n. 1147 - "Cu s’avanti’ssulu, nu’vvali nu fasulu" (Estate 2026)

Il numero 1147 di Girodivite: "Cu s’avanti’ssulu, nu’vvali nu fasulu", proverbio della Basilicata meridionale: Chi si loda da solo, non vale un fagiolo. Questo numero accompagna tutta l’estate 2026 a partire dall’1 luglio 2026.

Di seguito, in aggiornamento quotidiano:

** Nasce Agorà, nuovo soggetto politico non allineato ** , di Redazione

30 giugno 2026

Agorà si presenta, buona la prima. Articolo di Gianmarco Pisa (Pressenza).

> https://www.girodivite.it/Nasce-Agora-nuovo-soggetto.html

** Scoperta una super-Terra a soli 10,7 anni luce ** , di Laura Tussi - 30 giugno 2026

GJ 887d riaccende la speranza di trovare vita oltre il Sistema Solare

> https://www.girodivite.it/Scoperta-una-super-Terra-a-soli-10.html

** «Nulla a che fare con Dioniso» ** , di Alberto Giovanni Biuso - 30 giugno 2026

I Persiani a Siracusa

> https://www.girodivite.it/Nulla-a-che-fare-con-Dioniso.html

** Casa di comunità ** , di Luigi Boggio - 30 giugno 2026

A Lentini si lavora ancora per la Casa di Comunità di piazza Aldo Moro. L’opera doveva essere consegnata il 30 giugno 2026.

> https://www.girodivite.it/Casa-di-comunita.html

** Caldo puzza e discariche ** , di Luigi Boggio - 30 giugno 2026

Siamo avvolti da un caldo soffocante e da odori nauseabondi provenienti da fogne a cielo aperto, dalla discarica di Grotte San Giorgio e...

> https://www.girodivite.it/Caldo-puzza-e-discariche.html

** Rispetto n. 78 - Che barba che noia... ** , di Franco Novembrini - 30 giugno 2026

Non potendo per età e per il caldo seguire il Consiglio comunale di Villasanta (MB) de visu ho scelto di seguirlo in streaming. Non ce l’ho fatta...

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-78-Che-barba-che-noia.html

** L’ecologia del conflitto armato ** , di Laura Tussi - 30 giugno 2026

Come il militarismo e le guerre contemporanee accelerano la crisi climatica

> https://www.girodivite.it/L-ecologia-del-conflitto-armato.html

** L’impossibilité du retour ** , par Sergej - 30 juin 2026

Meglio così / Amélie Nothomb ; traduzione di Federica Di Lella. - 1 ed.

Roma : Voland, 2026. - 120 p., [12] : br. ; 21 cm. - (Amazzoni ; 152). - Tit.orig. : Tant mieux. - ISBN 978-88-6243-625-0.

L’impossibile ritorno / Amélie Nothomb ; traduzione di Federica Di Lella. - 1 ed. - Roma : Voland, 2025. - 106 p., [14] : br. ; 21 cm. - (Amazzoni ; 141). - Tit.orig. : L’impossible retour. - ISBN 978-88-6243-566-6.

> https://www.girodivite.it/L-impossibilite-du-retour.html

** Anniversario Appello dell’ex prefetta De Miro alla città e alla provincia di Reggio Emilia ** , di Redazione - 30 giugno 2026

Era il 1° luglio 2025 quando la ex prefetta Antonella De Miro, in un evento del Comune di Rubiera che le conferiva la cittadinanza onoraria, affermava quanto segue: “Mi turba vedere, arrivando a Reggio, la grande arteria di collegamento intitolata tutt’oggi alla Città di Cutro. Sarebbe bello, la prossima volta che arriverò qui, essere accolta dal viale Reggio Emilia città libera da tutte le mafie ”Come Agende Rosse di Reggio Emilia e Provincia, abbiamo compreso bene il valore reale delle sue (...)

> https://www.girodivite.it/Anniversario-Appello-dott-ssa-De.html

** Lentini, finita l’attesa... Ufficializzato il nuovo Consiglio Comunale ** , di Giuseppe Castiglia - 30 giugno 2026

Via libera alla maggioranza del sindaco Pupillo. A più di un mese dalle elezioni amministrative, la sezione centrale ha concluso la revisione dei verbali: confermati i dieci seggi alla coalizione del primo cittadino e i sei seggi all’opposizione guidata da Fisicaro.

> https://www.girodivite.it/Lentini-finita-l-attesa.html

** Gianni Palumbo e il luminoso lascito di Charles Lucien Moulin ** , di Angelo Guida - 30 giugno 2026

Tracce di luce / di Gianni Palumbo. – Napoli : Marotta e Cafiero, 2026.

86 pp. – ISBN ‎ 979-12-81-48476-4.

> https://www.girodivite.it/Gianni-Palumbo-e-il-luminoso.html

** L’odio non è mai un’opinione ** , di Giuseppe Pellizzeri - 30 giugno 2026

Ci sono notizie che non dovrebbero mai smettere di farci paura. Non perché siano eccezionali, ma perché raccontano un Paese che, pezzo dopo pezzo, si sta abituando all’odio come se fosse un’opinione qualsiasi.

Un padre spara al figlio perché è gay. Poi spara alla moglie perché aveva scelto di amare quel figlio invece di rinnegarlo. Quando lo arrestano dice soltanto: «Mi sono liberato di loro». E fa ancora più male sapere che quel ragazzo aveva già raccontato in un video una verità spaventosa: «Per (...)

> https://www.girodivite.it/L-odio-non-e-mai-un-opinione.html

** Restare isola in un mare che non si arrende ** , di GREENPEACE - 30 giugno 2026

Siamo felici di condividere un importante traguardo della nostra campagna internazionale contro le cause intimidatorie delle grandi aziende inquinanti.

> https://www.girodivite.it/Restare-isola-in-un-mare-che-non.html

** L’impossibilità del ritorno ** , di Sergej - 30 giugno 2026

Meglio così / Amélie Nothomb ; traduzione di Federica Di Lella. - 1 ed.

Roma : Voland, 2026. - 120 p., [12] : br. ; 21 cm. - (Amazzoni ; 152). - Tit.orig.: Tant mieux. - ISBN 978-88-6243-625-0.

L’impossibile ritorno / Amélie Nothomb ; traduzione di Federica Di Lella. - 1 ed. - Roma : Voland, 2025. - 106 p., [14] : br. ; 21 cm. - (Amazzoni ; 141). - Tit.orig.: L’impossible retour. - ISBN 978-88-6243-566-6.

> https://www.girodivite.it/L-impossibilita-del-ritorno.html

** Viaggi inclusivi e disabilità mentale ** , di Laura Tussi - 29 giugno 2026

Il diritto di tutti a vivere il patrimonio culturale e ambientale

> https://www.girodivite.it/Viaggi-inclusivi-e-disabilita.html

** Disarmare la cultura della guerra ** , di Laura Tussi - 29 giugno 2026

Dalla militarizzazione della società alla civiltà della cura

> https://www.girodivite.it/Disarmare-la-cultura-della-guerra.html

** San Jannik da Montecarlo ** , di Piero Buscemi - 29 giugno 2026

Per santificare un uomo, occorre una prova intangibile. Ora c’è...

> https://www.girodivite.it/San-Jannik-da-Montecarlo.html

** Paolo Fresu apre la settima edizione di "Jazz in vigna" ** , di Redazione Risonanze - 29 giugno 2026

Il 28 giugno 2026 apertura a Santa Venerina (CT) della Settima edizione di Jazz in vigna, organizzato alla Tenuta San Michele.

> https://www.girodivite.it/Paolo-Fresu-apre-la-settima.html

** Guerra in Iran: riprende il conflitto ** , di cirignotta - 29 giugno 2026

Dopo la firma del memorandum in Svizzera, la strategia di Israele sugli accordi

> https://www.girodivite.it/Guerra-in-Iran-riprende-il.html

** Catania, 1 luglio 2026: Festa dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ** , di Redazione - 29 giugno 2026

Mercoledì 1 Luglio, nel cortile della camera del lavoro (via Crociferi, 40 - Catania), L’ISOLA RIBELLE - Festa dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba A partire dalle ore 20.00: MEDICOS Y NO BOMBAS! La solidarietà internazionalista di Cuba nonostante il bloqueo intervengono: Yoel Casas (coordinatore Brigata Medica Cubana a Lamezia Terme), Luciano Nigro (medico LHIVE Diritti e Prevenzione), Maria Merlini (segreteria nazionale Associazione di Amicizia Italia Cuba). (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-1-luglio-2026-Festa-dell.html

** Binomi di parole (30): Manipolare e influenzare ** , di Alessandra Calanchi - 29 giugno 2026

Il manipolatore è un essere maligno, narcisista, seriale, insomma un criminale da cui stare alla larga... L’influencer è tutt’altra cosa...

> https://www.girodivite.it/Binomi-di-parole-30-Manipolare-e.html

** “Siamo polvere di stelle” ** , di Laura Tussi - 29 giugno 2026

La fraternità cosmica come imperativo etico. Il pensiero di Margherita Hack tra astrofisica e pacifismo

> https://www.girodivite.it/Siamo-polvere-di-stelle.html

** Ragusa: Il Terzo Forum sulle stragi in Italia ** , di cirignotta - 29 giugno 2026

Un confronto sulla storia nelle sue trasformazioni violente della politica che hanno determinato molti nodi irrisolti della nostra Repubblica.

> https://www.girodivite.it/Ragusa-Il-Terzo-Forum-sulle-stragi.html

** Giovedì 2 luglio a Favignana una giornata speciale per ricordare Eduardo De Filippo ed Ennio Morricone ** , di Redazione Zerobook - 29 giugno 2026

Il FestivalFlorio dedica una giornata speciale ai legami familiari che hanno attraversato e segnato la storia della cultura italiana. Giovedì 2 luglio, a Favignana, due appuntamenti accompagneranno il pubblico alla scoperta del lato più intimo di due straordinari protagonisti del Novecento: Eduardo De Filippo ed Ennio Morricone, osservati attraverso lo sguardo dei loro figli.

Il primo incontro, alle ore 18:30 al Magneva Beach Bar, vedrà protagonista la storica e curatrice Maria Procino, che (...)

> https://www.girodivite.it/Giovedi-2-luglio-a-Favignana-una.html

** Tempo libero e riscaldamento globale ** , di Massimo Stefano Russo - 29 giugno 2026

Ripensare il diritto al tempo libero nell’epoca della crisi climatica.

> https://www.girodivite.it/Tempo-libero-e-riscaldamento.html

** Un’arte iniqua ** , di Alberto Giovanni Biuso - 28 giugno 2026

«L’arte del capitale», di Giuseppe Sapienza

> https://www.girodivite.it/Un-arte-iniqua.html

** La lunga notte del dottor...scrittore ** , di Piero Buscemi - 28 giugno 2026

La lunga notte del dottor Lo Cascio (romanzo, Morellini Editore, 2026, 290 pagine - ISBN 979-1255273950), il nuovo romanzo del siciliano Giuseppe Pellizzeri

> https://www.girodivite.it/La-lunga-notte-del-dottor.html

** Funzionare o esistere? ** , di Salvatore A. Bravo - 28 giugno 2026

A partire da un saggio di Miguel Benasayag. La “domanda prima” che occorre farci nel tempo del capitalismo transumano.

> https://www.girodivite.it/Funzionare-o-esistere.html

** Sempre meno democrazia in Italia ** , di Laura Tussi - 28 giugno 2026

Decreto Sicurezza: tutela dell’ordine pubblico o compressione del dissenso? Una riflessione sul nuovo equilibrio tra diritto a manifestare e libertà democratiche

> https://www.girodivite.it/Sempre-meno-democrazia-in-Italia.html

** Cisco riceve il premio italiano musica indipendente 2026 ** , di Laura Tussi - 28 giugno 2026

Il MEI celebra a Faenza trent’anni di musica indipendente assegnando il PIMI 2026 a Cisco, voce libera del folk italiano

> https://www.girodivite.it/Cisco-riceve-il-premio-italiano.html

** Kota ** , di Alberto Giovanni Biuso - 27 giugno 2026

Hen. Storia di una gallina, di György Pálfi

> https://www.girodivite.it/Kota.html

** Ma dove vai se l’AI non ce l’hai ** , di Sergej - 26 giugno 2026

Coltivare, educare, umanizzare : orientamenti per una strategia di adozione dell’IA nella scuola, nei luoghi della cultura e nelle comunità educanti / a cura di Carmine Marinucci. - 1 ed. - Roma : Stamen, 2026. - 541 p., [1] : br. ; 21 cm. - (Studi). - ISBN 979-12-81045-63-7.

> https://www.girodivite.it/Ma-dove-vai-se-l-AI-non-ce-l-hai.html

** Casa Sant’Antonio al Bosco (Monteriggioni), 2-9 agosto 2026: il 5 agosto, Tussi e Cracolici al campo del MIR ** , di Laura Tussi - 26 giugno 2026

Le attività estive del Movimento Internazionale della Riconciliazione e dal Movimento Nonviolento del Piemonte e Valle d’Aosta. Coltivare la speranza in un mondo migliore

> https://www.girodivite.it/Casa-Sant-Antonio-al-Bosco.html

** Soccorrere, riconoscere, vivere: le tre urgenze del nostro tempo ** , di Laura Tussi - 26 giugno 2026

Tra gli appunti di Sociologia del Turismo emerge una riflessione che va oltre l’analisi dei flussi turistici e delle dinamiche economiche. In un tempo segnato da guerre, crisi ambientali, disuguaglianze e migrazioni forzate, il turismo può diventare anche uno spazio privilegiato di incontro tra culture, di educazione alla pace e di riscoperta dell’altro. La mobilità umana, infatti, non è soltanto uno spostamento geografico, ma un’esperienza relazionale che richiama la responsabilità verso chi (...)

> https://www.girodivite.it/Soccorrere-riconoscere-vivere-le.html

** Il ritorno al Nucleare e l’illusione dell’atomo ** , di Laura Tussi - 26 giugno 2026

Perché la deterrenza nucleare è il vicolo cieco del XXI secolo

> https://www.girodivite.it/Il-ritorno-al-Nucleare-e-l.html

** Comunisti in Albania (oggi) ** , di Salvatore A. Bravo - 26 giugno 2026

Il giornalista brasiliano Thales Caramante per il giornale brasiliano A Verdade il 24 agosto 2023 ha intervistato il Presidente del Partito comunista albanese (PKSH) Qemal Cicollari.

> https://www.girodivite.it/Comunisti-in-Albania-oggi.html

** Distopie di ghiaccio e indagini paranormali... Successo a Limone (SP) per la presentazione dei libri di Torre e Ghio alla Festa dell’Unità ** , di Giuseppe Castiglia - 26 giugno 2026

La Spezia - Ieri sera, il circolo del PD del quartiere Limone, ha inaugurato la tradizionale Festa dell’Unità con un appuntamento all’insegna della cultura e della narrazione. A fare da protagonisti sono stati due autori del territorio, l’informatico Matteo Torre e il medico veterinario Nicola Ghio, che hanno presentato le loro ultime fatiche letterarie in un evento vivace e partecipato.

> https://www.girodivite.it/Distopie-di-ghiaccio-e-indagini.html

** Gela: Dai grani di Sicilia una festa dedicata al pane ** , di cirignotta - 26 giugno 2026

La città fondata anticamente dai greci intorno al 689 a.C. ebbe da subito il nome di Gèla ed è stata una delle poleis siceliote più importanti e raggiunse il massimo sviluppo nel V secolo a.C. sotto il tiranno Ippocrate

> https://www.girodivite.it/Gela-Dai-grani-di-Sicilia-una.html

** Il tempo delle parole ** , di Sergej - 25 giugno 2026

Dizionario delle parole che non esistono : seconda edizione. - 2 ed. - Modena : Paolo Casarini idee, 2025. - 464 p., [2] : br. ; 17 cm. - ISBN 979-12-985715-3-2.

> https://www.girodivite.it/Il-tempo-delle-parole.html

** Catania, luglio 2026: le proiezioni all’arena Argentina ** , di Redazione cinema - 25 giugno 2026

Arena Argentina Catania (via Vanasco 10. Tel. 095.322030).

> https://www.girodivite.it/Catania-luglio-2026-le-proiezioni.html

** La crisi delle Nazioni Unite ** , di Laura Tussi - 25 giugno 2026

Tra paralisi istituzionale e unilateralismo statunitense

> https://www.girodivite.it/La-crisi-delle-Nazioni-Unite.html

** La solitudine del nostro tempo: quando una società smette di prendersi cura delle persone ** , di Laura Tussi - 25 giugno 2026

Una comunità fondata sulla solidarietà, sulla cooperazione, sulla partecipazione democratica e sulla cura dei più fragili può restituire speranza e senso di appartenenza.

> https://www.girodivite.it/La-solitudine-del-nostro-tempo.html

** Global Sumud Flotilla annuncia il rilascio dei 10 volontari rapiti dopo 30 giorni di detenzione illegale ** , di Redazione - 24 giugno 2026

La coalizione non promette alcuna impunità per l’architettura globale dell’assedio di Gaza

> https://www.girodivite.it/Global-Sumud-Flotilla-annuncia-il.html

** La puzza che ci ammorba ** , di Luigi Boggio - 24 giugno 2026

L’altra sera ho partecipato, come faccio sempre, all’assemblea indetta dai sindaci di Lentini e Carlentini su Grotte San Giorgio, con la presenza dell’avvocato Gianluca Rossitto...

> https://www.girodivite.it/La-puzza-che-ci-ammorba.html

** La condanna è arrivata, il sistema di violenze resta ** , di SOS Mediterranée - 24 giugno 2026

Nel 2025 Almasri era stato arrestato in Italia su mandato della Corte Penale Internazionale, ma pochi giorni dopo è stato rilasciato e riportato in Libia con un volo di Stato

> https://www.girodivite.it/La-condanna-e-arrivata-il-sistema.html

** La notte di san Giovanni ** , di Redazione - 24 giugno 2026

La notte di San Giovanni e la psiche: il bisogno umano di trasformazione. Un articolo di Sandra Saporito, per EticaMente (e Pressenza).

> https://www.girodivite.it/La-notte-di-san-Giovanni.html

** Digital News Report Italia 2026 ** , di Redazione - 24 giugno 2026

Il complicato rapporto tra italiani e informazione giornalistica. Un articolo di Giovanni Caprio (Pressenza)

> https://www.girodivite.it/Digital-News-Report-Italia-2026.html

** Italia / USA ** , di Alberto Giovanni Biuso - 24 giugno 2026

Finti patrioti e veri servi

> https://www.girodivite.it/Italia-USA.html

** Il pasticcio alla seconda prova di maturità dei licei musicali ** , di Redazione - 24 giugno 2026

Il ministero dell’Istruzione ha fatto un pasticcio con la seconda prova di maturità dei licei musicali

Ha fornito agli studenti uno spartito pieno di errori e dalla provenienza poco chiara, e ora sta dando spiegazioni contraddittorie

La traccia della seconda prova di maturità dei licei musicali conteneva molti errori nello spartito proposto per l’analisi, alcuni piuttosto vistosi: c’erano per esempio note e accordi sbagliati. Lo hanno fatto notare diversi studenti, sottolineando come questo gli (...)

> https://www.girodivite.it/Il-pasticcio-alla-seconda-prova-di.html

** I medici hanno accettato di lavorare nelle case di comunità ** , di Redazione - 24 giugno 2026

Per ogni ora di lavoro è previsto un compenso di 38,72 euro, uguale in tutta Italia.

> https://www.girodivite.it/I-medici-hanno-accettato-di.html

** GIGI PROIETTI: INSEGNAMENTI E CHIACCHIERE Un omaggio corale della figlia Carlotta e di Claudio Pallottini al maestro del teatro italiano ** , di redazione teatro - 24 giugno 2026

Il Festivalflorio 2026 prosegue la sua programmazione con un appuntamento carico di emozione: Gigi Proietti: insegnamenti e chiacchiere, in scena lunedì 29 giugno alle 21:30 presso gli ex Stabilimenti Florio, è un racconto a più voci, un viaggio nel cuore e nella mente di uno dei più grandi maestri del teatro italiano, attraverso chi lo ha conosciuto, vissuto, amato.

A oltre cinque anni dalla scomparsa di Gigi Proietti, il suo spirito ritorna sul palcoscenico grazie a chi, da lui, ha imparato (...)

> https://www.girodivite.it/GIGI-PROIETTI-INSEGNAMENTI-E.html

** Torino, 27 giugno 2026: La finale degli Stati generali del rock, Arezzo wave contest & festival ** , di Redazione Risonanze - 24 giugno 2026

La Fondazione Arezzo Wave Italia, Arezzo Wave Network e la Città di Torino presentano:

STATI GENERALI DEL ROCK - AREZZO WAVE CONTEST & FESTIVAL

La Finale!!

Sabato 27 Giugno 2026

Comala

C.so Francesco Ferrucci 65/a, Torino – ore 19

INGRESSO GRATUITO AREZZO WAVE LOVE FESTIVAL

Arezzo Wave, che giunge a 40 anni di attività, è da sempre è il trampolino di lancio per i nuovi talenti della musica italiana.

I 10 progetti selezionati dall’attenta regia di RadioOhm per Arezzo Wave Piemonte / Stati (...)

> https://www.girodivite.it/Torino-27-giugno-2026-La-finale.html