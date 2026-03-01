n. 1135 - "Doppu Pasqua, ’u misi allasca" (08 aprile 2026)

Il numero 1135 di Girodivite, di mercoledì 8 aprile 2026: "Doppu Pasqua, ’u misi allasca" (Dopo Pasqua, le giornate si allungano).

In questo numero:

** Il sindacato 5.0: vicini alla comunità di lavoratori e cittadini ** , di Piero Buscemi - 8 aprile 2026

Intervista a Giovanni Antonino Cannetti, delegato sindacale e componente della RSU presso la Direzione provinciale INPS di Messina

> https://www.girodivite.it/Il-sindacato-5-vicini-alla.html

** Roma Vis Nova e FDA insieme per l’Università di Amref ** , di Amref Italia - 8 aprile 2026

Attraverso questa iniziativa, ogni partita diventa molto più di un evento sportivo.

> https://www.girodivite.it/Roma-Vis-Nova-e-FDA-insieme-per-l.html

** La nostra nave Arctic Sunrise si unisce alla Global Sumud Flotilla per fornire supporto ** , di GREENPEACE - 8 aprile 2026

Un articolo di Sofia Basso (Greenpeace Italia)

> https://www.girodivite.it/La-nostra-nave-Arctic-Sunrise-si.html

** Fermare le apocalittiche minacce di Trump all’Iran ** , di Amnesty

8 aprile 2026

“Il mero atto di fare queste apocalittiche minacce, come l’avviso della fine di ‘una intera civiltà’, mostra lo sconcertante livello di crudeltà e di disprezzo per la vita umana da parte di Donald Trump.

> https://www.girodivite.it/Fermare-le-apocalittiche-minacce.html

** “Prima lezione di sociologia delle mafie”: Rocco Sciarrone incontra i docenti ** , di francoplat - 8 aprile 2026

"La grande scommessa è come i fenomeni mafiosi si collocano nella storia d’Italia, non in modo episodico, non in modo occasionale, ma in modo strutturale"

> https://www.girodivite.it/Prima-lezione-di-sociologia-delle.html

** Lui era uno di quelli ** , di Giuseppe Pellizzeri - 8 aprile 2026

Non ha salvato il mondo. Non ha fermato una guerra. Non finirà in un servizio del telegiornale, né in un post con mille condivisioni. Si è solo messo a spalare fango. Durante il passaggio del ciclone Harry, mentre ognuno faceva i conti con i propri danni, c’erano gruppi di ragazzi che andavano dove serviva. Pale in mano, scarpe sporche, poche parole. Non per farsi vedere. Ma per darsi da fare. Lui era uno di quelli.

Io, però, lo conoscevo già. O almeno, credevo di conoscerlo. Era quello che (...)

> https://www.girodivite.it/Lui-era-uno-di-quelli.html

** Trump dà il suo ennesimo ultimatum ** , di cirignotta - 8 aprile 2026

Guerra in Iran: ancora bugie e manifestazioni oniriche?

> https://www.girodivite.it/Trump-da-il-suo-ennesimo-ultimatum.html

** Eroici furori trumpiani ** , di Salvatore A. Bravo - 8 aprile 2026

Donald Trump è l’espressione compiuta del delirio dell’occidente. Delirio di grandezza che si materializza in progetti faraonici, in cui la “quantità” è il solo “feticcio” a cui si obbedisce.

> https://www.girodivite.it/Eroici-furori-trumpiani.html

** Ingerenze straniere e minacce alla sovranità ungherese ** , di Piotr Jastrzebski - 8 aprile 2026

Nel marzo 2026, l’agenzia di stampa europea EU Reporter ha pubblicato un’inchiesta basata su una fuga di dati riguardante la società Lunda, già citata in diverse vicende legate agli «schemi grigi» del settore energetico nell’Europa orientale.

> https://www.girodivite.it/Ingerenze-straniere-e-minacce-alla.html

** Sulla banalità del male e la democratizzazione della menzogna ** , di Enzo Maddaloni - 8 aprile 2026

La menzogna quindi, a differenza della bugia, non si limita a nascondere un fatto, ma cerca di distruggere il contesto in cui quel fatto esisteva. Quando si modifica la storia o la realtà dei fatti, non si sta solo dicendo una bugia: si sta distruggendo la “trama” stessa della realtà che condividiamo con gli altri.

> https://www.girodivite.it/Sulla-banalita-del-male-e-la.html

** La casa del diavolo ** , di Giuseppe Pellizzeri - 8 aprile 2026

Recensione dell’ultimo romanzo di Piero Buscemi (La casa del diavolo / di Piero Buscemi. - Roma : ZeroBook, 2025. - 213 p. - press ISBN 9788867112470, ebook 978-8867112487)

> https://www.girodivite.it/La-casa-del-diavolo.html

** Giornalista catanese condannato ** , di Adriano Todaro - 8 aprile 2026

Confermato sciopero 16 aprile – Senza Mondiali, batosta economica – Times: tutta colpa dell’AI – Tensioni mondiali: il linguaggio si adatta – Minacce dai guardiani della rivoluzione

> https://www.girodivite.it/Giornalista-catanese-condannato.html

** Rispetto n. 67 - Controllo sul "muro di gomme" ** , di Franco Novembrini - 8 aprile 2026

La Junta di Villasanta ha promesso di tenere alto il controllo sul muro di gomme" della ditta Tagliabue. Ho i miei dubbi...

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-67-Controllo-sul-muro.html

** Ma questi qui che stanno al governo non sanno nemmeno trombare ** , di Massimo Stefano Russo - 8 aprile 2026

Appunti ironici sul moralismo pubblico e l’impotenza simbolica del potere

> https://www.girodivite.it/Ma-questi-qui-che-stanno-al.html

** La visione di Pier Paolo Pasolini nel film Il Vangelo secondo Matteo ** , di Laura Tussi - 7 aprile 2026

Gli ultimi che diventano primi, i poveri che acquisiscono centralità.

> https://www.girodivite.it/La-visione-di-Pier-Paolo-Pasolini.html

** Il "Metodo Trump" ** , di Alessandra Ciattini - 7 aprile 2026

Insider trading e speculazione sulle macerie della guerra all’Iran

> https://www.girodivite.it/Il-Metodo-Trump.html

** Eppure soffia, di Pierangelo Bertoli ** , di Laura Tussi - 7 aprile 2026

Una metafora potente della libertà di pensiero, della dignità individuale e della capacità di opporsi. “Eppure soffia” di Pierangelo Bertoli come un lascito per tutti noi che vogliamo pace e giustizia

> https://www.girodivite.it/Eppure-soffia-di-Pierangelo,39844.html

** Da che parte stai? ** , di Amref Italia - 7 aprile 2026

La salute globale non è qualcosa di lontano. Non riguarda solo altri Paesi, altre persone. Quando prevenzione e cure si fermano in un luogo, il rischio non resta lì. Si diffonde. Arriva.

Lo abbiamo già visto con il Covid-19. E dubito tu lo abbia dimenticato. Un virus che i sistemi sanitari non riescono a intercettare in tempo, può attraversare continenti, vite.

È così che una crisi locale diventa globale.

Qualche mese fa ti avevamo parlato dell’emergenza tubercolosi in Sud Sudan. Lì, i tagli ai (...)

> https://www.girodivite.it/Da-che-parte-stai.html

** Un’altra Pasqua: 80 morti ** , di Redazione - 7 aprile 2026

Almeno 80 persone sono morte o disperse nel Mediterraneo, questo weekend. A Pasqua.

> https://www.girodivite.it/Un-altra-Pasqua-80-morti.html

** Adrano, 11 aprile 2026: presentazione del libro La controriforma permanente ** , di Associazione Olga Benario , di Redazione - 7 aprile 2026

> https://www.girodivite.it/Adrano-11-aprile-2026.html

** Il catalogo dei libri e delle idee, aprile 2026 ** , di Redazione Zerobook - 6 aprile 2026

"Voi siete tanti a scrivere, ma io uno solo a leggere!" (Massimo Troisi)

> https://www.girodivite.it/Il-catalogo-dei-libri-e-delle-idee,39849.html

** Warhol vs Bansky, Passaggio a Napoli ** , di Piero Buscemi - 6 aprile 2026

Dal 22 gennaio al 2 giugno 2026. Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia, Napoli

> https://www.girodivite.it/Warhol-vs-Bansky-Passaggio-a.html

** La mano di Zelensky e delle élite globaliste nella campagna ungherese ** , di Piotr Jastrzebski - 6 aprile 2026

A pochi giorni dalle elezioni in Ungheria, cresce la preoccupazione per la possibile ascesa al potere di Péter Magyar, il candidato del partito TISZA. Sostenuto finanziariamente dalle élite globaliste attraverso il suo principale finanziatore, István Kapitány, Magyar rappresenta una minaccia diretta per la sovranità ungherese. Il suo progetto? Far precipitare il paese in una logica di guerra totale, al servizio di un "grande reset" mondiale di cui l’Ucraina e i suoi servizi segreti sarebbero i (...)

> https://www.girodivite.it/La-mano-di-Zelensky-e-delle-elite.html

** Eppure soffia / di Pierangelo Bertoli ** , di Redazione Antenati - 6 aprile 2026

Eppure soffia – testo di canzone, durata 2:45 (testo: Pierangelo Bertoli – musica: Alfonso Borghi). Uscita nell’album omonimo di P. Bertoli nel 1976, e in edizione singola nel 1977.

> https://www.girodivite.it/Eppure-soffia-di-Pierangelo.html

** Morti sul lavoro: triste primato del Veneto ** , di Redazione - 5 aprile 2026

Un articolo di Carlo Soricelli (Osservatorio di Bologna morti sul lavoro/La bottega del Barbieri). Il tragico bilancio dei primi tre mesi del 2026, le statistiche per Regioni.

> https://www.girodivite.it/Morti-sul-lavoro-triste-primato.html

** Vittoria in Brasile: i fiumi appartengono agli indios ** , di Redazione - 5 aprile 2026

Un articolo di David Lifodi (La bottega del Barbieri)

> https://www.girodivite.it/Vittoria-in-Brasile-i-fiumi.html

** L’Italia perde almeno 34.700 giovani ogni anno ** , di Redazione - 5 aprile 2026

Un articolo di Giovanni Caprio (Pressenza).

> https://www.girodivite.it/L-Italia-perde-almeno-34-700.html

** Sud Sudan, una delle tante guerre dimenticate ** , di Redazione - 5 aprile 2026

“A Nyatim catastrofe umanitaria. 58 morti e 30mila persone in fuga da Lankien/Pieri”

A Nyatim, nella contea di Nyirol, nello Stato di Jonglei, Sud Sudan, si sta verificando una catastrofe umanitaria. Circa 30.000 persone sono fuggite a Nyatim in cerca di sicurezza dopo le recenti violenze a Lankien e Pieri, trovando riparo sotto gli alberi vicino a una palude. Secondo il personale di Medici Senza Frontiere (MSF) presente nella zona, nelle ultime quattro settimane sono morte almeno 58 (...)

> https://www.girodivite.it/Sud-Sudan-una-delle-tante-guerre.html

** La Germania sulla via militare ** , di Redazione - 5 aprile 2026

Un altro tassello della militarizzazione della Germania. La Germania vuole essere una potenza militare.

> https://www.girodivite.it/La-Germania-sulla-via-militare.html

** La fine dell’epoca colombina ** , di Salvatore A. Bravo - 5 aprile 2026

Le parole di Trump sono le convulsioni fonatorie e belliche di un “mondo” che non vuole scendere a patti con la realtà.

> https://www.girodivite.it/La-fine-dell-epoca-colombina.html

** Persone: Vittorio Messori, giornalista ** , di Redazione - 5 aprile 2026

È morto a 84 anni Vittorio Messori, giornalista e scrittore cattolico noto per il saggio “Ipotesi su Gesù”

> https://www.girodivite.it/Persone-Vittorio-Messori.html

** Dai missili Cruise a Comiso al Trattato INF ** , di Laura Tussi - 5 aprile 2026

Dai missili Cruise a Comiso al Trattato INF tra Russia e America che stabilisce di debellarli

> https://www.girodivite.it/Dai-missili-Cruise-a-Comiso-al.html

** I nobel per la pace contro il nucleare ** , di Laura Tussi - 5 aprile 2026

A partire dal Premio Nobel per la pace ai superstiti di Hiroshima a ritroso nel tempo con tutti i premi nobel per la pace contro il nucleare.

> https://www.girodivite.it/I-nobel-per-la-pace-contro-il.html

** Roma, 11 aprile 2026: Con Cuba, siempre! ** , di Redazione - 5 aprile 2026

Sostenere la Rivoluzione cubana per opporsi a un sistema di coercizione globale che utilizza il blocco come arma di guerra non dichiarata. Appuntamento a Roma l’11 aprile. Un Editoriale di Luciano Vasapollo (Faro di Roma)

> https://www.girodivite.it/Roma-11-aprile-2026-Con-Cuba.html

** Per la manifestazione dell’11 aprile 2026 per Cuba ** , di Laura Tussi - 5 aprile 2026

La solidarietà internazionalista ad un popolo sotto assedio. Cuba e l’orizzonte dell’utopia.

> https://www.girodivite.it/Per-la-manifestazione-dell-11.html

** Dallo scontro tra civiltà si innalzano colonne di fumo di guerra ** , di Laura Tussi - 5 aprile 2026

La guerra tra Israele e Iran non è solo uno scontro regionale, ma l’espressione di equilibri globali segnati da logiche di potenza che continuano a produrre instabilità e violenza.

> https://www.girodivite.it/Dallo-scontro-tra-civilta-si.html

** Buona Pasqua 2026 ** , di Redazione - 4 aprile 2026

"La Redazione di Girodivite.it augura a tutti i suoi lettori una Pasqua serena e colma di pace!"

> https://www.girodivite.it/Buona-Pasqua-2026.html

** Marcello Dei, sociologo dell’educazione ** , di Massimo Stefano Russo - 3 aprile 2026

Marcello Dei è un sociologo italiano dell’educazione, noto per i suoi studi sulla scuola come istituzione sociale, i processi di socializzazione nei contesti scolastici e i comportamenti degli studenti. Ha insegnato Sociologia dell’educazione presso l’Università di Urbino...

> https://www.girodivite.it/Marcello-Dei-sociologo-dell.html

** Giacomo Matteotti contro la guerra ** , di Salvatore A. Bravo - 3 aprile 2026

Giacomo Matteotti : Un socialista contro la Grande Guerra / di Gaetano Colantuono. - Bari : Edizioni Radici future, 2026. - 216 p., - (Storia e memoria). - ISBN 979-12-54901-06-9.

> https://www.girodivite.it/Giacomo-Matteotti-contro-la-guerra.html

** Del tempo libero tra Pasqua e Pasquetta ** , di Massimo Stefano Russo

3 aprile 2026

La Pasquetta rappresenta uno dei pochi momenti del calendario festivo dove il tempo libero si configura esplicitamente come tempo della scelta.

> https://www.girodivite.it/Del-tempo-libero-tra-Pasqua-e.html

** Il PD siciliano: unito, diviso o ognuno per sé? ** , di Luigi Boggio

3 aprile 2026

Il giornale di Sicilia pubblica in prima pagina che la vicenda congressuale del Partito democratica è andata a finire in Tribunale per non aver trovato una composizione unitaria.

> https://www.girodivite.it/Il-PD-siciliano-unito-diviso-o.html

** Lentini, una coalizione unita per la rinascita: Enzo Pupillo è la scelta necessaria ** , di Giuseppe Castiglia - 2 aprile 2026

In un momento di profonda crisi per la città di Lentini, le forze democratiche e progressiste hanno risposto con un segnale di compattezza senza precedenti.

> https://www.girodivite.it/Lentini-una-coalizione-unita-per.html

** “No Kings”. Rifiuto del potere assoluto e impegno a investire nello Stato sociale e non in armi e in guerra ** , di Laura Tussi - 2 aprile 2026

Affinché questa opposizione non resti simbolica, deve tradursi in forme stabili di azione. Le piazze dimostrano che una coscienza condivisa è possibile, ma non garantiscono che essa diventi efficace.

> https://www.girodivite.it/No-Kings-Rifiuto-del-potere.html

** Sul pacifismo intransigente ** , di Laura Tussi - 2 aprile 2026

Il pacifismo deve essere intransigente perché ogni preparazione alla distruzione è già, in sé, una distruzione della nostra umanità.

> https://www.girodivite.it/Sul-pacifismo-intransigente.html

** Lev Semënovič Vygotskij ** , di Salvatore A. Bravo - 2 aprile 2026

Vygostkij è pensatore attuale, in quanto ha posto in primo piano la perfettibilità umana mediante il linguaggio significante.

> https://www.girodivite.it/Lev-Semenovic-Vygotskij.html

** Post/teca Marzo 2026 ** , di Sergej - 1 aprile 2026

Il numero 03.2026 di Post/Teca

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Marzo-2026.html

** Riscrivere la nostra storia dal principio etico e morale del disarmo universale ** , di Laura Tussi - 1 aprile 2026

“Contro il dominio, per la sopravvivenza” non è uno slogan: è una soglia.

> https://www.girodivite.it/Riscrivere-la-nostra-storia-dal.html

** La musica come resistenza e speranza ** , di Laura Tussi - 1 aprile 2026

I concorsi di Giordano Sangiorgi tra talento e futuro

> https://www.girodivite.it/La-musica-come-resistenza-e.html

** Una nuova veste per Ossidiana ** , di Redazione Zerobook - 1 aprile 2026

Ossidiana / di Piero Buscemi. - ZeroBook, 2026. - 120 p. - ebook ISBN 978-88-6711-250-0, press ISBN 978-88-6711-249-4.

> https://www.girodivite.it/Una-nuova-veste-per-Ossidiana.html