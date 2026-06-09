n. 1144 - "U suli nun si cogghi cu li mani" (10 giugno 2026)

Il numero 1144 di Girodivite, di mercoledì 10 giugno 2026: "U suli nun si cogghi cu li mani" (Il sole non si prende con le mani).

In questo numero:

** Dalla parte del torto ** , di Giuseppe Pellizzeri - 10 giugno 2026

«Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati».

> https://www.girodivite.it/Dalla-parte-del-torto,40315.html

** La diplomazia della sola ** , di Massimo Stefano Russo - 10 giugno 2026

Elogio della ciabatta contro il culto dello stivale. A partire da una frase di un ministro israeliano.

> https://www.girodivite.it/La-diplomazia-della-sola.html

** Notte prima degli esami ** , di Salvatore A. Bravo - 10 giugno 2026

Studiare, informarsi, capire e comunicare è il primo gesto di consapevolezza che auguriamo ai nostri giovani che si sporgono verso il periglioso futuro.

> https://www.girodivite.it/Notte-prima-degli-esami.html

** Una storia banale, di Adriano Todaro ** , di Redazione Zerobook - 10 giugno 2026

Una storia banale / di Adriano Todaro. - ZeroBook, 2026. - ebook. - (Narrativa). - ISBN 978-88-6711-260-9.

> https://www.girodivite.it/Una-storia-banale-di-Adriano.html

** 30 milioni di italiani in auto ** , di Redazione - 10 giugno 2026

Per 30 milioni di italiani la mobilità quotidiana è sistematica e per lo più in auto. Articolo di Giovanni Caprio (Pressenza).

> https://www.girodivite.it/30-milioni-di-italiani-in-auto.html

** 7 Giugno, Roma: assemblea nazionale di solidarietà con Cuba ** , di Redazione Lavoro - 10 giugno 2026

Il 7 giugno a Roma si è svolto a Roma l’assemblea nazionale della solidarieta’ con Cuba, al termine della iniziativa le organizzazioni partecipanti hanno firmato una dichiarazione, e l’Unione Sindacale di Base ha sottoscritto la Carta.

> https://www.girodivite.it/7-Giugno-Roma-assemblea-nazionale.html

** Aggiungiamo bellezza al mare per difendere lo Stretto di Messina ** , di GREENPEACE - 10 giugno 2026

Lo Stretto di Messina non è Tirreno e non è Ionio. È un mare a sé, unico. Quelle forti correnti che generano le insidie alla navigazione che hanno portato nel mito Scilla e Cariddi creano condizioni irripetibili con una biodiversità particolare.

> https://www.girodivite.it/Aggiungiamo-bellezza-al-mare-per.html

** Patto Ue ** , di Amnesty - 10 giugno 2026

il governo sacrifica ancora il processo democratico

> https://www.girodivite.it/Patto-Ue.html

** Rispetto n. 75 - Arrivederci al Besanino e alle Poste ** , di Franco Novembrini - 10 giugno 2026

Settimana di tavoli e tavolate per i fermi del Besanino, dell’ufficio postale sperando sia solo un lungo arrivederci.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-75-Arrivederci-al.html

** Guerra in Iran : Si riaccende il conflitto nuovi missili su Israele e nuovi attacchi su Teheran ** , di cirignotta - 10 giugno 2026

Le ultime azioni che hanno determinato la violazione del cessate il fuoco sia da parte Usa che da parte Israeliana che ha concentrato la sua azione nel sud del Libano provocando circa 3000 morti, una linea rossa che l›Iran non può accettare nell›ambito degli accordi perché il conflitto in atto comprende anche la difesa del libano. Da parte sua Netanyahu ha informato il 7 giugno Trump dell’intenzione di Israele di lanciare un ’attacco massiccio’ contro l’Iran, e Trump ha sottolineato che gli (...)

> https://www.girodivite.it/Guerra-in-Iran-Si-riaccende-il.html

** Guerra Russia - Ucraina ** , di cirignotta - 10 giugno 2026

Solo schermaglie e terrore tra giovani civili, nessuna voglia di pace.

> https://www.girodivite.it/Guerra-Russia-Ucraina,40301.html

** Riaprire il Pronto Soccorso di Agropoli ** , di Enzo Maddaloni - 10 giugno 2026

A dicembre del 2025 la CGIL FP ha chiesto e fatto sancire dall’ASL SAlerno di riconoscere e classificare la struttura ospedaliera di Agropoli in "zona disagiata".

> https://www.girodivite.it/Riaprire-il-Pronto-Soccorso-di.html

** Attivisti denunciati a Pisa, la solidarietà di Pax Christi ** , di Redazione - 9 giugno 2026

Pax Christi Italia esprime solidarietà ai giovani attivisti di Pisa denunciati dopo le mobilitazioni e le azioni nonviolente della scorsa estate e autunno contro il genocidio in Palestina. Sono 54 i giovani che hanno ricevuto le notifiche dopo la conclusione delle indagini della Questura di Pisa. Contemporaneamente sono state comminate decine di sanzioni amministrative per l’azione nonviolenta che, lo scorso 12 ottobre, ha impedito l’ingresso in stazione di un convoglio con armi destinate a (...)

> https://www.girodivite.it/Attivisti-denunciati-a-Pisa-la.html

** Questa è la crisi più profonda del nostro tempo ** , di Laura Tussi

9 giugno 2026

Si continua a investire nella preparazione della distruzione reciproca anziché nella protezione della vita. La crisi più profonda del nostro tempo: l’incapacità di riconoscere nell’altro la nostra stessa umanità

> https://www.girodivite.it/Questa-e-la-crisi-piu-profonda-del.html

** Nel TPNW una nuova visione del diritto internazionale ** , di Laura Tussi - 9 giugno 2026

Contro le armi nucleari: superare la deterrenza con la nonviolenza attiva e la terrestrità

> https://www.girodivite.it/Nel-TPNW-una-nuova-visione-del.html

** Cose politiche che si muovono in Sicilia ** , di Luigi Boggio - 9 giugno 2026

I candidati di Controcorrente vincono a Bronte e Agrigento. Sono segnali di speranza per una nuova direzione per il centro-sinistra?

> https://www.girodivite.it/Cose-politiche-che-si-muovono-in.html

** Lentini, 13 giugno 2026: Vibrazioni in grotta, con Marco Corrao ** , di Antudo - 8 giugno 2026

🎸 LIVE MUSIC – Vibrazioni in Grotta 🎸

⭐Sabato 13 giugno ospiteremo dal vivo Marco Corrao, cantautore, chitarrista e produttore siciliano tra le voci più autentiche della scena blues e cantautorale contemporanea.

⭐Attivo dalla fine degli anni Novanta Marco Corrao ha costruito un percorso artistico originale che intreccia la musica popolare siciliana, la canzone d’autore italiana e americana e le profonde radici del blues del Delta, ispirandosi a maestri come Charlie Patton, Son House e Robert (...)

> https://www.girodivite.it/Lentini-13-giugno-2026-Vibrazioni.html

** Si torna a parlare di nucleare in Italia ** , di Laura Tussi - 8 giugno 2026

Dalla paura alimentata ad arte per Zaporiyia al ritorno surrettizio del nucleare in Italia: la propaganda dell’atomo e il tradimento dei referendum popolari

> https://www.girodivite.it/Si-torna-a-parlare-di-nucleare-in.html

** Il Movimento Nonviolento di Aldo Capitini ** , di Laura Tussi - 8 giugno 2026

Il Movimento Nonviolento: l’attualità della lezione di Capitini su pace, giustizia sociale e democrazia dal basso

> https://www.girodivite.it/Il-Movimento-Nonviolento-di-Aldo.html

** La stanchezza di chi cerca la pace e il dovere di resistere alla barbarie ** , di Laura Tussi - 8 giugno 2026

In un mondo segnato da guerre permanenti, riarmo globale e assuefazione alla sofferenza, il rischio più grande è l’indifferenza. Ma proprio quando la compassione sembra esaurirsi, emerge la responsabilità etica di continuare a difendere la vita...

> https://www.girodivite.it/La-stanchezza-di-chi-cerca-la-pace.html

** La parata urbana di Marinella Senatore porta i corpi in strada ** , di Fabio Iuliano - 7 giugno 2026

L’AQUILA – "Il mio corpo sta qui nella strada, il mio corpo scassato, storto, dritto, non importa, però è il mio corpo", aveva detto Marinella Senatore raccontando il senso del progetto. È partita da questa idea di presenza la parata urbana di The School of Narrative Dance, che oggi ha attraversato il centro storico dell’Aquila dal Maxxi fino a Collemaggio.

La manifestazione, organizzata dal Maxxi L’Aquila nell’ambito del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, è partita alle 16 (...)

> https://www.girodivite.it/La-parata-urbana-di-Marinella.html

** Chi ha paura di Antigone? ** , di Giuseppe Pellizzeri - 7 giugno 2026

Teatro Greco di Siracusa, 9 maggio - 6 luglio 2026. Nell’ambito della 61ª stagione delle rappresentazioni classiche della Fondazione INDA: Antigone di Sofocle, diretta da Robert Carsen, con Camilla Semino Favro nel ruolo di Antigone e Paolo Mazzarelli nel ruolo di Creonte

> https://www.girodivite.it/Chi-ha-paura-di-Antigone.html

** Sophia, il nuovo romanzo di Orazio Italia ** , di Redazione - 7 giugno 2026

Sophia / di Orazio Italia. - Agira : GAEditori, 2026. - 234 pp. - (Il porta lettere). - ISBN 979-12-57410-06-3.

> https://www.girodivite.it/Sophia-il-nuovo-romanzo-di-Orazio.html

** La scuola per i “padroni” ** , di Salvatore A. Bravo - 7 giugno 2026

Si è passati da una scuola funzionale al mercato alla condanna per la sovraistruzione. Quest’ultima è definita una “piaga”...

> https://www.girodivite.it/La-scuola-per-i-padroni.html

** Schede: Marjane Satrapi ** , di Redazione Antenati - 7 giugno 2026

Satrapi, Marjane

> https://www.girodivite.it/Schede-Marjane-Satrapi.html

** Papà lo picchiava ** , di Alberto Giovanni Biuso - 6 giugno 2026

Mio fratello è un vichingo, di Anders Thomas Jensen

> https://www.girodivite.it/Papa-lo-picchiava.html

** Bioest 2026 ** , di Redazione - 6 giugno 2026

Bioest 2026, la festa dell’ecologia che unisce cultura, partecipazione e impegno civile. Articolo di Sante Cavalleri su FARO DI ROMA.

> https://www.girodivite.it/Bioest-2026.html

** La Grammatica della Guerra: Leva, Territorio e Scuola ** , di Laura Tussi - 6 giugno 2026

Una mostra antimilitarista con Anpi di Firenze e con il Coordinamento Antifascista Q4.

> https://www.girodivite.it/La-Grammatica-della-Guerra-Leva.html

** Il centrodestra affossa la riforma Schillaci sui medici di famiglia ** , di Luigi Boggio - 5 giugno 2026

Ci vuole una classe dirigente che guardi in avanti.

> https://www.girodivite.it/Il-centrodestra-affossa-la-riforma.html

** Gli uomini han da puzzà ** , di Alessandra Calanchi - 5 giugno 2026

Un uomo non ha bisogno di igiene, ma di sedurre. Insomma, ha da puzzà?

> https://www.girodivite.it/Gli-uomini-han-da-puzza.html

** Prometeo, la violenza ** , di Alberto Giovanni Biuso - 5 giugno 2026

Prometeo al Teatro Greco-Romano di Catania

> https://www.girodivite.it/Prometeo-la-violenza.html

** Il Mistero di Pietra: Le Statue Stele della Lunigiana ** , di Giuseppe Castiglia - 5 giugno 2026

Un’esperienza unica aver avuto l’opportunità di visitare il Museo delle Statue Stele Lunigianesi di Pontremoli. Per noi di Girodivite è stata un’esperienza davvero suggestiva, capace di metterci in contatto diretto con uno degli enigmi più antichi e affascinanti della preistoria europea. La cornice architettonica e la potente eredità storica di queste pietre ieri oltre ad affascinarci hanno lasciato il segno.

> https://www.girodivite.it/Il-Mistero-di-Pietra-Le-Statue.html

** Torre Annunziata sciolta per camorra per la seconda volta in 4 anni ** , di Redazione - 5 giugno 2026

Arriva lo scioglimento dei Comuni di Torre Annunziata (Napoli) e di Sarno (Salerno), per infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata: lo ha disposto il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), dopo gli accertamenti svolti dalle commissioni di accesso incaricate di verificare eventuali collegamenti tra le attività amministrative e gruppi di camorra. Con la decisione del Viminale, che (...)

> https://www.girodivite.it/Torre-Annunziata-sciolta-per.html

** I nostri nuovi schiavi ** , di Luigi Boggio - 5 giugno 2026

Il vescovo di Cassano all’Ionio Francesco Savino ha invocato "una rivolta delle coscienze" per dire basta a quel pensiero strisciante di chi crede che alcune vite valgano meno perché stranieri, poveri o migranti.

> https://www.girodivite.it/I-nostri-nuovi-schiavi.html

** Presentato a Roma il programma del 72° Taormina Film Festival ** , di Redazione cinema - 4 giugno 2026

Roma, giovedì 4 giugno 2026 – Presentata oggi in conferenza stampa a Roma la 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026. Il festival è promosso e organizzato da Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, del Comune di Taormina, con il sostegno del Parco (...)

> https://www.girodivite.it/Presentato-a-Roma-il-programma-del.html

** Solidarietà al magistrato Beatrice Ronchi e appello alla Consulta della Legalità di Reggio Emilia ** , di Redazione - 4 giugno 2026

Il gruppo Agende Rosse "Rita Atria" di Reggio Emilia e Provincia esprime la propria totale e incondizionata solidarietà alla dottoressa Beatrice Ronchi, a seguito della decisione della quinta commissione del CSM di escluderla dalla nomina a procuratore aggiunto di Bologna. Decisione che riteniamo ingiustificata e che, come ha dichiarato il presidente Francesco Maria Caruso, rischia di vanificare gli sforzi compiuti in 15 anni di lotta alle mafie in Emilia Romagna.

Non possiamo restare in (...)

> https://www.girodivite.it/Solidarieta-al-magistrato-Beatrice.html

** Sueño con serpientes - Silvio Rodríguez y Chico Buarque ** , di Redazione Risonanze - 4 giugno 2026

Las imágenes de este video se filmaron entre el 6 y el 11 de abril de 2026, durante la visita de Chico Buarque a La Habana con motivo de la grabación, junto a Silvio Rodríguez, del tema Sueño con serpientes.

> https://www.girodivite.it/Sueno-con-serpientes-Silvio.html

** Tu chiamale se vuoi... rottamazioni ** , di Piero Buscemi - 4 giugno 2026

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2026, n. 88 di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 88, recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, il cosiddetto Decreto fiscale 2026.

> https://www.girodivite.it/Tu-chiamale-se-vuoi-rottamazioni.html

** Dal pensiero di Aldo Capitini una scuola che ripudia il fascismo, la guerra e l’inciviltà ** , di Laura Tussi - 4 giugno 2026

Dal pensiero di Aldo Capitini una scuola che ripudia il fascismo, la guerra e l’inciviltà: il ruolo dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università

> https://www.girodivite.it/Dal-pensiero-di-Aldo-Capitini-una.html

** Fiorella Mannoia e Ghali, la voce degli artisti contro l’indifferenza ** , di Laura Tussi - 4 giugno 2026

Quando la musica diventa impegno civile, difesa dei diritti e appello alla pace.

> https://www.girodivite.it/Fiorella-Mannoia-e-Ghali-la-voce.html

** Schiavi tra di noi ** , di Salvatore A. Bravo - 4 giugno 2026

L’atroce delitto di Amendolara in Calabria si è consumato, mentre si festeggiava la festa della Repubblica...

> https://www.girodivite.it/Schiavi-tra-di-noi.html

** Adriano Olivetti, il visionario che anticipò il futuro ** , di Laura Tussi - 3 giugno 2026

Tra innovazione, giustizia sociale e i misteri di una vicenda italiana, la collaborazione con l’ingegnere sino-italiano Mario Tchou

> https://www.girodivite.it/Adriano-Olivetti-il-visionario-che.html

** Edgar Morin e la sfida dell’umanizzazione: la complessità come via per la pace ** , di Laura Tussi - 3 giugno 2026

Con la scomparsa di Edgar Morin a 104 anni, il mondo perde uno degli ultimi grandi maestri del pensiero contemporaneo.

> https://www.girodivite.it/Edgar-Morin-e-la-sfida-dell.html

** La pace dal basso: quando i popoli diventano coscienza del mondo ** , di Laura Tussi - 3 giugno 2026

Società civile e difesa della vita umana

> https://www.girodivite.it/La-pace-dal-basso-quando-i-popoli.html

** La Spezia - Santo Stefano di Magra celebra la Repubblica: il monito di Calamandrei ** , di Giuseppe Castiglia - 3 giugno 2026

A suggellare la giornata, come momento culminante e discorso di chiusura delle celebrazioni istituzionali, è stato l’intervento del sindaco Paola Sisti, che ha scelto di onorare la ricorrenza affidandosi a una delle pagine più alte e celebri della nostra storia democratica: il discorso agli studenti sulla Costituzione tenuto dal giurista Piero Calamandrei.

> https://www.girodivite.it/La-Spezia-Santo-Stefano-di-Magra.html

** Rispetto n. 74 - Contrordini compari ** , di Franco Novembrini - 3 giugno 2026

Niente Casa di comunità nel quartiere di San Fiorano a Villasanta ma evidentemente ci sono stati dei Qui pro Quo ed anche Qua ma non solo...

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-74-Contrordini-compari.html