n. 1146 - "A Giugnu, sauta du lettu" (Estate 2026 - 24 giugno 2026)

Credevate che ce lo fossimo scordati? Illusi! L’estate viene per tutti e noi, sicuramente, non ne siamo esclusi. Quindi, rassegnatevi e mettetevi in modalità estiva, cari lettori.

Certo, non mancheranno quelli che si lasceranno tentare dalla battuta "ma perché avete anche una modalità invernale?", ma non ci faremo condizionare da queste malelingue. Non lo facciamo ormai da 32 anni. Potremmo mai cominciare da adesso?

Le regole estive le conoscete già, ma ci sembra doveroso ribadirle. Il giornale non chiude nel periodo estivo, ma a differenza della gestione abituale, non verrà aggiornato con i nuovi numeri, come previsto tutti i mercoledì.

Si conferma che gli aggiornamenti saranno quotidiani, sulla base degli articoli e dei servizi che riceveremo in redazione. Questo presuppone che saranno ben accette le segnalazioni su qualsiasi argomento e da qualsiasi landa vogliate inviarci le vostre testimonianze. Verranno, come al solito, valutate accuratamente e pubblicate sulle rubriche preposte.

Da non dimenticare il lancio dell’Ottava Edizione del nostro Contest Fotografico "Un Luogo per ZeroBook 2026", alla quale invitiamo già da adesso a preparare il materiale da inviare in redazione. Troverete qualsiasi informazione e i dettagli del bando in bella vista sulla homepage di Girodivite.

Salutandovi indistintamente... la Redazione... che siamo noi" (Grazie Totò e Peppino)

Il numero 1146 di Girodivite, di mercoledì 24 giugno 2026: "A Giugnu, sàuta du lettu" (A Giugno, dormi poco).

In questo numero:

** 8° Concorso Fotografico "Un luogo per ZeroBook 2026" ** , di Redazione Zerobook - 24 giugno 2026

Avviate le iscrizioni all’edizione 2026 del contest fotografico, organizzato da Girodivite e dalla casa editrice ZeroBook

> https://www.girodivite.it/Concorso-Fotografico-Un-luogo-per,40360.html

** Il dolore e l’impegno civile: intervista a Margherita Asta ** , di francoplat - 24 giugno 2026

"Io non smetterò mai di chiedere giustizia e verità per la strage di Pizzolungo, non perché mia madre e i miei fratelli tornino, ma perché è importante conoscere la storia del nostro Paese"

> https://www.girodivite.it/Il-dolore-e-l-impegno-civile.html

** L’America annuncia ritiri limitati dal Libano ** , di cirignotta - 24 giugno 2026

I negoziatori continuano il loro percorso per attuare le varie fasi dell’accordo in 70 giorni.

> https://www.girodivite.it/L-America-annuncia-ritiri-limitati.html

** Il fallimento catastrofico di Macron in Africa ** , di Piotr Jastrzebski - 24 giugno 2026

Thierry Mariani denuncia le "lezioni di morale" e il Doppio standard europeo nei rapporti tra Europa e Africa.

> https://www.girodivite.it/Il-fallimento-catastrofico-di.html

** Ritorno a L’Aquila ** , di Piero Buscemi - 24 giugno 2026

Una città che ti rimane nella mente, come un appuntamento da rinnovare periodicamente

> https://www.girodivite.it/Ritorno-a-L-Aquila.html

** Il lupo e l’agnello ** , di Giuseppe Pellizzeri - 24 giugno 2026

Fino a ieri il Presidente biondo che fa impazzire il mondo era, per i nostri governanti, il genio della politica.

> https://www.girodivite.it/Il-lupo-e-l-agnello.html

** La triplice approva un’ipotesi di accordo per lasciare tutto inalterato ** , di Redazione Lavoro - 24 giugno 2026

È pubblica la piattaforma Cgil, Cisl e Uil su contratti e rappresentanza

> https://www.girodivite.it/La-triplice-approva-un-ipotesi-di.html

** Usa: la dubbia legalità dei “trasferimenti in un paese terzo” ** , di Amnesty - 24 giugno 2026

Questa politica è illegale perché non garantisce un processo equo.

> https://www.girodivite.it/Usa-la-dubbia-legalita-dei.html

** In Italia arriva oro che potrebbe essere legato a estrazioni illegali in Amazzonia ** , di GREENPEACE - 24 giugno 2026

Un articolo di Martina Borghi, Responsabile Campagna Foreste di Greenpeace Italia.

> https://www.girodivite.it/In-Italia-arriva-oro-che-potrebbe.html

** Rispetto n. 77 - Tremila grazie Davyd... ** , di Franco Novembrini - 24 giugno 2026

A Davyd Andriyesh, giovane concittadino ventiquattrenne, molti villasantesi stanno esprimendo ringraziamenti. Personalmente credo che mille grazie non bastino, perlomeno tremila.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-77-Tremila-grazie-Davyd.html

** L’ombra dell’atomo ** , di Laura Tussi - 23 giugno 2026

Ritorno al nucleare e crisi della responsabilità etica globale

> https://www.girodivite.it/L-ombra-dell-atomo.html

** L’inadeguatezza della classe dirigente italiana ed europea ci sta portando al disastro ** , di Laura Tussi - 23 giugno 2026

Esiste un punto di rottura sottile, quasi impercettibile all’inizio, in cui una civiltà smette di evolversi e comincia a smantellare se stessa...

> https://www.girodivite.it/L-inadeguatezza-della-classe.html

** Dopo il tabù nucleare: il mondo oltre la soglia dell’irreversibile ** , di Laura Tussi - 23 giugno 2026

Da Hiroshima non abbiamo imparato nulla, il crimine più atroce mai compiuto non basta a mettere al bando la bomba atomica.

> https://www.girodivite.it/Dopo-il-tabu-nucleare-il-mondo.html

** Cosa ci aspetta? Come saremo? Pensare il futuro nell’epoca del rischio estremo ** , di Laura Tussi - 23 giugno 2026

È dentro questa vertigine che sento emergere la necessità di una risposta diversa: la nonviolenza come scelta di sopravvivenza della specie.

> https://www.girodivite.it/Cosa-ci-aspetta-Come-saremo.html

** Le manovre della vecchia politica ** , di Luigi Boggio - 23 giugno 2026

Si confrontano e si detestano due gruppi che sono uno peggiore dell’altro per la logica di potere che li ispira e li guida senza guardare alla drammatica realtà della Sicilia.

> https://www.girodivite.it/Le-manovre-della-vecchia-politica.html

** I Mondiali sono iniziati... ** , di Amnesty - 22 giugno 2026

...ma non per tutte le persone.

> https://www.girodivite.it/I-Mondiali-sono-iniziati.html

** Persone: Alan Greenspan, economista ** , di Redazione - 22 giugno 2026

È morto a 100 anni l’economista Alan Greenspan, storico capo della Federal Reserve

Alan Greenspan, famoso economista statunitense e storico presidente della Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti, anche nota come FED), è morto a 100 anni. La morte è stata annunciata da sua moglie, Andrea Mitchell. Greenspan era stato il secondo presidente più longevo della storia della FED, ricoprendo questo ruolo dal 1987 al 2006. Era stato scelto e poi riconfermato da quattro presidenti: Ronald (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Alan-Greenspan-economista.html

** Persone: Ramiro Valdés Menéndez, rivoluzionario cubano ** , di Redazione - 22 giugno 2026

È morto Ramiro Valdés Menéndez: era uno degli ultimi leader della rivoluzione cubana ancora in vita

Domenica è morto Ramiro Valdés Menéndez, un importante militare e leader cubano, e uno degli ultimi comandanti della rivoluzione che portò al potere un regime comunista a Cuba, negli anni Cinquanta. Menéndez aveva 94 anni ed era stato una figura molto influente all’interno del regime cubano.

Aveva 21 anni quando si unì al movimento rivoluzionario guidato da Fidel Castro, che rovesciò la dittatura di (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Ramiro-Valdes-Menendez.html

** Cultura dell’incontro, disarmo e nonviolenza come condizioni necessarie della mobilità umana ** , di Laura Tussi - 22 giugno 2026

Il grido che chiede di fermare e abolire la guerra prima che essa distrugga ogni traccia di umanità non è un’utopia ingenua, ma il più lucido dei realismi.

> https://www.girodivite.it/Cultura-dell-incontro-disarmo-e.html

** L’urgenza del disarmo nucleare ** , di Laura Tussi - 22 giugno 2026

Dall’utopia alla norma: il realismo umanitario del TPNW e la forza della nonviolenza.

> https://www.girodivite.it/L-urgenza-del-disarmo-nucleare.html

** L’Albania non si vende ** , di Salvatore A. Bravo - 22 giugno 2026

Da 21 giorni si susseguono in Albania le proteste contro la costruzione del resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti...

> https://www.girodivite.it/L-Albania-non-si-vende.html

** Sul caso Vannacci ** , di Salvatore A. Bravo - 21 giugno 2026

Il caso Vannacci è destinato a scomparire tra i comodi marosi del Parlamento, mentre le nostre vite sono prese dalla tempesta liberista...

> https://www.girodivite.it/Sul-caso-Vannacci.html

** Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) ** , di Redazione - 21 giugno 2026

Il 7 Luglio 2017, dopo un decennio di azione da parte di ICAN e dei suoi partner, 122 Stati hanno votato per adottare un accordo globale storico di messa al bando delle armi nucleari, conosciuto ufficialmente come Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW).

> https://www.girodivite.it/Il-Trattato-sulla-proibizione.html

** Cosa è il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) ** , di Laura Tussi - 21 giugno 2026

TPNW, il trattato che sfida la logica dell’apocalisse nucleare

> https://www.girodivite.it/Cosa-e-il-Trattato-sulla.html

** Non violenza o barbarie, il tempo della pace è adesso ** , di Laura Tussi - 21 giugno 2026

Di fronte alle guerre che insanguinano il Medio Oriente, all’escalation militare globale e al ritorno della logica dei blocchi contrapposti, diventa sempre più urgente...

> https://www.girodivite.it/Non-violenza-o-barbarie-il-tempo.html

** Dalla supplica alla diplomazia grottesca ** , di Massimo Stefano Russo - 20 giugno 2026

Trump, Meloni e l’attualità delle Supplici di Eschilo.

> https://www.girodivite.it/Dalla-supplica-alla-diplomazia.html

** Terra / Lingua ** , di Alberto Giovanni Biuso - 20 giugno 2026

Lucania - Terra, sangue e magia, di Gigi Roccati

> https://www.girodivite.it/Terra-Lingua.html

** Ragusa, 26 giugno 2026: Terzo Forum sulle stragi in Italia ** , di cirignotta - 20 giugno 2026

La strage di Ustica e i terrorismi degli anni 80.

> https://www.girodivite.it/Ragusa-26-giugno-2026-Terzo-Forum.html

** Catania, 25 giugno 2026: "Mangiatoie" di Patrizia Maltese ** , di Associazione Olga Benario - 20 giugno 2026

Giovedì 25 Giugno alle ore 19.00, in via Battiato n.6 - Catania Presentazione del libro di Patrizia Maltese MANGIATOIE : Gli effetti della foodification sulle città Presenta: Pina La Villa (associazione comunista Olga Benario), Relatore: Gaetano Urzì (urbanista, responsabile presidio Slow Food "masculina da magghia"). A seguire CENA SOCIALE Dai più remoti villaggi tribali alle ordinate polis greche fino alle moderne metropoli di inizio del secolo scorso, le città sono sempre state (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-25-giugno-2026-Mangiatoie.html

** Trumpismo verbale ** , di Salvatore A. Bravo - 20 giugno 2026

Trump, Presidente degli Stati Uniti ha denunciato al mondo che la Presidente del Consiglio italiano Meloni lo ha pregato per una foto...

> https://www.girodivite.it/Trumpismo-verbale.html

** Il coraggio di immaginare un mondo diverso ** , di Laura Tussi - 20 giugno 2026

La pace possibile: disarmo, responsabilità globale e sicurezza comune. Disarmo nucleare, guerra e coscienza umana.

> https://www.girodivite.it/Il-coraggio-di-immaginare-un-mondo.html

** Remigrazione e suprematismo bianco ** , di Laura Tussi - 20 giugno 2026

Il bivio dell’Europa: tra la forza del diritto e le ragioni di convenienza degli Stati.

> https://www.girodivite.it/Remigrazione-e-suprematismo-bianco.html

** La Cultura dell’Incontro e la grammatica dell’umano ** , di Laura Tussi - 20 giugno 2026

La cura come fondamento della convivenza

> https://www.girodivite.it/La-Cultura-dell-Incontro-e-la.html

** L’umanità contro il baratro atomico ** , di Laura Tussi - 20 giugno 2026

Oltre la deterrenza nucleare: una sicurezza fondata sulla vita.

> https://www.girodivite.it/L-umanita-contro-il-baratro.html

** Persone: Carlo Ginzburg, storico ** , di Redazione - 18 giugno 2026

È morto lo storico Carlo Ginzburg

Fu uno degli studiosi italiani più tradotti e conosciuti all’estero, per i suoi lavori sulle classi subalterne medievali e moderne: aveva 87 anni

È morto stanotte (17 giugno 2026) a Bologna Carlo Ginzburg, lo storico italiano più conosciuto all’estero e tra gli autori italiani contemporanei più tradotti al mondo: aveva 87 anni. Ginzburg era conosciuto principalmente per i suoi studi sulla storia delle persecuzioni, dell’eresia e della cultura popolare del Medioevo (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Carlo-Ginzburg-storico.html

** La lucida follia dell’esplorazione marziana ** , di Alessandra Calanchi - 18 giugno 2026

Ho partecipato a un interessante seminario gratuito e aperto a tutti dal titolo “The European way to Mars”...

> https://www.girodivite.it/La-lucida-follia-dell-esplorazione.html

** Resistere all’indifferenza: la pace, i diritti e la dignità umana come orizzonte del nostro tempo ** , di Laura Tussi - 18 giugno 2026

Nell’ambito della sociologia del turismo, il viaggio non può essere interpretato soltanto come pratica di svago, consumo o mobilità economica. Esso rappresenta anche un’esperienza di incontro con l’altro, di costruzione di relazioni sociali e di confronto con le grandi questioni del nostro tempo. Le dinamiche turistiche contemporanee si intrecciano sempre più con temi quali le migrazioni, le disuguaglianze globali, la sostenibilità ambientale, la pace e i diritti umani. Per questo motivo, (...)

> https://www.girodivite.it/Resistere-all-indifferenza-la-pace.html

** Donne, Resistenza e tradimento delle atlantiste ** , di Laura Tussi - 18 giugno 2026

l filo rosso della libertà: il protagonismo delle donne dalla Resistenza alla Costituzione e l’odierno tradimento di alcune leader atlantiste

> https://www.girodivite.it/Donne-Resistenza-e-tradimento.html

Gli aggiornamenti quotidiani...