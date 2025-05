n. 1102 - "Nun accattari ’a jatta ’ntra lu saccu" (28 maggio 2025)

Il numero 1102 di Girodivite, mercoledì 28 maggio 2025: "Nun accattari ’a jatta ’ntra lu saccu" (Non comprare il gatto dentro il sacco, non sai se è vivo o morto).

In questo numero:

** Verso i referendum dell’8 e 9 Giugno ** , di Redazione - 28 maggio 2025

Stima dei potenziali beneficiari della riforma referendaria della cittadinanza. Un articolo di Giovanni Caprio (Pressenza).

> https://www.girodivite.it/Verso-i-referendum-dell-8-e-9.html

** A Roma e Milano “50 anni senza stare mai in silenzio” ** , di Amnesty - 28 maggio 2025

Il 23 e il 25 maggio, rispettivamente a Roma e a Milano, si sono svolte due celebrazioni dei primi 50 anni di attività in favore dei diritti umani in Italia.

> https://www.girodivite.it/A-Roma-e-Milano-50-anni-senza.html

** Greenpeace chiede una risposta internazionale... ** , di GREENPEACE - 28 maggio 2025

...di fronte alla pulizia etnica e alla carestia in corso a Gaza

> https://www.girodivite.it/Greenpeace-chiede-una-risposta.html

** “Stop Rearm Europe” ** , di Laura Tussi - 28 maggio 2025

Una campagna a cui hanno aderito circa mille sigle in 18 paesi diversi e che vede come promotori italiani Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia.

> https://www.girodivite.it/Stop-Rearm-Europe.html

** Ucraina - Russia, il nodo Zelensky, UE sì a Sanzioni e Armi ** , di cirignotta - 28 maggio 2025

L’Ucraina non ha fonti di sviluppo indipendenti e riceve quasi l’intero volume di aiuti finanziari internazionali per garantire la sua continua esistenza.

> https://www.girodivite.it/Ucraina-Russia-il-nodo-Zelensky-UE.html

** Intervista all’eurodeputato Danilo Della Valle ** , di Piotr Jastrzebski - 28 maggio 2025

L’UE esita nella sua risposta alla crisi umanitaria a Gaza

> https://www.girodivite.it/Intervista-all-eurodeputato-Danilo.html

** La grande distrazione di massa ** , di Marco Monari - 28 maggio 2025

Non serve un nemico esterno per essere invasi, basta un esercito invisibile di lobbisti ben pagati e politici in cerca di una paura da vendere.

> https://www.girodivite.it/La-grande-distrazione-di-massa.html

** Utopiensi di tutto il mondo unitevi ** , di Evaristo Lodi - 28 maggio 2025

Utopia / Tommaso Moro, China Miéville, Ursula K. Le Guin ; traduzione di Claudio Kulesko e Veronica Raimo. - Palermo : Timeo, 2022. - 222 p. - ISBN 979-12-8122-700-2.

> https://www.girodivite.it/Utopiensi-di-tutto-il-mondo.html

** Il Museo del Saxofono riapre al pubblico con un nuovo look ** , di Redazione Risonanze - 28 maggio 2025

1° giugno il concerto della FIRE DIXIE BAND

> https://www.girodivite.it/Il-Museo-del-Saxofono-riapre-al.html

** Brescia, Arpa: “Inceneritore fuorilegge 26 volte in 2 anni” ** , di Redazione - 28 maggio 2025

L’inceneritore di Brescia di nuovo sul tavolo del Ministero, mentre l’Arpa – nel rilevare diverse ‘fumate’ sospette – pare abbia chiesto sanzioni per A2A. Un articolo di Sebino Franciacorta (Pressenza).

> https://www.girodivite.it/Brescia-Arpa-Inceneritore.html

** Dalla Piana di Lentini a Omaha: nel cuore del Nebraska frontiera del Midwest ** , di Massimo Stefano Russo - 28 maggio 2025

Omaha - nel cuore del Nebraska - ha un collegamento diretto con Lentini e Carlentini: una storia avvincente dell’emigrazione italiana, incasellata nel grande affresco della storia dell’emigrazione verso gli Stati Uniti.

> https://www.girodivite.it/Dalla-Piana-di-Lentini-a-Omaha-nel.html

** La “contro-omelia della liberazione” di Ibrahim Traoré a Papa Leone XIV ** , di Redazione - 28 maggio 2025

Una “contro-omelia della liberazione” dall’Africa che alza la testa. Traduzione di Leopoldo Salmaso.

> https://www.girodivite.it/La-contro-omelia-della-liberazione.html

** Una cartolina dalla vita di Rosa ** , di Sergej - 28 maggio 2025

"L’amore che ho" film regia di Paolo Licata, con Donatella Finocchiaro e Lucia Sardo, e il contributo canoro di Carmen Consoli. - produzione Dea Film e Moonlight, con il contributo della Sicilia Film Commission. - dall’8 maggio 2025 nelle sale cinematografiche.

> https://www.girodivite.it/Una-cartolina-dalla-vita-di-Rosa.html

** Paese Sera, dal Pci a dorso giornali locali ** , di Adriano Todaro - 28 maggio 2025

165 giornalisti contro il silenzio su Gaza – Venduta anche La Provincia Pavese – Rinnovato settimanale 7 (Corriere) – Corriere: separare informazione da pubblicità – L’AI colpisce ancora – Giornalisti italiani espulsi dal Marocco

> https://www.girodivite.it/Paese-Sera-dal-Pci-a-dorso.html

** Rispetto n. 23 - Il Questore ** , di Franco Novembrini - 28 maggio 2025

Questa settimana corre l’obbligo di scrivere della incauta designazione di Filippo Ferri a questore di Monza e Brianza essendo stato condannato per vari reati per i fatti del G9 di Genova del 2001.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-23-Il-Questore.html

** Altri mondi (8): Cappuccetto Rosso e il Grande Mazinga ** , di Alessandra Calanchi - 28 maggio 2025

Il signore del disordine : racconti weird fantasy / di Evandro Straccini.

Youcanprint, 2024. - 138 p. - ISBN 88-3161639-0

> https://www.girodivite.it/Altri-mondi-8-Cappuccetto-Rosso-e.html

** Palestina: “Solo la lotta paga” scrivono gli studenti di Palermo ** , di Redazione - 27 maggio 2025

In seguito alle proteste studentesche si dimettono dal progetto I-Tag i due professori titolari dell’accordo di collaborazione con partner la Hebrew University

> https://www.girodivite.it/Palestina-Solo-la-lotta-paga.html

** Grandi leader crescono: Paolo Gentiloni ** , di Redazione - 27 maggio 2025

Gentiloni esce da Bruxelles e diventa lobbista per la European House Ambrosetti. Un articolo di Lorenzo Poli (Pressenza).

> https://www.girodivite.it/Grandi-leader-crescono-Paolo.html

** Schiaffo al Presidente: nelle mani di Brigitte e Emmanuel ** , di Salvatore A. Bravo - 27 maggio 2025

I coniugi Macron in visita ufficiale in Vietnam si sono distinti per un episodio che le cronache riportano con dovizia di particolari. Le immagini e il breve filmato mostrano...

> https://www.girodivite.it/Schiaffo-al-Presidente-nelle-mani.html

** Tagli USAID (Firma la petizione!) ** , di Amref Italia - 27 maggio 2025

L’impatto sul mondo della cooperazione e la risposta di Amref. Firma la petizione a fondo articolo!

> https://www.girodivite.it/Tagli-USAID-Firma-la-petizione.html

** Nove figli su dieci: la storia di Khan Younis, pediatra a Gaza ** , di Salvatore A. Bravo - 26 maggio 2025

La storia ci ha insegnato che nessuna vita è separata dalle altre, pertanto il dolore della madre, del padre e del figlio sopravvissuto deve farci volgere lo sguardo verso Gaza.

> https://www.girodivite.it/Nove-figli-su-dieci-la-storia-di.html

** Il Ministero della Pace, una scelta di futuro ** , di Laura Tussi - 25 maggio 2025

Intervista con l’Avvocato Laila Simoncelli.

> https://www.girodivite.it/Il-Ministero-della-Pace-una-scelta.html

** «Lettera dalla coscienza di Armin T. Wegner» ** , di Massimo Stefano Russo - 25 maggio 2025

«L’etica della testimonianza: intervista immaginaria ad Armin T. Wegner» Voce per Gaza: Sguardo sulla sua Storia

> https://www.girodivite.it/Lettera-dalla-coscienza-di-Armin-T.html

** Resistenza e Nonviolenza creativa. Disarmare le parole per disarmare le menti ** , di Laura Tussi - 25 maggio 2025

Resistenza e Nonviolenza creativa. Disarmare le parole per disarmare le menti di Laura Tussi

Resistenza e Nonviolenza creativa. Disarmare le parole per disarmare le menti Incontro di “Circle 4Peace” a Rovereto.-.- Il Centro per la Pace di Rovereto, in rete con ANPI Rovereto - Vallagarina e Quilombo Trentino, invita tutta la cittadinanza a una serata di riflessione, memoria e impegno civile.

su FARO DI ROMA

Martedì 3 giugno ore 20.30. Centro di Educazione alla Pace, via Vicenza 5

(...)

> https://www.girodivite.it/Resistenza-e-Nonviolenza-creativa.html

** “Individualisti si cresce”, incontro con lo psicoterapeuta Domenico Barrilà al liceo Maurolico di Messina ** , di Redazione - 25 maggio 2025

Incontro con Domenico Barrilà, analista adleriano e scrittore, venerdì 30 maggio 2025 alle ore 9.30 nell’aula magna del liceo classico “Maurolico”. L’evento rivolto a studenti, educatori e specialisti, e organizzato dall’Osservatorio politiche per i giovani “Lucia Natoli” nell’ambito del progetto "Giornate dell’ascolto", rappresenta un’occasione significativa per esplorare le tematiche della psicologia e della crescita personale.

L’incontro con Domenico Barrilà approfondisce i concetti esposti nel suo (...)

> https://www.girodivite.it/Individualisti-si-cresce-incontro.html

** Gaza nella memoria ** , di Salvatore A. Bravo - 25 maggio 2025

Si spara sulle scuole e sugli ospedali, e si intimoriscono le delegazioni diplomatiche (caso Jenin) con spari che hanno la funzione di ricordare che i “padroni” non temono nessuno. Ricordiamo cosa diceva Primo Levi...

> https://www.girodivite.it/Gaza-nella-memoria.html

** Persone: Sebastiao Salgado, fotografo ** , di Redazione - 23 maggio 2025

Sebastiao Salgado nasce in Brasile nel 1944, ad Aimorés. È morto a Parigi il 23 maggio 2025.

Si forma come economista prima in Brasile poi in Francia. Agli inizi degli anni ‘70, mentre lavorava per l’ Organizzazione Mondiale del Caffe’, inizia ad interessarsi alla fotografia. Da passione amatoriale, in breve tempo la fotografia diventa una vocazione e un progetto di vita. Salgado trova subito una nicchia di cui diventa protagonista, documentando come i cambiamenti ambientali, economici e (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Sebastiao-Salgado.html

** Quando il soccorso viene messo sotto accusa, il tuo 5x1000 fa la differenza ** , di Redazione - 23 maggio 2025

Con il tuo 5x1000, puoi sostenere chi si ribella all’indifferenza, chi sfida leggi sbagliate, chi non accetta che la solidarietà venga punita. Puoi difendere, con un gesto concreto, il diritto di salvare vite.

Il 21 maggio, la Corte Costituzionale ha finalmente esaminato il Decreto Piantedosi. Quel decreto che ha tenuto ferme le navi delle ONG per mesi. Che ha colpito chi agisce in mare dove gli Stati scelgono di voltarsi dall’altra parte.

Non si è parlato di un singolo episodio. Si è messo in (...)

> https://www.girodivite.it/Quando-il-soccorso-viene-messo.html

** Decreto Piantedosi ** , di Redazione - 23 maggio 2025

La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Brindisi grazie al ricorso di SOS MEDITERRANEE contro il fermo amministrativo del 9 febbraio 2024, a seguito dello sbarco di 261 sopravvissuti nel porto salentino. Il fermo era stato motivato in base alle false accuse mosse dalle autorità marittime libiche. In discussione a Palazzo della Consulta l’intero impianto di una legge ingiusta, discriminatoria e punitiva.

> https://www.girodivite.it/Decreto-Piantedosi.html

** 15 anni di USB ** , di Redazione Lavoro - 23 maggio 2025

Abbiamo raccolto da terra la bandiera della lotta di classe, della solidarietà internazionalista e dell’indipendenza

> https://www.girodivite.it/15-anni-di-USB.html

** L’Opera Invisibile ** , di Redazione - 21 maggio 2025

Alla Clode Art Gallery la mostra di Roberto Schiavone sul processo interiore d’artista (23 maggio - 6 giugno 2025)

> https://www.girodivite.it/L-Opera-Invisibile.html

** Anna aveva solo diciassette anni ** , di Redazione - 21 maggio 2025

Anna aveva solo diciassette anni e studiava all’Istituto nautico per coltivare quella che dicono fosse la sua passione: il mare. È morta al suo primo giorno di lavoro, quello che le sarebbe piaciuto fare nella vita che aveva ancora tutta davanti. È morta perché trascinata da una cima e, rimastavi avvinghiata, è andata a sbattere con la testa contro l’elica del catamarano su cui era imbarcata.

Il padre chiede che si indaghi sulle cause della morte della figlia che era stata assunta per fare (...)

> https://www.girodivite.it/Anna-aveva-solo-diciassette-anni.html

** Appello per i referendum ** , di Salvatore A. Bravo - 21 maggio 2025

Il sistema politico teme il voto, se solleva problemi reali e, in questo caso, il lavoro precarizzato è la tragedia che divora generazioni di precari.

> https://www.girodivite.it/Appello-pe-i-referendum.html