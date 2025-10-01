n. 1113 - "Figghia di jatta, surgi pigghia" (5 novembre 2025)

Il numero 1113 di Girodivite, di mercoledì 5 novembre 2025: "Figghia di jatta, surgi pigghia" (La figlia del gatto, cattura topi).

In questo numero:

** Con il rinnovo Italia-Libia il Mediterraneo è ancora più buio ** , di Redazione - 5 novembre 2025

È un rinnovo che si porta dietro nove anni di silenzi, omissioni, respiri interrotti.

** Ponte Stretto: associazioni, bocciatura Corte dei Conti a difesa delle tasse dei cittadini ** , di GREENPEACE - 5 novembre 2025

“Il ponte non sta in piedi dal punto di vista ambientale, economico e anche procedurale”

** Il sistema Schengen discrimina i difensori dei diritti umani ** , di Amnesty - 5 novembre 2025

Nella maggior parte dei casi si tratta di persone razzializzate, nere, asiatiche e/o musulmane. Secondo l’analisi di Amnesty International, l’impatto negativo sulla loro libertà di movimento costituisce una discriminazione indiretta.

** Dall’assemblea nazionale USB contro la manovra di guerra ** , di Redazione Lavoro - 5 novembre 2025

Verso lo sciopero generale del 28 novembre e la manifestazione del 29 a Roma

** Uno scontrino gigante a Piazza di Spagna ** , di GREENPEACE - 5 novembre 2025

Il conto della crisi climatica. Chi è responsabile deve pagare!

** Barriere architettoniche ** , di Redazione - 5 novembre 2025

Un Comune che non procede sul Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche va commissariato sulla materia: Il TAR accoglie il nostro ricorso

** Venezuela il nuovo fronte della guerra di Trump sotto gli occhi del mondo ** , di cirignotta - 5 novembre 2025

Dopo la Palestina il neo-ministero della guerra del Presidente Americano Trump è pronto a dare con forza manforte ad un nuovo focolaio di conquista che sotto mentite spoglie colpirà anche il Venezuela di Maduro.

** Serafino Famà nel trentennale della morte: intervista con Flavia Famà ** , di francoplat - 5 novembre 2025

"Per anni, mi sono chiesta, e ancora mi chiedo, insieme ai colleghi di studio di mio padre cosa rimane dopo trent’anni della sua figura e perché è importante continuare a parlare di lui"

** Immigrato con gola tagliata? Allora è stata banda rivale ** , di Adriano Todaro - 5 novembre 2025

Chiude Metro dopo 25 anni – Ranucci oggi in Commissione vigilanza Rai – 2 novembre: giornata internazionale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti – A Milano apre nuova libreria Mondadori

** Rispetto n. 46 - Urbana intelligentia ** , di Franco Novembrini - 5 novembre 2025

Il titolo di questa settimana viene dal verbo latino intelligere dal quale sono derivati vari termini che indicano il voler capire e risolvere problemi. Mi piace di più di intelligenza artificiale e dell’acronimo IA che ricorda il fumettistico raglio dell’asino.

** Vocabolario resistente: Lettere Q-R ** , di Alessandra Calanchi - 5 novembre 2025

Nuova puntata del Vocabolario Resistente, di Alessandra Calanchi. Questa settimana tocca alle lettere Q-R.

** Il Convegno del 4 novembre “La scuola non si arruola” annullato dal MIM ** , di Redazione - 4 novembre 2025

Leggiamo quando accade, riprendendo il comunicato emesso dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università.

** Roma: Crollo parziale di una torre medievale, muore un operaio ** , di Redazione - 4 novembre 2025

Il 3 novembre una torre medievale di Roma, in fase di ristrutturazione, è parzialmente crollata e un operaio è rimasto intrappolato tra le macerie, hanno riferito le autorità.

Una parte della facciata della torre dei Conti è crollata nel corso della mattinata, proiettando detriti sulla strada e formando una nuvola di polvere.

Circa due ore dopo si è verificato un secondo crollo.

La torre si trova in pieno centro, a due passi dal Foro romano e dal Colosseo.

Fondi dell’Unione europea

Tre operai (...)

** Persone: Diane Ladd, attrice ** , di redazione cinema - 4 novembre 2025

Addio a Diane Ladd, attrice per Scorsese e Lynch: il dolore della figlia Laura Dern. Fu candidata tre volte all’Oscar per i film "Alice non abita più qui", "Cuore selvaggio" e "Rosa Scompiglio e i suoi amanti". Aveva 89 anni. La notizia diffusa dalla figlia, l’attrice Laura Dern

** Festival culturali ed economici in Italia: il Festival Città Impresa di Bergamo ** , di Massimo Stefano Russo - 3 novembre 2025

Bergamo, dal 7 al 9 novembre 2025.

** Università sottomessa ** , di Alberto Giovanni Biuso - 3 novembre 2025

Un articolo di Eugenio Mazzarella

** L’AVARO di Molière al Teatro Abc di Catania ** , di redazione teatro

3 novembre 2025

L’AVARO di Molière , al Teatro Abc di Catania la tagliente ironia di un superbo ENRICO GUARNERI Prodotto dall’associazione culturale Progetto Teatrando, nell’ambito della nuova stagione teatrale Turi Ferro 2025-2026, il palcoscenico di Sicilia è lieto di ospitare “L’avaro” di Molière. Dall’8 al 23 novembre 2025 lo spettacolo sarà al Teatro Abc di Catania. Protagonista assoluto è un istrionico e brillante ENRICO GUARNERI , diretto magistralmente da Guglielmo Ferro che firma una regia raffinata, (...)

** 4 novembre: mobilitazione del movimento pacifista in Italia ** , di Laura Tussi - 2 novembre 2025

La nuova normalità della militarizzazione: il caso dell’azienda romana trasporti Atac e la risposta dei movimenti.

** Osnago, 15 novembre 2025: I partigiani della pace ** , di Laura Tussi

2 novembre 2025

** La questione nucleare cambia radicalmente gli scenari ** , di Laura Tussi - 2 novembre 2025

La questione nucleare cambia radicalmente gli scenari: la lezione di Norberto Bobbio, oggi più attuale che mai

** L’intellettuale poeta che vedeva il futuro ** , di Massimo Stefano Russo - 2 novembre 2025

Cinquant’anni dopo la sua tragica scomparsa, la voce di Pier Paolo Pasolini continua a risuonare come una ferita lucida e irriducibile nella coscienza collettiva italiana.

** Roma, 14-16 novembre 2025: Mario Tronti e il Novecento ** , di Redazione - 2 novembre 2025

“Adesso c’è di nuovo bisogno di una radicalizzazione del pensiero. Siamo in una condizione pre-marxiana. Costretti dunque a ricominciare dalla critica di tutto ciò che è. Perché è questa che si è smarrita”. Così Mario Tronti nel suo libro-testamento "Il proprio tempo appreso col pensiero". A due anni dalla sua morte, mentre il mondo è solcato da conflitti tragici e nuove soggettività irrompono nella sfera pubblica, proviamo a raccogliere il testimone della sua radicalità ripercorrendo il suo pensiero, (...)

** Arcani di luce e ombra ** , di Alessandra Calanchi - 2 novembre 2025

Arcani di luce e ombra : Un’indagine di Silvano Marrà / di Mauro Bonanno. - Acireale: Tipheret, 2025. - 168 p. - (Malkhut). - ISBN 978-88-64968-69-8

** Lavoro ombra e omologazione in Ivan Illich ** , di Salvatore A. Bravo

2 novembre 2025

Ivan Illich è scomparso nel 2002, ma malgrado il silenzio caduto sulla sua opera, essa continua a parlarci.

** La meraviglia del creato ** , di Evaristo Lodi - 1 novembre 2025

"Bugonia" e "La vita va così"... Due film molto diversi tra loro ma accomunati dalla stessa tensione nella denuncia sugli abusi che il sistema ha avuto e continua ad avere...

** Post/teca Ottobre 2025 ** , di Sergej - 1 novembre 2025

Il numero 10.2025 di Post/teca

** “Più belle perché san di lontananza” ** , di Alessandra Calanchi - 1 novembre 2025

Lontananze / di Alessandro Castellari. - Argelato : Minerva, 2025. - 112 p. - ISBN 978-88-33248-50-9.

** La Tela di Penelope della Politica Lentinese: "Insieme In Movimento", L’Ultima Coreografia ** , di Giuseppe Castiglia - 31 ottobre 2025

Lentini, 31 ottobre 2025 - L’aria a Lentini è sempre più frizzante, non per il cambio di stagione, ma per l’ennesimo riassetto tettonico della geografia consiliare. Ieri, martedì 28 ottobre 2025, in una storica seduta del Consiglio Comunale, è stata ufficialmente annunciata la nascita del nuovissimo gruppo consiliare: "Insieme In Movimento"

** Il Quarto Stato e oltre ** , di Alberto Giovanni Biuso - 31 ottobre 2025

Giuseppe Pellizza da Volpedo a Milano

** Lentini - Loculi cimiteriali a Lentini, il Comitato di cittadini apprezza l’incontro in Prefettura: si prospetta un arbitrato per sbloccare i lavori ** , di Giuseppe Castiglia - 31 ottobre 2025

​Il Comitato di cittadini di Lentini (SR), costituitosi per tutelare i diritti delle persone e delle famiglie che attendono la consegna dei loculi cimiteriali acquistati con acconto nel dicembre 2023, esprime soddisfazione per l’incontro tenutosi ieri, 30 ottobre, in Prefettura a Siracusa.

** La pace della Machado ** , di Salvatore A. Bravo - 31 ottobre 2025

Maria Corina Machado il 10 ottobre ha ricevuto il premio nobel (volutamente in minuscolo) per la pace. Il premio era ambito da Donald Trump, e la Machado lo ha lui dedicato.

** Minima Naturalia: in un libro piccino tutta la grandezza della natura ** , di Valerio Malimpensa - 30 ottobre 2025

Minima Naturalia / di Gloria Isani. - Senigallia : Ventura edizioni, 2025.

127 p. - (Greta). - ISBN 979-12-81388-48-2.

** Americana, non statunitense: una importante mostra di 500 manifesti ** , di Valerio Calzolaio - 30 ottobre 2025

Risulta abbastanza probabile che la maggior parte di coloro che pensano e spesso scrivono o dicono ad alta voce che l’America ha come presidente in carica Donald Trump siano bene a conoscenza del nome degli stati attuali del pianeta nell’ambito del diritto internazionale e, perlopiù, semplicemente abbrevino Stati Uniti d’America con America. Tuttavia, non fanno bene, non facciamo bene. Meglio curare questo uso dei termini, questo aspetto del linguaggio. È un’abitudine saggia considerare gli Stati (...)

** I Partigiani della Pace: testimoni e costruttori di un futuro possibile ** , di Fabrizio Cracolici , di Laura Tussi - 30 ottobre 2025

Articolo di Laura Tussi , in collaborazione con Fabrizio Cracolici

** Neve Shalom: perché l’odio non abbia l’ultima parola ** , di Laura Tussi - 30 ottobre 2025

Neve Shalom simbolo vivente di convivenza e resistenza morale, perché l’odio non abbia l’ultima parola

** Residui del passato e vecchia politica ** , di Luigi Boggio - 30 ottobre 2025

Ma quello che maggiormente colpisce sono le influenze dei vecchi signori del potere che non vogliono mettersi di lato per aiutare i processi unitari e il ricambio generazionale. Così anche a livello nazionale...

** Bugonia ** , di Alberto Giovanni Biuso - 29 ottobre 2025

Il film ‘fantascientifico’ di Yorgos Lanthimos

** Ciao guagliò ** , di Piero Buscemi - 29 ottobre 2025

James Senese, l’anima nera partenopea, ci ha lasciato

** Di fascisti e marziani ** , di Alessandra Calanchi - 29 ottobre 2025

Sul discorso tenuto da Robert Zubrin, fondatore e presidente della Mars Society, alla New Worlds Conference tenutasi ad Austin (Texas).

