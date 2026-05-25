n. 1142 - "L’omu ranni nun criri a Babbu Natali, ma u vota" (27 maggio 2026)

Il numero 1142 di Girodivite, di mercoledì 27 maggio 2026: "L’omu ranni nun criri a Babbu Natali, ma u vota" (L’uomo adulto non crede a Babbo Natale, ma lo vota).

In questo numero:

** 15.000 a Roma alla manifestazione nazionale ** , di Redazione Lavoro

27 maggio 2026

Gli operai devono tornare protagonisti. Abbassare le armi, alzare i salari (resoconto della manifestazione di sabato 23 a Roma)

> https://www.girodivite.it/15-000-a-Roma-alla-manifestazione.html

** Emergenza Ebola in Africa centrale: perché riguarda tutti ** , di Amref Italia - 27 maggio 2026

A rendere questa epidemia particolarmente preoccupante è proprio il ceppo responsabile del contagio.

> https://www.girodivite.it/Emergenza-Ebola-in-Africa-centrale.html

** Belgio condannato per crimini contro l’umanità ai danni dei métis ** , di Amnesty - 27 maggio 2026

African Futures Lab, Amnesty International, Pan African Lawyers Union e Reform Initiatives hanno accolto con favore la decisione della Corte di cassazione.

> https://www.girodivite.it/Belgio-condannato-per-crimini.html

** Il Servizio sanitario non c’è più: è possibile ripristinarlo? ** , di Redazione - 27 maggio 2026

Un intervento di Piersergio Serventi (Volere la luna)

> https://www.girodivite.it/Il-Servizio-sanitario-non-c-e-piu.html

** Le donne sono già nel futuro. È il lavoro che deve ancora cambiare ** , di Redazione - 27 maggio 2026

Il IV Rapporto Italia Generativa affronta l’apporto delle donne (la "colonna invisibile") alla vita reale delle nostre società. Articolo di Giovanni Caprio (Pressenza)

> https://www.girodivite.it/Le-donne-sono-gia-nel-futuro-E-il.html

** Guerra in Iran: Gli Americani violano il cessate il fuoco e fanno deragliare i colloqui di pace ** , di cirignotta - 27 maggio 2026

Nella notte del 25 maggio gli americani attaccano il territorio Iraniano, si sono sentite esplosioni a Bandar Abbas. Secondo un alto funzionario americano è stato bombardato un sito di missili terra-aria a Bandar Abbas dopo che aveva preso di mira i nostri aerei da combattimento. L’ attacco Israelo-Americano ha preso di mira diverse imbarcazioni sull’isola di Larak, nel sud dell’Iran. Due imbarcazioni veloci della Marina del CGRI sono state attaccate da caccia statunitensi nel Golfo (...)

> https://www.girodivite.it/Guerra-in-Iran-Gli-Americani.html

** L’UE in Africa: le ragioni della perdita di influenza. Intervista a Merja Kyllönen ** , di Piotr Jastrzebski - 27 maggio 2026

Intervista con Merja Kyllönen, deputata europea: politica dell’UE in Africa – ragioni della perdita di influenza, fuga dei cervelli e futuro dei partenariati sulle risorse

> https://www.girodivite.it/L-UE-in-Africa-le-ragioni-della.html

** il Sudan muore nel nostro silenzio ** , di Giuseppe Pellizzeri - 27 maggio 2026

In Sudan la guerra va avanti dal 2023. Non è una guerra “pulita”, se mai ne sia mai esistita una.

> https://www.girodivite.it/il-Sudan-muore-nel-nostro-silenzio.html

** La città è di tutti ma Milano procede diversamente ** , di Silvia Zambrini - 27 maggio 2026

Si è svolto venerdì 22 maggio 2026 un presidio organizzato dall’associazione Basta morti in strada. I cittadini si sono riuniti all’incrocio di viale Pirelli ...

> https://www.girodivite.it/La-citta-e-di-tutti-ma-Milano.html

** Cassandra è morta. Viva Cassandra! ** , di Evaristo Lodi - 27 maggio 2026

Pasolini è stato un profeta, un intellettuale illuminato, che ha cercato di aprirci gli occhi su un’epoca buia e che noi ci illudiamo di bypassare con indignazioni e slogan che ormai sono anacronistici e privi di qualsiasi incidenza sulla realtà.

> https://www.girodivite.it/Cassandra-e-morta-Viva-Cassandra.html

** Rispetto n. 73 - Casa di comunità a Villasanta ** , di Franco Novembrini - 27 maggio 2026

La notizia era nell’aria da tempo ed ora il movimento "Io scelgo VLS1929" ha presentato un’accurata mozione alla Junta per avere in paese una Casa di comunità nel quartiere di San Fiorano. Sperem

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-73-Casa-di-comunita-a.html

** Del tempo libero nel Signore degli Anelli di Tolkien ** , di Massimo Stefano Russo - 27 maggio 2026

Nel Signore degli Anelli il tempo libero esprime una categoria morale e politica. La Contea degli Hobbit rappresenta infatti...

> https://www.girodivite.it/Del-tempo-libero-nel-Signore-degli.html

** La questione nucleare e il futuro della civiltà nel pensiero di Carlo Cassola ** , di Laura Tussi - 27 maggio 2026

Carlo Cassola è stato uno degli intellettuali più lucidi e controcorrente del Novecento italiano. Scrittore di grande sensibilità narrativa e militante pacifista...

> https://www.girodivite.it/La-questione-nucleare-e-il-futuro.html

** Documenti: il testo integrale dell’enciclica di Leone XIV "Magnifica humanitas" ** , di Redazione - 27 maggio 2026

Il testo dell’enciclica, prima di Leone XIV, intitolata Magnifica humanitas, emanata il 15 maggio 2026. Dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’"intelligenza artificiale". Buona lettura.

> https://www.girodivite.it/Documenti-il-testo-integrale-dell.html

** Dal pluralismo alla pluralità culturale nella scuola contemporanea ** , di Laura Tussi - 26 maggio 2026

Costruire una scuola realmente inclusiva rappresenta una delle sfide più significative della contemporaneità educativa. Non si tratta soltanto di garantire l’accesso all’istruzione a tutti gli studenti, ma di ripensare profondamente il significato stesso della scuola all’interno di una società caratterizzata da pluralità culturale, trasformazioni sociali e nuove fragilità. Parlare di inclusione significa quindi andare oltre una prospettiva meramente normativa o organizzativa: implica interrogarsi (...)

> https://www.girodivite.it/Dal-pluralismo-alla-pluralita.html

** “Restiamo umani”: Papa Leone XIV e l’eredità morale di Vittorio Arrigoni ** , di Laura Tussi - 26 maggio 2026

Quando Papa Leone XIV, nella sua enciclica Magnifica humanitas, invita il mondo a “restare umani” di fronte alla guerra tecnologica, all’intelligenza artificiale militarizzata e alla disumanizzazione globale...

> https://www.girodivite.it/Restiamo-umani-Papa-Leone-XIV-e-l.html

** Sit-in davanti al TAR contro il raddoppio della RWM ** , di Laura Tussi - 26 maggio 2026

Cresce lo scontro politico e giudiziario sulla fabbrica d’armi che sporca (moralmente) e inquina (materialmente) la Sardegna

> https://www.girodivite.it/Sit-in-davanti-al-TAR-contro-il.html

** I cani di Ade ** , di Alberto Giovanni Biuso - 26 maggio 2026

Alcesti al Teatro greco di Siracusa

> https://www.girodivite.it/I-cani-di-Ade.html

** Lentini Sceglie il Cambiamento: La Vittoria di Enzo Pupillo e il Trionfo del "Campo progressista" ** , di Giuseppe Castiglia - 26 maggio 2026

"L’elezione di Enzo Pupillo alla guida di Lentini non è solo un successo personale o locale, ma rappresenta un crocevia politico di fondamentale importanza. Il trionfo del Neo-Sindaco certifica che l’unità d’intenti e la costruzione di un fronte progressista solido sono la chiave per vincere e convincere, anche contro le peggiori campagne denigratorie

> https://www.girodivite.it/Lentini-Sceglie-il-Cambiamento-La.html

** Il voto di questo maggio ** , di Luigi Boggio - 25 maggio 2026

Dalla Laguna allo Stretto il campo largo naufraga. Il Mose a Venezia salva dall’acqua alta il centro destra con Venturini...

> https://www.girodivite.it/Il-voto-di-questo-maggio.html

** Persone: Carlo Petrini, gastronomo e attivista ** , di Redazione Cartamenù - 25 maggio 2026

È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Ovvero la più importante associazione italiana per la cultura ecosostenibile del cibo: aveva 76 anni

> https://www.girodivite.it/Persone-Carlo-Petrini.html

** Andria: il festival della disperazione ** , di Redazione - 25 maggio 2026

Il Festival della Disperazione è il primo festival italiano sulla Disperazione, il festival più letterario di tutti, forse. Da otto anni, attraverso incontri, letture, spettacoli ed eventi, il festival si inoltra nel sorprendente e fulminante mondo della Disperazione.

Non è un inno alla disperazione, ma un’esplorazione culturale e antropologica nei suoi territori: un tema letterario per eccellenza, osservato nei suoi risvolti serissimi e ironici.

La decima edizione si intitola Invecchiare fa (...)

> https://www.girodivite.it/Andria-il-festival-della.html

** Lentini al voto: chi ci azzecca davvero? Risponde ChatGPT ** , di Massimo Stefano Russo - 25 maggio 2026

ChatGPT, interrogata come una sibilla digitale con connessione instabile all’oracolo di Delfi, risponde che è impossibilitata a dire chi vincerà, ma ...

> https://www.girodivite.it/Lentini-al-voto-chi-ci-azzecca.html

** Guerra Usa - Iran: Cessate il fuoco di 60 giorni? ** , di cirignotta

25 maggio 2026

La notizia di un eventuale accordo di pace che sembra essere in dirittura d’arrivo viene fornita dall’agenzia di stampa (Ansa) che dà un lasso di 60 giorni per discutere dei dettagli dell’accordo. Il nodo Hormuz di cui ne dà notizia l’agenzia Axios fornisce alcuni dettagli sull’accordo che Stati Uniti e Iran sembra stiano per firmare nei prossimi giorni. Si prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo Stretto di Hormuz verrebbe riaperto, l’Iran potrebbe vendere (...)

> https://www.girodivite.it/Guerra-Usa-Iran-Cessate-il-fuoco.html

** Usa-Iran: una pace sempre più vicina o solo una fake news ** , di cirignotta - 25 maggio 2026

La notizia che il nuovo accordo di pace tra Usa e Iran costruito su nove punti sembra essere in dirittura di arrivo viene data in anteprima dalla emittente televisiva Al Arabiya, di proprietà Saudita che avrebbe ottenuto quella che descrive come la bozza finale di un accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, che dovrebbe essere annunciato entro poche ore.

La bozza oggetto di molto interesse internazionale prevede: 1) un cessate il fuoco immediato e completo su tutti i fronti;2) (...)

> https://www.girodivite.it/Usa-Iran-una-pace-sempre-piu.html

** Mali: Una situazione fragilissima ** , di Redazione - 25 maggio 2026

Un articolo di Luciano Ardesi (CRS)

> https://www.girodivite.it/Mali-Una-situazione-fragilissima.html

** Tassare i grandi patrimoni ** , di Redazione - 25 maggio 2026

La campagna online per chiedere di tassare i grandi patrimoni:

Si propone un’imposta patrimoniale annuale sui grandi patrimoni superiori a 2 milioni di euro, escludendo l’abitazione principale e le imposte patrimoniali già versate. Le aliquote sono progressive dall’1% al 3,5% e colpiscono solo la quota eccedente la soglia. L’obiettivo è ristabilire equità fiscale, ridurre le disuguaglianze e rispettare i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività. Secondo le stime, il (...)

> https://www.girodivite.it/Tassare-i-grandi-patrimoni.html

** Cuba: Cresce la minaccia di Trump ** , di Redazione - 25 maggio 2026

Il rischio è un attacco militare. L’Avana non si piega

> https://www.girodivite.it/Cuba-Cresce-la-minaccia-di-Trump.html

** La Pace come Resistenza Mondiale ** , di Laura Tussi - 25 maggio 2026

Potere, risorse e destino dell’umanità

> https://www.girodivite.it/La-Pace-come-Resistenza-Mondiale.html

** La scuola tra esclusione e dignità umana ** , di Laura Tussi - 25 maggio 2026

Per una pedagogia dell’accoglienza e della pace.

> https://www.girodivite.it/La-scuola-tra-esclusione-e-dignita.html

** Scicli, 23 maggio 2026: il Maggio dei libri ** , di Redazione - 24 maggio 2026

Appuntamento a Scicli per il Maggio dei Libri. Il pomeriggio letterario, giorno 23 maggio, ha preso vita nel quartiere jungi e al centro del confronto sono state le donne di Camilleri. Il maggio dei libri è una iniziativa che coinvolge più realtà e che crea confronto e dibattito.

Rifiorisce il Maggio dei Libri Ibleo. La manifestazione nazionale dedicata agli appassionati del libro e della lettura, torna in due delle città UNESCO più a sud d’Italia tra Marina di Ragusa e Scicli.

Si comincia alle (...)

> https://www.girodivite.it/Scicli-23-maggio-2026-il-Maggio.html

** L’intelligenza artificiale per organizzare viaggi e soggiorni ** , di Laura Tussi - 24 maggio 2026

Tecnologia dell’esperienza o crisi dell’incontro con l’altro?

> https://www.girodivite.it/L-intelligenza-artificiale-per.html

** Lo spettro della filosofia in Massimo Bontempelli ** , di Salvatore A. Bravo - 24 maggio 2026

Riprendere la “Lunga marcia della storia” è possibile, ma affinché ciò si trasformi in realtà è necessario riportare lo spettro della filosofia tra di noi e con noi al fine di rendere razionale il reale...

> https://www.girodivite.it/Lo-spettro-della-filosofia-in.html

** Tatuaggi: Il caos sulla pelle ** , di Salvatore A. Bravo - 24 maggio 2026

Il corpo è un testo su cui è possibile leggere l’irrazionalità all’ombra del capitalismo.

> https://www.girodivite.it/Tatuaggi-Il-caos-sulla-pelle.html

** "La scuola non è un’azienda": a NOVA Siracusa il tavolo tematico per la riforma scolastica ** , di Giuseppe Castiglia - 23 maggio 2026

Tra i temi emersi dal libero dibattito tra gli ospiti: estensione della filosofia in tutti gli istituti, stop alla burocrazia e alle classi pollaio, no alla militarizzazione e mense scolastiche gratuite.

> https://www.girodivite.it/La-scuola-non-e-un-azienda-a-NOVA.html

** La resistenza culturale contro il ritorno dell’odio ** , di Laura Tussi - 22 maggio 2026

In Lombardia le “Sillabe resistenti” dell’ANPI.

> https://www.girodivite.it/La-resistenza-culturale-contro-il.html

** Si avvicina l’Apocalisse Atomica? ** , di Laura Tussi - 22 maggio 2026

Nucleare e democrazia tradita: il ritorno dell’atomo contro la volontà dei cittadini. Potere atlantico, crisi della civiltà e responsabilità planetaria

> https://www.girodivite.it/Si-avvicina-l-Apocalisse-Atomica.html

** Diamo i numeri ** , di Piero Buscemi - 21 maggio 2026

L’Istat ci informa che le retribuzioni hanno subito una perdita di potere d’acquisto dell’8,6% dal 2019.

> https://www.girodivite.it/Diamo-i-numeri.html

** In ginocchio davanti alla barbarie ** , di Giuseppe Pellizzeri - 21 maggio 2026

La crudeltà moderna non si accontenta più del dolore: pretende anche il video in alta definizione.

> https://www.girodivite.it/In-ginocchio-davanti-alla-barbarie.html

** Milano, 23 maggio 2026: Riprendiamoci la pace ** , di Laura Tussi - 21 maggio 2026

RIPRENDIAMOCI la PACE

Sabato 23 maggio – ore 16.00

Cascina Nascosta, Milano

Un momento di incontro e confronto con Francesco Postiglione per parlare di conflitti, instabilità, governance globale e della necessità di rimettere la PACE al centro dell’agenda pubblica e climatica.

Durante l’evento verrà condivisa anche la lettera:

“R1PUD1A la Guerra”

In un tempo attraversato da violenza e militarizzazione, scegliamo di costruire spazi di dialogo, giustizia e umanità.

Con la partecipazione di LAURA (...)

> https://www.girodivite.it/Milano-23-maggio-2026.html

** Del tempo libero a Torino ** , di Massimo Stefano Russo - 20 maggio 2026

Tra Museo Egizio, Palazzo Reale e Salone del Libro...

> https://www.girodivite.it/Del-tempo-libero-a-Torino-Tra.html

** Catania, 22 maggio 2026: Gaza Rein/chants. Cinema per reincantare il mondo ** , di Associazione Olga Benario - 20 maggio 2026

Venerdì 22 Maggio alle 19, a Catania in via Battiato n.6, si terrà la serata "Gaza Rein/chants. Cinema per reincantare il mondo". Da Gaza cortometraggi di resistenza contro il genocidio. Saranno proiettati i seguenti cortometraggi: • Abo Jabal di Bisan Owda (vincitore categoria Gaze on Gaza, Nazra 2024) - versione aggiornata con materiali del 2025 (Gaza Film Festival 2025, 20’22")

• Faces Under Fire di Rajaa Khaled Ayesh (Gaza 2024 9’26" - vincitore categoria cortometraggi, Festival (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-22-maggio-2026-Gaza-Rein.html

** Verso le elezioni: Enzo Pupillo chiude la campagna elettorale in Piazza Umberto I ** , di Giuseppe Castiglia - 20 maggio 2026

Lentini – Il clima politico cittadino entra nella sua fase decisiva e si prepara all’ultimo grande atto prima del silenzio elettorale. Questo venerdì 22 maggio, alle ore 19:00, il candidato sindaco Enzo Pupillo terrà il suo comizio finale, chiudendo ufficialmente la propria campagna elettorale.

> https://www.girodivite.it/Verso-le-elezioni-Enzo-Pupillo.html

** Aveva cinque mesi. È morta di freddo ** , di SOS Méditerranée - 20 maggio 2026

Cinque mesi sono troppo pochi. E per sua madre saranno tutto quello che resta.

> https://www.girodivite.it/Aveva-cinque-mesi-E-morta-di.html