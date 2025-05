n. 1099- "Tutti cosi si joca, fora di lavari la birritta a lu tignusu" (7 maggio 2025)

Il numero 1099 di Girodivite, di mercoledì 7 maggio 2025: "Tutti cosi si joca, fora di lavari la birritta a lu tignusu" (Su tutto si scherza, tranne che lavare il berretto a chi è senza capelli).

In questo numero:

** Primo Maggio per i salari e contro la guerra ** , di Redazione Lavoro

7 maggio 2025

USB ricorda la Festa dei Lavoratori a Napoli, Bergamo, Cosenza e Bologna

> https://www.girodivite.it/Primo-Maggio-per-i-salari-e-contro.html

** Nella Striscia di Gaza dal 2 marzo non entra più niente ** , di Amnesty - 7 maggio 2025

Sono trascorsi due mesi da quando, il 2 marzo, Israele ha nuovamente imposto il blocco all’ingresso di aiuti e prodotti indispensabili per tenere in vita la popolazione palestinese della Striscia di Gaza. È l’uso della fame come arma di guerra.

> https://www.girodivite.it/Nella-Striscia-di-Gaza-dal-2-marzo.html

** “Fermiamo la carne che distrugge le foreste” ** , di GREENPEACE - 7 maggio 2025

Il messaggio di Greenpeace rivolta a JBS e Rigamonti (articolo di Martina Borghi, Responsabile Campagna Foreste di Greenpeace Italia)

> https://www.girodivite.it/Fermiamo-la-carne-che-distrugge-le.html

** Accordo terre rare sotto luci ed ombre ** , di cirignotta - 7 maggio 2025

Nell’ambito dell’accordo vengono a cadere le rivendicazioni dell’Ucraina sulla centrale nucleare di Zaporizhzhya e sancisce solo un allineamento strategico globale tutto da decidere ed a lungo termine.

> https://www.girodivite.it/Accordo-terre-rare-sotto-luci-ed.html

** Tragedia di Odessa: 11 anni senza giustizia ** , di Piotr Jastrzebski

7 maggio 2025

2 maggio 2024. Esattamente 11 anni fa, a Odessa, si consumava una tragedia che è diventata una macchia sanguinosa nella storia non solo dell’Ucraina, ma dell’intera Europa.

> https://www.girodivite.it/Tragedia-di-Odessa-11-anni-senza.html

** 2026 Anno Internazionale del Volontariato ** , di Enzo Maddaloni - 7 maggio 2025

L’O.N.U. ha dedicato il "2026 ANNO INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO" sulla responsabilità e sostenibilità sociale, dovremo però già correggere il termine "VOLONTARIO" e più che “2026 l’ANNO DEL VOLONTARIO” dovremmo scrivere e dire: “2026 ANNO INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO” ri-coniugando la parola dal singolare al plurale.

> https://www.girodivite.it/2026-Anno-Internazionale-del.html

** Disagio acustico o di immagine? ** , di Silvia Zambrini - 7 maggio 2025

Il caso a Milano della Libreria Celuc e del suo Caffè Letterario.

> https://www.girodivite.it/Disagio-acustico-o-di-immagine.html

** L’emancipazione in Camillo Berneri ** , di Salvatore A. Bravo - 7 maggio 2025

Camillo Berneri anarchico controcorrente ha trattato dell’emancipazione della donna senza disgiungerla dall’emancipazione maschile. Emancipare significa liberare dalle strutture economiche del capitalismo

> https://www.girodivite.it/L-emancipazione-in-Camillo-Berneri.html

** Le ambiguità del pontificato di papa Bergoglio ** , di Alessandra Ciattini - 7 maggio 2025

Papa Bergoglio un rivoluzionario o un conservatore mascherato? Né l’uno né l’altro. Un articolo di Alessandra Ciattini (L’Antidiplomatico)

> https://www.girodivite.it/Le-ambiguita-del-pontificato-di.html

** Io, Renato Guttuso ** , di Piero Buscemi - 7 maggio 2025

Mostra fuori dai canoni tradizionali dell’artista bagherese, ospitata presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica

> https://www.girodivite.it/Io-Renato-Guttuso.html

** Libertà di stampa nel mondo: l’Italia peggiora ** , di Adriano Todaro - 7 maggio 2025

Parole crociate in siciliano – Divorzio? Colpa di ChatGpt – Salta articolo su l’Espresso – Anziani: più internet

> https://www.girodivite.it/Liberta-di-stampa-nel-mondo-l.html

** Rispetto n. 20 - Piazza pulita ** , di Franco Novembrini - 7 maggio 2025

La notizia che tiene banco questa settimana a Villasanta (VLS1939 per gli storici) è quella che piazza Andrea Oggioni sarà riqualificata e lo sarà anche con il contributo della "Gis International School" di Monza.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-20-Piazza-pulita.html

** Rispetto n. 19 - Uss in action ** , di Franco Novembrini - 7 maggio 2025

In questi giorni si parla del parcheggio selvaggio in piazza Oggioni e di quello che sarà quando inizierà la scuola privata nell’ex oratorio femminile in quella via.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-19-Uss-in-action.html

** Altri mondi (5): Alla luce del nostro nuovo sole ** , di Alessandra Calanchi - 7 maggio 2025

Alla luce del nostro nuovo sole / di Enrico Ruggeri. - Ravenna : SensoInverso Edizioni, 2023. - 152 p. - (AcquaFragile). - ISBN 978-88-67935-49-9.

> https://www.girodivite.it/Altri-mondi-5-Alla-luce-del-nostro.html

** Tre Frecce tricolori hanno avuto un incidente all’aeroporto di Pantelleria ** , di Redazione - 6 maggio 2025

Tre aerei delle Frecce tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare italiana, hanno avuto un incidente all’aeroporto di Pantelleria, un’isola italiana nel Mediterraneo centrale. Secondo la ricostruzione di Repubblica l’incidente sarebbe stato causato da un cosiddetto bird strike, cioè l’impatto tra aerei e uno o più uccelli: al momento non ci sono conferme ufficiali. Stando a quanto riferito dall’ANSA un pilota è stato ricoverato in ospedale per una frattura a una gamba.

In base alle (...)

> https://www.girodivite.it/Tre-Frecce-tricolori-hanno-avuto.html

** Nonostante ** , di Alberto Giovanni Biuso - 6 maggio 2025

Un film di Valerio Mastandrea sul vivere e sul morire

> https://www.girodivite.it/Nonostante.html

** Catania, 12 maggio 2025: film “Il fuoco della resistenza – La vera storia di Chico Mendes” (1994) di John Frankenheimer ** , di Associazione Olga Benario - 6 maggio 2025

Lunedì 12 Maggio alle 19.30 in via Battiato n.6, Catania Proiezione del film “Il fuoco della resistenza – La vera storia di Chico Mendes” (1994) di John Frankenheimer, con Raul Julia e Sonia Braga Durante la serata CENA SOCIALE “L’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio”. Questa massima riassume il pensiero di Chico Mendes, sindacalista, attivista ed ecologista brasiliano che negli anni ’80, organizzò le lotte dei seringueiros, i lavoratori del caucciù dell’Amazzonia, in difesa (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-12-maggio-2025-film-Il.html

** Referendum 8-9 giugno, USB ha dato vita a Comitato Indipendente e da indicazione per 5 Si ** , di Redazione Lavoro - 6 maggio 2025

L’8 e il 9 giugno si vota per i 4 referendum promossi dalla Cgil e per il referendum sulla cittadinanza ai cittadini immigrati. L’USB da indicazione a tutti i suoi iscritti e delegati di votare 5 Si e di sostenere la campagna che ha come principale obiettivo il raggiungimento del quorum.

Assieme ad una coalizione di realtà politiche e sociali, l’USB ha dato vita ad un Comitato indipendente perché non ha condiviso la scelta di chi ha promosso i referendum. Avventurarsi in una campagna (...)

> https://www.girodivite.it/Referendum-8-9-giugno-USB-ha-dato.html

** Ma "loro", che fanno? ** , di Luigi Boggio - 5 maggio 2025

Trovare degli autisti, degli infermieri, dei vigili urbani o delle altre professionalità nei servizi sta diventando sempre più difficile e complicato. Ci sono bandi di concorso che vanno deserti. Anche se uno vince, non può vivere con 1500 al mese.

> https://www.girodivite.it/Ma-loro-che-fanno.html

** UMBERTO GALIMBERTI, in Toscana tra il primato della relazione e la ricerca della felicità ** , di Redazione - 5 maggio 2025

UMBERTO GALIMBERTI arriva in Toscana per due appuntamenti che si preannunciano illuminanti. Mercoledì 14 maggio al Teatro Sala Garibaldi di Carrara (MS) affronterà il tema “L’io e il noi. Il primato della relazione”, mentre giovedì 15 maggio al Cinema Moderno di Lucca ci condurrà “Alla ricerca della felicità”. Organizzati da Patagonia Pictures, entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30. Biglietti disponibili su Ticketone.

A Carrara il tema dell’amore e della relazione, criticando la (...)

> https://www.girodivite.it/UMBERTO-GALIMBERTI-in-Toscana-tra.html

** Licata: Festa di S. Angelo Patrono ** , di cirignotta - 5 maggio 2025

Una storia di fede che si ripercorre nei decenni fin dal 1255 data di morte di S. Angelo a Licata. Nato in Gerusalemme da un parto gemellare da una famiglia ebrea poi convertitasi al cristianesimo. La scelta del Santo fu’ quella di abbracciare la fede cristiana per tutta la vita. La sua ordinazione avvenne sul monte Carmelo in Palestina. Un abbraccio di vita e di fede verso l’ordine del Carmelitano fondato dallo stesso Profeta Elia. La sua storia è stata caratterizzata dalla sua (...)

> https://www.girodivite.it/Licata-Festa-di-S-Angelo-Patrono.html

** Come abbiamo fatto a non capire ** , di Evaristo Lodi - 4 maggio 2025

Ora imperversa su tutti i media la foto che si può definire di un Trumpapa. Il castello di Leonardo Boff svetta minaccioso su di noi e rischia di farci ripiombare in una realtà kafkiana...

> https://www.girodivite.it/Come-abbiamo-fatto-a-non-capire.html

** Trump lo sparviero ** , di Salvatore A. Bravo - 4 maggio 2025

Il Presidente degli Stati Uniti Trump che dovrebbe rappresentare la punta di diamante dell’Occidente ha postato un foto montaggio in cui è paludato da papa. Trump è presbiteriano, e naturalmente autorappresentarsi come papa...

> https://www.girodivite.it/Trump-lo-sparviero.html

** La collana "Aion Eternamente attuali" di Unicopli ** , di Salvatore A. Bravo - 4 maggio 2025

Dobbiamo a Luca Grecchi direttore della collana di Unicopli Aion Eternamente attuali una nuova iniziativa editoriale capace di rispondere al “deserto che avanza”.

> https://www.girodivite.it/La-collana-Aion-Eternamente.html

** Primo maggio 2025 in Sicilia ** , di Redazione Lavoro - 1 maggio 2025

Primo Maggio a Portella della Ginestra per commemorare la strage del 1° maggio del 1947 in cui furono trucidate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini. “Partigiani del lavoro” è il titolo della manifestazione che quest’anno Cgil Palermo e Cgil Sicilia organizzano assieme per il 78° anniversario della strage con la presenza del presidente dell’Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo e le conclusioni della segretaria Cgil nazionale Francesca Re David. “Come ogni anno – dichiarano il (...)

> https://www.girodivite.it/Primo-maggio-2025-in-Sicilia.html

** Post/teca Aprile 2025 ** , di Sergej - 1 maggio 2025

Il numero 04.2025 di Post/teca

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Aprile-2025.html

** Ritirata da Kursk: il fallimento della strategia strampalata di Zelensky ** , di Alessandro Marescotti - 1 maggio 2025

La ritirata delle forze ucraine dalla regione russa di Kursk solleva interrogativi profondi sulla strampalata gestione della guerra da parte di Zelensky e sull’uso degli aiuti militari occidentali. Quella che avrebbe dovuto essere una difesa del territorio nazionale ucraino si è trasformata in un’operazione offensiva oltre confine, priva di reali prospettive strategiche e tragicamente fallimentare.

Una parte consistente dei carri armati, dei mezzi blindati e dell’artiglieria forniti (...)

> https://www.girodivite.it/Ritirata-da-Kursk-il-fallimento.html

** La città autoritaria ** , di Salvatore A. Bravo - 1 maggio 2025

In questo momento rileggere Colin Ward architetto e anarchico è fondamentale, in quanto con il suo rigore e con la competenza di un urbanista già 50 anni fa ha profetizzato il nostro asfittico presente.

> https://www.girodivite.it/La-citta-autoritaria.html

** Come funghi ** , di Alberto Giovanni Biuso - 30 aprile 2025

Sul film più recente di François Ozon

> https://www.girodivite.it/Come-funghi.html