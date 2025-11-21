n. 1116 - "A cattiva chianci u mortu, e pensa ’o vivu" (26 novembre 2025)

Il numero 1116 di Girodivite, mercoledì 26 novembre 2025: "A cattiva chianci u mortu, e pensa ’o vivu" (La moglie infedele piange il marito morto, e pensa a quello vivo).

In questo numero:

** 28 novembre Sciopero Generale ** , di Redazione Lavoro - 26 novembre 2025

Contro la finanziaria di guerra e il Governo Meloni, rompere con Israele, Palestina libera: 28 novembre Sciopero Generale, 29 novembre manifestazione nazionale a Roma ore 14.00 Porta San Paolo

> https://www.girodivite.it/28-novembre-Sciopero-Generale.html

** 80 anni di lotta sindacale internazionale ** , di Redazione Lavoro - 26 novembre 2025

Stop alla violenza, allo sfruttamento e alla guerra. Sicurezza, dignità e uguaglianza per tutte le donne

> https://www.girodivite.it/80-anni-di-lotta-sindacale.html

** Cari ci costano questi tre mesi! ** , di Redazione Lavoro - 26 novembre 2025

TFR/TFS dei dipendenti pubblici: anche nella legge di bilancio 2026, malgrado le disposizioni della Corte Costituzionale, continua la "truffa della liquidazione". Un motivo in più per scioperare il prossimo 28 novembre.

> https://www.girodivite.it/Cari-ci-costano-questi-tre-mesi.html

** La guida definitiva agli animali della Foresta Amazzonica ** , di GREENPEACE - 26 novembre 2025

La Foresta Amazzonica è uno dei luoghi più straordinari del pianeta, e gli incredibili animali che la abitano ne sono la prova.

> https://www.girodivite.it/La-guida-definitiva-agli-animali.html

** Ue: con il “Digital Omnibus” a rischio i diritti digitali ** , di Amnesty - 26 novembre 2025

Il Digital Omnibus fa parte di una più ampia spinta alla deregolamentazione da parte dell’Ue, che ha suscitato l’allarme della società civile.

> https://www.girodivite.it/Ue-con-il-Digital-Omnibus-a.html

** Verso il futuro della formazione sanitaria in Africa ** , di Amref Italia - 26 novembre 2025

L’Università Internazionale di Amref riceve lo Statuto Universitario

> https://www.girodivite.it/Verso-il-futuro-della-formazione.html

** La pace in 28 punti proposta da Trump ridotta a 19 punti ** , di cirignotta - 26 novembre 2025

Guerra Russia - Ucraina: la proposta di Trump viene ridotta a 19 punti dall’EUROPA, che si oppone alla cessione dei territori ed alla adesione Nato

> https://www.girodivite.it/La-pace-in-28-punti-proposta-da.html

** Lentini - Rosario Lo Faro e il ritorno degli “assessori stampella” ** , di Giuseppe Castiglia - 26 novembre 2025

LENTINI – Se fosse una serie TV, si chiamerebbe “Galleggiando – la saga infinita”. Protagonista: il sindaco Rosario Lo Faro. Dopo l’ennesima fuga di quattro assessori, il primo cittadino ha deciso di ripescare dal cassetto il vecchio protocollo: nominare “assessori stampella”.

> https://www.girodivite.it/Lentini-Rosario-Lo-Faro-e-il.html

** Intervista all’Eurodeputato Luboš Blaha ** , di Piotr Jastrzebski - 26 novembre 2025

"I flussi finanziari non sono altro che parte del flusso sanguigno del neocolonialismo".

> https://www.girodivite.it/Intervista-all-Eurodeputato-Lubos.html

** I 70 anni de L’Espresso ** , di Adriano Todaro - 26 novembre 2025

Cambiano direttori al Messaggero, Mattino, Giornale e Tempo – Canone Rai: scaramucce fra Lega e FI – Tods’ 6 mesi senza pubblicità –

> https://www.girodivite.it/I-70-anni-de-L-Espresso.html

** Rispetto n. 49 - Futuramente ** , di Franco Novembrini - 26 novembre 2025

Stasera con una fiaccolata e con un film al cinema Astrolabio si concluderanno le "5 Giornate" villasantesi in difesa dei diritti delle donne delle donne e contro i femminicidi.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-49-Futuramente.html

** Sorellanza ** , di Pina La Villa - 26 novembre 2025

Sorellanza : La vita in un centro antiviolenza / Thamaia ; a cura di L. Castoro, M. Longo ; redazione di Patrizia Maltese. - Catania : Villaggio Maori, 2024.

> https://www.girodivite.it/Sorellanza.html

** Nelle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025... ** , di Giuseppe Castiglia - 25 novembre 2025

... il centrosinistra ha conquistato Puglia e Campania, mentre il Veneto ha confermato la leadership del centrodestra. I nuovi presidenti sono Antonio Decaro (Puglia), Roberto Fico (Campania) e Alberto Stefani (Veneto).

> https://www.girodivite.it/Nelle-elezioni-regionali-del-23-e.html

** 4 racconti, anzi 5, di Valerio Droga ** , di Augusto Cavadi - 25 novembre 2025

La passione per la scrittura, come tutte le passioni intense, porta a imprese folli. O che tali possono apparire. E’ il caso di Valerio Droga che, non pago di scrivere racconti, ne disegna le illustrazioni, li impagina con cura, s’inventa un marchio editoriale per pubblicarli e s’ingegna di promuoverli attraverso vari canali telematici. Egli inaugura una delle nove Collane progettate, la “Collana della Farfalla”, con la raccolta Ma quanto parli? Quattro storie contate (www.lamedlibri.it, Palermo (...)

> https://www.girodivite.it/4-racconti-anzi-5-di-Valerio-Droga.html

** La Meter & Miles di Messina celebra la Giornata contro la violenza sulle donne avviando un CENTRO ANTI DISCRIMINAZIONE ** , di Redazione - 24 novembre 2025

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA

La METER & MILES celebra la Giornata avviando un CENTRO ANTI DISCRIMINAZIONE

La violenza sulle donne con disabilità è un problema grave e sommerso, che le espone a un rischio maggiore di subire abusi fisici, psicologici, sessuali ed economici a causa di una doppia discriminazione di genere e disabilità. Le donne con disabilità faticano di più a chiedere aiuto a causa dell’isolamento, della dipendenza da chi le assiste e della paura di non essere credute, (...)

> https://www.girodivite.it/La-Meter-Miles-di-Messina-celebra.html

** Person: Jimmy Cliff, singer and reggae legend ** , di Redazione Risonanze - 24 novembre 2025

News Source: Savage, BBC Music correspondent

> https://www.girodivite.it/Person-Jimmy-Cliff-singer-and.html

** Non dimenticare mai di camminare ** , di Evaristo Lodi - 24 novembre 2025

The Long Walk / regia di Francis Lawrence, 2025, Interpreti: David Jonsson, Cooper Alexander Hoffman, Mark Hamill ; tratto dall’omonimo racconto di Stephen King (pseudonimo Richard Bachman), 1979, versione italiana 1985.

> https://www.girodivite.it/Non-dimenticare-mai-di-camminare.html

** Regionali in Campania Puglia e Veneto 2025 ** , di Salvatore A. Bravo

24 novembre 2025

Alla fine ci saranno i soliti festeggiamenti e gli abbracci con contorno di promesse, mentre le vite di coloro che si considerano sempre meno cittadini e sempre più atomi asserviti...

> https://www.girodivite.it/Regionali-in-Campania-Puglia-e.html

** EMERGENCY SICILIA: Negozi di Natale e panettoni in piazza ** , di Redazione - 24 novembre 2025

PER UN NATALE DI DIRITTI:

CON EMERGENCY AL PRIMO POSTO IL DIRITTO ALLA CURA

IN ITALIA E NEL MONDO

DAL 22 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE

A CATANIA IL NEGOZIO DI NATALE DI EMERGENCY:

ARTIGIANATO DAI PAESI IN CUI L’ASSOCIAZIONE LAVORA,

PRODOTTI EQUO E SOLIDALI, MODA ETICA

INOLTRE, TANTE IDEE REGALO ONLINE:

VISITE E MEDICINALI PER I PAZIENTI DEGLI OSPEDALI DOVE OPERA EMERGENCY, DA GAZA AL SUDAN,

E CURE PER LE VITTIME DI GUERRA E POVERTÀ, ANCHE IN ITALIA

IL 5-6-7-8 DICEMBRE IN MOLTISSIME PIAZZE

IN (...)

> https://www.girodivite.it/EMERGENCY-SICILIA-Negozi-di-Natale.html

** Lentini, il gruppo “Insieme in Movimento” annuncia con orgoglio: «Restiamo fermi» ** , di Giuseppe Castiglia - 24 novembre 2025

In un panorama politico che ormai sembra più una sagra paesana che un consiglio comunale, Lentini ci regala l’ennesimo capolavoro di comicità involontaria.

> https://www.girodivite.it/Lentini-il-gruppo-Insieme-in.html

** Il giorno dopo. Un racconto surreale ** , di Laura Tussi - 23 novembre 2025

Il giorno dopo l’apocalisse nucleare, il silenzio aveva un peso diverso. Non era più la quiete dell’alba, ma un vuoto totale, come se il mondo trattenesse il respiro sapendo di aver perso quasi tutto.

Il cielo era di un grigio malato, attraversato da polveri sottili che cadevano come neve sporca. Le città non esistevano più: solo carcasse di edifici, scheletri metallici contorti dal calore e auto fuse in forme innaturali.

Camminavo lentamente, con la maschera che filtrava l’aria irrespirabile. (...)

> https://www.girodivite.it/Il-giorno-dopo-Un-racconto.html

** La Spagna nel cinquantesimo della morte di Franco ** , di Salvatore A. Bravo - 23 novembre 2025

Il 20 novembre 1975 morì a Madrid, Francisco Franco.

> https://www.girodivite.it/La-Spagna-nel-cinquantesimo-della.html

** Oggigiorno: 23 novembre (1980): A 45 anni dal sisma del 1980 in Irpinia ** , di Lucio Garofalo - 23 novembre 2025

A distanza di 45 anni dal sisma che sconvolse il quieto vivere delle nostre comunità, oggi si avverte l’esigenza di rispolverare la memoria, personale e corale...

> https://www.girodivite.it/Oggigiorno-23-novembre-1980-A-45.html

** Riccardo, le rose ** , di Alberto Giovanni Biuso - 22 novembre 2025

Riccardo III al Piccolo Teatro di Milano

> https://www.girodivite.it/Riccardo-le-rose.html

** Persone: Ornella Vanoni, cantante ** , di Redazione Risonanze - 22 novembre 2025

È stata una delle più note interpreti della musica leggera italiana, aveva 91 anni.

> https://www.girodivite.it/Persone-Ornella-Vanoni-cantante.html

** Mostra "Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020" a Forlì ** , di Piero Buscemi - 22 novembre 2025

50 anni di immagini in bianco e nero della fotografa palermitana ospitate al Museo Civico San Domenico fino all’11 gennaio 2026

> https://www.girodivite.it/Mostra-Letizia-Battaglia-L-opera.html

** A proposito di battaglia culturale ** , di Victor Kusak - 22 novembre 2025

Perché si usa il termine "battaglia" culturale? perché questo militarismo (machismo?) di second’ordine?

> https://www.girodivite.it/A-proposito-di-battaglia-culturale.html

** Vocabolario resistente: Lettere T-U-V-W ** , di Alessandra Calanchi - 22 novembre 2025

Nuova puntata del Vocabolario Resistente, di Alessandra Calanchi. Questa settimana tocca alla lettere T-U-V-W...

> https://www.girodivite.it/Vocabolario-resistente-Lettere-T-U.html

** Suicidio, eutanasia ed idea della morte in Occidente ** , di Salvatore A. Bravo - 22 novembre 2025

La morte di stato è il surrogato della comunità che non c’è. Senza comunità non vi è il “senso” della sofferenza, giacché esso emerge dal dialogo e dalla tradizione etica che con il suo corpo vivo incarnato nella comunità dona la resistenza attiva al dolore.

> https://www.girodivite.it/Suicidio-eutanasia-ed-idea-della.html

** La Camera respinge risoluzione sul disarmo nucleare ** , di Redazione

21 novembre 2025

Articolo della Rete Italiana Pace e Disarmo

> https://www.girodivite.it/La-Camera-respinge-risoluzione-sul.html

** MASSIMO GHINI al Teatro Abc di Catania la grande commedia all’italiana con "IL VEDOVO" ** , di redazione teatro - 21 novembre 2025

Dal 29 novembre al 14 dicembre 2025, il Teatro Abc di Catania è lieto di ospitare “Il vedovo”,

dal celebre film di Dino Risi un adattamento di Ennio Coltorti e Gianni Clementi.

Nell’ambito della nuova stagione teatrale Turi Ferro,

sul palcoscenico di Sicilia un superbo MASSIMO GHINI, che firma anche la regia

della pièce prodotta da Nuova Enfi Teatro, Nuova Artisti Riuniti e Il Parioli.

Al suo fianco la splendida Galatea Ranzi.

Una commedia cinica e irresistibile,

specchio grottesco di (...)

> https://www.girodivite.it/MASSIMO-GHINI-al-Teatro-Abc-di.html

** Israele: Quando anche l’archeologia diventa guerra coloniale ** , di Redazione - 21 novembre 2025

Archeologia come un’arma: Israele confisca il sito di Sebastia / di Michele Giorgio (Il Manifesto)

> https://www.girodivite.it/Israele-Quando-anche-l-archeologia.html

** Kerala: una vittoria contro la povertà che viene da lontano ** , di lucacangemi - 21 novembre 2025

Il Kerala comunista è il primo Stato dell’India ad aver azzerato la povertà estrema, che negli altri territori del grande Paese asiatico affligge ancora centinaia di milioni di persone.

> https://www.girodivite.it/Kerala-una-vittoria-contro-la.html

** Padova, 20 novembre 2025 - 7 gennaio 2025: Arte che disarma ** , di Redazione - 21 novembre 2025

Si tiene a Padova dal 20 novembre 2025 al 7 gennaio 2025 la mostra "Arte che disarma", a cura della Casa delle Donne di Padova.

> https://www.girodivite.it/Padova-20-novembre-2025-7-gennaio.html

** Togliatti e il totalitarismo ** , di Salvatore A. Bravo - 21 novembre 2025

Il rivoluzionario del “tempo estremo” in cui viviamo necessita di un rivoluzionario che coniughi la radicalità di Amedeo Bordiga con l’umanesimo di Palmiro Togliatti e di Antonio Gramsci...

> https://www.girodivite.it/Togliatti-e-il-totalitarismo.html

** Patriarcato e dita mozzate nell’ultimo romanzo di Hannelore Cayre ** , di Valerio Malimpensa - 21 novembre 2025

Le dita mozzate / di Hannelore Cayre ; traduzione di Simonetta Badioli. - Edizioni Le Assassine, 2025. - 208 p. - (Sisters ; 1). - ISBN 978-88-94979-96-1.

> https://www.girodivite.it/Patriarcato-e-dita-mozzate-nell.html

** Lentini, crolla la maggioranza: quattro assessori e sei consiglieri lasciano Lo Faro. M5S: “Fallimento totale, il sindaco si dimetta” ** , di Giuseppe Castiglia - 20 novembre 2025

LENTINI – Un vero terremoto politico ha scosso oggi il Comune di Lentini. In poche ore, quattro assessori su cinque hanno rassegnato le dimissioni e sei consiglieri comunali hanno abbandonato la maggioranza.

> https://www.girodivite.it/Lentini-crolla-la-maggioranza.html

** Lentini, Palazzo di Città diventa un palcoscenico: Lo Faro senza giunta, ma con la solita caccia alle stampelle? ** , di Giuseppe Castiglia - 20 novembre 2025

LENTINI – Non è più politica, è una soap opera. Il sindaco Rosario Lo Faro si ritrova ancora una volta protagonista di un copione già visto: la sua giunta si sgretola sotto i colpi delle dimissioni di massa.

> https://www.girodivite.it/Lentini-Palazzo-di-Citta-diventa.html

** Lentini, la politica che si lava le mani... ** , di Giuseppe Castiglia - 20 novembre 2025

C’è un filo rosso che attraversa il Consiglio Comunale di ieri 19 novembre 2025: l’arte di sviare, rinviare, non decidere. La maggioranza consiliare lentinese sembra aver trasformato la politica in un esercizio di fuga dalle responsabilità, lasciando i cittadini senza risposte su sanità, rifiuti, infrastrutture e bilancio.

> https://www.girodivite.it/Lentini-la-politica-che-si-lava-le.html

** Copenaghen la New York d’Europa ** , di Redazione - 19 novembre 2025

Dopo la vittoria della sinistra a New York, la vittoria a Copenaghen della sinistra contro la vecchia socialdemocrazia...

> https://www.girodivite.it/Copenaghen-la-New-York-d-Europa.html

** Genova: Ex Ilva, sciopero e stabilimento occupato ** , di Redazione Lavoro - 19 novembre 2025

I sindacati hanno annunciato la rottura con il governo, lo stop delle trattative sul futuro di Acciaierie d’Italia e uno sciopero di 24 ore. I lavoratori dello storico sito siderurgico dell’ex Ilva a Genova hanno occupato lo stabilimento e avviato un corteo verso la stazione di Cornigliano, proclamando un presidio a oltranza per protestare contro il blocco degli impianti del Nord e un piano che prevede l’aumento della cassa integrazione straordinaria fino a 6 mila persone. Le sigle sindacali (...)

> https://www.girodivite.it/Genova-Ex-Ilva-sciopero-e.html

** La Polonia chiude l’ultimo consolato russo ** , di Redazione - 19 novembre 2025

La Polonia ha annunciato la chiusura del consolato russo di Danzica, l’ultimo operativo nel proprio territorio. La scelta della Polonia arriva dopo i presunti «atti di sabotaggio» sulle proprie ferrovie, che il Paese attribuisce alla Russia. L’annuncio è stato dato dal ministro degli Esteri polacco alla stampa; il ministro ha precisato che la chiusura del consolato di Danzica verrà formalizzata alla Russia nelle prossime ore, sottolineando che essa non comporta una rottura delle relazioni (...)

> https://www.girodivite.it/La-Polonia-chiude-l-ultimo.html