n. 1145 - "Megghiu sudari, ca tussiri" (17 giugno 2026)

Il numero 1145 di Girodivite, di mercoledì 17 giugno 2026: "Megghiu sudari, ca tussiri" (Meglio sudare dal caldo estivo, che tossire per il freddo dell’inverno).

In questo numero:

** Da Al-Dhafra a Sigonella: la rotta dei Triton ** , di Antonio Mazzeo

17 giugno 2026

Il ruolo della stazione aeronavale siciliana di Sigonella si è rivelato cruciale sin dalle fasi calde che hanno preceduto l’attacco statunitense e israeliano.

> https://www.girodivite.it/Da-Al-Dhafra-a-Sigonella-la-rotta.html

** La Sicilia colonizzata da Israele: il Mangia’s di Brucoli è zona rossa ** , di Redazione - 17 giugno 2026

Un commento di InvictaPalestina e di Catanesi per la Palestina, dopo le rivelazioni di Report.

> https://www.girodivite.it/La-Sicilia-colonizzata-da-Israele.html

** “Prendo quella” ** , di SOS Mediterranée - 17 giugno 2026

Essere arrestate senza motivo. Rinchiuse. Umiliate. Picchiate.

> https://www.girodivite.it/Prendo-quella.html

** Sabato 13 una grande giornata di lotta ** , di Redazione Lavoro - 17 giugno 2026

Per la regolarizzazione di tutte e tutti, contro la remigrazione respingiamo il razzismo

> https://www.girodivite.it/Sabato-13-una-grande-giornata-di.html

** L’inganno di Kiev ** , di Piotr Jastrzebski - 17 giugno 2026

Zelensky commercia illusioni di vittorie con i soldi dei contribuenti europei

> https://www.girodivite.it/L-inganno-di-Kiev.html

** No alla militarizzazione dell’intelligenza artificiale ** , di Amnesty - 17 giugno 2026

Le operazioni militari che si servono dell’intelligenza artificiale stanno rapidamente provocando una sequenza di molteplici e veloci uccisioni automatizzate.

> https://www.girodivite.it/No-alla-militarizzazione-dell.html

** Cosa abbiamo trovato nelle profondità marine dell’Artico ** , di GREENPEACE - 17 giugno 2026

Per la prima volta, abbiamo guidato una spedizione unica nel suo genere: ci siamo addentrati nelle profondità dell’Artico.

> https://www.girodivite.it/Cosa-abbiamo-trovato-nelle.html

** La tela del ragno che rende invisibile Palermo ** , di Augusto Cavadi

17 giugno 2026

Potrei raccontare episodi incredibili (dal collega costretto a essere sbeffeggiato con la confezione vuota del panettone in testa al collega sfiorato da pallottole di gomma micidiali sparate da pistole-giocattolo

> https://www.girodivite.it/La-tela-del-ragno-che-rende.html

** I comunisti italiani, la Costituente e la Costituzione ** , di Lelio La Porta - 17 giugno 2026

Il 2 giugno del 1946 fu chiesto alle cittadine e ai cittadini italiani aventi diritto di voto (ossia che avessero compiuto i 21 anni) di scegliere fra la Monarchia e la Repubblica...

> https://www.girodivite.it/I-comunisti-italiani-la.html

** Il vaso di Pandora ** , di Evaristo Lodi - 17 giugno 2026

Il vaso di Pandora è stato aperto. Ora smettiamola di parlare di pazzia e di fascismo e cominciamo a capire come fare per richiudere questo benedetto vaso e per ricostruire le nostre mura in rovina.

> https://www.girodivite.it/Il-vaso-di-Pandora.html

** Rispetto n. 76 - In testa e in coda ** , di Franco Novembrini - 17 giugno 2026

Il quartiere di San Fiorano a Villasanta è attraversato quasi per intero da via Fratelli Bandiera in direzione Est-Ovest ed in entrambe le direzioni ha decennali problemi irrisolti.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-76-In-testa-e-in-coda.html

** Quando la povertà diventa strutturale ** , di Salvatore A. Bravo - 16 giugno 2026

La decadenza politica è speculare alla decadenza etica e progettuale di una civiltà, che si fa fatica a chiamarla tale e che sembra consumarsi tra i boati di guerre.

> https://www.girodivite.it/Quando-la-poverta-diventa.html

** La nonviolenza come destino comune ** , di Laura Tussi - 16 giugno 2026

Oltre il paradigma della guerra per costruire una civiltà della cura

> https://www.girodivite.it/La-nonviolenza-come-destino-comune.html

** L’ eredità morale di Stéphane Hessel ** , di Laura Tussi - 16 giugno 2026

Il TPNW come rivoluzione etica e giuridica del XXI Secolo.

> https://www.girodivite.it/L-eredita-morale-di-Stephane.html

** Persone: Camillo Ruini, cattolico ** , di Redazione - 16 giugno 2026

È morto il cardinale e arcivescovo Camillo Ruini, aveva 95 anni. Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI, l’assemblea dei vescovi italiani) dal 1991 al 2007 ed ex cardinale vicario del papa per la diocesi di Roma, Ruini fu per anni uno dei religiosi più noti e influenti dal punto di vista politico, intervenendo spesso e con toni perentori per opporsi a iniziative dei governi di turno, specialmente quelli progressisti.

Ruini nacque a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1931. Fu (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Camillo-Ruini-cattolico.html

** Le nozze di Ade ** , di Alberto Giovanni Biuso - 16 giugno 2026

Antigone a Siracusa

> https://www.girodivite.it/Le-nozze-di-Ade.html

** Guerra in Iran ** , di cirignotta - 16 giugno 2026

Un via definitivo al memorandum di Pace che comprende anche il Libano e Hormuz.

> https://www.girodivite.it/Guerra-in-Iran,40352.html

** A Firenze, il caso CPA e la sfida alla politica della paura ** , di Laura Tussi - 16 giugno 2026

Tra securitarismo, rigenerazione urbana e partecipazione dal basso, lo scontro sul Centro Popolare Autogestito di Firenze riflette una tensione che attraversa oggi l’intero Paese.

> https://www.girodivite.it/A-Firenze-il-caso-CPA-e-la-sfida.html

** Servizio militare, il ritorno del dibattito sulla leva ** , di Laura Tussi - 16 giugno 2026

I rischi dell’obiezione preventiva.

> https://www.girodivite.it/Servizio-militare-il-ritorno-del.html

** 1° PREMIO "MARGARET CITTADINO" - 8 GIUGNO 2026 SALERNO ** , di Enzo Maddaloni - 15 giugno 2026

“C’è qualcosa di più forte della morte, ed è la presenza degli assenti nella memoria dei vivi.” (Valérie Perrin, da “Cambiare l’acqua ai fiori”)

Nel secondo anniversario della scomparsa di Margaret Cittadino nasce il Premio “Margaret Cittadino – Cittadina_o Attivista Sanitario”, promosso da Cittadinanzattiva Campania, dal Tribunale per i Diritti del Malato, dall’Assemblea Territoriale Salerno Ruggi e dall’Assemblea di Montecorvino Rovella, in accordo con la famiglia e con quanti ne hanno condiviso il (...)

> https://www.girodivite.it/PREMIO-MARGARET-CITTADINO-8-GIUGNO.html

** Persone: Ciro Ciretta, attivista ** , di Redazione - 15 giugno 2026

Addio a Ciro-Ciretta Cascina, memoria dei femminielli: in chiesa putipù, triccheballacche e tammorre / di Pasquale Quaranta

L’ultimo saluto. Si sono svolti nella Chiesa dell’Annunziata di Torre Annunziata il 14 giugno 2026 i funerali di Ciro-Ciretta Cascina, artista e attivista conosciuto per il suo impegno nella tutela delle tradizioni popolari napoletane, del movimento Lgbtqia+ e della memoria dei femminielli. La musica ha attraversato la cerimonia con putipù, triccheballacche e tammorre, (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Ciro-Ciretta-attivista.html

** Le meraviglie della vita ** , di Laura Tussi - 14 giugno 2026

Il riscatto di Angela Belluschi, che soffre di Alzheimer. L’Arte della Cura come prassi di pace contro il potere bellico e distruttivo

> https://www.girodivite.it/Le-meraviglie-della-vita.html

** Aderire a ICAN per costruire un mondo libero dalle armi nucleari ** , di Laura Tussi , di Sante Cavalleri - 14 giugno 2026

ICAN, la Campagna Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari, è una coalizione globale composta da centinaia di organizzazioni partner attive in tutto il mondo....

> https://www.girodivite.it/Aderire-a-ICAN-per-costruire-un.html

** Helsinki, mobilitazione contro il riarmo europeo ** , di Redazione - 14 giugno 2026

Helsinki, mobilitazione contro il riarmo europeo: “Welfare, not warfare”

Anche in Finlandia, oggi 14 giugno 2026, cittadini e organizzazioni pacifiste stanno scendendo in piazza contro il riarmo, in collegamento con le proteste in tutta Europa (Madrid, Bruxelles e altre città).

«Loppu Euroopan militarisoinnille!» – Stop alla militarizzazione dell’Europa! – È questo lo slogan che sta risuonando a Kampintori, a Helsinki, proprio di fronte alla sede finlandese del Parlamento europeo.

La mobilitazione, (...)

> https://www.girodivite.it/Helsinki-mobilitazione-contro-il.html

** Dalle Frecce Tricolori alla Feccia Tricolore ** , di Massimo Stefano Russo - 14 giugno 2026

Le Frecce continuano a volare e svettare, ma qualcuno ha ancora voglia di guardare in alto?

> https://www.girodivite.it/Dalle-Frecce-Tricolori-alla-Feccia.html

** Luisa Muraro e la maternità ** , di Salvatore A. Bravo - 14 giugno 2026

Il femminismo di Luisa Muraro non è mai stato organico con l’individualismo dell’ipercapitalismo, pertanto “il democratico sistema delle libere merci” l’ha marginalizzata.

> https://www.girodivite.it/Luisa-Muraro-e-la-maternita.html

** Persone: Luisa Muraro, filosofa ** , di Redazione - 13 giugno 2026

È morta la filosofa Luisa Muraro, una delle principali teoriche del femminismo italiano e tra le fondatrici della Libreria delle donne di Milano. Insegnò per molti anni filosofia teoretica all’università di Verona, dove nel 1983 fondò insieme alla collega e filosofa Adriana Cavarero e ad altre donne la comunità filosofica femminista Diotima, che esiste ancora. Muraro avrebbe compiuto 86 anni domani, il 14 giugno.

Muraro è stata un imprescindibile riferimento per il cosiddetto femminismo della (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Luisa-Muraro-filosofa.html

** Mettere al bando le armi e la ideologia bellica che sostiene l’industria ** , di Laura Tussi - 13 giugno 2026

Costruire la pace dalla scuola, con la rete dell’Osservatorio contro la militarizzazione dell’istruzione, con le sue analisi, mobilitazioni e iniziative di formazione critica

> https://www.girodivite.it/Mettere-al-bando-le-armi-e-la.html

** Blaise Cendrars: “La guerra è una solenne porcheria” ** , di Angelo Guida - 13 giugno 2026

La mano mozza / di Blaise Cendrars, traduzione di Giorgio Caproni. – Torino: Giulio Einaudi Editore, 2026 - XLII + 334 pp. – ISBN ‎ 978-88-06-27074-2.

> https://www.girodivite.it/Blaise-Cendrars-La-guerra-e-una.html

** L’algoritmo del profitto ** , di Laura Tussi - 13 giugno 2026

L’algoritmo del profitto sulla pelle dei cittadini: è questo il baricentro de «L’industria della salute» il nuovo saggio di Vittorio Agnoletto.

> https://www.girodivite.it/L-algoritmo-del-profitto.html

** Credere consumare e includere ** , di Salvatore A. Bravo - 13 giugno 2026

A scuola si impara la religione dell’inclusione. La parola inclusione nel linguaggio formale e informale, orale e scritto è la “parola magica” onnipresente nei documenti scolastici.

> https://www.girodivite.it/Credere-consumare-e-includere.html

** Tra Etna e caos ordinato: cronache dal Taormina Film Festival ** , di Giuseppe Pellizzeri - 13 giugno 2026

Perché il risultato finale assomiglia più a una fiera di paese, sia detto con tutto il rispetto per le fiere di paese che almeno hanno il pregio di non prendersi troppo sul serio.

> https://www.girodivite.it/Tra-Etna-e-caos-ordinato-cronache.html

** Mare di Libri 2026 a Rimini ** , di Piero Buscemi - 13 giugno 2026

Un mare di idee... quelle offerte dall’appuntamento annuale con la kermesse riminese dedicata ai libri per gli adolescenti

> https://www.girodivite.it/Mare-di-Libri-2026-a-Rimini.html

** Lenin e Armando Borghi ** , di Salvatore A. Bravo - 12 giugno 2026

Lenin e Armando Borghi hanno perso entrambi. Ma la rivoluzione è possibilità che può riconfigurarsi in modalità assolutamente nuove che lo spirito rivoluzionario deve sostenere nel procedere carsico della storia.

> https://www.girodivite.it/Lenin-e-Armando-Borghi.html

** Restiamo umani, era l’invito di Vittorio Arrigoni ** , di Laura Tussi

12 giugno 2026

L’odio verso il proprio simile: la crisi del riconoscimento nell’epoca delle paure globali. E l’invito di Vittorio Arrigoni a restare umani.

> https://www.girodivite.it/Restiamo-umani-era-l-invito-di.html

** Dignità umana, pace e accoglienza come fondamenti della convivenza globale ** , di Laura Tussi - 12 giugno 2026

In una società globalizzata, segnata da mobilità crescenti ma anche da profonde disuguaglianze, il turismo non può essere considerato soltanto come fenomeno economico o ricreativo. Esso coinvolge questioni fondamentali legate alla dignità della persona, ai diritti umani, alla pace, all’accoglienza e alla relazione con l’altro. Nel quadro degli Appunti di Sociologia del Turismo una riflessione su questi temi contribuisce alla comprensione delle dinamiche sociali, culturali e umane che (...)

> https://www.girodivite.it/Dignita-umana-pace-e-accoglienza.html

** La violenza è parte del sistema ** , di Redazione - 12 giugno 2026

Quando qualcuno decide che non vali più nulla, la violenza diventa normale.

> https://www.girodivite.it/La-violenza-e-parte-del-sistema.html

** Follie anglosassoni, saggezze russe ** , di Alberto Giovanni Biuso - 12 giugno 2026

Le follie dell’occidente anglosassone e la saggezza di Friedrich Nietzsche

> https://www.girodivite.it/Follie-anglosassoni-saggezze-russe.html

** Come ci hanno anestetizzato le coscienze ** , di Laura Tussi - 12 giugno 2026

La teoria della deterrenza ha anestetizzato le nostre coscienze. Sopportiamo qualunque immagine dell’orrore sanguinario come accaduto a Gaza

> https://www.girodivite.it/Come-ci-hanno-anestetizzato-le.html

** La guerra di Argo e altre cronache, di Velio Abati ** , di Lelio La Porta - 11 giugno 2026

La guerra d’Argo : e altre cronache / di Velio Abati. - Trieste : Asterios, 2026. - 192 p. - (Le belle lettere ; 95). - ISBN 978-88-93132-98-5.

> https://www.girodivite.it/La-guerra-di-Argo-e-altre-cronache.html

** Taobuk 2026: Fiducia ** , di Redazione Zerobook - 11 giugno 2026

Dal 18 al 22 giugno a Taormina la sedicesima edizione del festival ideato e diretto da Antonella Ferrara, promosso dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, e con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina, del Comune di Taormina, di ENI e di BPER.

Più di 200 ospiti da 30 paesi, per un programma multidisciplinare tra letteratura, cinema, musica, danza, arti (...)

> https://www.girodivite.it/Taobuk-2026-Fiducia.html

** Un anno di presidio per Gaza, in piazza Duomo a Milano ** , di Laura Tussi - 11 giugno 2026

Il silenzio che scortica la pietra: la geopolitica della presenza

> https://www.girodivite.it/Da-un-anno-presidio-per-Gaza-in.html

** Nonviolenza o barbarie, n. 55 - 10 giugno 2026 ** , di Peppe Sini - 10 giugno 2026

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NONVIOLENZA O BARBARIE

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Numero 55 del 10 giugno 2026

Nuova serie de "La nonviolenza e’ in cammino" a cura del "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera" di Viterbo (anno XXVII) Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, e-mail: centropacevt@gmail.com, crpviterbo@yahoo.it

Sommario di questo numero:

1. Una semplice verita’

2. Un incontro di riflessione con la dottoressa (...)

> https://www.girodivite.it/Nonviolenza-o-barbarie-n-55-10.html

** Enzo Decaro ad ATMOSFERE con “Il Gabbiano Jonathan Livingston” (13 giugno, ore 21 -Anguillara Sabazia) ** , di redazione teatro - 10 giugno 2026

Atmosfere – Nel palazzo e nei giardini

Direttore Artistico: Mauro Di Domenico

SABATO 13 GIUGNO 2026 – Ore 21:00

> https://www.girodivite.it/Enzo-Decaro-ad-ATMOSFERE-con-Il.html

** Dalle Pendici del Mongibello ai Gioielli del Tirreno: La Sicilia Svelata dal Cielo ** , di Giuseppe Castiglia - 10 giugno 2026

Ci sono viaggi che non si limitano a spostare il corpo da una destinazione all’altra, ma rapiscono l’anima, regalandole scorci di incommensurabile bellezza. È il caso del volo documentato in un recente e straordinario filmato amatoriale, un vero e proprio inno visivo alla magnificenza della Sicilia, che si snoda in una traiettoria mozzafiato dall’aeroporto di Catania fino a sorvolare l’incanto delle Isole Eolie.

> https://www.girodivite.it/Dalle-Pendici-del-Mongibello-ai.html

** Ponte di Messina: Indagini per corruzione ** , di Redazione - 10 giugno 2026

Tre persone sono indagate per corruzione sul progetto del ponte sullo Stretto

La procura di Roma sospetta che abbiano condizionato le verifiche della Corte dei conti per cercare di farlo approvare

La procura di Roma sta indagando su tre persone per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio rispetto alla progettazione del ponte sullo Stretto, che dovrebbe collegare Messina e Reggio Calabria. In base a una nota diffusa dalla procura, il sospetto è che abbiano cercato di condizionare i (...)

> https://www.girodivite.it/Ponte-di-Messina-Indagini-per.html

** Palazzolo Acreide, 12 giugno 2026: la battaglia di Drepana (Trapani) e delle Egadi ** , di Redazione - 10 giugno 2026

Presentazione libro.

> https://www.girodivite.it/Palazzolo-Acreide-12-giugno-2026.html