-Europa.html