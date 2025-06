n. 1103 - "Talia u mari, ma teniti a la terra" (4 giugno 2025 - estate)

Girava già nell’aria da qualche giorno. Quella strana sensazione da sindrome siciliana, che non è poi così diversa da quella messicana. Assale la redazione ogni anno, non appena giugno fa il suo ingresso prepotente nelle menti dei redattori. I primi caldi, i primi bagni a mare, le prime escursioni lontano dalle polverose scrivanie e la voglia irrefrenabile di prendersi una pausa.

Dopo questa premessa - sì, sappiamo che qualcuno dell’ambiente ha subito pensato ad una probabile scaciuni da poltronite acuta -, ma a parte le improvvisate patologie, più o meno realistiche, di sicuro da questo numero annunciamo ai nostri lettori l’inizio delle attività del nostro giornale in modalità estiva.

Come ogni anno, quindi non ci saranno gli aggiornamenti settimanali abituali, ma una costante pubblicazione di articoli su svariati argomenti che i nostri redattori manderanno dai luoghi più disparati. Già dal 10 giugno abbiamo inviato la nostra collaboratrice Alice Molino che seguirà per noi la nuova edizione 2025 del Taormina Film Festival.

Come ogni inizio d’estate abbiamo lanciato le iscrizioni al nostro contest fotografico, giunto alla VII° edizione, il cui bando potrete consultare al seguente link: Concorso Fotografico "Un luogo per ZeroBook" 2025. La grossa novità di quest’anno, inoltre, è la nomina a Presidente Onorario di Roberta Giuffrida, che auspichiamo possa apportare una ventata di femminilità al contest, già registrata con la fitta partecipazione di concorrenti del gentil sesso, anche nelle recenti edizioni.

Continuano, intanto, le pubblicazioni della casa editrice ZeroBook, co-partecipe del concorso fotografico, le cui novità sono consultabili al seguente link: Tutti i nostri libri.

Non volendo tediare oltre misura i nostri affezionati lettori, non ci resta che augurare una buona estate e dare appuntamento al prossimo autunno con la ripresa delle regolari pubblicazioni settimanali.

Il numero 1103 di Girodivite, di mercoledì 4 giugno 2025: "Talia u mari, ma teniti a la terra" (Ammira il mare, ma tieniti saldo alla terra).

In questo numero:

** Il Decreto Sicurezza e la società della paura ** , di GREENPEACE - 4 giugno 2025

Un articolo di Alessandro Gariglio e Alessandro Giannì da Greenpeace.org

> https://www.girodivite.it/Il-Decreto-Sicurezza-e-la-societa.html

** Italia, la nuova legge che criminalizza la protesta pacifica ** , di Amnesty - 4 giugno 2025

Mentre il parlamento italiano si appresta a votare per tradurre in legge un decreto governativo che pone limitazioni senza precedenti al diritto alla protesta pacifica, Amnesty International ha annunciato l’adesione alle manifestazioni in programma in tutto il paese contro tale provvedimento.

> https://www.girodivite.it/Italia-la-nuova-legge-che.html

** Amref al V Congresso Africano sull’Epilessia ** , di Amref Italia - 4 giugno 2025

L’epilessia è il disturbo neurologico più diffuso e colpisce oltre 10 milioni di persone in Africa, ma fino al 90% non riceve cure adeguate.

> https://www.girodivite.it/Amref-al-V-Congresso-Africano-sull.html

** Il velo di mafia: la relazione 2025 della Dia sulle mafie ** , di francoplat - 4 giugno 2025

Il tema dell’affermazione e del successo, del prestigio e dell’agio esistenziale non tocca soltanto i giovani guaglioni affiliati alla camorra

> https://www.girodivite.it/Il-velo-di-mafia-la-relazione-2025.html

** Il punto di vista dell’eurodeputato Ondrej Dostál sulla pace ** , di Piotr Jastrzebski - 4 giugno 2025

Dostal ha sottolineato che la sua visita a Mosca è un omaggio alle vittime della guerra e al contributo dell’Armata Rossa alla liberazione dell’Europa.

> https://www.girodivite.it/Il-punto-di-vista-dell.html

** Intervista a Luboš Blaha ** , di Piotr Jastrzebski - 4 giugno 2025

Luboš Blaha critica la politica estera dell’UE attraverso la lente della memoria storica, delle sanzioni e delle contraddizioni interne

> https://www.girodivite.it/Intervista-a-Lubos-Blaha.html

** Sulla Cina comunista ** , di Salvatore A. Bravo - 4 giugno 2025

Ogni imperialismo è un male, anche l’imperialismo cinese sicuramente differente dall’imperialismo degli Stati Uniti non può portare buoni frutti a lungo andare...

> https://www.girodivite.it/Sulla-Cina-comunista.html

** Gaza, la fame che uccide ** , di cirignotta - 4 giugno 2025

Il 1° giugno 2025 un bombardamento delle forze israeliane ha colpito civili in fila davanti a un punto di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah e nel sud di Gaza.

> https://www.girodivite.it/Gaza-la-fame-che-uccide.html

** Istanbul: Colloqui di pace tra Russia e Ucraina nell’indifferenza ** , di cirignotta - 4 giugno 2025

Viene richiesto il riconoscimento internazionale della Crimea, del Donbass e della Novorossiya come parte della Russia.

> https://www.girodivite.it/Istanbul-Colloqui-di-pace-tra.html

** Angelucci cambia direttori? Mah! ** , di Adriano Todaro - 4 giugno 2025

Garlasco, Gaza e Repubblica – Chi è il nuovo proprietario de La Sicilia – Petrecca nuovamente bocciato – Italpress va in Cina – La Stampa si rinnova

> https://www.girodivite.it/Angelucci-cambia-direttori-Mah.html

** Rispetto n. 24 - Le Questioni... ** , di Franco Novembrini - 4 giugno 2025

Concedetemi di usare una assonanza "titolistica" con il pezzo della scorsa settimana che forse trova una qualche giustificazione nel finale di questo odierno.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-24-Le-Questioni.html

** Altri mondi (9): Poesia nella capsula del tempo ** , di Alessandra Calanchi - 4 giugno 2025

Mio padre somigliava a Dustin Hoffman : Poesie / di Silvia Albertazzi ; prefazione di Loredana Magazzeni. - Milano : La Vita Felice 2024. - 68 p.

(Agape ; 245). - ISBN 978-88-9346-811-4.

> https://www.girodivite.it/Altri-mondi-9-Poesia-nella-capsula.html

** Gia Coppola al Filming Italy Sardegna Festival ** , di redazione cinema - 3 giugno 2025

Filming Italy Sardegna Festival

Cagliari ; Forte Village e Notorious Cinemas

8^ edizione, 18 – 28 giugno 2025

Cagliari, 3 giugno 2025 – Il Filming Italy Sardegna Festival è orgoglioso di annunciare la partecipazione straordinaria di Gia Coppola, che sarà ospite dell’ottava edizione del Festival, in programma dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village. Quest’anno ci sarà una pre-apertura la sera del 18 giugno e inoltre una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti dal (...)

> https://www.girodivite.it/Gia-Coppola-al-Filming-Italy.html

** UnArchive Found Footage Fest: i vincitori della terza edizione ** , di redazione cinema - 2 giugno 2025

Annunciati i vincitori della terza edizione di UnArchive Found Footage Fest

> https://www.girodivite.it/UnArchive-Found-Footage-Fest-i.html

** LAltraCittà Siracusa - Indice ** , di L’Altra Città (Siracusa) - 1 giugno 2025

Un periodico per Siracusa e dintorni, per una "città possibile".

> https://www.girodivite.it/LAltraCitta-Siracusa-Indice.html

** L’Altra Città Siracusa, n. 74, 2025 ** , di L’Altra Città (Siracusa) - 1 giugno 2025

Nel maggio 2022 il Gip del tribunale di Siracusa ha disposto, a titolo cautelare, il sequestro preventivo del depuratore consortile di Priolo. Il reato per cui si indaga è gravissimo: disastro ambientale. Ai vertici di IAS (ente gestore dell’impianto) e delle più importanti imprese del polo petrolchimico che conferiscono i reflui industriali nel depuratore, viene contestato il delitto di disastro ambientale aggravato.

Il provvedimento manda in fibrillazione le imprese del polo (...)

> https://www.girodivite.it/L-Altra-Citta-Siracusa-n-74-2025.html

** L’Ekipe Orizzonte conquista il 25° scudetto della pallanuoto femminile ** , di Redazione - 1 giugno 2025

La squadra catanese, guidata dall’allenatrice Martina Miceli e dalla presidente-giocatrice Tania Di Mario, ha battuto 7-5 la SIS Roma in gara 3 alla piscina “Nesima”, chiudendo la serie di finale con un combattuto 2-1. Un duello intenso, tecnico ed emotivo, che ha confermato il valore delle due migliori squadre della stagione.

Il successo è arrivato grazie a una prestazione solida in difesa e lucida in attacco da parte delle siciliane, che hanno impedito alla SIS Roma di ottenere il suo primo (...)

> https://www.girodivite.it/L-Ekipe-Orizzonte-conquista-il-25o.html

** Post/teca Maggio 2025 ** , di Sergej - 1 giugno 2025

Il numero 05.2025 di Post/teca

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Maggio-2025.html

** Documenti: La relazione in sintesi della Banca d’Italia 2024 ** , di Redazione - 31 maggio 2025

La Relazione annuale della Banca d’Italia è pubblicata alla fine del mese di maggio ed è oggetto, in una riunione pubblica non limitata ai Partecipanti, di Considerazioni da parte del Governatore.

La Relazione contiene un’ampia analisi dei principali sviluppi dell’economia italiana e internazionale nell’anno precedente e nei primi mesi di quello in corso ed è corredata di un’appendice statistica diffusa solo online.

L’economia mondiale e le relazioni internazionali

[1] Nel 2024 la crescita (...)

> https://www.girodivite.it/Documenti-La-relazione-in-sintesi.html

** Documenti: Direzione Investigativa Antimafia: presentata la relazione annuale 2024 ** , di Redazione - 31 maggio 2025

Oltre 93 milioni di euro di beni sequestrati e quasi 160 milioni di confische a carico di gruppi mafiosi strutturati: sono alcuni dei dati più significativi contenuti nella relazione 2024 della Direzione Investigativa Antimafia (Dia), che documenta l’azione di contrasto alle organizzazioni criminali.

Nel corso dell’anno sono state concluse 53 operazioni investigative e sono stati eseguiti 309 provvedimenti restrittivi.

In via amministrativa, sono più di 760 le interdittive antimafia emesse (...)

> https://www.girodivite.it/Direzione-Investigativa-Antimafia.html

** Persone: Loretta Swit, attrice ** , di redazione cinema - 31 maggio 2025

L’attrice interpretava il maggiore Margaret "Hot Lips" Houlihan, un’infermiera dell’esercito. La serie, che seguiva le vicende di un ospedale chirurgico mobile dell’esercito durante la guerra di Corea, è andata in onda per 11 stagioni

> https://www.girodivite.it/Persone-Loretta-Swit-attrice.html

** Su quali strade va la politica regionale? ** , di Luigi Boggio - 31 maggio 2025

Si tagliano i finanziamenti alle strade interne della Sicilia a favore delle opere del Nord. E tutti zitti sulla relazione annuale della Dia sulla presenza capillare non più solo della mafia nei territori...

> https://www.girodivite.it/Su-quali-strade-va-la-politica.html

** CORTILI DI CINEMA: dal 6 giugno al 20 luglio a Roma cinema all’aperto nei cortili delle scuole del XV Municipio ** , di redazione cinema - 30 maggio 2025

Dopo il grande successo della prima edizione, Cortili di Cinema torna ad animare l’estate romana con una nuova edizione, in programma dal 6 giugno al 20 luglio 2025, ogni venerdì e sabato (e domenica per l’ultimo fine settimana), nei cortili delle scuole di sette quartieri del Municipio XV.

Un progetto promosso da Municipio XV e Anec Lazio, che porta il grande cinema direttamente nei luoghi di vita quotidiana dei cittadini, trasformando le scuole in arene estive a cielo aperto. Una rassegna (...)

> https://www.girodivite.it/CORTILI-DI-CINEMA-dal-6-giugno-al.html

** GAZA: Laura Tussi raccoglie una denuncia di Giorgio Cremaschi ** , di Laura Tussi - 29 maggio 2025

Bisogna insorgere contro i crimini che si compiono a Gaza. Cremaschi: “stiamo assistendo in diretta allo sterminio di un popolo e chi non prende posizione è complice e chi sta con Israele è un criminale”.

> https://www.girodivite.it/GAZA-Laura-Tussi-raccoglie-una.html

** Sit-in di protesta NO PONTE a Messina ** , di Piero Buscemi - 29 maggio 2025

Venerdì 30 maggio ore 10.30

> https://www.girodivite.it/Sit-in-di-protesta-NO-PONTE-a.html

** Andreacarlo, le mie "Canzoni resistenti" ** , di Laura Tussi - 29 maggio 2025

"È un disco che raccoglie nove canzoni, alcune inedite, altre già pubblicate e qui riproposte in versioni nuove o rimasterizzate. Il filo conduttore è la parola resistenza". Intervista di Laura Tussi

> https://www.girodivite.it/Andreacarlo-le-mie-Canzoni.html

** Una “Rotonda per la pace” ad Arluno nella città metropolitana di Milano ** , di Laura Tussi - 29 maggio 2025

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di inaugurazione della Rotonda per la Pace ad Arluno, situata all’incrocio tra Via Mazzini e Via Castiglioni. Un corteo guidato dalla banda civica...

> https://www.girodivite.it/Una-Rotonda-per-la-pace-ad-Arluno.html

** Richard Gasquet, buona l’ultima ** , di Piero Buscemi - 29 maggio 2025

Forse il più bel rovescio della storia di questo sport dice addio al tennis

> https://www.girodivite.it/Richard-Gasquet-buona-l-ultima.html

** SalinaDocFest 19: il festival del documentario narrativo si sposta in piena estate ** , di redazione cinema - 29 maggio 2025

🎬 SalinaDocFest 2025: il cinema arriva nel cuore dell’estate

Il SalinaDocFest annuncia un cambiamento significativo: la 19ª edizione si terrà dal 15 al 20 luglio 2025! Una scelta strategica che segna il passaggio da settembre a piena estate pensata per aprire il festival a un pubblico più ampio, giovane e internazionale, favorire una maggiore partecipazione e incentivare l’approdo turistico sull’isola. Una scelta pensata anche per allargare gli orizzonti del documentario narrativo, sdoganarlo (...)

> https://www.girodivite.it/SalinaDocFest-19-il-festival-del.html

** Catania, cinema King: dal 28 maggio al 4 giugno 2025 ** , di redazione cinema - 28 maggio 2025

Cinema King: via De Curtis 14, Catania - Tel Cinema King: 095 530218

> https://www.girodivite.it/Catania-cinema-King-dal-28-maggio.html

** Catania, arena Argentina: dal 24 maggio al 30 giugno 2025 ** , di redazione cinema - 28 maggio 2025

Arena Argentina - Via Vanasco 10, Catania – Telefono 095.322030

> https://www.girodivite.it/Catania-arena-Argentina-dal-24.html

** Elettra a Siracusa ** , di Alberto Giovanni Biuso - 28 maggio 2025

Una messa in scena sobria che lascia spazio al testo

> https://www.girodivite.it/Elettra-a-Siracusa.html

** Il quotidiano "La Sicilia" non è più di Ciancio Sanfilippo ** , di Redazione - 28 maggio 2025

Salvatore Palella, fondatore della società di monopattini a noleggio Helbiz, ha comprato il quotidiano La Sicilia

Salvatore Palella, l’imprenditore che ha fondato la società di monopattini a noleggio Helbiz, ha comprato La Sicilia, il quotidiano più venduto in Sicilia. La Sicilia ha sede a Catania, esiste dal 1945 e si occupa principalmente delle notizie della Sicilia orientale. Con il passaggio di proprietà, annunciato il 27 maggio sulla prima pagina dello stesso giornale, non sarà più gestito (...)

> https://www.girodivite.it/Il-quotidiano-La-Sicilia-non-e-piu.html

** Tutti gli uomini della DC (a Lentini) ** , di Redazione Zerobook - 28 maggio 2025

Tutti gli uomini della DC di Lentini / Ferdinando Leonzio. - Roma : ZeroBook, 2025. - 166 p. - (Opere di Ferdinando Leonzio). - press 978-88-6711-243-2, epub 978-88-6711-244-9.

> https://www.girodivite.it/Tutti-gli-uomini-della-DC-a.html

** 2050. Un biglietto per il domani ** , di redazione cinema - 28 maggio 2025

All’Adriano l’anteprima del cortometraggio del Liceo Vivona sul mondo digitale e la mobilità del futuro, nell’ambito del progetto "Cine in Green". Ospiti speciali i Manetti Bros.

> https://www.girodivite.it/Un-biglietto-per-il-domani.html

** Catania 5 giugno 2025: presentazione di InChiostro, giornale degli studenti ** , di Associazione Olga Benario - 4 giugno 2025

Giovedì 5 giugno alle 19.30 nella sede dell’Associazione Comunista "Olga Benario", a Catania in via Battiato n.6, si terrà la presentazione del giornale degli studenti "InChiostro".

L’iniziativa sarà seguita da un’apericena.

> https://www.girodivite.it/Catania-5-giugno-2025.html

** Un’orgia di libertà ** , di Evaristo Lodi - 4 giugno 2025

I peccatori (Sinners) / regia soggetto e sceneggiatura di Ryan Coogler. - USA, 2025. - Produttori: Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler; Warner Bros., Proximity Media, Domain Entertainment.

> https://www.girodivite.it/Un-orgia-di-liberta.html

** L’ateismo dell’ignoranza ** , di Salvatore A. Bravo - 4 giugno 2025

Solo la parola salverà il mondo dalla “sua notte”, in quanto è fonte di verità, azione e volontà di prassi radicale. La parola è la prassi del mondo, ma...

> https://www.girodivite.it/L-ateismo-dell-ignoranza.html

** Intervista immaginaria a Giulio Salierno “Conoscere, comprendere, cambiare” ** , di Massimo Stefano Russo - 4 giugno 2025

Cornice storica introduttiva

Giulio Salierno (1935-2006) è stato un sociologo italiano noto quale primo detenuto a laurearsi in carcere in sociologia.

Nel 1953, coinvolto in gravi episodi di violenza politica e comune, ricercato per omicidio, trovò riparo nella Legione Straniera venne poi arrestato a Sidi-Bel-Abbès; condotto nelle prigioni algerine, poi nelle carceri francesi e italiane.

Dopo il passato giovanile segnato dalla criminalità e dalla marginalità, l’incontro con lo studio e la (...)

> https://www.girodivite.it/Intervista-immaginaria-a-Giulio.html